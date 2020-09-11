Якщо після Дня міста в Одесі зросте захворюваність на COVID-19, можуть бути відкриті кримінальні справи, - Ляшко
Кримінальні справи можуть відкрити, якщо через 2 тижні після святкування Дня міста в Одесі зросте захворюваність на коронавірус.
Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив під час виїзного засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачимо святкування дня міста (в Одесі. - Ред.), яке відбулося з порушеннями протиепідемічних заходів. Це святкування було зафіксовано силовими відомствами. У разі, якщо у нас буде відзначатися позитивна динаміка захворювання після завершення інкубаційного періоду з моменту дня святкування, це може привести до певних кримінальних справ, які будуть відкриті відповідними органами, оскільки порушувалася постанова Кабміну, яка забороняла проводити масові заходи", - сказав Ляшко.
Він повідомив, що проблема з тестами на коронавірус в Одеській області вирішена.
"Було переривання тестування на один день в Одеській області, коли не було тестів для проведення ампліфікації. Це був вівторок, один день не проводилося. Це питання було оперативно вирішено після звернення керівника лабораторного центру. Якби він звернувся до нас раніше, то переривання взагалі б не було, ми б ефективно перерозподілили існуючі тести", - сказав Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Заболевших ковид очень много, но сейчас есть уже наработанные схемы лечения. Методом проб и ошибок, путём получения информации об эффективном лечении из стран особо пострадавших от ковид, на которых эта зараза обрушилась первыми , мы получили то, что , главное, умирает гораздо меньше людей, чем умерли в Италии, например. Но, тем не менее, последствия от перенесённого заболевания все ещё очень серьезны. Вас просят всего лишь не посещать массовые мероприятия, находиться в местах скопления людей в масках - это разве большая цена за здоровье? Вы можете, как угодно распоряжаться своей жизнью, но ровно до тех пор, пока не станете угрозой для здоровья окружающих. Держите свои слюни и кашель в маске- что здесь неясного?
Я пізніше цікавився тією темою і прочитав підтвердження крутого амриканського спеца саме по гепатиту С. Ось його слова (по памяті): перш ніж боротися з гепатитом С, слід побороти алкогольне ураження печінки. Якби ж ми всі та знали...
кто-то ж должен сесть и если повысится
но и если снизится - тоже
Что?!!!
деньги чужие просрали а отчитаться то нужно Да?! ато сами пойдете под статью!
Кількість хворих перевалила за 3000, а ти кажеш - не збільшується. Ага !
Зеленского и его коМАНДУ свежих, не протухших лиц, тоже это касается.
Вы на какую помойку ведёте страну, твари?
І не лише від ковіду. Від інших хвороб також. Якщо менше вмирає від різних хвороб людей не похилого віку, значить мінздрав справляється із своїми обовязками. Збільшується смертність - не справляється.
При такому критерії лікарі заспівають трохи іншу пісню: що вони не винуваті в рекламі алкоголю, табаку. Що органи захисту і безпеки харчових продуктів та товарів ширвжитку не виконують зовсім своїх функцій. Що екологи закривають очі на шкідливі виробництва. І то буде правда.
Але якби у владі були саме слуги українського народа (а не слуги урода як зараз), то за всі ці речі вони б питали у міністрів, а ті б у своїх підлеглих. А позаяк у владі лише сосни та лісоруби, то й результат саме такий.