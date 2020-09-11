Платформа з деокупації Криму міститиме 3 рівні заходів, - заступниця глави МЗС Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова назвала заходи, які передбачає стратегія деокупації Криму, розроблена МЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За словами Джапарової, поки стратегія - це внутрішній документ МЗС, який не є публічним і не охоплює всі напрямки державної політики. Серед іншого, документ визначає принципи роботи платформи з деокупації Криму.

"Платформа задасть багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях. Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно, ми пропонуємо його проведення в символічний для України день - 26 лютого - день спротиву Криму російській окупації", - розповіла Джапарова.

Другий рівень, за її словами, проводитиметься на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони.

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"Чому оборони, тому що ми будемо робити акцент на тому, що говорячи про окупацію Криму, йдеться не тільки про систематичне порушення прав людини, про яке ми не будемо забувати, а й про мілітаризацію півострова і загрозу безпеці не тільки України, а й всього регіону. Ми бачимо апетити Російської федерації - це і Близький Схід, і Північна Африка. Для них Крим - це плацдарм для військових", - пояснила перша заступниця голови МЗС.

"Наступний рівень - міжпарламентські зв'язки, робота з головами парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, робота з депутатами", - додала вона.

МЗС також планує в листопаді 2020 р провести конференцію з безпеки. Однак, Джапарова не виключає її перенесення через COVID-19.