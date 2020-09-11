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Гонгадзе (127) Кучма (495) Литвин (441) Пукач (42)

Слова вбивці Гонгадзе Пукача про причетність до цієї справи Кучми і Литвина зникли з матеріалів справи, - адвокат Костіна

Слова вбивці Гонгадзе Пукача про причетність до цієї справи Кучми і Литвина зникли з матеріалів справи, - адвокат Костіна

З матеріалів кримінального провадження щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе зникли слова засудженого ексгенерала МВС Олексія Пукача про те, що до цієї справи причетний другий президент України Леонід Кучма та ексголова Верховної Ради Володимир Литвин.

Про це заявила на пресконференції адвокатка потерпілих Тетяна Костіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Костіна нагадала, що до відповідальності досі не притягнуто як замовників убивства Гонгадзе, так і замовників замаху на народного депутата II та III скликань ВР Олександра Єльяшкевича та викрадення та побиття журналіста Олексія Подольського, чиї інтереси вона представляє.

Захисниця переконана, що попри те, що виконавці у цих злочинах різні, всі вони "обґрунтовано пов’язані з тодішнім президентом Леонідом Кучмою".

Адвокатка наголосила, що для того, щоб вивести Кучму з-під обвинувачення, провадження щодо Гонгадзе і Подольського було засекречено, а на єдиному відкритому судовому засіданні у справі Гонгадзе була допущена фальсифікація.

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"Відомі всьому світу слова Пукача, що вирок суду буде йому зрозумілий, лише коли на лаві підсудних з ним сидітиме Кучма та Литвин, в матеріалах справи відсутні", - заявила адвокат. Вона наголосила, що ці слова навмисно не внесли до справи для того, щоб Кучма та Литвин, який у 1999-2002 роках очолював Адміністрацію президента, могли уникнути відповідальності.

Костіна звернулася до президента Володимира Зеленського з закликом довести справу до кінця, щоб винні у замовленні цих трьох злочинів опинилися на лаві підсудних.
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Топ коментарі
+22
При ЗЕмразях нет ничего невозможного. ЗЕбильный трэш продолжается
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11.09.2020 19:38
+19
Слова убийцы Гонгадзе Пукача о причастности к этому делу Кучмы и Литвина исчезли из материалов дела, - адвокат Костина - Цензор.НЕТ 3415
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11.09.2020 19:39
+15
Для этого и сериал снимали, вот это рентабельность, учитесь...
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11.09.2020 19:54
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При ЗЕмразях нет ничего невозможного. ЗЕбильный трэш продолжается
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11.09.2020 19:38 Відповісти
Для этого и сериал снимали, вот это рентабельность, учитесь...
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11.09.2020 19:54 Відповісти
Це зробили ще при Пе-підору...
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11.09.2020 20:32 Відповісти
Кучму, Литвина і Порохошенка на нари з конфіскацією.
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11.09.2020 21:25 Відповісти
Ну, зараз тут тільки один пдр - це ти,тварина!
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12.09.2020 12:55 Відповісти
Только учитывай то что у зе-тряпки полное большинство в парламенте, чего не было у его предшественника.
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11.09.2020 20:49 Відповісти
Не, то оно еще при ПЕмразях исчезло. ПЕбильный трэш продолжается.
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12.09.2020 02:34 Відповісти
Этот трэш ещё начался при Юще , продолжился при ПЕмразях и докатился до ЗЕмразей .
Понятно уже , что этого старого маразматика Чучму никто не посадит , по любому ЕСТЬ такая договорённость это дело замять . Только мало того что заминают , так ещё и отбеливают эту рыжую тварь, видать хочет войти в историю как ещё один мЫролюбный президент и желательно без черных пятен ( Гонгадзе) . 😡
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12.09.2020 11:02 Відповісти
При пяти предыдущих президентах страной рулили бандиты они же олигархи . Зеля к бандитизму добавил еще и предательство .
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12.09.2020 12:57 Відповісти
так він ще при пороху в Мінськ потрапив чи ні???
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12.09.2020 18:00 Відповісти
Слова убийцы Гонгадзе Пукача о причастности к этому делу Кучмы и Литвина исчезли из материалов дела, - адвокат Костина - Цензор.НЕТ 3415
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11.09.2020 19:39 Відповісти
Із зе все зрозуміло, Клоун клоуном,

Але от шо з цим робити?
https://antikor.com.ua/articles/185500-poroshenko_-_kuchme_ja_-_chlen_vashoji_komandi_budu_vikonuvati_ljubij_vash_nakaz_tam_de_vi_skahete

І чого твій недогетьман, не посадив вбивцю Гонгадзе, будучи президентом, маючи свого ГенПрокурора і більшість в парламенті?
А навпаки, ще й зробив його представников України в Мінську в ТКГ.
У самих рило в пуху, то чого киваєш на інших?)))
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12.09.2020 10:18 Відповісти
Президент Порошенко не для того президент, щоб боротися із твоїми комплексами. Це твоя справа. Тут ти сам повинен трохи попрацювати і зрозуміти.
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12.09.2020 10:25 Відповісти
Згоден, від для того президент, щоб забуханим приходити на люди і зі свинарчуками разом бомбити оборонпром.)))
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12.09.2020 10:42 Відповісти
Они **** друг друга в жопу? Надеюсь Вова спереди.
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12.09.2020 18:05 Відповісти
Убийцы пользуются бандой у власти и подчищают все документы. скоро они будут хрустально чистыми.
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11.09.2020 19:42 Відповісти
Сделали разом.
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11.09.2020 20:04 Відповісти
Хватит ныть! Кучма прекрасно себя чувствовал при "гении реформ" Порошенко. Его никто не трогал, более того - он был в составе группы по "урегулированию вопроса" Лугандонии. Я не оправдываю Зеленского, но прошу НЕ ЗАБЫВАТЬ, что этого гандона пригрел еще предыдущий "гарант", и что продажность и ничтожность Зеленского перед подонками и преступниками - не исключение, а правило. И частный случай этого правила - "шоколадный гений".
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11.09.2020 20:10 Відповісти
Кучма был не просто в составе, а главой комиссии от Украины...И на той бумаге, где упоминается "особый статус Донбасса" и "выборы без контроля границы" стоит подпись как раз Кучмы как представителя от Украины.
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11.09.2020 20:37 Відповісти
Ну так давайте уже начнем с того , что и отравленное чмо Ющенко, и шапкокрад Янукович и Порошенко - они все были в замазке с этой рыжей старой тварью и его семьей.
Ну а Зеленский - очень надеюсь что хоть он станет настолько любим народом что повторит судьбу Чаушеску
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11.09.2020 21:28 Відповісти
Может, нам пора перестать надеяться и начинать предпринимать какие-то шаги для этого? Ведь каждый день промедления - шаг страны к пропасти. Нельзя уподобляться жалким беларусам, которые думают, что их фиги в кармане и шуточки на форумах помогут сбросить диктатора.
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11.09.2020 21:59 Відповісти
твереза думка, давно про те кажу, що зміни сраки на Банковій не міняє суті керування цими всіма ідіотами державою Україна...
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12.09.2020 18:02 Відповісти
Після першого Майдану куЧМО втік у Чехію, бо боявся, що правду взнають всі. Але згодом повернувся, бо Ющенко виявився нікчемою, не здатною ні на що.
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11.09.2020 20:11 Відповісти
Ющ сам з того тіста...
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12.09.2020 18:03 Відповісти
А хто це зробив?
Хто з зятьом вбивці задружив?
В переговорну групу запихнув?
І на зраду діда надихнув?
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11.09.2020 20:25 Відповісти
Усі, усі до одного починаючи з Ющенко
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11.09.2020 22:45 Відповісти
В материалах суда над Пукачем все подчистили еще при Порошенко...
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11.09.2020 20:31 Відповісти
Чекайте, Лисий заспіває
І слідчому про Кучму нагадає
Підможе йому хор Мотузки
Та розібють підозру вдрузки
Нема вини Кучми і Литвина
Залишилась їх лисина і сивина.
Що казав Пукач вже переписали
Онучі віддані слуги й васали.
«Зелені» старі справі доламають,
Бо користь з цього і натхнення мають.
У них свої всі судді й прокурори,
А на верху сидять прості актори.
11.09.2020 р.
Анатолій Березенський
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11.09.2020 20:46 Відповісти
більша частина ніків коментаторів - нові або дуже рідко коментують.
І тут почалося: кучму на нари. Згоден - кучма винуватий у створенні олігархічного режиму. Але цей режим хотів бути відносно самостійним від московських впливів. І от кучмі підсовують: табачника, мертвечука, литвина (був ще хтось). І коли два перші явно агенти кремля. То литвин виглядів більше проукраїнським. Але судимо по ділам їх. Які ж діла у литвина? - один брат командує військовими, другий - прикордонниками, а третій організовує кучмі скандал.
Казали, що Олена - коханка Валоді. Я думаю - все не так. Все це - московські агенти, що мали завдання обісрати кучму. І успішно виконали роботу для кремля. Результат: кучму геть і на його місце приходить кремлівська ж маріонетка янукович. хай навіть не одразу, але задачу он ісполніл как надо: сбу - кацапам, генштаб - їм же, мін оборони також. А прикордонники? - Вже, брат литвина забезпечує дірявий кордон із рашою.
Якби не Ющенко у 2004 році, то до 2008 було б вторгнення не тільки в Грузію, а і в Україну.
Так шо я б радив придивитися до товаришки костіної. Може там не стільки тупість, як завдання відвести підозру від московських агентів, яких я назвав вище.
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11.09.2020 22:17 Відповісти
Литвини теж з того лайна, що і решта і Ваш кучма
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12.09.2020 18:04 Відповісти
кравчучка и хитрая рыжая морда - два брата-акробата. Вошли в историю Украины: один сдачей ядерного оружия и капитуляцией, другой - убийством Гонгадзе, Черновола и многовекторностью.
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12.09.2020 10:04 Відповісти
Предатели родины, ворюги и враги Украины: Кравчук, Кучма и Литвин с Медведчуком обязаны давно колыхаться просмоленные на каштанах, а не сидеть в подсудимых!
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12.09.2020 10:05 Відповісти
Коли ж Кучма став неугодний кремлю (він був 10 років президентом), тоді й почалася інформаційна війна проти нього в масмедіа, і добре проплачений журналіст Гонгадзе, навіть не громадянин України. А почалося з того, що на другій каденції Кучма став на сторону державних інтересів. Ніхто не замовляв цього голодного журналіста. Органи безпеки мусили потурбуватися про безпеку держави. Ще невідомо, чи він живий. Мати не признала тулуб, а голови не було. Перед цим зімітували вбивство другого журналіста.
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12.09.2020 10:23 Відповісти
Не може бути ....Володя клоун і його друзі говорили, що вони дуже чесні і проти корупцііі..
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12.09.2020 16:14 Відповісти
 
 