Вишеградська четвірка виступає за безвізовий режим для білорусів - прем'єр Польщі Моравецький

Країни Вишеградської групи, що входять в ЄС, заявили про готовність домагатися безвізового режиму для в'їзду білорусів, поставлять питання про це на найближчій зустрічі Євроради

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю польський прем'єр Матеуш Моравецький після зустрічі з главами урядів Чехії, Словаччини та Угорщини.

"Ми обговорили ситуацію в Білорусі. Ми всі віримо в те, що повинні бути проведені вільні вибори, і що білоруський народ повинен визначати своє майбутнє. Ми засуджуємо тортури і жорстоке поводження з протестувальниками", - цитує слова Моравецького в твіттері його канцелярія.

"Ми хочемо запропонувати безвізовий в'їзд для Білорусі. Цей пакет ми хочемо запропонувати на засіданні Євроради", - заявив він.

До Вишеградської групи входять Польща, Словаччина, Угорщина і Чехія, зустріч глав урядів групи відбулася в Любляні у п'ятницю.

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