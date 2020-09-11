Український посол у Мінську Кизим, машину якого обшукали прикордонники, направив у МЗС Білорусі ноту про порушення Віденської конвенції
Посол України в Білорусі Ігор Кизим направив до Міністерства закордонних справ Білорусі ноту в зв'язку з порушенням Віденської конвенції співробітниками Державного прикордонного комітету Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Радіо Свобода" в посольстві України в Мінську.
Раніше під час перетину послом кордону співробітники пункту пропуску "Нова Гута" провели огляд автомобіля дипломата. На оприлюдненому відео огляду Кизим заявив, що вважає дії прикордонників порушенням пункту Віденської конвенції, що забороняє огляд особистого багажу дипломата, і пообіцяв направити відповідну ноту.
У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що дії прикордонників входять у стандартну процедуру прикордонного контролю і не є порушенням Віденської конвенції.
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или это легитимизация дефакто?
а в тазике есть?
украинский посол хде?
К тому же осмотр автомобиля, не посла. И осмотр, а не обыск.
Статья 36
1. Государство пребывания, в соответствии с принятыми им законами и правилами, разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, за исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного рода услуги:
a) предметы, предназначенные для официального пользования представительства;
b) предметы, предназначенные для личного пользования дипломатического агента или членов его семьи, живущих вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения.
2. Личный багаж дипломатического агента освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит предметы, на которые не распространяются изъятия, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными правилами государства пребывания. Такой досмотр должен производиться только в присутствии дипломатического агента или его уполномоченного представителя.