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ДТП (4440) курсанти (126)

Троє курсанток, яких збив на авто п'яний майор ЗСУ Холодний, відмовилися отримувати від нього компенсації

Троє курсанток, яких збив на авто п'яний майор ЗСУ Холодний, відмовилися отримувати від нього компенсації

Курсантки Української військово-медичної академії, які зазнали тяжких травм внаслідок аварії за участі майора ЗСУ Володимира Холодного, що не впорався з керуванням та наїхав на них, відмовилися від компенсації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Про це заявили самі постраждалі Олександра Гуй, Тетяна Ніколаєва та Галина Николин під час брифінгу на території Головного військового клінічного госпіталю, де проходять лікування.

Курсантка Гуй заявила: "Вони (сім'я військовослужбовця) пропонують нам компенсацію. Ми від неї відмовляємось, оскільки ми знаємо, що в нього є жінка онкохвора і дитина. Тобто, його сім’я не винна і не повинна нести цей тягар".

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"Плюс у мене зняли некроз, а як воно буди заживати, ніхто не знає. Плюс у мене поламані кістки. Апарат стоїть зовнішньої фіксації. Його також треба буде знімати, ставити пластину, накладати шкіру. Ще багато всього. Та все буде добре".

Ніколаєва підкреслила: "Я розумію, що все буде добре, тому що "а як інакше?". Вже сталося і сталося. Вороття вже назад немає. Будемо людьми нового покоління - будемо кіборгами. Ось і все". 

Галина Николин зазначила: "Діями прокурора задоволена, але я не задоволена діями слідчого. Слідчий телефонував, сказав - я слідчий Олександр і ні разу не прийшов, щоб взяти свідчення. Я розумію, що у людини є інша робота і не тільки є наша справа, але… Тобто слідчого ми взагалі не бачили".

Николин також зазначила, що була проведена транспортна експертиза. І було встановлено, що транспортний засіб — справний.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби Володимира Холодного, підозрюваного в скоєнні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії.
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Топ коментарі
+25
Непроста ситуація.
Але дівчата виявились гарними людьми.
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11.09.2020 20:37
+10
Этого козла необходимо бы утопить привселюдно в бочке с водярой!
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11.09.2020 20:56
+8
Є гарні, порядні і добрі люди, але вони, як польові квіти, їх багато і часом вони не примітні, загалом на них звертають увагу, коли вони збираються до купи... В той час, погані люди поодинокі, але вони, як лайно, отруюють своїм сморідом все навкруги, достатньо необережно з ними зіткнутися...
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11.09.2020 20:47
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Вот это поворот, так неожиданно!!!!
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11.09.2020 20:36 Відповісти
С чего это неожиданно??
По статистике потерпевшие в 80% случаев ОТКАЗЫВАЮТСЯ от добровольного возмещения в пользу возмещения по судебным искам, которое в разы больше и для виновника как финансовое наказание намного больнее.
Обычная практика. То ты просто от судебной практики далек и не соображаешь в этом деле.
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12.09.2020 07:56 Відповісти
Спасибо от инфу, даже соглашусь, ОЧЕНЬ ДАЛЕК! У меня стаж 28 лет в другой области
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12.09.2020 18:25 Відповісти
Непроста ситуація.
Але дівчата виявились гарними людьми.
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11.09.2020 20:37 Відповісти
Гарни люди просто по совету грамотного юриста решили свои деньги взять через судебные иски и все. Не выдумывай того, чего нет.
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12.09.2020 07:53 Відповісти
Молодцы девчонки!
Им и так много помогают, а этого козла послали.
Чем оно думало, скотина, у него жена онкобольная и ребенок есть.
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11.09.2020 20:40 Відповісти
Душевное благородство и несокрушимая воля к жизни жестоко пострадавших девчонок вызывает глубочайшее уважение: они настоящий золотой фонд нации.

А судьбу тупого быдляка Холодного, искалечившего по пьяни замечательных молодых девушек, пусть решает по Закону объективный и беспристрастный суд.
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11.09.2020 22:47 Відповісти
Девчонки держитесь! Компенсацию он заплатит через суд. Возмездие должно быть. Хватит за килограмм гречки прощать негодяев...
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11.09.2020 20:40 Відповісти
Компенсацию заплатит министерство обороны из гос. бюджета, однако.
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11.09.2020 21:07 Відповісти
За его пьяный поступок должно отвечать МОУ ?
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11.09.2020 21:26 Відповісти
Госбюджет, це гроші платників податків.
У тому числі, й мої.
Я за те, щоб цим дівчатам заплатили мої гроші.
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11.09.2020 21:58 Відповісти
Что за ерунда? "Права" на льготы не передаются. ( Вряд ли майору на зоне льготы пригодятся). )))
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11.09.2020 21:09 Відповісти
Какие льготы на зоне?) Если его осудят, он будет лишен воинского звания со всеми вытекающими последствиями.
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11.09.2020 21:42 Відповісти
бред не пиши
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11.09.2020 21:35 Відповісти
Права на льготы не передаются, но сами деньги с льгот передаются в принудительном порядке аж бегом - это самая обычная практика у судебных приставов. Есть ряд исключений (льготы на детей и т. п.), но льготы по АТО в исключения не входят.
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12.09.2020 07:51 Відповісти
Є гарні, порядні і добрі люди, але вони, як польові квіти, їх багато і часом вони не примітні, загалом на них звертають увагу, коли вони збираються до купи... В той час, погані люди поодинокі, але вони, як лайно, отруюють своїм сморідом все навкруги, достатньо необережно з ними зіткнутися...
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11.09.2020 20:47 Відповісти
если бы он предложил "компенсацию" свои обе ноги я думаю девушки ее приняли!
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11.09.2020 20:47 Відповісти
Ну так оно примерно и будет. Для выплат по всем искам там алкану придется минимум продать свою почку и почки всех своих родичей.
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12.09.2020 07:49 Відповісти
Этого козла необходимо бы утопить привселюдно в бочке с водярой!
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11.09.2020 20:56 Відповісти
да уж, такому неадеквату просто нет места в обществе...
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12.09.2020 06:48 Відповісти
Отдаст судьям эти деньги выйдет по удо,если не на условку спрыгнет.
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11.09.2020 21:00 Відповісти
А с чего ты вдруг взял, что у него эти деньги как бы свободные оказались?? Ты в курсах сколько этому алкану платить по искам о возмещении? Там суммы такие, что ему то, что он предложил хватит на 5% от всего. Он не то, что на взятку суду на наскребает, а еще и без жилья останется (опишут) и все деньги заработанные и наличные конфисковываются в счет погашения судебной задолженности.
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12.09.2020 07:47 Відповісти
Мне кто-то обьяснит,зачем он на них наехал? Еще и несколько раз.
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11.09.2020 21:28 Відповісти
А кто же знает что у него бухого в голове было... Может решил пригласить их на пьянку, а они отказались. А может "белочку" встретил.
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11.09.2020 22:44 Відповісти
Это виновник следователям и суду будет тужиться объяснить. )))
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12.09.2020 07:45 Відповісти
Ну и зря, совершенно зря! Я, конечно, не желаю этим девчатам ничего плохого, но еще неизвестно чем все закончится, и осложнения могут быть всякие и другие неожиданности, так что наличие бабла не помешает.
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11.09.2020 21:29 Відповісти
Даремно гроші не взяли.Занесе бабло в суд і потім через пару років вийде з зони за гарну поведінку.
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12.09.2020 07:08 Відповісти
А с чего ты взял, что девчонки от денег отказались??? У тебя что с мозгами приключилось?
Они отказались от компенсации по добровольному возмещению, которое засчитывается как смягчающее на суде (а это и нафиг не нужно при том деянии, что совершил виновник - должен отвечать на всю катушку со всеми отягчающими) или вообще может оборзел и требовал взамен отказ от претензий.
Но деньги свои пострадавшие и так получат по своим искам - раз в 5 больше минимум + самому виновнику такой вариант встанет в сумму раз в 10 дороже по всем расходам.
Все правильно они сделали и сразу видно, что у них уже есть грамотный юрист.
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12.09.2020 07:43 Відповісти
Так-то оно так, да не совсем так, пока что деньги им на протезы собирают волонтеры.
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12.09.2020 09:09 Відповісти
Та с него, как с козла молока, какие там компенсации, он нищий по сравнению с проблемой, лечение дорогущее и девчонки на всю жизнь инвалиды.
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11.09.2020 21:37 Відповісти
Ну так он же не бомж. Все, что есть ценного приставы опишут, все деньги и активы какие есть по вкладам тоже. Жилье опишут. А не хватит - всю жизнь работать будет рабом на отчисления без права купить себе даже телевизор или компьютер - его сразу опишут.
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12.09.2020 07:38 Відповісти
Приставы в кацапстане.
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12.09.2020 08:16 Відповісти
ГИС-Государственная Исполнительная Служба.
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12.09.2020 08:21 Відповісти
Бедные девочки..... Ещё и благородными оказались, несмотря на то, что с ними сделала эта ТВАРЬ.... Вот так одно бухое у...бище может искалечить три юные жизни... По крайней мере две- уже точно....
Скорейшего выздоровления девчонкам. А подонку- нары по максимуму.
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11.09.2020 21:46 Відповісти
То, что от денег отказались? При чем тут благородство???
Просто с виновника почти всегда выгоднее выжимать деньги по судебным искам. Причем за вред здоровью + возмещение затрат на лечение отдельный иск. Утраченный заработок и упущенная выгода - второй иск. Моральный ущерб - третий иск. По отдельным искам суды существенно больший процент от суммы иска подтверждают. А вообще требовать деньги по искам минимум в 3 раза выгоднее. Хотя дольше и хлопотное, но и наказание виновнику - не дай боже: все расходы на дорогих юристов оплатит тоже он (а эти расходы часто равны суммам иска).
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12.09.2020 07:34 Відповісти
А где написано, что они просто "отказались", а не отказались подавать судебные иски по "выжиманию" денег?
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12.09.2020 14:34 Відповісти
Кстати, девочки говорили, что урод их "пугал" на своей телеге. Так что "не справился с управлением" как-то не в тему.
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11.09.2020 21:48 Відповісти
А пруф є?
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11.09.2020 21:59 Відповісти
Есть в интернете. Даже, кажись, на цензоре было. Искать не буду, поищи сам. Но читал об этих словах девочек 100%.
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11.09.2020 22:20 Відповісти
Вот. Лови.
https://focus.ua/ukraine/462106-eto_byla_boynia_pianyi_maior_ugrozhal_kursantkam_na_kotorykh_sovershil_naezd
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11.09.2020 22:23 Відповісти
ув. Максим, спасибо за инфоматериал.
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11.09.2020 23:11 Відповісти
"Мужчина, который сбил мою дочь и еще двух девушек, не просто врезался в них. Он вел себя неадекватно. Он наехал один раз, второй, третий, отъезжал назад, потом вперед. Это была бойня…" - рассказал Николай, ссылаясь на слова очевидцев ДТП.»

https://kiev.segodnya.ua/kiev/kaccidents/otec-postradavshey-v-gromkom-dtp-kursantki-eto-byla-boynya-1472998.html

Та щось мутновата сторіз.
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12.09.2020 00:24 Відповісти
Ну так это покушение на убийство, уголовка по тяжелой статье и тюряга виновнику надолго с реальным сроком.
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12.09.2020 07:29 Відповісти
Кацап вкинув інфу, але ж там зовсім не так, як він написав.

Там сказано: «рассказал Николай, ссылаясь на слова очевидцев ДТП.»
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kaccidents/otec-postradavshey-v-gromkom-dtp-kursantki-eto-byla-boynya-1472998.html
Тобто це не слова ОЧЕВИДЦЯ.
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12.09.2020 10:43 Відповісти
"Кацап" я так понимаю, это я. Я написал, что подонок "пугал" девчат. Читать учись, чучело. И сбросил тебе "пруф", который ты просил. Первый попавшийся из ОЧЕНЬ МНОГИХ. Ещё раз- читать научись для начала. А ещё мозги заимей. Чтобы не боготворить любую мразь- только потому, что она нацепила военную форму. Это называется "правовое государство". Могу сбросить "пруф", что это означает. Хотя тебе, упо ротому, это вряд ли поможет.
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12.09.2020 14:31 Відповісти
Лови ещё один "пруф".

https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a1129363-naekhal-s-tretej-popytki-chto-hovorjat-roditeli-kursantok-kotorykh-sbil-pjanyj-major
Говорит МАТЬ ОДНОЙ ИЗ КУРСАНТОК.

"Ее дочь Татьяна сразу после операции рассказала матери, что майор Холодный что-то праздновал на территории воинской части и сел за руль очень пьяным. Первую его попытку наехать на группу студенток они восприняли как шутку и просто отскочили. Им удалось уклониться от машины и во второй раз, когда пьяный военный повторил свой маневр. В результате третьей попытки он все-таки сбил девушек."
Так что видеть подонку, за которого ты вписываешься, не пересидеть. За НАМЕРЕННОЕ нанесение тяжких телесных повреждений. Если не за покушение на убийство.

А теперь закрой варежку, кацап.
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12.09.2020 14:57 Відповісти
*сидеть
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12.09.2020 14:57 Відповісти
ДААА... РОДИТЕЛИ У ДЕВУШЕК ГОВНО !!! Я Б НА ИХ МЕСТЕ ПРОСТО ЕГО УБИЛ !!!
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11.09.2020 23:45 Відповісти
Шляхетні дівчата. Дай їм Бог здоровля та особистого щастя.
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12.09.2020 00:07 Відповісти
А почему это семья этого паскудника не должна страдать? Дивчата вот тоже не должны были страдать изза того, что это гавно село пьяным за руль, но ведь пострадали. Вот и семья пусть ответит за своего негодяя. Просто какое то повсеместное слабоумие. Не должны страдать... Начиная от дикой природы и кончая человеческим родом, дети и семьи страдают от того, если отец дебил. Платят за свои ошибки жены, выбрав дебилов мужей. Гены отсеиваются через низкий репродуктивный успех потомства. Это часть отбора.
Так почему БЛ? семья не должна страдать?!
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12.09.2020 04:37 Відповісти
Это зря. Девочкам надо думать сейчас о себе. Им еще многое предстоит.
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12.09.2020 07:16 Відповісти
Правильно - по искам с него намного больше можно выжать - не просто возмещение вреда здоровью, а с утраченным заработком, упущенной выгодой, моральный вред + он же оплатит все расходы по искам (дорогие юристы, экспертизы). Пьяница продаст машину, жилье и почку.
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12.09.2020 07:27 Відповісти
Якщо він їм загрожував і наїжджав кілька разів, то чому вони не розбіглися, не втекли? Чи вони також гралися з ним?
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12.09.2020 07:45 Відповісти
Особо "грамотным" тут, мычащим, что типа вот, дуры, отказались - и теперь все пропало.
Нифига ничего не пропало. Во-первых есть компенсации по ОСАГО.
Во-вторых предъявить свои иски (которые не покрыты лимитом ОСАГО или не входят в него) по возмещению к виновнику девчонки имеют право в течение ТРЕХ лет - это общее правило сроков давности по судебным искам (этот срок может быть и продлен).
То есть, если девчонки передумают - им совершенно никто не помешает подать свои иски в любой момент в течение 3-х лет. Также с учетом возмещения за возможные осложнения, которые могут произойти в течение 3-х лет. Это заявление на дополнительные возмещения по ОСАГО (если лимит не вычерпан) или к виновнику (если вычерпан).
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12.09.2020 08:04 Відповісти
Хотя за пьянку по ОСАГО СК скорее всего откажет. Но может и нет, учитывая обстоятельства.
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12.09.2020 08:38 Відповісти
Следователь Александр получил бабло, и ему пох на девочек. Разумно поменять следователя, после такого заявления. На голову не натянешь, такое резонансное происшествие и не снял показания за столько времени. Выгоните его нах, подонок
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12.09.2020 08:39 Відповісти
Блин, на закате жизни приятное - у девочек, в ауте, возникают человеческие понятия. Так, на заре Европы, образовывался класс рыцарей! И второе - не пачкай руки об деньги! Меч должен быть быть в чистых руках!
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12.09.2020 09:13 Відповісти
Вообще-то, представим, что литеха, командир взвода повел взвод в атаку, по приказу замкомбата, который за 30 км. оттуда. И нарвался на фланговый огонь двух пулеметов, о которых никто не знал, и которые за полминуты, первой очередью могли положить 70% его взвода. Кто виноват? Война и люди, которые воюют. Чего-то в бинокль не доглядел - и завтра похоронка...
Но с этим майором... Во-первых, если он еще не застрелился - лишение всего и всех наград счетов и денег. Все кто его продвигал по службе - должны ответить! Если не заметили - значит тупые! А это - профнепригодность на войне!
А майор - говно, которое прибилось к армии! Ведь был же пистолет, и время было поразмыслить и сделать...
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12.09.2020 09:27 Відповісти
ну посадить урода нужно обязательно. и это тот случай, когда зеленявые будут показывать образцово-показательное правосудие
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12.09.2020 09:55 Відповісти
Дамочки, тут вы не правы, "наступите себе на горло", ведь хуже уже не будет:
- берите, обдерите эту сволочь до копейки.
Откажитесь, вспомните мои слова: урод получит 6 лет условно, из них 2 посидит под следствием на подписке о невыезде и выйдет на свободу.
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12.09.2020 09:55 Відповісти
Виновник ОБЯЗАН не только лечить, а и содержать в дальнейшем, платить пенсии покалеченным им людям. Не государство, не налогоплательщики, а именно виновный. И пофик на его проблемы! Надо думать головой, отвечать за свои поступки. Только так! У нас пьяные морды за рулём стали уже обычным делом, убивают пешеходов сотнями, калечат тысячами. Кто из них думает о семьях потерпевших, об их детях, стареньких родителях????? Я считаю что в этом, конкретном случае, их благородство совершенно неуместно. Благородство за чужой счёт, за счёт невиновных налогоплательщиков. Они знают что в любом случае их будут лечить, реабилитировать и платить им пенсии.
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12.09.2020 10:07 Відповісти
Да. И ещё вопрос: а это быдло думало про свою онкобольную жену и ребенка, когда бухим садилось за руль и намеренно давило девочкам ноги?
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12.09.2020 14:39 Відповісти
Почти у каждого налогоплательщика есть больные родственники, но его никто об этом не спрашивает когда высчитывают налоги из зарплат. Так почему эти налоги должны идти на покрытие расходов за преступление пьяной в сиську морды, севшей за руль? Отказываются или нет, а он пусть платит за всё! Не их право решать кому оплачивать или не оплачивать компенсации. Такое впечатление что они уже всё порешали и всё получили.
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12.09.2020 10:24 Відповісти
 
 