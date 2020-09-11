Троє курсанток, яких збив на авто п'яний майор ЗСУ Холодний, відмовилися отримувати від нього компенсації
Курсантки Української військово-медичної академії, які зазнали тяжких травм внаслідок аварії за участі майора ЗСУ Володимира Холодного, що не впорався з керуванням та наїхав на них, відмовилися від компенсації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
Про це заявили самі постраждалі Олександра Гуй, Тетяна Ніколаєва та Галина Николин під час брифінгу на території Головного військового клінічного госпіталю, де проходять лікування.
Курсантка Гуй заявила: "Вони (сім'я військовослужбовця) пропонують нам компенсацію. Ми від неї відмовляємось, оскільки ми знаємо, що в нього є жінка онкохвора і дитина. Тобто, його сім’я не винна і не повинна нести цей тягар".
"Плюс у мене зняли некроз, а як воно буди заживати, ніхто не знає. Плюс у мене поламані кістки. Апарат стоїть зовнішньої фіксації. Його також треба буде знімати, ставити пластину, накладати шкіру. Ще багато всього. Та все буде добре".
Ніколаєва підкреслила: "Я розумію, що все буде добре, тому що "а як інакше?". Вже сталося і сталося. Вороття вже назад немає. Будемо людьми нового покоління - будемо кіборгами. Ось і все".
Галина Николин зазначила: "Діями прокурора задоволена, але я не задоволена діями слідчого. Слідчий телефонував, сказав - я слідчий Олександр і ні разу не прийшов, щоб взяти свідчення. Я розумію, що у людини є інша робота і не тільки є наша справа, але… Тобто слідчого ми взагалі не бачили".
Николин також зазначила, що була проведена транспортна експертиза. І було встановлено, що транспортний засіб — справний.
Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.
26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби Володимира Холодного, підозрюваного в скоєнні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії.
Будь ласка, зачекайте...
По статистике потерпевшие в 80% случаев ОТКАЗЫВАЮТСЯ от добровольного возмещения в пользу возмещения по судебным искам, которое в разы больше и для виновника как финансовое наказание намного больнее.
Обычная практика. То ты просто от судебной практики далек и не соображаешь в этом деле.
Але дівчата виявились гарними людьми.
Им и так много помогают, а этого козла послали.
Чем оно думало, скотина, у него жена онкобольная и ребенок есть.
А судьбу тупого быдляка Холодного, искалечившего по пьяни замечательных молодых девушек, пусть решает по Закону объективный и беспристрастный суд.
У тому числі, й мої.
Я за те, щоб цим дівчатам заплатили мої гроші.
Они отказались от компенсации по добровольному возмещению, которое засчитывается как смягчающее на суде (а это и нафиг не нужно при том деянии, что совершил виновник - должен отвечать на всю катушку со всеми отягчающими) или вообще может оборзел и требовал взамен отказ от претензий.
Но деньги свои пострадавшие и так получат по своим искам - раз в 5 больше минимум + самому виновнику такой вариант встанет в сумму раз в 10 дороже по всем расходам.
Все правильно они сделали и сразу видно, что у них уже есть грамотный юрист.
Скорейшего выздоровления девчонкам. А подонку- нары по максимуму.
Просто с виновника почти всегда выгоднее выжимать деньги по судебным искам. Причем за вред здоровью + возмещение затрат на лечение отдельный иск. Утраченный заработок и упущенная выгода - второй иск. Моральный ущерб - третий иск. По отдельным искам суды существенно больший процент от суммы иска подтверждают. А вообще требовать деньги по искам минимум в 3 раза выгоднее. Хотя дольше и хлопотное, но и наказание виновнику - не дай боже: все расходы на дорогих юристов оплатит тоже он (а эти расходы часто равны суммам иска).
https://focus.ua/ukraine/462106-eto_byla_boynia_pianyi_maior_ugrozhal_kursantkam_na_kotorykh_sovershil_naezd
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kaccidents/otec-postradavshey-v-gromkom-dtp-kursantki-eto-byla-boynya-1472998.html
Та щось мутновата сторіз.
Там сказано: «рассказал Николай, ссылаясь на слова очевидцев ДТП.»
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kaccidents/otec-postradavshey-v-gromkom-dtp-kursantki-eto-byla-boynya-1472998.html
Тобто це не слова ОЧЕВИДЦЯ.
https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a1129363-naekhal-s-tretej-popytki-chto-hovorjat-roditeli-kursantok-kotorykh-sbil-pjanyj-major
Говорит МАТЬ ОДНОЙ ИЗ КУРСАНТОК.
"Ее дочь Татьяна сразу после операции рассказала матери, что майор Холодный что-то праздновал на территории воинской части и сел за руль очень пьяным. Первую его попытку наехать на группу студенток они восприняли как шутку и просто отскочили. Им удалось уклониться от машины и во второй раз, когда пьяный военный повторил свой маневр. В результате третьей попытки он все-таки сбил девушек."
Так что видеть подонку, за которого ты вписываешься, не пересидеть. За НАМЕРЕННОЕ нанесение тяжких телесных повреждений. Если не за покушение на убийство.
А теперь закрой варежку, кацап.
Так почему БЛ? семья не должна страдать?!
Нифига ничего не пропало. Во-первых есть компенсации по ОСАГО.
Во-вторых предъявить свои иски (которые не покрыты лимитом ОСАГО или не входят в него) по возмещению к виновнику девчонки имеют право в течение ТРЕХ лет - это общее правило сроков давности по судебным искам (этот срок может быть и продлен).
То есть, если девчонки передумают - им совершенно никто не помешает подать свои иски в любой момент в течение 3-х лет. Также с учетом возмещения за возможные осложнения, которые могут произойти в течение 3-х лет. Это заявление на дополнительные возмещения по ОСАГО (если лимит не вычерпан) или к виновнику (если вычерпан).
Но с этим майором... Во-первых, если он еще не застрелился - лишение всего и всех наград счетов и денег. Все кто его продвигал по службе - должны ответить! Если не заметили - значит тупые! А это - профнепригодность на войне!
А майор - говно, которое прибилось к армии! Ведь был же пистолет, и время было поразмыслить и сделать...
- берите, обдерите эту сволочь до копейки.
Откажитесь, вспомните мои слова: урод получит 6 лет условно, из них 2 посидит под следствием на подписке о невыезде и выйдет на свободу.