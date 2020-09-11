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Новини ДТП
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ДТП (4440) Київська область (3796)

Водія фури, що влаштував ДТП на Київщині, в якій загинуло 6 осіб, взято під варту, - Нацполіція

Водія фури, що влаштував ДТП на Київщині, в якій загинуло 6 осіб, взято під варту, - Нацполіція

Поліція Київщини затримала водія, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Бориспільському районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

У відомстві нагадали, що 21-річний водій вантажівки "DAF" на трасі Київ-Харків у Бориспільському районі області скоїв ДТП за участю 3 автомобілів, унаслідок чого загинуло 5 осіб. Також до лікарні доставили 20 осіб, з яких 15 госпіталізовано з різними тілесними ушкодженнями.

"Поліція затримала водія вантажного автомобіля в порядку ст. 208 КПК і він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про оголошення підозри правопорушникові. Запобіжний захід для затриманого водія обере суд", - наголошується в повідомленні.

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За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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Топ коментарі
+8
Думаю, нельзя 21-летним водителям разрешать управлять фурами. Мало опыта, ветер в голове и т.д.
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11.09.2020 19:49
+7
В ведомстве напомнили, что 21-летний водитель....

=============
Кто посадил щенка в кабину фуры??? У него не более 3-х лет стажа...Он должен был еще лет 5 минимум газон водить
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11.09.2020 19:39
+6
в 21 страха нет - есть азерт и жажда денег... а страх приходит с опытом....
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11.09.2020 19:33
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Стрёмное дело фуры водить: сегодня за рулём, завтра в тюряге...
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11.09.2020 19:31 Відповісти
в 21 страха нет - есть азерт и жажда денег... а страх приходит с опытом....
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11.09.2020 19:33 Відповісти
Водій фури не винен! Відбійник не витримав удар фури і зламався, а це порушення державних будівельних норм, згідно з якими навіть одинарний відбійник має витримувати удар вантажівки з вантажем! Саджати потрібно керівників Укравтодору які прий
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11.09.2020 20:20 Відповісти
Саджати потрібно чиновників Укравтодору і підрялників які побудували абсолютно нікчемний відбійник, який два рази не зупинив вантажівку!
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11.09.2020 20:22 Відповісти
https://youtu.be/3O6gdKa91Gs
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11.09.2020 20:44 Відповісти
Зовсім дах поїхав чи що? А як він на зустрічній опинився? Не винен...
Любий відбійник має межу спротиву силі удару. На мордяку Дафа подивись - це з якою силою він втелішився у відбійник!.
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11.09.2020 22:05 Відповісти
Водія фури, що влаштував ДТП на Київщині, в якій загинуло 6 осіб, взято під варту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3734
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11.09.2020 22:18 Відповісти
Так а він реально винен, чи єдиний з водіїв, хто вижив, в тому йому таке?
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11.09.2020 19:35 Відповісти
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.Источник: https://censor.net/ru/n3218850 А ПОЧЕМУ НЕ ЛИШАТЬ ПОЖИЗНЕННО ПРАВА УПРАВЛЯТЬ?????
Сколько ещё этот законодательный бардак булет продолжаться
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11.09.2020 19:36 Відповісти
В ведомстве напомнили, что 21-летний водитель....

=============
Кто посадил щенка в кабину фуры??? У него не более 3-х лет стажа...Он должен был еще лет 5 минимум газон водить
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11.09.2020 19:39 Відповісти
Де ты его найдёшь, тот газон? Когда в последний раз видел?
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11.09.2020 19:50 Відповісти
Ну не 53 же или 51 имел в виду... Хорошо а 130 пойдет зилок...? еще много бегает, хоть и зила уже нет...
Та мало ли иномарок больше 3,5 тотн но без прицепа...
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11.09.2020 19:56 Відповісти
деньги !!
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11.09.2020 20:05 Відповісти
Виноват также тот кто его допустил на эту ответственную работу без опыта
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11.09.2020 23:58 Відповісти
На такую работу малолетку не возьмут даже с деньгами папы...больше на семейный подряд похоже...
мама хозяйка конторы ...муж, брат, сыновья, племянники, кумовья водят....
Кто то посчитал, что малый созрел и ему можно доверить руль... А малый не мажор на лексусе и хотел заработать сам свое....А как оказалось рано...техника не для малолеток...с ним должен был пенсионер покататься в паре еще пару лет...А затем передать под свою моральную ответственность машину...
К сожалению в данной ситуации суд не разберется...влепит больше чем Зайцевой
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12.09.2020 21:23 Відповісти
водилу фуры на месте порешить надо бы , сученок груз спасал , нет чеб в кювет уйти и никому не навредить ,
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11.09.2020 19:40 Відповісти
там 2 полосы в одном направлении...какой груз...мог просто убрать ногу с газа... заснул наверное и вывернул влево...
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11.09.2020 20:31 Відповісти
невже на наших дорогах можна заснути?
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11.09.2020 20:56 Відповісти
мона, но не на всіх. Бориспільська траса кажуть доглядається.
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11.09.2020 22:07 Відповісти
Как 2 пальца обоссать....даже в урале по дороге раскоцаной в хлам...
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Вез боеприпасы на полигон...раз 5 или 6 бойца за рулем толкал...и руль перехватывал...тот носом начинал клевать и хоть ты его убей...самое страшное, что он не чувствует когда засыпает...вроде глаза открыты..но начинает наклоняться и давить на газ....
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12.09.2020 21:11 Відповісти
Порешить надо было того кто ему дозволил управлять в таком возрасте без опыта
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11.09.2020 23:54 Відповісти
Реально виноват, или козел отпущения?
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11.09.2020 19:41 Відповісти
Думаю, нельзя 21-летним водителям разрешать управлять фурами. Мало опыта, ветер в голове и т.д.
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11.09.2020 19:49 Відповісти
Дорога 2 полосная небось была?
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11.09.2020 19:55 Відповісти
По две, разлелённые двойным отбойником..
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11.09.2020 19:59 Відповісти
 
 