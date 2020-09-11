За фактом відмови обслуговувати хасидів у кафе Умані поліція почала кримінальне провадження
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян за релігійними переконаннями після того, як власник одного з кафе в м.Умань Черкаської області розмістив табличку, що не обслуговує хасидів у закладі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті поліції Черкаської області.
"11 вересня в Уманський відділ поліції надійшло повідомлення від виконавчого директора Об'єднаної Єврейської громади України про те, що невідомий в одному з кафе міста Умані розмістив табличку трьома різними мовами з інформацією, що хасиди в цьому закладі не обслуговуються. За словами заявника, табличка показує упереджене ставлення до брацлавських хасидів. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що табличку встановив господар кафе. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що розмістив цю інформацію з метою нерозповсюдження вірусу Covid-19", - сказано в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Речові докази вилучено та направлено на відповідне експертне дослідження.
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У все б було файно..))
Там расизмом і антисемітизмом не пахне, зате Параша Тудей цю новину РОЗВАНЯЄ по всьому світі Перекваліфікуйте справу у адміністративне порушення гниди.
Мол какая гарантия , что эта бутылка воды не хранилась в одной секции холодильника со свининой или с кальмарами ?!
Точно , что *********** провокация , бо обычный уманец написал бы
לא קשר
и всё ...
Конечно провокация. Обычный уманец букв таких не знает, гугл переводчик не поможет.
Похоже очень на провокацию ********** . Бо самое простое , что отпугнёт хасидов раз и навсегда , так написать : "НЕ КАШЕРНО" ... и уж где-где , а уманчане уже давно изучили повадки "пингвинов" .
Оне от израильской армии отмазываются под тем предлогом , шо не доверяют армескому кашруту . Хасид скорее пойдёт на трассу снять путану , чем зайдёт в кафе шобы покушать !!!