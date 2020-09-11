Сподіваюся, що радники лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні домовляться про зустріч глав держав, - Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається, що радники лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) зможуть домовитися про зустріч глав своїх держав.
"Я знаю, що наші партнери і пані Меркель, і пан Макрон підтримують ідею проведення якомога швидше зустрічі лідерів. Безумовно, всі говорять, і російська сторона, про те, що це важливо б зробити, коли більшість питань, про які було домовлено в Парижі, будуть виконані. Я можу вам сказати, що українська сторона зі свого боку робить все можливе і навіть неможливе. Тому... сподіваюся, що така домовленість буде досягнута", - сказав Єрмак у коментарі, який оприлюднив в ефірі телеканал "Інтер" у п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, переговори делегацій країн-учасниць "нормандського формату" на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та РФ проходять у п'ятницю в Берліні.
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" дурак дураков 69" так гораздо точнее будет
73,22% мріяли про такого п'ять років.
Що там з Дебальцево? Фуйло війська вже вивів? Запоребрик відвалив? Збою забрав? Чи так и не виконав домашнього завдання?
Ну болтайте дальше. В Приднестровье 30 лет болтали, и все не доболтались.
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Mr.Nixxön
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