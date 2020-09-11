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нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1352)

Сподіваюся, що радники лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні домовляться про зустріч глав держав, - Єрмак

Сподіваюся, що радники лідерів країн

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається, що радники лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) зможуть домовитися про зустріч глав своїх держав.

"Я знаю, що наші партнери і пані Меркель, і пан Макрон підтримують ідею проведення якомога швидше зустрічі лідерів. Безумовно, всі говорять, і російська сторона, про те, що це важливо б зробити, коли більшість питань, про які було домовлено в Парижі, будуть виконані. Я можу вам сказати, що українська сторона зі свого боку робить все можливе і навіть неможливе. Тому... сподіваюся, що така домовленість буде досягнута", - сказав Єрмак у коментарі, який оприлюднив в ефірі телеканал "Інтер" у п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, переговори делегацій країн-учасниць "нормандського формату" на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та РФ проходять у п'ятницю в Берліні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче залучити до процесу підтримки режиму тиші на Донбасі всіх учасників "нормандського формату", - Єрмак
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Топ коментарі
+17
Твое дело бумажки на подпись таскать ,а не совать везде свое свинное рыло.
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11.09.2020 21:04
+17
Сцикло, як завжди сцться під диваном
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 8731
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11.09.2020 21:12
+14
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 5495
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11.09.2020 21:10
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Твое дело бумажки на подпись таскать ,а не совать везде свое свинное рыло.
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11.09.2020 21:04 Відповісти
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 5495
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11.09.2020 21:10 Відповісти
Ермак не рви мошонку вы на кого ставите дебилы на лохократ ОРЛДО? так они в выборах не участвуют.. а на лохократ зедебилов так закончился ваш лохократ...на лохократ ОПЗЖ..ну ну прыгоАналов ну ну... один пустозвон встречи подвстречи бухание фуршеты а на деле все стоит и стояло раком...
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11.09.2020 21:19 Відповісти
подпишись как
" дурак дураков 69" так гораздо точнее будет
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11.09.2020 22:07 Відповісти
Удавись ермак,пока не помогли.
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11.09.2020 21:05 Відповісти
Только вместе с членограем
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11.09.2020 21:16 Відповісти
какая отвратительная рожа.
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11.09.2020 21:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474935 - это хлебало лучше
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 9416
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11.09.2020 21:22 Відповісти
Цей хоч не ліцемірний, всім виразом своєї харі, він мов каже:"Люди дивиться яка я тварина-ненажера, хрю..!"
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11.09.2020 21:34 Відповісти
ОЦЕ ХРЯК.

73,22% мріяли про такого п'ять років.
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11.09.2020 22:05 Відповісти
Нужно предложить было давно Западу одну формулу,мы отказываемся от срыма и даунбаса в обмен на членство в ЕС и Нато.Все вопрос решен.А дальше история сама все расставит по полкам.
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11.09.2020 21:06 Відповісти
Плохая идея. Нас с членством в ЕС будут лет 20 мусолить, а за отказ от Донбасса и Крыма помощи не будет никакой и Московию уже ничем не удержишь.
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11.09.2020 21:14 Відповісти
Так подписи одновременно по документом отказа и вступление в Ес и Нато.
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11.09.2020 21:25 Відповісти
Подписать на отказ за пять минут можно, без проблем. А вот чтобы вступить, нужно принять массу законов и стандартов, согласованных с законодательством ЕС. Никто не пойдет для нас не нарушение процедуры вступления.
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11.09.2020 21:38 Відповісти
Ну значит перед подписями провести все эти процедуры.Тут с вами я полностью согласен.
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11.09.2020 21:41 Відповісти
В том то и дело, что принятие всех этих стандартов затянется лет на 20. Как ни странно, но интенсивнее всего разработка и принятие этих стандартов происходила при Янеке. А при Пете в стиле Пети - шаг вперед, два назад.
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11.09.2020 22:00 Відповісти
Да , не видел ты этого... В 2014 году наши бойцы на блокпостах стояли в шлепках и рваных кроссовках. Какие натовские стандарты? Порошенко армию кормить, обувать, одевать начал. Это первый Президент, который после развала совка начал поднимать армию. По ассоциации немного сложнее. Действительно при Овоще велась работа, которая была начата при Кучме, а активизировалась при Ющенко, но после разговора с ****** возник риск разворота на 180 градусов. В итоге на 2014 год у нас более 60 прцентов товарообората приходилась на паРашу. Какие уж тут стандарты?
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11.09.2020 22:34 Відповісти
А де сцикло? Знову нанюхане десь валяється?
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11.09.2020 21:10 Відповісти
Сцикло, як завжди сцться під диваном
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 8731
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11.09.2020 21:12 Відповісти
Бо призвище Порошенко, від слова "порошок", який ти весь час нюхаєш!
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11.09.2020 21:36 Відповісти
"Я знаю, что наши партнеры и госпожа Меркель, и господин" - Судя по употребленному обороту, "наши партнеры" - это путин и его шобло. Не терпится Ермаку побыстрее рапортовать о проделанной работе по развалу Украины непосредственно путину.Источник: https://censor.net/ru/n3218870
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11.09.2020 21:10 Відповісти
І знов будуть обговорювати Україну без України. Геля не відважиться перенести "землетрус" поруч з ЗЄослом
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11.09.2020 21:12 Відповісти
Мда. Доборолась Україна, до самого краю. Ляхи тебе підтримують, а хохли розпинають.
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11.09.2020 21:12 Відповісти
Была договорённость в Париже об особом статусе ОРДЛО и изменении конституции по этому поводу. Это домашнее задание не выполнено. Ну ещё о проведении выборов в ОРДЛО там было. Раз ничего не выполнено, то Путя вряд ли будет заинтересован в этой встрече. Это не Пороху перед выборами условия ставить.
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11.09.2020 21:14 Відповісти
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 3442
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11.09.2020 21:16 Відповісти
На этом снимке отчетливо видно , что Зеленский нарик конченный
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11.09.2020 21:27 Відповісти
Особливий статус записаний. Тимчасово окупована територія. Дія статусу до 31.12.2020. В чому проблема?
Що там з Дебальцево? Фуйло війська вже вивів? Запоребрик відвалив? Збою забрав? Чи так и не виконав домашнього завдання?
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11.09.2020 21:27 Відповісти
Зачем? Встреча ради встречи?😮
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11.09.2020 21:14 Відповісти
В другой стране, мразь 🤢👿 Дерьмак сидел бы на нарах с конфискацией , А только в Украине секретут ,агент ******* , мегаворюга ,решает вопросы , не его компетенции 🤮
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11.09.2020 21:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/84299 - перекладаєш через вуйка Гугла ?
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11.09.2020 21:15 Відповісти
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 375
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11.09.2020 21:17 Відповісти
Чепушилин и бывший агент СБУ Пусечник покинут ордло и ДПСУ перекроет границу - хороший сценарий.
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11.09.2020 21:19 Відповісти
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 2136
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11.09.2020 21:20 Відповісти
А смысл этих встреч? Нагнуть Украину опять? Путин свои парадигмы не меняет никогда, совсем никогда. Франция и Германия - друзья Рашки и злейшие враги Украины в плане евроинтеграции.
Ну болтайте дальше. В Приднестровье 30 лет болтали, и все не доболтались.
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11.09.2020 21:20 Відповісти
https://twitter.com/NicolasNiconoff
https://twitter.com/NicolasNiconoff
https://twitter.com/NicolasNiconoff


https://twitter.com/NicolasNiconoff
https://twitter.com/NicolasNiconoff
https://twitter.com/NicolasNiconoff
Mr.Nixxön

@NicolasNiconoff

·https://twitter.com/NicolasNiconoff/status/1304269967236497414 14 ч

Хочу купить новый пылесос. Кто знаком? Плюсы, минусы, подводные камни?
Сподіваюся, що радники лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні домовляться про зустріч глав держав, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2403
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11.09.2020 21:26 Відповісти
Небритая морда предателя, говорит что они очень торопятся выполнить приказы Кремля. P.S. Интересно, если Зеля будет ходить в труселях , они так же будут делать ?
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11.09.2020 21:26 Відповісти
А чё есть план? Или так побухать договоритесь?
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11.09.2020 21:29 Відповісти
О Святой Писсуарий Завхоз- Шаманоглашатай
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11.09.2020 21:29 Відповісти
Вы в пролете, Андрюша, в рашке уже заявили об отсутствии оснований для встречи лидеров нормандской четверки)
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11.09.2020 21:32 Відповісти
Фашисты лишают бубочку фоток ....
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11.09.2020 21:45 Відповісти
ЗАВХОЗ, ВЕЗДЕ ЗАВХОЗ! А где же гирдант, пардон, харант? Надо было мне не в Питерскую медбурсу поступать, а на завхозу учится. Прибыльное дело оказывается по нонешним временам. Да и где еще, как не у нас, завхоз страной может поруководить, а не сливными бачками и пипифаксом.
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11.09.2020 21:41 Відповісти
Дерьмак обречён. Сдать кремлёвской крысе Украину у него не получается и не получится никогда. Мы не дадим....Поэтому для кремля Дерьмак становится обузой, которая может дать показания в Гааге...Из этого следует, что Дерьмаку надо менять пол, внешность и удирать куда - нибудь на край света, с Заполярье...Иначе ему "новичка" не избежать....Хотя.... "Новичка" ему, по - любому не избежать....
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11.09.2020 22:37 Відповісти
 
 