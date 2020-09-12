Україна в Парижі підтвердила, що може змінити постанову про вибори на Донбасі

Під час зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі 11 вересня українська делегація зазначила можливість внесення змін до постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів.

Про це заявив після зустрічі представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні на зустрічі було зазначено, що на розгляді українського парламенту перебуває проєкт про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає іншу редакцію п. 4, стосовно якого стільки гучних спекуляцій. Запропонована редакція повністю відповідає Мінському комплексу заходів", - сказав Костін.

За словами Костіна, представник України в ТКГ Леонід Кравчук, звернувшись до українського парламенту, поставив питання про аналіз п. 4 постанови про призначення місцевих виборів.

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"Я сподіваюся, що в процесі розгляду проєкту Кравчук зможе виступити перед парламентом, донести свої аргументи, щоб продемонструвати, що Україна прихильна виконанню Мінських домовленостей", - сказав Костін.

Раніше запрошені в ТКГ представники ОРДО і ОРЛО звинуватили Україну в порушенні Мінських угод після призначення місцевих виборів, вимагаючи їх проведення також у ОРДО і ОРЛО.

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Проєкт постанови про внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів було внесено народним депутатом Олександром Качуром.

Згідно з цим проєктом, "Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які не призначені відповідно до пункту 2 цієї постанови, будуть призначені в установленому окремими законами порядку та строки за умови повноцінного завершення на відповідних територіях процедур із роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співпраці в Європі".

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