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Білорусь (7833) безвізовий режим (1321) Вишеградська четвірка (38) Моравецький Матеуш (369)

Вишеградська четвірка виступає за безвізовий режим для білорусів - прем'єр Польщі Моравецький

Вишеградська четвірка виступає за безвізовий режим для білорусів - прем'єр Польщі Моравецький

Країни Вишеградської групи, що входять в ЄС, заявили про готовність домагатися безвізового режиму для в'їзду білорусів, поставлять питання про це на найближчій зустрічі Євроради

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю польський прем'єр Матеуш Моравецький після зустрічі з главами урядів Чехії, Словаччини та Угорщини.

"Ми обговорили ситуацію в Білорусі. Ми всі віримо в те, що повинні бути проведені вільні вибори, і що білоруський народ повинен визначати своє майбутнє. Ми засуджуємо тортури і жорстоке поводження з протестувальниками", - цитує слова Моравецького в твіттері його канцелярія.

"Ми хочемо запропонувати безвізовий в'їзд для Білорусі. Цей пакет ми хочемо запропонувати на засіданні Євроради", - заявив він.

До Вишеградської групи входять Польща, Словаччина, Угорщина і Чехія, зустріч глав урядів групи відбулася в Любляні у п'ятницю.

Читайте також: Кілька десятків поранених білорусів отримали допомогу в Польщі, - Моравецький
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Топ коментарі
+6
И чем они заслужили?
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11.09.2020 18:38
+6
Гуд. Больше поедет, меньше в паРашу будут ездить. Увидят и сравнят что такое Европа и что такое паРаша👍
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11.09.2020 18:38
+6
И за что белорусам такие преференции? Нам столько условий ставили пока безвиз дали, а этим любителям россии просто так? ..идиотизм.
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11.09.2020 18:49
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Я бы не спешил .
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11.09.2020 18:35 Відповісти
Нарешті дійшло?
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11.09.2020 18:35 Відповісти
За часів януковича путєн аж із кальсон вистрибував так намагався отримати безвіз для рашиків. Отримав велику дулю.
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11.09.2020 18:36 Відповісти
еще Янукович был мелким бандосом на Донбассе, - путин хотел безвиз и в НАТО
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11.09.2020 18:38 Відповісти
на початку 2000-х хотів просто вступити в НАТО,навіть допомогав НАТО логістикою(аеродром дав під самарою по дорозі в афган),хотів технологій воєних задармо)))
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11.09.2020 18:59 Відповісти
Ну все хана колхознику, - за безвиз теперь точно выкинут на мороз!
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11.09.2020 18:37 Відповісти
И чем они заслужили?
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11.09.2020 18:38 Відповісти
заслужат, если колхозника и плешивого пошлют, - морковка
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11.09.2020 18:39 Відповісти
стимул
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11.09.2020 19:01 Відповісти
А никто здесь и не просит его и даже не пытается выслуживаться за это - просто народ нормально относиться к европейским ценностям, ведет себя относительно цивилизованно, хотя, конечно, на насилие ожидаема более жесткая реакция.
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11.09.2020 21:56 Відповісти
Гуд. Больше поедет, меньше в паРашу будут ездить. Увидят и сравнят что такое Европа и что такое паРаша👍
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11.09.2020 18:38 Відповісти
їздять,знають,а Польщі багато їх,на шведах теж,все знають
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11.09.2020 19:03 Відповісти
Сумніваюсь я в цьому... Основна маса білорусів - "совки"... А "совок" відрізняється від інших людей тим, що внутрішньо не сприймає чужої системи цінностей... Так, він буде носить європейський одяг, буде їсти європейську їжу, слухать європейську музику, навіть може вивчить мову... Однак він продовжить ностальгувать за "сильною рукою", за "баріном"... Почитай Нєкрасова, "Кому на Руси жить хорошо". Там, у розділі "Горькое время - горькие песни", є розповідь "Про холопа примерного,- Якова верного". І це властиве не тільки кацапам - подібні приклади згадують римські мислителі... Почитай "Хижину дядечка Тома", Бічер-Стоу. Подивися американський фільм "Джанго"... Хайнлайна почитай - "Громадянин Галактики"... Там подібні приклади "рабської психології" викладені...
"Раб ненавидить не господаря, а раба, що зумів звільниться...". (Катон Старший).
Точно так само і білоруси... У них вже давно "хребет переламаний"... Надія лише на наступне покоління... Та й то, примарна...
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12.09.2020 03:59 Відповісти
Это имеет смысл только после того как белорусы покинут таёжный союз
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11.09.2020 18:38 Відповісти
раз и пожалуйста - митинги с цветочками и безвиз..
а воюющая Украина, прикрывающая ЕС от ОРДЫ добивалась этого 4-ре года...
так и Грузию в НАТО и ЕС примут..
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11.09.2020 18:38 Відповісти
Достаточно было подудеть автомобильным клаксоном...
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11.09.2020 18:42 Відповісти
Безвіз Україна добивалась 10(!!!) років.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCvPLXuOHrAhXpsIsKHQX_A-QQFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-polytics%2F2225111-slah-do-bezvizu-desat-rokiv-nadij-i-trivog.html&usg=AOvVaw0cME_cfxWaU2u5OVsXveX1 Шлях до безвізу. Десять років надій і тривог - Укрінформ
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11.09.2020 18:44 Відповісти
ну вот, правильно написал https://censor.net/ru/user/441517 выше..
нужно было в клаксоны гудеть..
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11.09.2020 18:47 Відповісти
_Во многом именно пиз-за того беларусам хотят предложить, что уже видели что произошло с Грузией и Украиной. Кумулятивный эффект, начали немного быстрей европлуги реагировать. Некоторые быстрей.
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11.09.2020 18:48 Відповісти
мы счастливы просто...
Украиной вымостили другим дорогу в Рай...
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11.09.2020 18:51 Відповісти
А как вы думали ? Существует несколько способов добиваться своих целей . Можно жечь покрышки , а можно мирными демонстрациями требовать своих прав . Причем горящие покрышки на экране западного телезрителя несут отрицательные эммоции ибо ассоциируюцся з гопотой из антифа и марксистких молодежных движений - секс/наркотики/рок анд ролл. У Американцев , к примеру , покрышечные революции ассоциируюця с бунтами черных и левацкими призывами ликвидировать полицию .

.
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11.09.2020 19:27 Відповісти
белорусы своими цветочками ничего не добьются успокойся и выдохни
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11.09.2020 19:31 Відповісти
похоже вариант с покрышками не работает . посмотрим может у беларусов с цветочками получиться . поляки и чехи покрышек не жгли , но добились смены власти .
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11.09.2020 19:37 Відповісти
вариант с покрышками работает, только надо набраться смелости чтобы его воспроизвести,но в Белоруссии уже поздно это делать,момент упущен, Лукашенко уже заручился поддержкой путина и в случае чего жестко подавит выступления,а тем более мирные митинги ему ни по чем. а сравнивать Польшу и Чехию с Белоруссией неуместно, это европа и совок две разные вселенные
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11.09.2020 19:43 Відповісти
работает ? по итогу почти таже ситуация как в Беларуси .
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11.09.2020 20:07 Відповісти
ну если ты считаешь что в России и Украине почти схожая ситуация то говорить нам не о чем
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11.09.2020 20:17 Відповісти
Если ты считаешь что Беларусь и росия одно и тоже , то тогда действительно не о чем говорить .
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11.09.2020 20:25 Відповісти
Как покрышки "сработали" в Украине, показали пленки Жвании - покрышки жгли одни, а группа Порошенко, Яценюка, Кличко, Мартыненко, Жвании, Левочкина, Фирташа, Бойко, Медведчука захватили власть в стране.
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11.09.2020 22:22 Відповісти
Короновирус отменит безвиз((
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11.09.2020 18:43 Відповісти
степанов,ты чтоли?
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11.09.2020 19:05 Відповісти
Пока безвиз не дадут. Будут глубоко озабоченные.
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11.09.2020 18:46 Відповісти
И за что белорусам такие преференции? Нам столько условий ставили пока безвиз дали, а этим любителям россии просто так? ..идиотизм.
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11.09.2020 18:49 Відповісти
_Европа учится. Медленно и плохо, но учится. И начинает шевелиться немного быстрей. Это не плохо, а хорошо только.
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11.09.2020 18:55 Відповісти
Беларусы заслужили . Нет что бы порадоваться за соседей , так вы по старой совецкой привычке начинаете им завидовать . Ни солидарности с народом который в одиночку , без поддержки противостоит рускому миру , так вы еще пытаетесь ущипнуть . Чем вы от руских тогда отличаетесь ?

..
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11.09.2020 19:13 Відповісти
там что зелёные человечки есть? там что россия оттяпала кусок страны? там что есть русские военные которые воюют с регулярной белорусской армией? тогда о каком противостоянии речь?
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11.09.2020 19:20 Відповісти
нет там народ выбрал президента , а ему сказали не положено . цивилизованные люди решили помочь народу и это правильно . "а там" новый избранный президент назвал зеленых человечков повстанцами , приказал перестать стрелять и вообще мир дружба жевачка и торговля с агрессором . или ты думаеш; европейцы совсем ничего не понимают ?

..
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11.09.2020 19:31 Відповісти
В ЕС требуются срочно новые бесправные рабы. Украинцы уже наелись безвиза. Особенно пенсионеры на минималке.
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11.09.2020 18:55 Відповісти
Більшість білорусів проросійські. Бачив їх часто на морі в Криму, з українцями спілкувались якщо поруч не було росіян. Як тільки з'являвся кацап, бульба вже коло нього. В Єгипті чи в Туреччині, там де традиційно відпочиває постсовок, українці з українцями, білоруси з москалями, і вихідці з данбасса там же.
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11.09.2020 18:58 Відповісти
тоже самое можно сказать про выходцев из Украины - телевидение росийское , музыка шансон . Что меня удивило при пересадке на рейс в Парижском аэропорту Шарля ДеГолля , самые хамоватые оказались транзитные пассажиры из Киева . На просьбу дать пройти вперед чтобы не опоздать на рейс ответили а нам тожа нада лететь ... Хорошо еще что арабской наружности работник аэропорта понял ситуацию и помог миновать хамскую толпу .

...
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11.09.2020 19:10 Відповісти
З вас нахабних, хамовитих і постійно п'яних кацапів навіть араби сміються.
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11.09.2020 19:26 Відповісти
Билли-Русос, сидел бы ты дома !!!!!
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11.09.2020 20:43 Відповісти
В ЕС требуются срочно новые бесправные рабы. Украинцы уже наелись безвиза. Особенно пенсионеры на минималке.
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11.09.2020 18:59 Відповісти
вам насильно безвиз никто не предлагает можете отказаться если минималка не устраивает .
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11.09.2020 19:02 Відповісти
Молодцы ! Вот что значит солидарность ! Пусть лукашисты сдохнут от злобы . Народ Беларуси достоин свободы , что бы не пели тут ватные тролли и их ЗЕслуги .
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11.09.2020 19:01 Відповісти
Дебилы *** (с)
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11.09.2020 19:19 Відповісти
зависть плохое чувство . радуйтесь за ближнего .
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11.09.2020 19:34 Відповісти
Якби офіційна влада в Києві, з нашим досвідом проведення революцій, разом з Литвою і Польщею підтримала білоруську опозицію, то сьогодні ситуація в Білорусі була б зовсім іншою. А Таракан не розказував би, що «бойцы «Вагнера» просто зарабатывают деньги в Украине, я напоил их водицей и отпустил» і не лив би сльози про страждання росії: «… ну хватило россии, любой конфликт, Донбас этот, там Крым, Молдова даже там, везде, везде вот россия страдает».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=184&v=5pRh15FRpfY&feature=emb_logo
Але для цього треба мати справжню українську владу. Ну а про революційний досвід янелоха можна анекдоти складати.
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11.09.2020 19:38 Відповісти
конечно достижение,а ты думал белорусам просто так кто то безвиз даст?
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11.09.2020 19:44 Відповісти
сначала надо снести лукашенка а потом уже и безвиз или ты думал лукашенко кто то безвиз выдаст? )
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11.09.2020 19:50 Відповісти
Мы хотим предложить безвизовый въезд для Беларуси. Этот пакет мы хотим предложить на заседании Евросовета", - заявил он.Источник: https://censor.net/ru/n3218841

Да ладно, даже майдан не трэба???
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11.09.2020 20:19 Відповісти
майдан был нужен чтобы выбрать Зеленского .
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11.09.2020 20:28 Відповісти
 
 