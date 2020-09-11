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Білорусь (7833) нота протесту (99) Кизим Ігор (24)

Український посол у Мінську Кизим, машину якого обшукали прикордонники, направив у МЗС Білорусі ноту про порушення Віденської конвенції

Український посол у Мінську Кизим, машину якого обшукали прикордонники, направив у МЗС Білорусі ноту про порушення Віденської конвенції

Посол України в Білорусі Ігор Кизим направив до Міністерства закордонних справ Білорусі ноту в зв'язку з порушенням Віденської конвенції співробітниками Державного прикордонного комітету Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Радіо Свобода" в посольстві України в Мінську.

Раніше під час перетину послом кордону співробітники пункту пропуску "Нова Гута" провели огляд автомобіля дипломата. На оприлюдненому відео огляду Кизим заявив, що вважає дії прикордонників порушенням пункту Віденської конвенції, що забороняє огляд особистого багажу дипломата, і пообіцяв направити відповідну ноту.

У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що дії прикордонників входять у стандартну процедуру прикордонного контролю і не є порушенням Віденської конвенції.
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Топ коментарі
+7
вместе с лукой там и мид нелегитимный, кому эта нота?
или это легитимизация дефакто?
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11.09.2020 20:00
+7
По правилам треба, то і зробив. То вже не його діло, яка реакція буде. Лука ж як путін, сам с усами.
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11.09.2020 20:06
+5
То є абсолютно правильно та здорово! Але, де реакція нашого МЗС та симетричні дії по відношенню до посла Білорусі?
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11.09.2020 20:25
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вместе с лукой там и мид нелегитимный, кому эта нота?
или это легитимизация дефакто?
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11.09.2020 20:00 Відповісти
По правилам треба, то і зробив. То вже не його діло, яка реакція буде. Лука ж як путін, сам с усами.
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11.09.2020 20:06 Відповісти
Зовсім тю-тю?"По правилам",то по яким? А,ти дебіл,тоді зрозуміло. По правилам дипломатів не допускається навіть доглядати.
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11.09.2020 23:45 Відповісти
Ну рагулям і кугутам може не відомо міжнародне право, лише звичеєве рідного кутка. Ти б хоч відео досмотру уважно подивився, там посол все для особо одарьонних ментів і таких, як ти розказав.
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12.09.2020 03:09 Відповісти
Ти точно продукт української школи, бо не можеш навіть у своїх висерах розібратися: мова за ноту як результат неправильних дій, а у тебе каша у голові. Ти73%но мозглий? На пустоті у 25% ото в тебе так гуляє мозок?
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12.09.2020 09:45 Відповісти
Решили выразить озабоченность ?
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11.09.2020 20:04 Відповісти
Украинский посол в Миске Кизим

а в тазике есть?
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11.09.2020 20:09 Відповісти
Украинский посол в Миске Кизим, машину которого ...

украинский посол хде?
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11.09.2020 20:14 Відповісти
То є абсолютно правильно та здорово! Але, де реакція нашого МЗС та симетричні дії по відношенню до посла Білорусі?
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11.09.2020 20:25 Відповісти
Еще можно направить в Северную Корею ноту
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11.09.2020 20:31 Відповісти
Посол в миске !!!!! - грамотно замечено ....
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11.09.2020 20:35 Відповісти
Я фуею. А где действия правительства и президента? Нас просто опустили и только посол чего-то добиваеться. А президент и премьер показывают полную безнадегу и просто молчат, как так и надо. Завтра Беларусь вытрет ноги об премьера или преза. Утремся бл...
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11.09.2020 20:45 Відповісти
об преза ноги можно только запачкать...
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11.09.2020 20:56 Відповісти
Український посол у Мінську Кизим, машину якого обшукали прикордонники, направив у МЗС Білорусі ноту про порушення Віденської конвенції - Цензор.НЕТ 1413
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11.09.2020 21:19 Відповісти
Так він ще в процесі навчання. Дуже тяжко з клоуна людину відновити.
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11.09.2020 21:38 Відповісти
Какая конвенция ! Махровые контрабандисты !
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11.09.2020 20:50 Відповісти
посол в Миске. дебилы ...в киске
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11.09.2020 21:18 Відповісти
Скоро самого Зеленского будут обыскивать. Анальный досмотр, все дела. Еще волосы состригут на наркотики, и тогда усе.
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11.09.2020 21:24 Відповісти
Осмотр длился 5 секунд - позорище! Надо было и карманы вывернуть! Скандал будет по-любому, так хоть по справедливости! В стране протесты, кипишь, а этот ноты рисует...
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11.09.2020 21:31 Відповісти
Пургу не неси.
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12.09.2020 07:59 Відповісти
Там взагалі якась гоп компанія при владі. Просрали білоруси свою державу.
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11.09.2020 21:37 Відповісти
Не думаю что там было что-то вопиющее - иначе бы уже кричали на весь мир.
К тому же осмотр автомобиля, не посла. И осмотр, а не обыск.
Статья 36
1. Государство пребывания, в соответствии с принятыми им законами и правилами, разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, за исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного рода услуги:
a) предметы, предназначенные для официального пользования представительства;
b) предметы, предназначенные для личного пользования дипломатического агента или членов его семьи, живущих вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения.
2. Личный багаж дипломатического агента освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит предметы, на которые не распространяются изъятия, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными правилами государства пребывания. Такой досмотр должен производиться только в присутствии дипломатического агента или его уполномоченного представителя.
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11.09.2020 21:46 Відповісти
Іди ти на путіна, дебіл.
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11.09.2020 23:49 Відповісти
Ви хоч самі читали що копіпастите? Чи ви невдолбєнний юрист від Лукашенко?
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12.09.2020 00:23 Відповісти
Людина щось написала, а що і не зрозуміло, то я зразу дивлюся хто йому карму підняв, як там є неадек ватьі типу балалалайки, то ясно,значить якась дічь, можна і не читати, або в спам
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12.09.2020 01:08 Відповісти
Нарушено много статей , штук 5. В ст 22 ВК пункт 3 указано, что транспорт посла неприкосновенен, т. е. его досматривать нельзя. Далее, задерживать посла тоже нельзя для досмотра, а факт налицо,кто-то говорит задержали на 5 сек, (аналог "не насиловал, я только на пол-шишечки))) посол не может иметь в стране пребьівания никакого юридический статуса как то свидетеля, досматриваемого лица, ответчика, посол сам неприкосновенное лицо, и просьбьі , требования на незаконньіе действия уже нарушение ВК. Но откуда же погранцам-подневольньім срочникам знать ??? Еще одно подтверждение что страна диктаторская, плюет на законьі и просит санкций , еще одна капля
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12.09.2020 01:04 Відповісти
Чем досмотр от осмотра отличается ?
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12.09.2020 01:12 Відповісти
Ну, тоді шманайте весь дипломатичний транспорт Білорусі, вони кажуть що мона.
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12.09.2020 00:20 Відповісти
тепер прийдуть в посольство на осмотр, чи досмотр, це ж вже "законно ?"
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12.09.2020 01:11 Відповісти
варто розуміти, що попри всі заяви лукашенко його режим вороже ставиться до України. Заяви та дії це дуже добре демонструють.
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12.09.2020 12:38 Відповісти
 
 