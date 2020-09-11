Від початку доби випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі не було, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил випадків порушення припинення вогню не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Від початку поточної доби, 11 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, не зафіксовано. На усіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігається повною мірою", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Підсумки за минулу добу

За минулу добу, 10 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.

Так, ворог обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки. Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.



Окрім того, два ворожі обстріли зафіксовано на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу ворог застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

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Вчинені вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих обстрілів не було.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 81 адміністративне правопорушення. Окрім того, підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5717 транспортних засобів та 5540 осіб. Також були затримані 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.



Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибула 1231 особа, у зворотному напрямку – 1712 осіб. Сімнадцять осіб перетнуло КПВВ "Новотроїцьке" у напрямку непідконтрольної Україні території. КПВВ "Мар’їнка" не функціонує.