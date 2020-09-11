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Якщо після Дня міста в Одесі зросте захворюваність на COVID-19, можуть бути відкриті кримінальні справи, - Ляшко

Якщо після Дня міста в Одесі зросте захворюваність на COVID-19, можуть бути відкриті кримінальні справи, - Ляшко

Кримінальні справи можуть відкрити, якщо через 2 тижні після святкування Дня міста в Одесі зросте захворюваність на коронавірус.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив під час виїзного засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо святкування дня міста (в Одесі. - Ред.), яке відбулося з порушеннями протиепідемічних заходів. Це святкування було зафіксовано силовими відомствами. У разі, якщо у нас буде відзначатися позитивна динаміка захворювання після завершення інкубаційного періоду з моменту дня святкування, це може привести до певних кримінальних справ, які будуть відкриті відповідними органами, оскільки порушувалася постанова Кабміну, яка забороняла проводити масові заходи", - сказав Ляшко.

Він повідомив, що проблема з тестами на коронавірус в Одеській області вирішена.

"Було переривання тестування на один день в Одеській області, коли не було тестів для проведення ампліфікації. Це був вівторок, один день не проводилося. Це питання було оперативно вирішено після звернення керівника лабораторного центру. Якби він звернувся до нас раніше, то переривання взагалі б не було, ми б ефективно перерозподілили існуючі тести", - сказав Ляшко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста. ВIДЕО
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Топ коментарі
+9
А какое отношение к уголовным делам имеет этот ветеринар?
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11.09.2020 20:15
+6
Винеоват, а уголовные дела на посетителей и хозяина кабака "Велюр" от шо в том Киеве уже открыли? Ну, от шоб пугать за Одессу? А как там с уголовкой по кафе в Хмельницков? На тех кто там в карантин суровый кофею попил уже скоро ждать вырок суда?
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11.09.2020 20:15
+5
И не говори, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сейчас заменяет всех, прокурора, судью, палача и тд )
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11.09.2020 20:29
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Не Ляшко, а какой-то товарищ Берия.
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11.09.2020 20:11 Відповісти
И не говори, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сейчас заменяет всех, прокурора, судью, палача и тд )
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11.09.2020 20:29 Відповісти
Почему вас не банят за откровенную чушь и мат?

Заболевших ковид очень много, но сейчас есть уже наработанные схемы лечения. Методом проб и ошибок, путём получения информации об эффективном лечении из стран особо пострадавших от ковид, на которых эта зараза обрушилась первыми , мы получили то, что , главное, умирает гораздо меньше людей, чем умерли в Италии, например. Но, тем не менее, последствия от перенесённого заболевания все ещё очень серьезны. Вас просят всего лишь не посещать массовые мероприятия, находиться в местах скопления людей в масках - это разве большая цена за здоровье? Вы можете, как угодно распоряжаться своей жизнью, но ровно до тех пор, пока не станете угрозой для здоровья окружающих. Держите свои слюни и кашель в маске- что здесь неясного?
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11.09.2020 21:18 Відповісти
В том-то и дело, что Ляшко то запрещал, то разрешал, вместо того, чтобы сказать "всем в масках, на социальной дистанции и работайте". А он яйца мял и возомнил себя великим политиком.
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11.09.2020 21:46 Відповісти
Никто не имел тогда рецептов, как правильно, и сейчас их нет. Но было выиграно время , За которое были закуплены ивл. Появились тесты , появились схемы лечения. Никто ничего не возомнил. Наоборот, ведёт себя скромно и адекватно.
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11.09.2020 22:41 Відповісти
Какое отношение имеет санитарный врач Ляшко к схемам лечения? Его дело установить правила поведения людей, исходя из степени опасности и быстроты распространения болезни. Как только появилась информация из Китая (еще в декабре) о скорости распространения КОВИДа, для него как специалиста должно было быть ясно, какие ограничения и на какой срок вводить. А он как та обезьяна - или к умным, или к красивым. Сначала жесткий карантин, потом бизнес чуть надавил - и он поплыл: нельзя, но если надо, то можно. Как в анекдоте: - Товарищ старшина, а танки летают? - Нет, конечно. - А товарищ генерал сказал, что летают. - Да, летают, но так низенько-низенько. И насчет скромности. Анекдотично писать так о человеке, который во всеуслышание заявил, что готов идти в меры Киева.
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11.09.2020 23:36 Відповісти
танюша, скоко получаєш за свою роботу ботом? Уміраєт гораздо мєньше людєй не через таких "умних" як ти чи ляшко. Хвороба це така, що не бере людей із здоровим імунітетом. А з слабким імунітетом у нас багато вимерло ще у минулі роки. погугль тривалість життя в Україні і зрівняй з Італією, Іспанією, А ще краще з Японією. Скільки вже я приводив аналізів статистики, скільки розповідав про викривлене (тенденційне) висвітлення ковіду, але таня гне своєї: всє далжни вєріть правітєльству. Як там температурний скринінг? Гляди ж: пий вчасно парацетамол, шоб не вище 37 була ( жарт звичайно, бо ще справді наковтаєшся, а мене тоді совість мучитеме).
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11.09.2020 21:48 Відповісти
А як їм не вмирати - зі слабким імунітетом чи сильним, як перекрили доступ до медобслуговування?
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11.09.2020 22:42 Відповісти
пояснюю тим, хто в танку: людям із слабким і мунітетом, хронічними болячками дуже важко і при найкращій системі охорони здоровья. Бо як сказав мій покійний свояк незадовго до смерті (гепатит С): і лікуватись є за шо, та нема чого лікувати (печінка пропала зовсім).
Я пізніше цікавився тією темою і прочитав підтвердження крутого амриканського спеца саме по гепатиту С. Ось його слова (по памяті): перш ніж боротися з гепатитом С, слід побороти алкогольне ураження печінки. Якби ж ми всі та знали...
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11.09.2020 22:55 Відповісти
Згода, там сувора дієта взагалі, та я трохи про інше.
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11.09.2020 23:07 Відповісти
А если снизится, то организаторов премируют?
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11.09.2020 20:11 Відповісти
В последнем слове Вы с буквой ошиблись. Вместо "п" нужно "к".
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11.09.2020 21:48 Відповісти
тогда бы лучше Ляшко посадить
кто-то ж должен сесть и если повысится
но и если снизится - тоже
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11.09.2020 22:07 Відповісти
труху трясут на хрусты
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11.09.2020 20:14 Відповісти
так во всей стране прирост в 100 раз по сравнению с превентивным карантином...и тестов нет.там в киеве никого привлекать не надо?а мацковский патриархрт шо,даже испугом не отделается?
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11.09.2020 20:14 Відповісти
Винеоват, а уголовные дела на посетителей и хозяина кабака "Велюр" от шо в том Киеве уже открыли? Ну, от шоб пугать за Одессу? А как там с уголовкой по кафе в Хмельницков? На тех кто там в карантин суровый кофею попил уже скоро ждать вырок суда?
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11.09.2020 20:15 Відповісти
А какое отношение к уголовным делам имеет этот ветеринар?
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11.09.2020 20:15 Відповісти
Да по вам уже клеймо ставить не где!! за каждый насморк пишут свой сраный Ковид..
Что?!!!
деньги чужие просрали а отчитаться то нужно Да?! ато сами пойдете под статью!
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11.09.2020 20:21 Відповісти
Против тех кто разтащил бабло антикоронавирусного фонда? Давно пора!!!!
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11.09.2020 20:21 Відповісти
он будет открывать уголовные дела, ветеринар власть наверное захватил в Украине
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11.09.2020 20:24 Відповісти
Неизвестные проникли в министерство образования, спилили дверь и рылись в документах. Если обнаружат ковид в документах, кто будет нести ответственность?
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11.09.2020 20:30 Відповісти
У Ляшка влажные мечты, статистика как была, такою и будет, если конечно искусственно не увеличит.
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11.09.2020 20:37 Відповісти
Її ще применшувати будуть.
Кількість хворих перевалила за 3000, а ти кажеш - не збільшується. Ага !
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11.09.2020 20:39 Відповісти
Я за Зеленского, но этого клоуна с его коронавирусом неперевариваю.
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11.09.2020 20:41 Відповісти
То ти за капітуляцію ? За медвечуківців та ригів при владі ?
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11.09.2020 20:42 Відповісти
Я не за Мертвечука, и не за капитуляцию.
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11.09.2020 20:49 Відповісти
А Зеля ЗА. А ти ЗА нього.
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11.09.2020 21:00 Відповісти
Я вам заздрю, коли ж ви встигаєте їх всіх порахувати?
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11.09.2020 20:55 Відповісти
Ай....Ви вмієте відкривати справи лише проти Порошенка.
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11.09.2020 20:38 Відповісти
Когда ему уже песта?'''
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11.09.2020 20:48 Відповісти
А він хто такий? Він взагалі ким себе уявив?
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11.09.2020 20:50 Відповісти
а у зеленых все и ***********, и прокуроры и судьи. Каждый Зе-недоумок мнит себя пупом Земли
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11.09.2020 20:55 Відповісти
Ніким, просто попередив. Щоб потім не казали, що не знали.
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11.09.2020 21:06 Відповісти
А за растраченный антивирусный фонд кто на нары пойдет? Тоже мер Одессы?
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11.09.2020 20:53 Відповісти
А при чому тут фонд? Не від недостатку фонду після святкування підпригне статистика.
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11.09.2020 21:05 Відповісти
То свято винувато? То вируса в Одеcі до нього не було? То що зелені крадії це байдуже? Гарна логіка у зебілів
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11.09.2020 22:02 Відповісти
Ти на завданні чи тебе так школа не доклепала?
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11.09.2020 22:08 Відповісти
Что бі не обидеть. Просто вали на хрен, шелупонь
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11.09.2020 23:25 Відповісти
Як ти точно про себе, головне правильно і самокритично.
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12.09.2020 03:10 Відповісти
Ты какого долбатория выкидыш? Уровень интеллекта младшая обоссаная группа недоношенных ублюдков
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12.09.2020 04:31 Відповісти
Ти ще жодного висєра не родив по темі, зато на особистості тільки сереш, що є доказом того, що саме ти русськохромосомний викидень
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12.09.2020 09:42 Відповісти
Песты ему не изеГзать,настигнет...
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11.09.2020 21:00 Відповісти
Ляжко, поглянь в дзеркало та побачиш ліки, якими можна лякати короновірус.
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11.09.2020 21:04 Відповісти
Еще одно тупое создание
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11.09.2020 21:20 Відповісти
А якщо не виростуть?Що тоді з тобою робити?
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11.09.2020 21:30 Відповісти
Этот пучеглазый абсолютный тупак. То прогибается перед бизнесом, то изображает из себя защитника простых смертных. Дерьмо.
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11.09.2020 21:42 Відповісти
Ляшко и Степанов, вы не боитесь ответственности за то, что вы натворили?
Зеленского и его коМАНДУ свежих, не протухших лиц, тоже это касается.
Вы на какую помойку ведёте страну, твари?
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11.09.2020 21:51 Відповісти
Скільки раз пояснювати ляшкам-степашкам: ефективість роботи лікарів - зменшення саме смертності від того чи іншого захворювання. Не кількість виявлених. Не кількість лежачих в лікарнях чи в реанімаціях. Не кількість амбулаторних пацієнтів. Лише абсолютний показник смертності.
І не лише від ковіду. Від інших хвороб також. Якщо менше вмирає від різних хвороб людей не похилого віку, значить мінздрав справляється із своїми обовязками. Збільшується смертність - не справляється.
При такому критерії лікарі заспівають трохи іншу пісню: що вони не винуваті в рекламі алкоголю, табаку. Що органи захисту і безпеки харчових продуктів та товарів ширвжитку не виконують зовсім своїх функцій. Що екологи закривають очі на шкідливі виробництва. І то буде правда.
Але якби у владі були саме слуги українського народа (а не слуги урода як зараз), то за всі ці речі вони б питали у міністрів, а ті б у своїх підлеглих. А позаяк у владі лише сосни та лісоруби, то й результат саме такий.
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11.09.2020 21:57 Відповісти
Ещё в феврале этого года , в один вечер у меня подскочила температура до 39 и появился сухой кашель . Выпил ацетилсалицилку , лёг спать , проснулся ночью , от жажды , - еле встал , попил воды , померял температуру - 38 с чем-то , выпил ещё таблетку аспирина и лёг спать . Наутро температуры почти не было , и днём она повышалась немного . На следующий день я уже вышел на работу ... . Што это было , я так и не понял . Скорей всего какой-то грипп . ( Кашель прошёл сам-собой через две недели ) .
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11.09.2020 22:19 Відповісти
А якщо ні, на кого відкриють?
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11.09.2020 22:52 Відповісти
Не на Труханова точно...
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11.09.2020 23:47 Відповісти
 
 