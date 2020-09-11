Водія фури, що влаштував ДТП на Київщині, в якій загинуло 6 осіб, взято під варту, - Нацполіція
Поліція Київщини затримала водія, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Бориспільському районі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
У відомстві нагадали, що 21-річний водій вантажівки "DAF" на трасі Київ-Харків у Бориспільському районі області скоїв ДТП за участю 3 автомобілів, унаслідок чого загинуло 5 осіб. Також до лікарні доставили 20 осіб, з яких 15 госпіталізовано з різними тілесними ушкодженнями.
"Поліція затримала водія вантажного автомобіля в порядку ст. 208 КПК і він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про оголошення підозри правопорушникові. Запобіжний захід для затриманого водія обере суд", - наголошується в повідомленні.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Будь ласка, зачекайте...
Любий відбійник має межу спротиву силі удару. На мордяку Дафа подивись - це з якою силою він втелішився у відбійник!.
Сколько ещё этот законодательный бардак булет продолжаться
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Кто посадил щенка в кабину фуры??? У него не более 3-х лет стажа...Он должен был еще лет 5 минимум газон водить
Та мало ли иномарок больше 3,5 тотн но без прицепа...
мама хозяйка конторы ...муж, брат, сыновья, племянники, кумовья водят....
Кто то посчитал, что малый созрел и ему можно доверить руль... А малый не мажор на лексусе и хотел заработать сам свое....А как оказалось рано...техника не для малолеток...с ним должен был пенсионер покататься в паре еще пару лет...А затем передать под свою моральную ответственность машину...
К сожалению в данной ситуации суд не разберется...влепит больше чем Зайцевой
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Вез боеприпасы на полигон...раз 5 или 6 бойца за рулем толкал...и руль перехватывал...тот носом начинал клевать и хоть ты его убей...самое страшное, что он не чувствует когда засыпает...вроде глаза открыты..но начинает наклоняться и давить на газ....