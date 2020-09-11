Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну
Соратники білоруської опозиціонерки Марії Колесникової, які виїхали в Україну, Антон Роднєнков і Іван Кравцов, у компанії яких її намагалися змусити покинути країну, розповіли про подробиці того, що сталося.
Про це Роднєнков і Кравцов розповіли в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Роднєнкова, його, Кравцова і Колесникову затримали в один і той же ранок. Їх розділили і цілий день катали по різних відділеннях поліції, а ввечері вивезли на кордон.
"Нас о 22:30 окремо повантажили всіх в різні машини, і в компанії габаритних людей у чорному одязі, в чорних масках, у чорних кепках. Я з цієї машини вийшов наступного разу тільки на нейтральній території", - розповів Роднєнков.
"Нам оформили документи, нам оформили страховки, нам зробили квитки до Туреччини для мене і Антона і в Мюнхен через Відень для Марії Колесникової", - додав Кравцов.
"Ми в'їхали на територію пункту. Вони продемонстрували ці паспорти прикордоннику, він звірив паспорт Марії Колесникової з обличчям людини в масці, сказав "Дякую, все зрозуміло", звірив паспорт Антона з обличчям людини в масці, сказав "Дякую, все зрозуміло", звірив мій паспорт з моїм обличчям, і нас пропустили через кордон", - розповів він.
Коли всіх трьох посадили в одну машину, і веліли Кравцову швидко їхати до українського кордону, Марія Колесникова порвала свій паспорт на шматки і через вікно вибралася з автомобіля.
"Марія відкрила інше вікно, і з нього елегантним чином вибралася і пішла в бік білоруського кордону", - розповів Роднєнков.
"Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!", - додав Кравцов.
За словами соратників Колесникової, вона пішки повернулася до кордону Білорусі, і там її забрав чоловік у камуфляжі і повів назад у мікроавтобус.
Роднєнков і Кравцов після цього рушили до кордону України і тепер перебувають у нашій країні.
8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
Будь ласка, зачекайте...
Как она ею распорядилась? Ну, если коротко, то бездарно просрала
https://kungurov.livejournal.com/277407.html Хочешь понимать политику? Прочти это!
Марию Колесникову (на фото в шарфике), которая воспринималась в качестве зиц-председателя этого неуклюжего Координационного Совета, «нелегитимные» каратели сегодя схватили в центре Минска и увезли в «нелегитимные» застенки. Вы хотели диалог? Ну, вот вам и диалог. Со следователем. Или вы рассчитывали на что-то иное, беспомощные розовые эльфы?
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.
давай, поделись твоими фантазиями
она - не народный лидер протестов, реальные лидеры в тюрьмах (см. интервью с санниковым)
ответ - ни на что
протестующие проиграли
а она из-за своей тупости теперь будет подвергаться пыткам и, может быть, умрет
все
и народ за нее не вступится
у бульбафюрера одна цель - удержать власть
и для этого он готов на все
реально на все, в т.ч. сдать свою страну путину
так вот - пока что он справляется, удерживает власть
а протестующие - наоборот, буксуют и сливаются (точнее, сливаются случайные люди, оказавшиеся во главе протестов)
лука что ли нелегитимен? ну, в глазах митингующих - да... но сколько их в % от всего населения - хз
есть там и поддержка батьки, есть
плюс к тому же - например, мадуро и асад нелегитимны - и ниче, продолжают править
Решта - Тіхановська,Координаційна Рада,весь білоруський протест -це БЕЗНАДЬОГА.
обычные титуханы уже справляются
Нда... Полный неадекват. Как и все это их флэшмобное гуляние по улицам.
Нет, тюрьма и пытки ждут тебя, Колесникова. А псов режима... может быть, и никогда, раз вы такие глупые...
https://twitter.com/Buggy__Bugler
Чокнутый горнист
@Buggy__Bugler
·https://twitter.com/Buggy__Bugler/status/1304468698233794561 1 ч
Члена Координационного совета белорусской оппозиции Кравцова спросили в Украине: "Чей Крым?" В ответ раздалось мычание: "Мыыы, гыыы, де-юре, де-факто, и воопче, я не политик". У меня вопрос, какого хрена ты в Украину поперся, а не к де-юре и де-факто своим братишкам на Россию?
мы сталкиваемся с парадоксом. Диктатор Лукашенко, режим Лукашенко в лице контролируемого им госаппарата - политический субъект и субъект управления. Но альтернативный (революционный) субъект, к которому должен совершаться трансферт власти, ОТСУТСТВУЕТ. Толпы по проспектам могут бродить, скандируя «Уходи, Уходи!», бесконечно долго, но пока не возникнет политический субъект, претендующий на власть, никто никуда не уйдет. Именно эта довольно редкая в истории ситуация субъектного вакуума является определяющей в дальнейшей судьбе Республики Беларусь.
https://kungurov.livejournal.com/277407.html
К слову, как там ваши братья ну, я имею в виду северных безхвостых и агресивных макак? "Помогают" вам, по братски?
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и я элементарно могу доказать, что ты тяжко бредишь
если бы она реально была "символом и героем беларуси", то народ бы за нее вступился
но этого не и близко... и не будет
Навальный пришел в себя и говорит..: Чуваки, я новый крысадэнт РАБссии, отпустите в туалет... мне с Путлером надо по мобиле речуху сказать Меркель подхолит и говорит: Ликсей успокойся,ты уже в Кремле....
Легко...,украинцы по=фене ни бум бум...
Как могут пограничники Украины (или другой страны) пропустить на территорию Украины человека, который на вопрос пограничника "Цель поездки?" отвечает, что он не хочет никуда въезжать?
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Їх шо, в Мокшандію вивозили? Чи по українських відділках поліції катали?
Бо в Бєларусі, як відомо, поліції нема, - там і досі міліція.
Такий жирний ляпсус змушує з недовірою ставитися до цієї новини.
Джерело: https://censor.net/ua/n3218876