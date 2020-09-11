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Мін'юст (1544) ремонт (2276) СІЗО (720) Малюська Денис (402)

За отримані від платних камер у СІЗО гроші вдалося відремонтувати 8 безкоштовних камер, - Малюська. ІНФОГРАФІКА

За отримані від платних камер у СІЗО гроші вдалося відремонтувати 8 безкоштовних камер, - Малюська. ІНФОГРАФІКА

На отримані від платних камер гроші відремонтували безкоштовні камери в СІЗО Києва, Сум та Миколаєва.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Платні камери стали одним із джерел фінансування поліпшення загальних умов у СІЗО, так як у держбюджеті коштів на це не передбачено. Гроші від таких платних послуг ідуть до спеціального фонду слідчого ізолятора, з якого і фінансуються поточні та капітальні ремонти в ньому", – зазначив Малюська.

За 5 місяців існування платних камер за отримані кошти вдалося відремонтувати 8 камер. Всього на ремонт витратили 239 709 грн.

Найбільше таких приміщень облаштували в Київському СІЗО: 2 камери по 12 місць та 4 камери по 3 місця. Витратили на ці ремонти 215 767 грн. Ще одну камеру на 12 місць облаштували в Сумському слідчому ізоляторі за 17 973 грн. Крім того, за 5 968 грн одномісне безкоштовне приміщення відремонтували в Миколаївському СІЗО", - сказано в повідомленні Мін'юсту.

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"Умови перебування затриманих в платних і безкоштовних камерах все ж дещо відрізняються. Адже в поліпшених приміщеннях кращий санвузол, телевізор та ліжка. Та й площа самої камери на одну людину більша. Однак важливо, що на покращення умов у безкоштовних приміщеннях не було витрачено жодної копійки коштів платників податків", – додав Малюська.

За отримані від платних камер у СІЗО гроші вдалося відремонтувати 8 безкоштовних камер, - Малюська 01
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Топ коментарі
+4
А 10 млрд гривен, которые проиграл в суде минюст Суркисам, сколько камер можно отремонтировать?
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11.09.2020 22:38
+3
Малюська, зроби с СІЗО п'яти зіркові отелі! Відкриєш казино і станеш незалежним від Зельонкіна політиком
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11.09.2020 22:35
+3
Бо велику дурість подолає супер-дурість!
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11.09.2020 22:37
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Малюська, зроби с СІЗО п'яти зіркові отелі! Відкриєш казино і станеш незалежним від Зельонкіна політиком
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11.09.2020 22:35 Відповісти
Бо велику дурість подолає супер-дурість!
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11.09.2020 22:37 Відповісти
себе шконки готовят?
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11.09.2020 22:51 Відповісти
уберите этого придурка,стыдно
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11.09.2020 23:11 Відповісти
На СТОЛЬКО СИ всего 8? От интересно, он себе ТОВ организовал и лично эти камеры сдаёт или его жена на решепшене работает?
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11.09.2020 22:37 Відповісти
А 10 млрд гривен, которые проиграл в суде минюст Суркисам, сколько камер можно отремонтировать?
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11.09.2020 22:38 Відповісти
Слышь типа министр...а куда идут бабки с производств которые есть на каждой зоне ты нам не расскажешь???
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11.09.2020 22:39 Відповісти
На зарплаты петухам.
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12.09.2020 12:05 Відповісти
А сколько всего министров и остальной зелени? На фон сообщений о том, что Украина согласилась пересмотреть проведение выборов в ОРДЛО, темп ремонта было бы неплохо ускорить.
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11.09.2020 22:43 Відповісти
Не, они тюрьмы распродают. Говорят, заключенных нет.
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12.09.2020 06:51 Відповісти
А сколько потратили на платные камеры,где взяли непредусмотренные,на это, вашим бюджетом средства,и сколько налогов вы заплатили с прибыли?
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11.09.2020 22:45 Відповісти
Офигеть !!!!Так к 3020 году мы все камеры отремонтируем !!!
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11.09.2020 22:47 Відповісти
то есть,остальные две
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12.09.2020 12:06 Відповісти
Следующий шаг это сокращение сроков за бабло, продажа индульгенций и лицензии на убийства. Перед законом все равны, но некоторые ровнее..
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11.09.2020 23:00 Відповісти
развитие идеи:
- переименовать продажньіх судей в "платньіх"
- услуга платного допроса (с чаем и пирожинками)
- услуга личного следователя...
- а платного прокурора можно вообще совместить с адвокатом
красота же!
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11.09.2020 23:18 Відповісти
А сколько бабла по дороге "испарилось"?
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11.09.2020 23:29 Відповісти
99%
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12.09.2020 11:59 Відповісти
Манюська..продай свои пинджаки и отремонтируй 80-т камер...
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11.09.2020 23:44 Відповісти
ремонтуй для зебень. Скоро.
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12.09.2020 03:52 Відповісти
Что это за такая страсть у человека к тюрьмам и камерам?
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12.09.2020 07:08 Відповісти
ввести смертную казнь и брать бабки за помилование............ООООООООООООООО!!!!!!
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12.09.2020 07:19 Відповісти
только взяточники,пусть платять и много,вернее все что есть.
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12.09.2020 11:58 Відповісти
Голову тыб себе отремонтировал .
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12.09.2020 11:55 Відповісти
 
 