Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну

Соратники білоруської опозиціонерки Марії Колесникової, які виїхали в Україну, Антон Роднєнков і Іван Кравцов, у компанії яких її намагалися змусити покинути країну, розповіли про подробиці того, що сталося.

Про це Роднєнков і Кравцов розповіли в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Роднєнкова, його, Кравцова і Колесникову затримали в один і той же ранок. Їх розділили і цілий день катали по різних відділеннях поліції, а ввечері вивезли на кордон.

"Нас о 22:30 окремо повантажили всіх в різні машини, і в компанії габаритних людей у чорному одязі, в чорних масках, у чорних кепках. Я з цієї машини вийшов наступного разу тільки на нейтральній території", - розповів Роднєнков.

"Нам оформили документи, нам оформили страховки, нам зробили квитки до Туреччини для мене і Антона і в Мюнхен через Відень для Марії Колесникової", - додав Кравцов.

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"Ми в'їхали на територію пункту. Вони продемонстрували ці паспорти прикордоннику, він звірив паспорт Марії Колесникової з обличчям людини в масці, сказав "Дякую, все зрозуміло", звірив паспорт Антона з обличчям людини в масці, сказав "Дякую, все зрозуміло", звірив мій паспорт з моїм обличчям, і нас пропустили через кордон", - розповів він.

Коли всіх трьох посадили в одну машину, і веліли Кравцову швидко їхати до українського кордону, Марія Колесникова порвала свій паспорт на шматки і через вікно вибралася з автомобіля.

"Марія відкрила інше вікно, і з нього елегантним чином вибралася і пішла в бік білоруського кордону", - розповів Роднєнков.

"Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!", - додав Кравцов.

За словами соратників Колесникової, вона пішки повернулася до кордону Білорусі, і там її забрав чоловік у камуфляжі і повів назад у мікроавтобус.

Роднєнков і Кравцов після цього рушили до кордону України і тепер перебувають у нашій країні.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.