Виборчу адресу на місцевих виборах змінили 98 тис. виборців, - ЦВК

У четвер, 10 вересня, завершився термін подачі заяв виборців до відділів ведення Державного реєстру виборців щодо зміни виборчої адреси на виборах 25 жовтня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Починаючи з 1 липня 2020 року, коли офіційно з'явилася така можливість, змінили чи визначили свою виборчу адресу 98 286 виборців (станом на 18 годину 11 вересня)", - повідомили в ЦВК.

Уточнюється, що 41 118 із загальної кількості заяв було подано онлайн. На опрацюванні у відділах ведення Держреєстру виборців залишається ще близько 2 тис. заяв.

Найбільше виборців, які скористалися правом зміни адреси голосування, в Київській області (23 620 осіб), м. Київ (15 332 особи), Одеській (9 333 особи) та Львівській (7 134 особи) областях.

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"За останній день до дати закінчення можливості змінити (визначити) виборчу адресу до відділів ведення Держреєстру виборців було подано 19 779 заяв, що становило 19% від загальної кількості поданих заяв виборців щодо змін (визначення) виборчої адреси на місцевих виборах", - зазначають у ЦВК.