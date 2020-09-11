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кримінальна справа (519) Умань (240) хасиди (176)

За фактом відмови обслуговувати хасидів у кафе Умані поліція почала кримінальне провадження

За фактом відмови обслуговувати хасидів у кафе Умані поліція почала кримінальне провадження

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян за релігійними переконаннями після того, як власник одного з кафе в м.Умань Черкаської області розмістив табличку, що не обслуговує хасидів у закладі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті поліції Черкаської області.

"11 вересня в Уманський відділ поліції надійшло повідомлення від виконавчого директора Об'єднаної Єврейської громади України про те, що невідомий в одному з кафе міста Умані розмістив табличку трьома різними мовами з інформацією, що хасиди в цьому закладі не обслуговуються. За словами заявника, табличка показує упереджене ставлення до брацлавських хасидів. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що табличку встановив господар кафе. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що розмістив цю інформацію з метою нерозповсюдження вірусу Covid-19", - сказано в повідомленні.

Дивіться: "Хасиди не обслуговується!" - провокаційну табличку виявили на магазині в Умані. ФОТО

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Речові докази вилучено та направлено на відповідне експертне дослідження.

Дивіться також: Хасиди зламали огорожу біля могили рабі Нахмана в Умані. ВIДЕО
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Топ коментарі
+24
От дурний... Написав-би, на табличці: "Увага" Кращі страви з свинини! Перші, другі страви, салати, десерти...У нас навіть тістечка печуться на якісному смальці з домашніх свиней!", і все, ні один хасид не зайшов-би...
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11.09.2020 19:09
+23
Зневажливе ставлення виникло не на порожньому місці.
Бо вони поводять себе як свині.
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11.09.2020 19:03
+9
от такий собі ************ по уманськи
а якщо я на дверях свого помешкання повішаю табличку "євгєям вхід заборонено", то мене також притягнуть?
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11.09.2020 19:02
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Кримінальна справа по цивільній темі? Ви здуріли гебрейські сраколизи.
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11.09.2020 20:09 Відповісти
Написав б -"кошегних кугочек нєту! Тільки свинина!"
У все б було файно..))
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11.09.2020 20:27 Відповісти
Брєд собачий, влада сама цю паніку з короновірусом впровадила, а тепер люди з бізнесу винуваті.
Там расизмом і антисемітизмом не пахне, зате Параша Тудей цю новину РОЗВАНЯЄ по всьому світі Перекваліфікуйте справу у адміністративне порушення гниди.
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11.09.2020 20:42 Відповісти
Ще й як пахне. Але це скоріше провокація. Бо жодний аїд таку фігню писати не буде. А українці букв таких навіть не знають, не те щоб грамотно речення зкумекати (навіть гуглом, можете власноруч перевірити). А от фсб-шні провокатори могли наставити як писати.
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11.09.2020 22:33 Відповісти
И всем пох что хасиды НИКОГДА не пойдут в кафе на котором нет знака кашрута...
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11.09.2020 20:57 Відповісти
Підуть. Води купити наприклад....
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11.09.2020 22:27 Відповісти
Может канадские и пойдут , а израильские типа не могут служить даже в ЦАХАЛе , бо не доверяют армейскому кашруту .
Мол какая гарантия , что эта бутылка воды не хранилась в одной секции холодильника со свининой или с кальмарами ?!

Точно , что *********** провокация , бо обычный уманец написал бы
לא קשר
и всё ...
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12.09.2020 00:45 Відповісти
Армейское питание - не совсем пример. Вода в ПЕТ-бутылке например кошерна. А еще за сигаретками могут заходить.
Конечно провокация. Обычный уманец букв таких не знает, гугл переводчик не поможет.
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12.09.2020 01:20 Відповісти
Так они ещё и курят?
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12.09.2020 07:01 Відповісти
Лет 30 назад их автобусы делали стоянку на парковке возле дома. Там я с ними и познакомился. Съездили вместе на базар - они воду и фрукты ящиками покупали сразу на весь автобус. Ребята прикольные, веселые, харизматичные. Разве что руками из такси размахивали уж слишком, боялся чтобы не задело встречным траффиком. Тогда тоже удивился, что некоторые курят. Называется сходил бутылки из-под молока сдавать, чтобы копеечку выручить, а вернулся с несколькими линкольнами.
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13.09.2020 23:50 Відповісти
לא כשר
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12.09.2020 01:22 Відповісти
да-да ...
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12.09.2020 13:15 Відповісти
есть прямой запрет...
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12.09.2020 19:44 Відповісти
Хто власник закладу...Треба розголос і всеукраїнська підтримка...по крайній мірі пейсаті би свого не залишили у біді...
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11.09.2020 21:13 Відповісти
Уверен , что такую хрень не мог написать кто-либо , кто живёт в Умани и уже долгие годы каждую осень наблюдает хасидов .
Похоже очень на провокацию ********** . Бо самое простое , что отпугнёт хасидов раз и навсегда , так написать : "НЕ КАШЕРНО" ... и уж где-где , а уманчане уже давно изучили повадки "пингвинов" .
Оне от израильской армии отмазываются под тем предлогом , шо не доверяют армескому кашруту . Хасид скорее пойдёт на трассу снять путану , чем зайдёт в кафе шобы покушать !!!
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12.09.2020 00:36 Відповісти
А если они когда жрут ещё и жутко беспредельничают: срут, плюют ну просто гадят по полной. Так что из за того что они хасиды- иудеи а не украинские православные термоса им всё позволено ?
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12.09.2020 03:58 Відповісти
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