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132 нові випадки інфікування коронавірусом зафіксовано в Рівненській області, - голова ОДА Коваль
В Рівненської області зафіксували 132 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, всього 10369 інфікованих.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.
"Станом на вечір 11 вересня на Рівненщині зареєстровано 132 нові випадки захворювання COVID-19", - зазначив Коваль.
Глава ОДА зазначив, що вік хворих від 5 до 83 років.
Крім того, він додав, що від COVID-19 померло 142 людини.
"Здолали хворобу 7620 осіб. Одужали 144 жителя області", - написав Коваль.
Також він додав, що в роботі лабораторій області залишається 472 зразки. За добу зроблено 987 ПЛР і 1711 ІФА тестів на коронавірус.
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