Слова вбивці Гонгадзе Пукача про причетність до цієї справи Кучми і Литвина зникли з матеріалів справи, - адвокат Костіна
З матеріалів кримінального провадження щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе зникли слова засудженого ексгенерала МВС Олексія Пукача про те, що до цієї справи причетний другий президент України Леонід Кучма та ексголова Верховної Ради Володимир Литвин.
Про це заявила на пресконференції адвокатка потерпілих Тетяна Костіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Костіна нагадала, що до відповідальності досі не притягнуто як замовників убивства Гонгадзе, так і замовників замаху на народного депутата II та III скликань ВР Олександра Єльяшкевича та викрадення та побиття журналіста Олексія Подольського, чиї інтереси вона представляє.
Захисниця переконана, що попри те, що виконавці у цих злочинах різні, всі вони "обґрунтовано пов’язані з тодішнім президентом Леонідом Кучмою".
Адвокатка наголосила, що для того, щоб вивести Кучму з-під обвинувачення, провадження щодо Гонгадзе і Подольського було засекречено, а на єдиному відкритому судовому засіданні у справі Гонгадзе була допущена фальсифікація.
"Відомі всьому світу слова Пукача, що вирок суду буде йому зрозумілий, лише коли на лаві підсудних з ним сидітиме Кучма та Литвин, в матеріалах справи відсутні", - заявила адвокат. Вона наголосила, що ці слова навмисно не внесли до справи для того, щоб Кучма та Литвин, який у 1999-2002 роках очолював Адміністрацію президента, могли уникнути відповідальності.
Костіна звернулася до президента Володимира Зеленського з закликом довести справу до кінця, щоб винні у замовленні цих трьох злочинів опинилися на лаві підсудних.
Будь ласка, зачекайте...
Понятно уже , что этого старого маразматика Чучму никто не посадит , по любому ЕСТЬ такая договорённость это дело замять . Только мало того что заминают , так ещё и отбеливают эту рыжую тварь, видать хочет войти в историю как ещё один мЫролюбный президент и желательно без черных пятен ( Гонгадзе) . 😡
Але от шо з цим робити?
https://antikor.com.ua/articles/185500-poroshenko_-_kuchme_ja_-_chlen_vashoji_komandi_budu_vikonuvati_ljubij_vash_nakaz_tam_de_vi_skahete
І чого твій недогетьман, не посадив вбивцю Гонгадзе, будучи президентом, маючи свого ГенПрокурора і більшість в парламенті?
А навпаки, ще й зробив його представников України в Мінську в ТКГ.
У самих рило в пуху, то чого киваєш на інших?)))
Ну а Зеленский - очень надеюсь что хоть он станет настолько любим народом что повторит судьбу Чаушеску
Хто з зятьом вбивці задружив?
В переговорну групу запихнув?
І на зраду діда надихнув?
І слідчому про Кучму нагадає
Підможе йому хор Мотузки
Та розібють підозру вдрузки
Нема вини Кучми і Литвина
Залишилась їх лисина і сивина.
Що казав Пукач вже переписали
Онучі віддані слуги й васали.
«Зелені» старі справі доламають,
Бо користь з цього і натхнення мають.
У них свої всі судді й прокурори,
А на верху сидять прості актори.
11.09.2020 р.
Анатолій Березенський
І тут почалося: кучму на нари. Згоден - кучма винуватий у створенні олігархічного режиму. Але цей режим хотів бути відносно самостійним від московських впливів. І от кучмі підсовують: табачника, мертвечука, литвина (був ще хтось). І коли два перші явно агенти кремля. То литвин виглядів більше проукраїнським. Але судимо по ділам їх. Які ж діла у литвина? - один брат командує військовими, другий - прикордонниками, а третій організовує кучмі скандал.
Казали, що Олена - коханка Валоді. Я думаю - все не так. Все це - московські агенти, що мали завдання обісрати кучму. І успішно виконали роботу для кремля. Результат: кучму геть і на його місце приходить кремлівська ж маріонетка янукович. хай навіть не одразу, але задачу он ісполніл как надо: сбу - кацапам, генштаб - їм же, мін оборони також. А прикордонники? - Вже, брат литвина забезпечує дірявий кордон із рашою.
Якби не Ющенко у 2004 році, то до 2008 було б вторгнення не тільки в Грузію, а і в Україну.
Так шо я б радив придивитися до товаришки костіної. Може там не стільки тупість, як завдання відвести підозру від московських агентів, яких я назвав вище.