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місцеві вибори (1365) Донбас (22348) мінські угоди (2227) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827)

Україна в Парижі підтвердила, що може змінити постанову про вибори на Донбасі

Україна в Парижі підтвердила, що може змінити постанову про вибори на Донбасі

Під час зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі 11 вересня українська делегація зазначила можливість внесення змін до постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів.

Про це заявив після зустрічі представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні на зустрічі було зазначено, що на розгляді українського парламенту перебуває проєкт про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає іншу редакцію п. 4, стосовно якого стільки гучних спекуляцій. Запропонована редакція повністю відповідає Мінському комплексу заходів", - сказав Костін.

За словами Костіна, представник України в ТКГ Леонід Кравчук, звернувшись до українського парламенту, поставив питання про аналіз п. 4 постанови про призначення місцевих виборів.

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"Я сподіваюся, що в процесі розгляду проєкту Кравчук зможе виступити перед парламентом, донести свої аргументи, щоб продемонструвати, що Україна прихильна виконанню Мінських домовленостей", - сказав Костін.

Раніше запрошені в ТКГ представники ОРДО і ОРЛО звинуватили Україну в порушенні Мінських угод після призначення місцевих виборів, вимагаючи їх проведення також у ОРДО і ОРЛО.

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Проєкт постанови про внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів було внесено народним депутатом Олександром Качуром.

Згідно з цим проєктом, "Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які не призначені відповідно до пункту 2 цієї постанови, будуть призначені в установленому окремими законами порядку та строки за умови повноцінного завершення на відповідних територіях процедур із роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співпраці в Європі".

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Топ коментарі
+88
Тварюки ви зелені !!
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12.09.2020 00:01
+74
шмаркля с ермаком и кравчуком протягивают легализацию и признание ордло как в Украине, так и в мире..
остались ли еще зебилы - не верящие в это, или только лахта будет защищать эту зеленую мразь?
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12.09.2020 00:03
+55
суть не в том что в текст вносятся изменения. суть в том что кацапня командует какие именно изменения длолжен внести украинский парламент.
зебараны - вы рассказывали про "внешнее управление". жрите. вот оно - управление
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12.09.2020 00:05
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Придецца зеленую плесень нах выжигать паяльной лампой.
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12.09.2020 00:31 Відповісти
Ну,что умники-доигрались в Свинарчуков? Теперь "выбары"будут. И приедут к вам, зелебилы, в гости-Моторыльники. На самых законных основаниях. И теперь вы, зелебилы будете отрывать от скудного бюджета Украины на их содержание. Вы будете за свои деньги восстанавливать все ранее вывезенное ими на металолом. Отдельное спасибо журналистам,которые так добивались "смены курса"!
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12.09.2020 00:31 Відповісти
Хлафнае шоп пидо рассия до этава "светлава" путищева дожила.
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12.09.2020 00:40 Відповісти
А ще будуть дамбасяни як український аналог "гарячих горних парнєй" у червоних макасінах. Отих, що єздіють на занижених пріорах. Стрілятимуть коли у повітря, а коли й по українцях. Буде і "ану, хахол, говори - донбасс круто", і "кто не с нами, тот под нами", і вбивства за почуту на вулиці "хахлацкую мову", і зґвалтовані дівчата... Все буде. "Резкие и дерзкие" пацани, яким Україна платитиме данину. І Пеніс Душилін замість Рамзанки Дирова. Щось не сподобається - викраде, вивезе на Бамбас і закопає на териконі.
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12.09.2020 01:36 Відповісти
ЗЕмразь кермлёвская готова выполнять любой каприз *****...интересно долго ещё эту капитуляционную гниду будут терпеть
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12.09.2020 00:34 Відповісти
Назад в будущщее кравчук комуняка кабинетная снова говорит шо делать тридцать лет котику под хвост феодальная територия любимая земля.. то видемо сами виноваты
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12.09.2020 00:34 Відповісти
Украина в Париже подтвердила, что может изменить постановление о выборах на Донбассе - Цензор.НЕТ 9554
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12.09.2020 00:35 Відповісти
Два в одном.
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12.09.2020 00:39 Відповісти
Нехрена, каломойскава уже негры на омериканскай киче ждут.
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12.09.2020 00:42 Відповісти
Если ВР проголосует за изменения по указке русозверей, убивающих украинцев и оккупировавших территории, собственного постановления, то сменой президента, всяких ГБРов и офисов тут уже не отделаться. Это уже не просто госизмена, а запускание механизма тектонических перемен в стране. Революции 2004, 2014 г.г. сыграли свою роль, но к ним еще не привели, что и позволило дискредитировать все реформы и изменения в законодательстве только в сторону ухудшения, а также привело к реваншу прорашистских сил.
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12.09.2020 00:38 Відповісти
Это не Украина, а ублюдки захватившие путём обмана власть!
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12.09.2020 00:39 Відповісти
Зе-суки готовы выполнить все хотелки Кремля по Минским договоренностям в полном соответствии с желаниями Путина. Зе-суки - враги Украины, безжалостно уничтожающие Украину.
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12.09.2020 00:41 Відповісти
Да уж.Осталось составить списки избирателей.Вопрос Как,и кто их будет составлять?Потому бросьте эту пустую затею.Без восстановления контроля Украины все референдумы,выборы будут тупо являться нелегитимными
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12.09.2020 00:42 Відповісти
Ермак и Зеленский другого мнения - россияне проведут нужные им "выборы" в ОРДЛО, а гнилая антиукраинская зелень их признает.
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12.09.2020 00:47 Відповісти
Они уже проводили у себя референдумы их хтось признал?Без присутствия Украины на границе,списков,переписи,прапора над Гос.администрациями,агитации и свободного доступа и прочей предвыборной лабуды выборы не являются выборами,хоч би шо Ермак з Зелей не чудили,це им не допоже вибори назвать легетимными
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12.09.2020 00:57 Відповісти
Ви недооцінюєте "слуг". Скажуть - "а мы признаем, и все. Патамуша у нас монобольшинство. И шо вы сделаете? Нам никто не указ! А будете вякать, можем и росгвардию позвать!"
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12.09.2020 01:39 Відповісти
А, попробуют по совету Азарова впихнуть невпихуемое?Та пусть они,шо хотят принимают.Нет такой процедуры в мире, в какую они могли бы вписаться,щоб легемитимизировать выборы на оккупированных территориях.Хоч ужом нехай завяжутся,а процедуры такой нет.Это как, теорема не требует доказательств.
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12.09.2020 02:24 Відповісти
Как можно быть таким наивным? Вам же сказали: "украинская делегация отметила возможность внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов." И эти изменения предусматривают "другую редакцию п.4 постановления о назначении местных выборов". Теперь внимательно читаем, о чем этот самый п.4
Украина в Париже подтвердила, что может изменить постановление о выборах на Донбассе - Цензор.НЕТ 6322

А теперь подумайте, чего стоят ваши рассуждения о невозможности выборов "Без присутствия Украины на границе,списков,переписи,прапора над Гос.администрациями,агитации и свободного доступа и прочей предвыборной лабуды", если этого п.4 не будет в постановлении о местных выборов. После этого можно будет ВСЁ!
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12.09.2020 02:13 Відповісти
Всё это пляски с бубном.Не будет там выборов
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12.09.2020 02:27 Відповісти
Это, если украинские активисты в очередной раз очертят перед носом ЗЕермака красные линии, разрисовав зелин забор в Конча Заспе. Но никак не потому, что это есть суть политики этих запроданцев
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12.09.2020 02:40 Відповісти
+++++++Это точно!!!!
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12.09.2020 02:53 Відповісти
Зе-суки спешат уничтожить Украину, пока обманутый украинский народ не успеет опомнится. Потом будет поздно, если уже не поздно.
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12.09.2020 00:45 Відповісти
_Они с самого начала очень резво стартанули. Именно для этого: пока до народа дойдёт, а его уже обули. Там земля, потом разворот страны снова под иго рф... очень стремительно, суки, действуют.
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12.09.2020 00:53 Відповісти
Майдан все ближе !!!
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12.09.2020 00:51 Відповісти
Приїдеш?- Бо Зеленський- не Янукович. Він типу Юльки.Тут тисячі загиблих будуть.
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12.09.2020 00:58 Відповісти
"Блазень" - маріонетка, "сцикло"... Команди будуть давать інші люди... Ту ж команду на проведення інспекції з "іхтамнєтами" Хомчаку він тільки "озвучив". А командував, скоріш всього, Єрмак. І от мені цікаво - що переможе в ЦЬОМУ випадку, у "Блазня" - інстинкт самозбереження", чи жадоба примарної влади,такого собі "дрібного Всевладдя", як у Горлума, з "Володаря Кілець"?... Якщо перше, то він побоїться послать поліцію проти "майданівців", а сам втече... Якщо друге, то поки поліція задавить демонстрантів (і чи піде вона на придушення протестувальників), "Блазень буде теліпаться на каштані, виваливши язик... Свої ж, і "придушать", бо "надто багато знає...". Так що вибір у нього невеликий...
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12.09.2020 05:53 Відповісти
Той Качура-лайно, геть не вилазить з дерьмошоу телеаналів Мертвечука..Щеня молоде придурковате.
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12.09.2020 01:36 Відповісти
Неужели в СБУ не осталось патриотов арестовать эту мразь.В их поддержку никто не выйдет.
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12.09.2020 01:03 Відповісти
Мюллер,навіть отой Гордон заявив,що з проукраіньких вищих посадовців залишився лише Авакян..(см.Шустер лайф за вчора) Про яке СБУ.. Але Украина -"не раисся" и не бульбаші. Гаряче буде..
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12.09.2020 01:45 Відповісти
Вважаю, що, брати слова Гордона на віру- себе не поважати. Але в одному Ви праві. Буде гаряче.
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12.09.2020 02:33 Відповісти
мрази зеленые!
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12.09.2020 01:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XPCD5aY88Ww Кравчук, Шуфрич, Медведчук, Бойко, Блок не Так:
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12.09.2020 01:07 Відповісти
Украина в Париже подтвердила, что может изменить постановление о выборах на Донбассе - Цензор.НЕТ 3263
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12.09.2020 01:09 Відповісти
"Украина в Париже подтвердила, что может(?) изменить постановление о выборах на Донбассе.."

"...украинская делегация отметила возможность(?) внесения изменений в постановление..."

"Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении(?) украинского парламента находится проект..."

В сухом остатке- если Украина выбрала для себя стратегию "затягивания времени"(а она её выбрала- ещё с времён Порошенко), то эти новости логично вписываются в эту тактику. И взгляд на них, через эту призму, воспринимаются несколько иначе, и даже логичными. Фишка в том, что есть давление на Украину по "Минску" и чтобы, и дальше сохранить поддержку от Запада и продления санкций против РФ нужно предпринимать мнимые намерения. Т.к. начнутся дискуссии, потом протесты, блокирование трибун в Раде, и прочее-прочее... в итоге, уйдет ещё тонна времени- санкции продлеваются дальше, а пердак у РФ продолжает полыхать, а выполнить требования РФ, увы, не дают(а мы так хотели ). Дальше опять наезд со стороны Запада и опять какие-нибудь "обещалки" и так еще годок-другой. А там глядишь и ситуация подскажет как отпетлять от "минских".
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12.09.2020 01:09 Відповісти
Яка, нех** Україна" падтвирдила?? Це агент кремллядського щура Єрмак вже став " Україна" ??? Ви офуїли чи що???? Скільки ще нас потрібно мордами возюкати по лайну, що нарішті дішло - межі вони не бачать і країв не відчувають?!!!
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12.09.2020 07:40 Відповісти
Кравчука якогось молодого намалювали. Як би не підписали, то подумав би, що то Садовий (щось схоже, але він там ні до чого).
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12.09.2020 07:20 Відповісти
Ну що, будете мати придністров'я в Україні?
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12.09.2020 01:17 Відповісти
А потом скажут, что у этого е.аната старческий маразм и он неподсудный.
А Зебил будет как бы и ни при чем.
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12.09.2020 01:17 Відповісти
Ага, уже слышали))) Дедушка старый, ему все равно
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12.09.2020 02:59 Відповісти
Сколько можно терпеть сепаров во власти????!!!
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12.09.2020 01:24 Відповісти
Зелені тварини! Я не втомлюсь запитувати: як вам ця хохмочка?
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12.09.2020 01:47 Відповісти
\\\\\Слили ради чего
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12.09.2020 02:47 Відповісти
Посмотрим кто рискнёт в ВР Украины проголосовать и замарать себя в этом дерьме.
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12.09.2020 02:58 Відповісти
Да рискнут, не сомневаюсь ни на секунду! Это же мрази, отребье, ссученые манкурты - им по барабану за что проголосовать, ну вот от слова СОВСЕМ ПОХЕРУ!!!
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12.09.2020 07:41 Відповісти
Украиной правят сейчас антиукраинская пророссийская власть. Украина в Париже подтвердила, что может изменить постановление о выборах на Донбассе - Цензор.НЕТ 5700
капитулянты, и холуи кремля на БАНКОВОЙ.
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12.09.2020 03:18 Відповісти
Дураки и предатели. Но, ничего! Бошки им поотрываем!
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12.09.2020 04:43 Відповісти
Зеленский должен бьіть уничтожен
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12.09.2020 04:47 Відповісти
Короче, зеленные готовы принять и с другой стороны.
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12.09.2020 05:33 Відповісти
Anton Stepanskyi
Повне відчуття, що йому вирізали мозок при ЦИРКумцизію

Потужна промова шостого президента України Володимира Олександровича Зеленського, в простолюдді - шістка, або (шестьорка)
2020 рік

«Дякую, а... дякую, до всім бажаю успіху, це найголовніше, мені здається я дуже коротко ви знаєте... я є сьогодні перше в своєму житті був, ге, тут... в Житомирській політехніці.
Ви знаєте дуже чудовий-чудовий університет що я побачив-побачив та... так ми звикли ми всі навчались в університетах ааа по-перше я побачив... а.. державний університет і коли ми бачимо саме словосполучення «державний університет» і заходимо потім... що ми бачимо-бачимо... сьогодні я побачив.... таке відчуття ********, приватний, щось не наше. І тому я вражений, дуже задоволений просто... як громадянин України що є такий університет.
Але найголовніше що я побачив там окрім ціх умов про які можна дуже багато говорити, пишатися, детально і довго, не буду витрачати час.
Я побачив найголовніше: я побачив однакова... єєє...розумних, студентів та викладачів. Однакова енергійних, однакова молодих, однакова інтелектуальних і однакова задоволених і в цілому це що? Це однаково щасливих. Є... Вікторе я всім бажаю але вам хочу особисто сказати: після всього що я бачив і тещ... тещо не вигадаєш і... знаєте так підготувати так д-до.. є-єє... спеціально до приїзда президента. Тобто воно - Є. Я хочу вам сказати що ви... мені здається ви зробили щасливими студентів Житомирської політехніки. Я вам бажаю щоб ви зробили так для всіх мешканців Житомира. І тоді, апелюючи до вашої промови, і тоді вам не буде соромно.»
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12.09.2020 06:14 Відповісти
мамарима постаралась на славу,появился 42г назад на свет очередной мудак не обезображенный интеллектом
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12.09.2020 07:45 Відповісти
Чо то не пойму - ехали в Берлин, а оказались в Париже.
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12.09.2020 07:33 Відповісти
а какая разница
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12.09.2020 07:35 Відповісти
Не Україна, а зелена гопота, яка тимчасово при владі.
Не питаючись в народу намагається здати державу фуйлу.
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12.09.2020 07:34 Відповісти
Все тимчасово потом становится постоянно, история повторяется 1919 год и 2019 год, предательство и смена курса Украины, сто лет 73 % дятлы ждать будете
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12.09.2020 07:47 Відповісти
В тому то і справа.
Після Майдану якраз обговорювали це питання. Що історія може повторитись.
В 1919 р теж назбиралось багацько какіх разніц, тому червона наволоч швидко захопила Україну.
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12.09.2020 07:51 Відповісти
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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12.09.2020 07:37 Відповісти
Сулиму на дурку
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12.09.2020 08:41 Відповісти
Молодець, нагадав: Пєцю на нари з конфіскацією
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12.09.2020 09:35 Відповісти
А Сулиму на дурку
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12.09.2020 14:02 Відповісти
Куда вы лохи 73% денетесь инспектирование позиций россиянами говнокомандующий допустил и подписал документ, будете допускать Ваших убийц к инспектированию ваших же позиций, второе проголосует большинство за изменение в избирательный кодекс по выборам и конституцию Украины то что прикажет Путин и Козак, а современен и Кодыркин. В стойло придурки и халявщики 73% никто с придурками и долбодятлами советоваться не будет.
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12.09.2020 07:44 Відповісти
Почему есть странная мысль, что Донбасс как раковую опухоль пытаются втянуть в Украину? А если наоборот, легализация автономии по типу Крыма и присоединение к России. Потому как Россия ни разу никаких захваченных территорий не отдавала. Чего ей отдавать Донбасс??
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12.09.2020 07:59 Відповісти
СТО МИЛЛИАРДОВ ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО - ЗЕ.
Есть ли понимание того, какую ловушку готовит Украине ЗЕ команда - настивая на подписании мира на кремлёвских условиях?
Сейчас по всей линии фронта московиты проводят минирование и укрепление своих фортификационных сооружений, доставку боеприпасов и техники.
Украина в это время отводит свои войска на не укреплённые позиции и какие команды будут идти в войска в случае обострения - никто не знает.
Если благодаря усилиям патриотов подписание мира на условиях москвы будет сорвано, то в этот момент оккупанты перейдут в наступление пытаясь оформить новый Илловайск с массой жертв с украинской стороны, что бы вызвать большой общественный резонанс.
Олигархические СМИ будут обвинять во всём происходящем - "нациков".
По итогу Украине предложат подписать мир на ещё более унизительных условиях.
Без украинской власти в Киеве - всё очень сложно.
А почему преЗЕдент так торопится до 2021 года втянуть ОРДЛО в Украину?
А кто вообще сказал, что Украине нужно это ОРДЛО?
Украине - нужна ПОБЕДА над Мордором.
А ОРДЛО это всего лишь ИНСТРУМЕНТ в достижении этой цели.
Это ИНСТРУМЕНТ, который позволяет держать раSSею под санкциями и неспеша выцеживать из неё жизнь.
Прошло всего 6 лет и уже всем видно (даже жителям рашки), что это уже не страна 2014 года, пройдёт ещё 6 лет и они сами всё все вернут, ещё и доплатят.
О.Генри "Вождь краснокожих" помните?
Так, шо Украине спешить заканчивать "войну" - стратегически не выгодно.
Но создаётся впечатление, что преЗЕдент за какой то очень приличный гешефт, очень торопится затянуть ОРДЛО в Украину на условиях Х-ла (снять затраты по содержанию ОРДЛО с Рашки и переложить их на Украину), а следующим этапом будет снятие санкций с Мордора.
Интересно, кто там в доле?
Народ украины кроме права заплатить за ОРДЛО, что получит?
Лошьё, которое обожает Ваву ЗЕ - будет этой херне аплодировать, а государство Украина за это будет платить.
Владимир Александрович, ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА? Сколько стоит "мир" с расеей (продажа стратегических интересов Украины)?
Я вам сейчас скажу - 100 000 000 000$, хотя конечно же торг всегда уместен, о каком дисконте договорились - вопрос открытый, но цифра звучала - СТО МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ:

https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/kolomojskij-ukraina-mozhet-vzyat-dollar100-mlrd-u-rossii-oni-hotyat-nam-ih-dat
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12.09.2020 08:05 Відповісти
СТО МИЛЛИАРДОВ ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО - ЗЕ.
Есть ли понимание того, какую ловушку готовит Украине ЗЕ команда - настивая на подписании мира на кремлёвских условиях?
Сейчас по всей линии фронта московиты проводят минирование и укрепление своих фортификационных сооружений, доставку боеприпасов и техники.
Украина в это время отводит свои войска на не укреплённые позиции и какие команды будут идти в войска в случае обострения - никто не знает.
Если благодаря усилиям патриотов подписание мира на условиях москвы будет сорвано, то в этот момент оккупанты перейдут в наступление пытаясь оформить новый Илловайск с массой жертв с украинской стороны, что бы вызвать большой общественный резонанс.
Олигархические СМИ будут обвинять во всём происходящем - "нациков".
По итогу Украине предложат подписать мир на ещё более унизительных условиях.
Без украинской власти в Киеве - всё очень сложно.
А почему преЗЕдент так торопится до 2021 года втянуть ОРДЛО в Украину?
А кто вообще сказал, что Украине нужно это ОРДЛО?
Украине - нужна ПОБЕДА над Мордором.
А ОРДЛО это всего лишь ИНСТРУМЕНТ в достижении этой цели.
Это ИНСТРУМЕНТ, который позволяет держать раSSею под санкциями и неспеша выцеживать из неё жизнь.
Прошло всего 6 лет и уже всем видно (даже жителям рашки), что это уже не страна 2014 года, пройдёт ещё 6 лет и они сами всё все вернут, ещё и доплатят.
О.Генри "Вождь краснокожих" помните?
Так, шо Украине спешить заканчивать "войну" - стратегически не выгодно.
Но создаётся впечатление, что преЗЕдент за какой то очень приличный гешефт, очень торопится затянуть ОРДЛО в Украину на условиях Х-ла (снять затраты по содержанию ОРДЛО с Рашки и переложить их на Украину), а следующим этапом будет снятие санкций с Мордора.
Интересно, кто там в доле?
Народ украины кроме права заплатить за ОРДЛО, что получит?
Лошьё, которое обожает Ваву ЗЕ - будет этой херне аплодировать, а государство Украина за это будет платить.
Владимир Александрович, ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА? Сколько стоит "мир" с расеей (продажа стратегических интересов Украины)?
Я вам сейчас скажу - 100 000 000 000$, хотя конечно же торг всегда уместен, о каком дисконте договорились - вопрос открытый, но цифра звучала - СТО МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ:

https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/kolomojskij-ukraina-mozhet-vzyat-dollar100-mlrd-u-rossii-oni-hotyat-nam-ih-dat
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12.09.2020 08:07 Відповісти
Вова, хлопчик зелененький, ой тікай, ой біжи! Уже давно пора!
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12.09.2020 08:31 Відповісти
Та нікуди він не побіжить. За ним "армія" натасканих, екіпірованих і озброєних до зубів "піт-булів", "реформованих" сивочолим, який врахував помилки хама під час Майдану. Ці пеціни "піт-булі" вже пройшли підготовку, ставляючі на коліна в сніг ветеранів-добровольців. В лавах Патріотів, на сьогодні, завдяки психично-хворим ******** і їхньому кумиру - цинічному хряку - розбрат. Тому, те що творив омон бульбо-фюрера в Білорусі, в Україні буде дитячою забавкою. "Реформовані" і прикормлені сивочолим пси, будуть шматувати людей по живому.
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12.09.2020 10:20 Відповісти
Зробив скрин. Як побіжить - я Вам відповім. І методичку змініть вже. А то користуєтесь півторарічної давнини.
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12.09.2020 10:55 Відповісти
Як я буду вам вдячний! Молю Бога, щоб я помилився. Ну а тепер на тему методичок. Не знаю що це таке, походу, методички, ваш коник, раз ви в них розбираєтесь. Я завжди пишу те, що вважаю правильним. Впевнений: блазень, якщо і побіжить, то не завдяки "сивочолому". Цьому "батьку нації" не потрібні Майдани, бо тоді до влади можуть прийти ті, у кого будуть запитання не тільки до блазня і ригонутої мразоти, а й до самого "лідера оппозиції". А без повстань і революцій, у нього все прораховано: залишається при владі малорос-скоморох, "педро" - "лідер опозиції", не дай Боже, прйдуть до влади бойки з мертвечуками - ці свої в доску, один - кум і партнер торговий, іншого цинічний хряк, будучи "презиком" не кинув в тюрьму за зраду України, за "вишки бойка" і т. д. Знову в в міністри економіки двине. Ну і третє: є шанс знову стати "презиком". І якщо зРада при цьому буде така ж ватна в своїй більшості, як і нинішня, "пердо" дуже швидко втратить свій показний патріотизм. Він - БАРИГА і для нього головне - гешефт. Такщо Майдани "святому педро" - до сраки.
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12.09.2020 14:03 Відповісти
Старий Пердун Кравчук забув дописати "і виводу російських окупаційних військ та відновлення Україною контролю над державним кордоном."
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12.09.2020 08:45 Відповісти
Ничего он не забыл,такова установка Ермака,то бишь, раши..
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12.09.2020 09:06 Відповісти
Досі це не мало грунта.
Але пророча назва "хунта"...
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12.09.2020 08:50 Відповісти
Для всієї ції компашки колаборантів з ТКГ бажаю виконання пророчих рядків ТГШ:

Та утікать; не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тоте ж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть,
І на хресті отім без ката
І без царя вас, біснуватих,
Розтнуть, розірвуть, розіпнуть,
І вашей кровію, собаки,
Собак напоять...
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12.09.2020 08:59 Відповісти
Всі ці єрмаки ,кравчуки ,фокіни це вороги України,вони намагаются реалізувати план кремля впихнути лднр в Україну на умовах кремля ,тобто Україна фінансує ті теритолрії відбудовує ,а росія їх контролює , сепаратиська чума безперешкодно буде розїжати по всій Україні ,вносячи хаос і безлад.Клоуну який не розуміє нічого ,чи свідомо це робить ніхто не дасть реалізувати план путіна.
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12.09.2020 09:12 Відповісти
Старий пердун кравчук буде агітувати ВР прийняти постанову про вибори в ОРДЛО, тобто впихнути отруєну таблетку а Україну. Воно, старе комуняцьке гімно продовжує руйнувати Україну. Якщо зелена монобільшисть це прийме, вихід тільки один- Майдан з наступним арештом всієї кацспсько хохляцької мразі
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12.09.2020 09:12 Відповісти
Зеленського і Кравчука в тюрьму! Вони зрадили Україну.
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12.09.2020 09:40 Відповісти
Грьобане сивочоле лайно, що ж ти там попідписувало зі своїм кумом мертвечуком в мінську? Воно що, не знало, що підписане ним, рано чи пізно прийдеться виконувати? А сьогоднішнім малоросам-реваншистам і старим пердунам-коммуно-кгбістам - кравчуку і фокіну тільки дай порвать, здадуть нахрін Україну ху...ловскій кацапо-орді.
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12.09.2020 10:05 Відповісти

Дуже, дуже примітивно.
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12.09.2020 10:32 Відповісти
Тягне на 1 клас церковноприходської.
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12.09.2020 10:56 Відповісти
Так для вас, ******, і 1 клас церковноприходської - "нєпреодолімий бар'єр". Читати і схвалювати ваші дебілкуваті висери, можуть тільки подібні до вас олігофрени.
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12.09.2020 14:08 Відповісти
Ну - до мене не пристане,
а в тебе більш не встане.
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12.09.2020 14:14 Відповісти
Блін! Так ти просто їбанько! Навіть такі убогі у "педро" в команді? Звіздуй в палату, санітари з ніг збились тебе шукаючи. На процедури, а то тебе явно клинить. Від тебе на рвоти тягне, як і від всіх ******. Згинь!.
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12.09.2020 14:44 Відповісти
Що так бомбонуло? Мабуть, уже хвора тема? І сходи пердак помий, а то задихнешся.
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12.09.2020 15:05 Відповісти
ничего она не подтвердила
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12.09.2020 10:34 Відповісти
Україна в Парижі підтвердила, що може змінити постанову про вибори на Донбасі - Цензор.НЕТ 1295
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12.09.2020 10:40 Відповісти
Вся біда в тому що Зе і більшість його призначенців в ВР і у всіх гілках влади відповідає ідеології колективного "руського мира" ! Саме тому він переплюнув вже команду Януковича ,за виключенням того що не створив сім'ї - дітки ще НЕ виросли ,щоб бути "сашами -стоматологами"! Але час іде...
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12.09.2020 11:02 Відповісти
Смерть зрадникам України!
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12.09.2020 11:08 Відповісти
зелєтварі захтіли нового
Майдану !!!!
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12.09.2020 11:43 Відповісти
Жду не дождусь Пушилина в Раде!

Україна в Парижі підтвердила, що може змінити постанову про вибори на Донбасі - Цензор.НЕТ 6401
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12.09.2020 12:20 Відповісти
и это еще не дно.
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12.09.2020 13:28 Відповісти
А що це за воно це ОРДЛО, що воно щось ще вимагає, воно ж ніким не визнане?
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12.09.2020 13:52 Відповісти
Украина, как би, ничего не подтверждала.
А то, что несет непонятно кто с непонятно какими полномочиями - ето не Украина.
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12.09.2020 14:04 Відповісти
НЕ Украина. а Ермак совместно с кучкой каких-то типов с непонятными полномочиями.
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12.09.2020 14:31 Відповісти
зеля-тупорылая, ты, дурочка рафинированная - президент войны, особенно гражданской, в чистом виде.. ну как можно быть такой тупой?
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12.09.2020 16:17 Відповісти
А шо, 2-й пункт соглашений уже выполнили?
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13.09.2020 01:26 Відповісти
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