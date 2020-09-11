Водія фури, що влаштував ДТП на Київщині, в якій загинуло 6 осіб, взято під варту, - Нацполіція

Поліція Київщини затримала водія, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Бориспільському районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

У відомстві нагадали, що 21-річний водій вантажівки "DAF" на трасі Київ-Харків у Бориспільському районі області скоїв ДТП за участю 3 автомобілів, унаслідок чого загинуло 5 осіб. Також до лікарні доставили 20 осіб, з яких 15 госпіталізовано з різними тілесними ушкодженнями.

"Поліція затримала водія вантажного автомобіля в порядку ст. 208 КПК і він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про оголошення підозри правопорушникові. Запобіжний захід для затриманого водія обере суд", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: Масштабна ДТП на Київщині: кількість жертв зросла до шести осіб, троє - в дуже важкому стані. ВIДЕО

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.