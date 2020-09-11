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Деркач Андрій (148) Новіков (166) Порошенко (15078) СБУ (12497) Головань Ігор (110)

СБУ не відкриває справу проти Деркача, зате порушило ще 15 справ проти Порошенка, - адвокат Новіков

СБУ не відкриває справу проти Деркача, зате порушило ще 15 справ проти Порошенка, - адвокат Новіков

Служба безпеки України не розслідує діяльність нардепа Деркача, якого у США офіційно вважають агентом Росії. Натомість проти Петра Порошенка порушили 15 нових безглуздих справ.

Про це заявив на брифінгу адвокат п’ятого президента України Порошенка Ілля Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Адвокат наголосив, що всі попередні фейкові провадження проти Порошенка зайшли в глухий кут, тож тепер за командою з Офісу президента силовики наплодили нові провадження.

"Найбільш примітне в останній активності СБУ – це не те, що заведені нові 15 справ стосовно Порошенка – ми до цього вже звикли. Як те, що не порушено жодного кримінального провадження проти депутата Деркача. При тому, що і Державний Департамент, і Міністерство фінансів США Деркача чітко, і я б навіть сказав, у непритаманній їм чіткій манері висловились про те, що вони вважають цю людину активним співробітником російських спецслужб. На цьому тлі особливо помітно, що СБУ ця ситуація не цікавить", – зауважив Новіков.

"Американські спецслужби, американські дипломати вважають, що СБУ також в курсі цієї ситуації. І той факт, що щодо Деркача, судячи з усього, принаймні нам про це не відомо, не відбувається будь-який перевірочних чи слідчих заходів, маркує позицію керівниутва України, яка звісно ж не може йти на користь відносинам України та США". – наголошує Новіков.

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Адвокат наголосив, що є чіткі докази координації переслідування проти Петра Порошенка між Офісом президента, ДБР, Офісом Генпрокурора та людьми з команди Портнова.

"Те, що було викладено щодо дуже чітких ліній, які прослідковуються в діяльності, яка координується, ми в цьому переконані – ДБР, СБУ, Офісу Генпрокурора і конкретно Печерського суду. За останній рік у нас було багато можливостей переконатися, що ці зв’язки дійсно існують", – наголошує Новіков.

"Ми бачимо, що єдине рішення, яке було прийняте за підсумками того сорому, за яким ми спостерігали в червні-липні цього року при спробі обрати запобіжний захід Порошенкові, яка відомо чим закінчилася, закінчилося диким скандалом. Єдине рішення, яке було прийняте – це кадрове рішення. Судячи з того що нам відомо, зараз пан Татаров виконує той функціонал, який до нього виконував в Офісі президента пан Смірнов. Ми вважаємо, що Татаров через свої зв’язки як з Андрієм Портновим, так судячи з усього з Ігорем Коломойським, зараз займає ключову позицію в Офісі президента Зеленського. І саме його робота маркує цю координацію між трьома силами, які беруть участь у цих провадженнях, спрямовують їх", – вважає Новіков.

Адвокат Ігор Головань у свою чергу наголосив, що більшість з нових справ проти Порошенка чомусь відкрило полтавське управління СБУ. Головань також натякнув, що за левовою частиною нових сфабрикованих проваджень стоять інтереси колишніх власників ПриватБанку.

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"Значно більше року іде кампанія з політичних переслідувань лідера опозиції Петра Порошенка. Ще в травні минулого року почали фабрикуватися різного роду кримінальні провадження, про які ми свого часу говорили, що вони абсолютно порожні, що там жодних немає правопорушень, що єдиною метою є політичні переслідування і сприяння і робота в інтересах держави- агресора. Всі ці провадження, як ми і говорили, виявилися фейками. Абсолютно всі ці провадження фактично зайшли у глухий кут, і тому тепер влада, замовники цих політичних переслідувань не бачать іншого виходу в цій ситуації – єдиний вихід фабрикувати нові", – говорить Головань.

"Ще 4 вересня з’явилася не багато не мало – 15 нових проваджень, спрямованих фактично проти лідера політичної сили опозиційної п’ятого Президента України Петра Порошенка. Зрозуміло, що ці 15 проваджень такі ж порожні, як і десятки, які були сфабриковані до цього часу, але той факт, що влада не зупинилася, той факт, що влада продовжує спрямування на політичні переслідування, сам факт початку так званого розслідування цих кримінальних проваджень, він, на нашу думку дуже яскравий. Звернув би увагу на те, що в фабулах цих проваджень дуже багато говориться про банківську систему. Тепер вже дуже яскраво ми бачимо ще одного бенефіціара цієї діяльності – це дуже схоже на колишніх власників "ПриватБанку" стосовно питань, пов’язаних з його націоналізацією", – говорить адвокат Головань.
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Топ коментарі
+68
у зеленой шмаркли комплекс неполноценности - перед х*уйлом оно лебезит, а Пороха боится и ненавидит..
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11.09.2020 19:59
+40
Зеленський з 1998 року прожив у Москві. Звісно що *****- його президент, та й кричати ;Чечня круто!; навчився...
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11.09.2020 20:01
+38
ще би на Зе так наклали, і на баканова.
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11.09.2020 20:01
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К зЕбилам:
СБУ не відкриває справу проти Деркача, зате порушило ще 15 справ проти Порошенка, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 3961

Намотайте на лишнюю хромосому!
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11.09.2020 21:12 Відповісти
Ничё, Байден придёт - порядок наведёт
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12.09.2020 09:58 Відповісти
Ну цеж не при Деркачі підірвали пять арсеналів та влаштували два котли!
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11.09.2020 21:17 Відповісти
Лишнехромосом, ты уж с няшей№2 разбирайся! Даже она, не прошедшая квалификационную комисию, по заказу Народа Игоря Валерьяновича, под угрозами янелоха, ну ничего найти не смогла, только хрюканье лишнехромосомных свинособак, от моржовой звизды!!! =)))
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11.09.2020 21:29 Відповісти
Можливо і за його фінансування. Ви правильно підмітили, що тоді ворог Деркач був тут в Україні і мав мандат депутата.
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11.09.2020 21:32 Відповісти
Можна було б ще й відкрити справу за час роботи Порошенка в уряді Азірова.
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11.09.2020 21:22 Відповісти
Осталось еще твой кариес на него повесить...
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11.09.2020 21:38 Відповісти
Можно! А чому ні? Чому, у тебе питаю?
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11.09.2020 22:53 Відповісти
ЗЕбилы 73% по давлением пропаганды с Г+Г которая с утра до ночи лила тонны грязи на Порошенко и под лозунгами "только бы не Порошеко", привели к власти откровенно кремлёвскую власть...
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11.09.2020 21:27 Відповісти
У меня тоже были претензии к Порошенко, не скрою...
Но янелох, сотворил из Пороха Ангела!!! Услужливый янелох (зЕленский), во много раз опаснее врага!!! =(
Да, не смешно...
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11.09.2020 21:38 Відповісти
Претензии к руководству страны должны быть всегда - это нормально. Если человек согласен со всем, то это не человек, а овощ. Человек разумный должен быть в состоянии выбрать из зол меньшее. У нас большая часть населения к этой категории не относится.
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11.09.2020 22:17 Відповісти
Извините, но человек обязан выбирать добро!
Но увы, Вы правы...
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11.09.2020 22:57 Відповісти
Абсолютного добра и зла нет - мир не состоит из белого и черного. Это в сказках все просто: есть Бог, есть дьявол, есть добро, а есть зло... А реальный мир устроен так, что всегда нужно выбирать меньшее из зол.
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11.09.2020 23:17 Відповісти
Я в 2018 реально не знал, за кого буду голосовать. Я критиковал Супрун, я критиковал Луценко, я критиковал попытки снабжения Крыса и Ордло, я критиковал прогибы под Ахметку. Но чем ближе к выборам, тем больше я прозревал. Дерьмо на Порошенко лилось по всем каналам, а мои лугандонские родственники топили за Зелю, абы не Петро. Я возмущался, меня начали называть порохоботом... и сейчас я горжусь этим. В общем, порохоботом мне пришлось стать... Просто для того, чтобы к власти не пришло большее зло... К сожалению, не помогло.
Вот просто реально, если сопостовить, на что пришел, что оставил, Петя вне конкуренции. Да, это не Линкольн и не Вашингтон, но при его президентстве Запад узнал, что на карте мира есть Украина А это ой как важно! Не обладая ядерным оружием мы стали геополитическим игроком. И это нужно было закреплять... Но нет, пока не судьба. Петро был первым настоящим проукраинским президентом, настоящим.
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11.09.2020 23:35 Відповісти
Профессор Ульяна Супрун в принципе лучший политик Украины в истории. Жаль, шмаркля остановил системные реформы медицины и заменил их говноподачкой-доплатой до конца 2020.
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12.09.2020 01:22 Відповісти
Да нифига! Она совсем не политик. Она просто хороший управленец, и знает, как это должно работать в нормальной стране. К сожалению, я сразу этого не осознал. Да, на мой взгляд в первоначальном варианте с укрупнением районных больниц были проблемы. Но позже я понял, что это не с медициной проблемы, а с инфраструктурой. Возможно, стоило пересмотреть отдельные моменты реформы, но точно не стоило ее сворачивать, как это сделали зеленые гниды. Супрун заложила хороший фундамент и дала направление, но не срослось... На этот раз медицинская мафия победила.
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12.09.2020 01:46 Відповісти
Дякую 73% дебілам, які привели до влади невдах-малоросів і старих комуняк -регіоналів, які розв*язали війну і довели країну до краху. Вже наїлися? Але почекайте, ще все попереду, як кажуть на заключення концерту клоунів буде ще відсутня старпьорам пенсія і можливо перепади з найголовнішим, бо дірку в бюджеті так і ніхто не залатав.
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11.09.2020 21:28 Відповісти
не надо пропаганды...
это обычные советские люди, пролетариат, произошедший от обезьяны, безбожники и зрители ящика
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11.09.2020 23:59 Відповісти
Вы зрите в корень, но кому от этого легче? Теперь я понимаю, почему фашисты сразу расстреливали комиссаров. Пытаться в чем то убедить людей, у которых промыты мозги - неблагодарная затея. Это уже не люди...
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12.09.2020 00:04 Відповісти
Благодаря зебилам к власти дорвались недоумки и враги Украины. А Порох единственный през, который реально работал и решал серйозные вопросы. А зелень(которая против Пороха - моль зеленая) вовсю гадит на него, стараясь опорочить и думают, что будут круче. Это смешно!.
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11.09.2020 21:38 Відповісти
Да "благодаря" этим дебилам (зЕбилам) и война началась - кто за овоща (хама) голосовал??? Боюсь и мертвечука засунут в президенты, или другого П###Раса, типа бойко...
Хромосома блин, мешает думать...
PS: Сейчас таракан3%, в Беларуси, развязывает войну против страны, путями профффесионала шапок!
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11.09.2020 22:02 Відповісти
Порох не был идеален и также не все вопросы решал идеально. Но он никогда не играл на дихотомии "а вы попробуйте разберитесь, ******* я совсем тугой или фсбшный агент".
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12.09.2020 01:27 Відповісти
Я смотрю сколько сраколизов петралексеевича ьаидят тут
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11.09.2020 22:02 Відповісти
В силу своей полной не компетенции, блазень постоянно падает мордой в салат, его клоунское воображение в политике бессильно, купить доверие людей преследованием своего политического оппонента, вместо жесткой, бескомпромисной политики по отношению к террористическому кремлевскому режиму, а шоколад уже наказан народом, блазень должен благодарить шрколада, который подарил ему 73%, шо он еще хочет, скоро они поменяются местами.
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11.09.2020 22:06 Відповісти
Если адвокат Новиков оперирует понятиями принятым в ФСБ РФ: "возбудить дело" вместо "начать досудебном расследование или криминальное производство" согласно КПК Украины - может ему ФСБ и КПК РФ ближе и понятнее? Оговорка по Фрейду?
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11.09.2020 22:17 Відповісти
Оговорки по Фрейду могут быть только у европо-пиндосов так как у них "симметричные "комплексы ,а у нас горы мусора в мозгах.
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12.09.2020 17:41 Відповісти
Какая же зеленая шмаркля сыкливая!
На хвост соли вы насыпите! Уроды моральные!
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11.09.2020 22:23 Відповісти
СБУ не відкриває справу проти Деркача, зате порушило ще 15 справ проти Порошенка, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4593
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11.09.2020 22:32 Відповісти
Мабуть наш призЕдент, погано відсмоктав тойстороні, що такі питання з'явилися...
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11.09.2020 23:15 Відповісти
СБУ не відкриває справу проти Деркача, зате порушило ще 15 справ проти Порошенка, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 721
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11.09.2020 23:08 Відповісти
СБУ не відкриває справу проти Деркача, зате порушило ще 15 справ проти Порошенка, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 1471
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11.09.2020 23:20 Відповісти
Портнов б'ється в агонії та шизофренічному екстазі. Чому лише 15, а не 115?
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11.09.2020 23:49 Відповісти
безбожники не могут быть судьями
они в принципе не могут докопаться до истины
тупо политический заказ за бюджетный счет
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12.09.2020 00:02 Відповісти
СБУ нет...есть ФСБУ в Украине.
Баканов работает на агентов кремля на Деркача, Медведчука, Ермака. Потому уголовного дела против российского агента Деркача не будет.
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12.09.2020 01:06 Відповісти
Украиной правят сейчас антиукраинская пророссийская власть.
капитулянты, и холуи кремля на БАНКОВОЙ.
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12.09.2020 01:50 Відповісти
СБУ не открывает дело против Деркача, зато возбудило еще 15 дел против Порошенко, - адвокат Новиков

Чем 15 дел лучше одно, но только такое чтоб Барыга 100% сел
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12.09.2020 15:37 Відповісти
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