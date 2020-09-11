Вишеградська четвірка виступає за безвізовий режим для білорусів - прем'єр Польщі Моравецький
Країни Вишеградської групи, що входять в ЄС, заявили про готовність домагатися безвізового режиму для в'їзду білорусів, поставлять питання про це на найближчій зустрічі Євроради
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю польський прем'єр Матеуш Моравецький після зустрічі з главами урядів Чехії, Словаччини та Угорщини.
"Ми обговорили ситуацію в Білорусі. Ми всі віримо в те, що повинні бути проведені вільні вибори, і що білоруський народ повинен визначати своє майбутнє. Ми засуджуємо тортури і жорстоке поводження з протестувальниками", - цитує слова Моравецького в твіттері його канцелярія.
"Ми хочемо запропонувати безвізовий в'їзд для Білорусі. Цей пакет ми хочемо запропонувати на засіданні Євроради", - заявив він.
До Вишеградської групи входять Польща, Словаччина, Угорщина і Чехія, зустріч глав урядів групи відбулася в Любляні у п'ятницю.
Будь ласка, зачекайте...
"Раб ненавидить не господаря, а раба, що зумів звільниться...". (Катон Старший).
Точно так само і білоруси... У них вже давно "хребет переламаний"... Надія лише на наступне покоління... Та й то, примарна...
а воюющая Украина, прикрывающая ЕС от ОРДЫ добивалась этого 4-ре года...
так и Грузию в НАТО и ЕС примут..
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCvPLXuOHrAhXpsIsKHQX_A-QQFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-polytics%2F2225111-slah-do-bezvizu-desat-rokiv-nadij-i-trivog.html&usg=AOvVaw0cME_cfxWaU2u5OVsXveX1 Шлях до безвізу. Десять років надій і тривог - Укрінформ
нужно было в клаксоны гудеть..
Украиной вымостили другим дорогу в Рай...
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=184&v=5pRh15FRpfY&feature=emb_logo
Але для цього треба мати справжню українську владу. Ну а про революційний досвід янелоха можна анекдоти складати.
Да ладно, даже майдан не трэба???