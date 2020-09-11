Платформа з деокупації Криму міститиме 3 рівні заходів, - заступниця глави МЗС Джапарова
Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова назвала заходи, які передбачає стратегія деокупації Криму, розроблена МЗС України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
За словами Джапарової, поки стратегія - це внутрішній документ МЗС, який не є публічним і не охоплює всі напрямки державної політики. Серед іншого, документ визначає принципи роботи платформи з деокупації Криму.
"Платформа задасть багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях. Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно, ми пропонуємо його проведення в символічний для України день - 26 лютого - день спротиву Криму російській окупації", - розповіла Джапарова.
Другий рівень, за її словами, проводитиметься на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони.
"Чому оборони, тому що ми будемо робити акцент на тому, що говорячи про окупацію Криму, йдеться не тільки про систематичне порушення прав людини, про яке ми не будемо забувати, а й про мілітаризацію півострова і загрозу безпеці не тільки України, а й всього регіону. Ми бачимо апетити Російської федерації - це і Близький Схід, і Північна Африка. Для них Крим - це плацдарм для військових", - пояснила перша заступниця голови МЗС.
"Наступний рівень - міжпарламентські зв'язки, робота з головами парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, робота з депутатами", - додала вона.
МЗС також планує в листопаді 2020 р провести конференцію з безпеки. Однак, Джапарова не виключає її перенесення через COVID-19.
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2 поставка электроенергии
3 платить крысчанам пенсии
2. запустить железнодорожное сообщение
3. признать российские паспорта оккупантов в Крыму
2. простить
3. забыть
1. Направлением представления Верховной Рады Украины в адрес Генеральной Ассамблеи ООН, об установлении статуса Крыма, как национальной территории крымтатар;
2. Обращением Верховной Рады Украины в адрес Совета Европы за соблюдением и реализацией Рамочной Конвенции по защите национальных меньшинств (с 01.05.1995 г. ратифицировано Украиной), с требованием о де-оккупации Крыма, - национальной территории крымтатар;
3. Направлением Верховной Радой Украины представления в адрес Генеральной Ассамблеи ООН, - о де-оккупации Крымского полуострова, национальной территории крымтатар, - в соответствии резолюций ГА ООН по Итоговому Документу коренных народов ООН;
4. Реализацией Верховной Радой Украины решений Всемирного Конгресса КрымТатар от 01.08.2015 г., принятых на Втором Всемирном Конгрессе КрымТатар, состоявшегося в г.Анкара, Турция, в порядке применения положений Декларации ООН «О де-колонизации» (от 1960 г.), ратифицированного СССР (а равно как и: Российской Федерацией);
5. Обращением Верховной Рады Украины «О принятии неотложных мер в возобновлении юрисдикции Украины по своим территориям», в адрес участников Будапештского Меморандума (от 1994 г.), гарантировавших территориальную целостность Украины, за отказ от ядерной составляющей своих вооруженных сил.
По вопросам мира, безопасности, право вето в Совете Безопасности ООН не применимо.
Не отвечают интересам Государства Украина предпринимаемые со стороны МИД Украины попытки создания всевозможных международных переговорных площадок, для (якобы) рассмотрения вариантов де-оккупации Крыма, являющиеся по сути затягиванием процедур де-оккупации Крымского полуострова.