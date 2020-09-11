СБУ не відкриває справу проти Деркача, зате порушило ще 15 справ проти Порошенка, - адвокат Новіков

Служба безпеки України не розслідує діяльність нардепа Деркача, якого у США офіційно вважають агентом Росії. Натомість проти Петра Порошенка порушили 15 нових безглуздих справ.

Про це заявив на брифінгу адвокат п’ятого президента України Порошенка Ілля Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Адвокат наголосив, що всі попередні фейкові провадження проти Порошенка зайшли в глухий кут, тож тепер за командою з Офісу президента силовики наплодили нові провадження.

"Найбільш примітне в останній активності СБУ – це не те, що заведені нові 15 справ стосовно Порошенка – ми до цього вже звикли. Як те, що не порушено жодного кримінального провадження проти депутата Деркача. При тому, що і Державний Департамент, і Міністерство фінансів США Деркача чітко, і я б навіть сказав, у непритаманній їм чіткій манері висловились про те, що вони вважають цю людину активним співробітником російських спецслужб. На цьому тлі особливо помітно, що СБУ ця ситуація не цікавить", – зауважив Новіков.

"Американські спецслужби, американські дипломати вважають, що СБУ також в курсі цієї ситуації. І той факт, що щодо Деркача, судячи з усього, принаймні нам про це не відомо, не відбувається будь-який перевірочних чи слідчих заходів, маркує позицію керівниутва України, яка звісно ж не може йти на користь відносинам України та США". – наголошує Новіков.

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Адвокат наголосив, що є чіткі докази координації переслідування проти Петра Порошенка між Офісом президента, ДБР, Офісом Генпрокурора та людьми з команди Портнова.

"Те, що було викладено щодо дуже чітких ліній, які прослідковуються в діяльності, яка координується, ми в цьому переконані – ДБР, СБУ, Офісу Генпрокурора і конкретно Печерського суду. За останній рік у нас було багато можливостей переконатися, що ці зв’язки дійсно існують", – наголошує Новіков.

"Ми бачимо, що єдине рішення, яке було прийняте за підсумками того сорому, за яким ми спостерігали в червні-липні цього року при спробі обрати запобіжний захід Порошенкові, яка відомо чим закінчилася, закінчилося диким скандалом. Єдине рішення, яке було прийняте – це кадрове рішення. Судячи з того що нам відомо, зараз пан Татаров виконує той функціонал, який до нього виконував в Офісі президента пан Смірнов. Ми вважаємо, що Татаров через свої зв’язки як з Андрієм Портновим, так судячи з усього з Ігорем Коломойським, зараз займає ключову позицію в Офісі президента Зеленського. І саме його робота маркує цю координацію між трьома силами, які беруть участь у цих провадженнях, спрямовують їх", – вважає Новіков.

Адвокат Ігор Головань у свою чергу наголосив, що більшість з нових справ проти Порошенка чомусь відкрило полтавське управління СБУ. Головань також натякнув, що за левовою частиною нових сфабрикованих проваджень стоять інтереси колишніх власників ПриватБанку.

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"Значно більше року іде кампанія з політичних переслідувань лідера опозиції Петра Порошенка. Ще в травні минулого року почали фабрикуватися різного роду кримінальні провадження, про які ми свого часу говорили, що вони абсолютно порожні, що там жодних немає правопорушень, що єдиною метою є політичні переслідування і сприяння і робота в інтересах держави- агресора. Всі ці провадження, як ми і говорили, виявилися фейками. Абсолютно всі ці провадження фактично зайшли у глухий кут, і тому тепер влада, замовники цих політичних переслідувань не бачать іншого виходу в цій ситуації – єдиний вихід фабрикувати нові", – говорить Головань.

"Ще 4 вересня з’явилася не багато не мало – 15 нових проваджень, спрямованих фактично проти лідера політичної сили опозиційної п’ятого Президента України Петра Порошенка. Зрозуміло, що ці 15 проваджень такі ж порожні, як і десятки, які були сфабриковані до цього часу, але той факт, що влада не зупинилася, той факт, що влада продовжує спрямування на політичні переслідування, сам факт початку так званого розслідування цих кримінальних проваджень, він, на нашу думку дуже яскравий. Звернув би увагу на те, що в фабулах цих проваджень дуже багато говориться про банківську систему. Тепер вже дуже яскраво ми бачимо ще одного бенефіціара цієї діяльності – це дуже схоже на колишніх власників "ПриватБанку" стосовно питань, пов’язаних з його націоналізацією", – говорить адвокат Головань.