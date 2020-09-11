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Дезертира ЗСУ, який перейшов на бік терористів "ЛНР", заочно засуджено до 8 років позбавлення волі, - прокуратура

Дезертира ЗСУ, який перейшов на бік терористів

Суд заочно засудив військовослужбовця ЗСУ за контрактом за дезертирство й участь у терористичній організації "ЛНР" до 8 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Доведено в суді, що наприкінці 2014 року солдат ЗСУ, військовослужбовець військової служби за контрактом однієї з військових частин, не з'явився вчасно зі звільнення на службу і виїхав на територію Російської Федерації. Надалі, у вересні 2015 року, він вступив до лав терористичної організації "ЛНР" і брав участь в її діяльності.

Упродовж вересня 2015 - лютого 2016 дезертир неодноразово публікував на сторінках у соціальних мережах фотографії, де він зображений у військовій формі незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", зі зброєю і боєприпасами, на тлі символіки Російської Федерації і псевдореспубліки "ЛНР". Також він хвалився своєю приналежністю до одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", а саме - т.зв. "Луганського округу донських козаків Всевеликого Війська Донського".

Стороною обвинувачення доведено, що дезертир брав участь у бойових зіткненнях і інших диверсійних заходах членів терористичної організації "ЛНР", спрямованих проти військовослужбовців ЗСУ та інших військових і правоохоронних формувань України, а також її мирного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Луганщині з третьої спроби затримали свого дезертира - ліквідовано 2 терористів, - штаб ООС
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Топ коментарі
+16
Снайперам ВСУ, - ДОБРОЙ ОХОТЫ!
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11.09.2020 21:42
+7
підтримую побажання
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11.09.2020 22:02
+5
расстрелять падлу...
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11.09.2020 21:52
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Снайперам ВСУ, - ДОБРОЙ ОХОТЫ!
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11.09.2020 21:42 Відповісти
підтримую побажання
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11.09.2020 22:02 Відповісти
КТО ЭТОТ ДЕЗЕРТИР ? Фамилия,имя ? ИЛИ это секретный агент зеленого оманского осла ? Лишь бы пукнуть в лужу !!!
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11.09.2020 22:27 Відповісти
а то соседи, знакомые и некоторые родственники думают, что пропал без вести, а то и погиб героически, но командиры правду скрывают
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12.09.2020 10:25 Відповісти
расстрелять падлу...
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11.09.2020 21:52 Відповісти
пока только заочно.
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11.09.2020 22:04 Відповісти
Кацап, то клініка, яка не лікується.
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11.09.2020 21:58 Відповісти
_На сторону оккупантов, а не "террористов днр". Кретины! Война с оккупантами, а не какими-то т. н. днр.
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11.09.2020 21:59 Відповісти
Суки, вы Штепу шесть лет посадить не можете!!!
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11.09.2020 22:11 Відповісти
Вы, наверное, будете удивлены, но она кандидат в мэры Словянска и ее банерами завешены улицы города.
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11.09.2020 22:15 Відповісти
Дякую, а то я не знав!
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11.09.2020 22:16 Відповісти
при Петре Алексеиче она сидела, а Зе её выпустил, ну ничего скоро Алексеич снова станет президентом и её посадит, просто надо подождать.)
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11.09.2020 22:19 Відповісти
При Петре Лексеече все сидели! )
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11.09.2020 22:21 Відповісти
Ещё в 2017 году ей назначили домашний арест вместо содержания под стражей и он уже истёк по сроку. Что ты мозги пудришь взбросами своими.
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12.09.2020 09:31 Відповісти
Не понимаешь разницу между "не могут" и "не хотят"?
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11.09.2020 22:31 Відповісти
Дезертира ЗСУ, перевертня -выродка який перейшов на бік лютих ворогів кривавих нелюдей убивць терористів з окупованої кремлем бандитської резервації "орло -лугандонія", заочно засуджено до 8 років позбавлення волі. А навіщо засуджено ? Кремлівські агенти - яничари крава.. і фока.. казали що точно скоро вже всім кремлівським убивцям буде амністія повага да пошана ...Це тільки українські патріоти масово сидят по в'язницям, патріоти які сильно заважають і не дадуть продажним "московським слугам" ЗЕбілам підвести під капітуляцію свою и нашу рідну Україну на милість проклятої ворожої паРаші.
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12.09.2020 04:20 Відповісти
В ОПУ сидить і чотириразовий дезертир і кріт-агент ФСБ який здав вагнерівців Путіну, і діла до них нікому не має. Дурість це наше вундерваффе.
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12.09.2020 08:07 Відповісти
Это не дурость - это измена.
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12.09.2020 11:00 Відповісти
НЕ смешите, за "дезертирство во время войны" 8 лет тюрьмы? - да вы гоните?
А, расстрелять: военкома призывавшего, сбушника проверявшего, рекомендовавшего дружбана, писавшего характеристику штабиста и генерала, утвердившего контракт на службу - СЛАБО?
ПС: попутно родственников до третьего колена выселить и разместить в поселке возле Кировограда на стоках шахт. Тоже профилактика.
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12.09.2020 09:47 Відповісти
А сколько тогда надо дать четырежды уклонисту?
Пять лет президентства.
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12.09.2020 10:59 Відповісти
 
 