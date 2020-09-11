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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь (7833) шоу Шустера (309) Колесникова Марія (34)

Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну

Вона кричала:

Соратники білоруської опозиціонерки Марії Колесникової, які виїхали в Україну, Антон Роднєнков і Іван Кравцов, у компанії яких її намагалися змусити покинути країну, розповіли про подробиці того, що сталося.

Про це Роднєнков і Кравцов розповіли в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Роднєнкова, його, Кравцова і Колесникову затримали в один і той же ранок. Їх розділили і цілий день катали по різних відділеннях поліції, а ввечері вивезли на кордон.

"Нас о 22:30 окремо повантажили всіх в різні машини, і в компанії габаритних людей у чорному одязі, в чорних масках, у чорних кепках. Я з цієї машини вийшов наступного разу тільки на нейтральній території", - розповів Роднєнков.

"Нам оформили документи, нам оформили страховки, нам зробили квитки до Туреччини для мене і Антона і в Мюнхен через Відень для Марії Колесникової", - додав Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одягли мішок на голову, погрожували вивезти з Білорусі живою або по частинах: Колесникова звернулася в СК за фактом її викрадення силовиками

"Ми в'їхали на територію пункту. Вони продемонстрували ці паспорти прикордоннику, він звірив паспорт Марії Колесникової з обличчям людини в масці, сказав "Дякую, все зрозуміло", звірив паспорт Антона з обличчям людини в масці, сказав "Дякую, все зрозуміло", звірив мій паспорт з моїм обличчям, і нас пропустили через кордон", - розповів він.

Коли всіх трьох посадили в одну машину, і веліли Кравцову швидко їхати до українського кордону, Марія Колесникова порвала свій паспорт на шматки і через вікно вибралася з автомобіля.

"Марія відкрила інше вікно, і з нього елегантним чином вибралася і пішла в бік білоруського кордону", - розповів Роднєнков.

"Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!", - додав Кравцов.

За словами соратників Колесникової, вона пішки повернулася до кордону Білорусі, і там її забрав чоловік у камуфляжі і повів назад у мікроавтобус.

Роднєнков і Кравцов після цього рушили до кордону України і тепер перебувають у нашій країні.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
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Топ коментарі
+9
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Чокнутый горнист

@Buggy__Bugler

·https://twitter.com/Buggy__Bugler/status/1304468698233794561 1 ч

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Кравцова спросили в Украине: "Чей Крым?" В ответ раздалось мычание: "Мыыы, гыыы, де-юре, де-факто, и воопче, я не политик". У меня вопрос, какого хрена ты в Украину поперся, а не к де-юре и де-факто своим братишкам на Россию?
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11.09.2020 22:07
+8
Ну она то с яйцами оказалась, в отличии от вас.
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11.09.2020 21:58
+5
Крысы Мавзолейные,дважды бравшие Чечню...Белорусь вас утянет на ДНО где лежит подлодка Курск и СССР.
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11.09.2020 22:03
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Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!" - соратники Колесниковой о том, как ее пытались заставить уехать в Украину - Цензор.НЕТ 1386
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11.09.2020 21:52 Відповісти
Почему друзья-оппозиционеры бросили свою боевую подругу?
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11.09.2020 21:55 Відповісти
Тихановская получила колоссальный объем легитимности в ходе процедуры голосования. Еще раз подчеркиваю, что конкретные проценты или количество бюллетеней гармошками, итоговые протоколы с печатями значения не имеют. Для легитимности важно ОТНОШЕНИЕ социума к факту, а не сам факт. Массы восприняли как факт победу Тихановской. Космические по масштабу фальсификации только убедили людей в том, что победила популярная жена блогера (или жена популярного блогера), а Таракан - узурпатор. Его легитимность обвалилась, перейдя в распоряжение Тихановской.

Как она ею распорядилась? Ну, если коротко, то бездарно просрала

https://kungurov.livejournal.com/277407.html Хочешь понимать политику? Прочти это!



Марию Колесникову (на фото в шарфике), которая воспринималась в качестве зиц-председателя этого неуклюжего Координационного Совета, «нелегитимные» каратели сегодя схватили в центре Минска и увезли в «нелегитимные» застенки. Вы хотели диалог? Ну, вот вам и диалог. Со следователем. Или вы рассчитывали на что-то иное, беспомощные розовые эльфы?
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12.09.2020 09:42 Відповісти
Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении - мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.
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12.09.2020 09:47 Відповісти
Ну она то с яйцами оказалась, в отличии от вас.
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11.09.2020 21:58 Відповісти
вас это те которые к нам убежали?
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11.09.2020 22:00 Відповісти
которые убежали(куда? дело десятое) в этой ситуации. Я их не обвиняю, просто -факт.
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11.09.2020 22:05 Відповісти
На@уевертили и свалили за инструкциями, а простых работяг гамселят на митингах.
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11.09.2020 22:07 Відповісти
А инструкции с самовывозом? Или уже давно есть возможность получать их как-то не выезжая?)) Хватит писать кремлёвскую чушь-пропаганду.
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11.09.2020 22:11 Відповісти
Ну так не пиши... Хто тобі заважає?
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12.09.2020 06:08 Відповісти
скорее с отсутствием мозгов
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11.09.2020 22:04 Відповісти
Судя потому, что она не дала реализовать планы Лукашенко (просчитав их и выбрав единственное возможное решение в этой ситуации, чтобы не выдворили из страны)- с мозгами у неё всё в порядке.
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11.09.2020 22:08 Відповісти
ну и какие же планы Луки она сорвала?
давай, поделись твоими фантазиями
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11.09.2020 22:12 Відповісти
Её насильно вывозили или ты в танке?
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11.09.2020 22:13 Відповісти
и на что влияет ее невывоз?

она - не народный лидер протестов, реальные лидеры в тюрьмах (см. интервью с санниковым)
ответ - ни на что
протестующие проиграли
а она из-за своей тупости теперь будет подвергаться пыткам и, может быть, умрет
все
и народ за нее не вступится
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11.09.2020 22:16 Відповісти
Лукашенко делает много всего неадекватного. Кто его теперь поймет, чем он руководствуется принимая свои глупые решения. Он управляется собственным страхом, поэтому неадекватен. Логики в его действиях искать глупо.
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11.09.2020 22:20 Відповісти
перевод темы на луку...

у бульбафюрера одна цель - удержать власть
и для этого он готов на все
реально на все, в т.ч. сдать свою страну путину
так вот - пока что он справляется, удерживает власть
а протестующие - наоборот, буксуют и сливаются (точнее, сливаются случайные люди, оказавшиеся во главе протестов)
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11.09.2020 22:24 Відповісти
Та сидить вона зараз, у "теплому місці", під наглядом ФСБ, жере смачно, п"є солодко, і сміється з тих "лохів", які за неї тут "горло деруть", а в Мінську - голови під мєнтовські кийки підставляють...
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12.09.2020 06:10 Відповісти
Нелегитимен.
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12.09.2020 00:00 Відповісти
это к чему комментарий?
лука что ли нелегитимен? ну, в глазах митингующих - да... но сколько их в % от всего населения - хз
есть там и поддержка батьки, есть
плюс к тому же - например, мадуро и асад нелегитимны - и ниче, продолжают править
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12.09.2020 00:11 Відповісти
Власне лише Колеснікова має трішки мізки...Можливо Інтуїтивно знає,що робити..
Решта - Тіхановська,Координаційна Рада,весь білоруський протест -це БЕЗНАДЬОГА.
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12.09.2020 09:46 Відповісти
Спектакль с продолжением...Серия №2...Вова,на меня наехали оппозицинеры,спасай вова...Саша,спецназ Вымпел уже в пути...
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11.09.2020 22:01 Відповісти
да ладно - вымпел
обычные титуханы уже справляются
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11.09.2020 22:05 Відповісти
Крысы Мавзолейные,дважды бравшие Чечню...Белорусь вас утянет на ДНО где лежит подлодка Курск и СССР.
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11.09.2020 22:03 Відповісти
Колеснікова? А не родичка вона нашего картавого короля печенек і хокея?
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11.09.2020 22:03 Відповісти
...вас всех ждет тюрьма!

Нда... Полный неадекват. Как и все это их флэшмобное гуляние по улицам.
Нет, тюрьма и пытки ждут тебя, Колесникова. А псов режима... может быть, и никогда, раз вы такие глупые...
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11.09.2020 22:03 Відповісти
https://twitter.com/Buggy__Bugler
https://twitter.com/Buggy__Bugler

Чокнутый горнист

@Buggy__Bugler

·https://twitter.com/Buggy__Bugler/status/1304468698233794561 1 ч

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Кравцова спросили в Украине: "Чей Крым?" В ответ раздалось мычание: "Мыыы, гыыы, де-юре, де-факто, и воопче, я не политик". У меня вопрос, какого хрена ты в Украину поперся, а не к де-юре и де-факто своим братишкам на Россию?
показати весь коментар
11.09.2020 22:07 Відповісти
ось і маємо в результаті...Білоруський протест "за все хороше проти всього поганого"...
мы сталкиваемся с парадоксом. Диктатор Лукашенко, режим Лукашенко в лице контролируемого им госаппарата - политический субъект и субъект управления. Но альтернативный (революционный) субъект, к которому должен совершаться трансферт власти, ОТСУТСТВУЕТ. Толпы по проспектам могут бродить, скандируя «Уходи, Уходи!», бесконечно долго, но пока не возникнет политический субъект, претендующий на власть, никто никуда не уйдет. Именно эта довольно редкая в истории ситуация субъектного вакуума является определяющей в дальнейшей судьбе Республики Беларусь.

https://kungurov.livejournal.com/277407.html
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12.09.2020 09:49 Відповісти
Спецназ Лукашеску поедет в Хабаровск,спасать Майдан РАБссии от японцев и китайцев...услуга за услугу
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11.09.2020 22:07 Відповісти
Я прямо от шас зарыдаю от умиления.
К слову, как там ваши братья ну, я имею в виду северных безхвостых и агресивных макак? "Помогают" вам, по братски?
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11.09.2020 22:09 Відповісти
Эта женщина уже стала символом и героем беларуси.
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11.09.2020 22:13 Відповісти
исключительно в фантазиях диванных хомяков
---
и я элементарно могу доказать, что ты тяжко бредишь
если бы она реально была "символом и героем беларуси", то народ бы за нее вступился
но этого не и близко... и не будет
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11.09.2020 22:21 Відповісти
В стиле черного юмора...
Навальный пришел в себя и говорит..: Чуваки, я новый крысадэнт РАБссии, отпустите в туалет... мне с Путлером надо по мобиле речуху сказать Меркель подхолит и говорит: Ликсей успокойся,ты уже в Кремле....
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11.09.2020 22:15 Відповісти
У неё характер Надюхи Савченко...
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11.09.2020 22:17 Відповісти
щаас ещё голодать начнёт! хоть бы у таракана бульбы хватило
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11.09.2020 22:29 Відповісти
Де ж тіки та поділася - шось її не чути.
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11.09.2020 23:21 Відповісти
Колесникова была начальником штаба Бабарики
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11.09.2020 22:21 Відповісти
Третья серия спектакля будет интересней...Путлер вылезет из Бункера и встретит Таракана с почестями...14 кажись назначена стрелка двух баранов..
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11.09.2020 22:24 Відповісти
В ООН решили провести такой тест. В темной комнате поставили табуретку, вбили гвоздь, чтобы торчал острой частью вверх, и по очереди посадили на эту табуретку срусского, украинца и белоруса. сРусский сел на гвоздь, вскочил и давай матом ругаться. Украинец сел на гвоздь, вскочил, набил морду срускому, нащупал гвоздь, вытащил его и положил в карман: "В хозяйстве пригодится". Белорус сел на гвоздь, привстал и со словами "А можа, так и трэба?" снова сел.
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11.09.2020 22:25 Відповісти
Спецыялісты ААН новы цвік ўстанавілі. Ці вы думаеце, што ў ААН лішняга цвіку не знайшлі?
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11.09.2020 22:40 Відповісти
I у'краiнец яго зноу' не у'крау' - як казау' Станiслау'скi " не верю".
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11.09.2020 22:46 Відповісти
Другі скраў Бацька Лука з Міколкам, і працягнуў іх красці ўсе наступныя 26 гадоў.
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12.09.2020 07:36 Відповісти
по последним данным делегация одной гордой и независимой страны вынесла весь запас гвоздей из ООН . привычка ! та что шапочки спортивные в Давосе тырила .
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11.09.2020 23:42 Відповісти
Документы в студию, с последними данными, ну или ссылку на эти последнии данные предоставь.
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12.09.2020 07:39 Відповісти
Гвозди вот этот член делегации одной гордой и независимой страны вынес? так Минфин США за это им плотно занялся.
Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну - Цензор.НЕТ 162
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12.09.2020 08:00 Відповісти
А вот и фото всей делегации.
Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну - Цензор.НЕТ 5472
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12.09.2020 08:01 Відповісти
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11.09.2020 22:47 Відповісти
то что гвоздь украл верю , то что морду набил сомневаюсь .
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11.09.2020 23:40 Відповісти
Правильно... Там і цвяха не було... Бо ще до того москаль його вкрав, разом з табуретом, і пропив... (Як покрали туалетний папір і лампочки, коли вас з ПАСЕ виганяли...).
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12.09.2020 06:06 Відповісти
Все це результат того, що Білорусь загнали у пастку «русского міра».
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11.09.2020 22:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/397186 без мозгов, не буду тут вату расстраивать, но мы-белорусы уже победили, осталось около недели до кончины Таракана, а скоро вслед и ***** чуть попозже.
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11.09.2020 22:30 Відповісти
Сміяться у якому місці?...
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12.09.2020 06:14 Відповісти
Далеко не всякий мужик способен на такое, есть у неё стержень, молодец!!!
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11.09.2020 22:31 Відповісти
Чем отличаются рюсский от украинца,спрашивают у армянского радио Миши Галустяна...
Легко...,украинцы по=фене ни бум бум...
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11.09.2020 22:32 Відповісти
Как сказать. Ботать по фене это одесский идиш жаргон. Одесса - Украина или нет?
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12.09.2020 15:31 Відповісти
***** терміново ліпить потерпілих опозиціонерів на заміну самозванцю.
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11.09.2020 23:09 Відповісти
"пытались заставить уехать в Украину"

Как могут пограничники Украины (или другой страны) пропустить на территорию Украины человека, который на вопрос пограничника "Цель поездки?" отвечает, что он не хочет никуда въезжать?
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12.09.2020 00:30 Відповісти
Я слыхал другую версию. Вся троица действительно намеревалась выехать в Украину и прибыла на пропускной пункт. Но когда начались проблемы с пограничнками и Колесникова поняла что она вряд ли сумеет выехать, то соориентировавшись начала кричать что не покинет Беларусь и быстренько порвала паспорт. Пограничники опешили от такой сверхнаглости, чем воспользовались Кравцов и Родненков, которые вскочили в машину и нажали на газ.
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12.09.2020 15:26 Відповісти
Штепа тоже кричала и снова лезет в командиры.
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12.09.2020 16:13 Відповісти
За словами Роднєнкова, його, Кравцова і Колесникову затримали в один і той же ранок. Їх розділили і цілий день катали по різних відділеннях поліції, а ввечері вивезли на кордон.
************
Їх шо, в Мокшандію вивозили? Чи по українських відділках поліції катали?
Бо в Бєларусі, як відомо, поліції нема, - там і досі міліція.
Такий жирний ляпсус змушує з недовірою ставитися до цієї новини.

Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну - Цензор.НЕТ 2914
Джерело: https://censor.net/ua/n3218876
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12.09.2020 16:28 Відповісти
 
 