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Виборчу адресу на місцевих виборах змінили 98 тис. виборців, - ЦВК

Виборчу адресу на місцевих виборах змінили 98 тис. виборців, - ЦВК

У четвер, 10 вересня, завершився термін подачі заяв виборців до відділів ведення Державного реєстру виборців щодо зміни виборчої адреси на виборах 25 жовтня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Починаючи з 1 липня 2020 року, коли офіційно з'явилася така можливість, змінили чи визначили свою виборчу адресу 98 286 виборців (станом на 18 годину 11 вересня)", - повідомили в ЦВК.

Уточнюється, що 41 118 із загальної кількості заяв було подано онлайн. На опрацюванні у відділах ведення Держреєстру виборців залишається ще близько 2 тис. заяв.

Найбільше виборців, які скористалися правом зміни адреси голосування, в Київській області (23 620 осіб), м. Київ (15 332 особи), Одеській (9 333 особи) та Львівській (7 134 особи) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори-2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія

"За останній день до дати закінчення можливості змінити (визначити) виборчу адресу до відділів ведення Держреєстру виборців було подано 19 779 заяв, що становило 19% від загальної кількості поданих заяв виборців щодо змін (визначення) виборчої адреси на місцевих виборах", - зазначають у ЦВК.
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Питання-нафіга?
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11.09.2020 20:32 Відповісти
Каруселі.
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11.09.2020 21:04 Відповісти
Избирательный адрес на местных выборах изменили 98 тыс. избирателей, – ЦИК - Цензор.НЕТ 1410
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11.09.2020 20:37 Відповісти
Що, забули про каруселі від риговонял???
Тепер вам це впроваджує молода ЗЕотава...
Перший приклад - кримінальна справа у Запоріжжі..
ДумайТЕ!!!
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11.09.2020 20:48 Відповісти
 
 