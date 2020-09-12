Україна в Парижі підтвердила, що може змінити постанову про вибори на Донбасі
Під час зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі 11 вересня українська делегація зазначила можливість внесення змін до постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів.
Про це заявив після зустрічі представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні на зустрічі було зазначено, що на розгляді українського парламенту перебуває проєкт про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає іншу редакцію п. 4, стосовно якого стільки гучних спекуляцій. Запропонована редакція повністю відповідає Мінському комплексу заходів", - сказав Костін.
За словами Костіна, представник України в ТКГ Леонід Кравчук, звернувшись до українського парламенту, поставив питання про аналіз п. 4 постанови про призначення місцевих виборів.
"Я сподіваюся, що в процесі розгляду проєкту Кравчук зможе виступити перед парламентом, донести свої аргументи, щоб продемонструвати, що Україна прихильна виконанню Мінських домовленостей", - сказав Костін.
Раніше запрошені в ТКГ представники ОРДО і ОРЛО звинуватили Україну в порушенні Мінських угод після призначення місцевих виборів, вимагаючи їх проведення також у ОРДО і ОРЛО.
Проєкт постанови про внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів було внесено народним депутатом Олександром Качуром.
Згідно з цим проєктом, "Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які не призначені відповідно до пункту 2 цієї постанови, будуть призначені в установленому окремими законами порядку та строки за умови повноцінного завершення на відповідних територіях процедур із роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співпраці в Європі".
Будь ласка, зачекайте...
А теперь подумайте, чего стоят ваши рассуждения о невозможности выборов "Без присутствия Украины на границе,списков,переписи,прапора над Гос.администрациями,агитации и свободного доступа и прочей предвыборной лабуды", если этого п.4 не будет в постановлении о местных выборов. После этого можно будет ВСЁ!
"...украинская делегация отметила возможность(?) внесения изменений в постановление..."
"Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении(?) украинского парламента находится проект..."
В сухом остатке- если Украина выбрала для себя стратегию "затягивания времени"(а она её выбрала- ещё с времён Порошенко), то эти новости логично вписываются в эту тактику. И взгляд на них, через эту призму, воспринимаются несколько иначе, и даже логичными. Фишка в том, что есть давление на Украину по "Минску" и чтобы, и дальше сохранить поддержку от Запада и продления санкций против РФ нужно предпринимать мнимые намерения. Т.к. начнутся дискуссии, потом протесты, блокирование трибун в Раде, и прочее-прочее... в итоге, уйдет ещё тонна времени- санкции продлеваются дальше, а пердак у РФ продолжает полыхать, а выполнить требования РФ, увы, не дают(а мы так хотели ). Дальше опять наезд со стороны Запада и опять какие-нибудь "обещалки" и так еще годок-другой. А там глядишь и ситуация подскажет как отпетлять от "минских".
А Зебил будет как бы и ни при чем.
капитулянты, и холуи кремля на БАНКОВОЙ.
Повне відчуття, що йому вирізали мозок при ЦИРКумцизію
Потужна промова шостого президента України Володимира Олександровича Зеленського, в простолюдді - шістка, або (шестьорка)
2020 рік
«Дякую, а... дякую, до всім бажаю успіху, це найголовніше, мені здається я дуже коротко ви знаєте... я є сьогодні перше в своєму житті був, ге, тут... в Житомирській політехніці.
Ви знаєте дуже чудовий-чудовий університет що я побачив-побачив та... так ми звикли ми всі навчались в університетах ааа по-перше я побачив... а.. державний університет і коли ми бачимо саме словосполучення «державний університет» і заходимо потім... що ми бачимо-бачимо... сьогодні я побачив.... таке відчуття ********, приватний, щось не наше. І тому я вражений, дуже задоволений просто... як громадянин України що є такий університет.
Але найголовніше що я побачив там окрім ціх умов про які можна дуже багато говорити, пишатися, детально і довго, не буду витрачати час.
Я побачив найголовніше: я побачив однакова... єєє...розумних, студентів та викладачів. Однакова енергійних, однакова молодих, однакова інтелектуальних і однакова задоволених і в цілому це що? Це однаково щасливих. Є... Вікторе я всім бажаю але вам хочу особисто сказати: після всього що я бачив і тещ... тещо не вигадаєш і... знаєте так підготувати так д-до.. є-єє... спеціально до приїзда президента. Тобто воно - Є. Я хочу вам сказати що ви... мені здається ви зробили щасливими студентів Житомирської політехніки. Я вам бажаю щоб ви зробили так для всіх мешканців Житомира. І тоді, апелюючи до вашої промови, і тоді вам не буде соромно.»
Не питаючись в народу намагається здати державу фуйлу.
Після Майдану якраз обговорювали це питання. Що історія може повторитись.
В 1919 р теж назбиралось багацько какіх разніц, тому червона наволоч швидко захопила Україну.
Есть ли понимание того, какую ловушку готовит Украине ЗЕ команда - настивая на подписании мира на кремлёвских условиях?
Сейчас по всей линии фронта московиты проводят минирование и укрепление своих фортификационных сооружений, доставку боеприпасов и техники.
Украина в это время отводит свои войска на не укреплённые позиции и какие команды будут идти в войска в случае обострения - никто не знает.
Если благодаря усилиям патриотов подписание мира на условиях москвы будет сорвано, то в этот момент оккупанты перейдут в наступление пытаясь оформить новый Илловайск с массой жертв с украинской стороны, что бы вызвать большой общественный резонанс.
Олигархические СМИ будут обвинять во всём происходящем - "нациков".
По итогу Украине предложат подписать мир на ещё более унизительных условиях.
Без украинской власти в Киеве - всё очень сложно.
А почему преЗЕдент так торопится до 2021 года втянуть ОРДЛО в Украину?
А кто вообще сказал, что Украине нужно это ОРДЛО?
Украине - нужна ПОБЕДА над Мордором.
А ОРДЛО это всего лишь ИНСТРУМЕНТ в достижении этой цели.
Это ИНСТРУМЕНТ, который позволяет держать раSSею под санкциями и неспеша выцеживать из неё жизнь.
Прошло всего 6 лет и уже всем видно (даже жителям рашки), что это уже не страна 2014 года, пройдёт ещё 6 лет и они сами всё все вернут, ещё и доплатят.
О.Генри "Вождь краснокожих" помните?
Так, шо Украине спешить заканчивать "войну" - стратегически не выгодно.
Но создаётся впечатление, что преЗЕдент за какой то очень приличный гешефт, очень торопится затянуть ОРДЛО в Украину на условиях Х-ла (снять затраты по содержанию ОРДЛО с Рашки и переложить их на Украину), а следующим этапом будет снятие санкций с Мордора.
Интересно, кто там в доле?
Народ украины кроме права заплатить за ОРДЛО, что получит?
Лошьё, которое обожает Ваву ЗЕ - будет этой херне аплодировать, а государство Украина за это будет платить.
Владимир Александрович, ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА? Сколько стоит "мир" с расеей (продажа стратегических интересов Украины)?
Я вам сейчас скажу - 100 000 000 000$, хотя конечно же торг всегда уместен, о каком дисконте договорились - вопрос открытый, но цифра звучала - СТО МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ:
https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/kolomojskij-ukraina-mozhet-vzyat-dollar100-mlrd-u-rossii-oni-hotyat-nam-ih-dat
Есть ли понимание того, какую ловушку готовит Украине ЗЕ команда - настивая на подписании мира на кремлёвских условиях?
Сейчас по всей линии фронта московиты проводят минирование и укрепление своих фортификационных сооружений, доставку боеприпасов и техники.
Украина в это время отводит свои войска на не укреплённые позиции и какие команды будут идти в войска в случае обострения - никто не знает.
Если благодаря усилиям патриотов подписание мира на условиях москвы будет сорвано, то в этот момент оккупанты перейдут в наступление пытаясь оформить новый Илловайск с массой жертв с украинской стороны, что бы вызвать большой общественный резонанс.
Олигархические СМИ будут обвинять во всём происходящем - "нациков".
По итогу Украине предложат подписать мир на ещё более унизительных условиях.
Без украинской власти в Киеве - всё очень сложно.
А почему преЗЕдент так торопится до 2021 года втянуть ОРДЛО в Украину?
А кто вообще сказал, что Украине нужно это ОРДЛО?
Украине - нужна ПОБЕДА над Мордором.
А ОРДЛО это всего лишь ИНСТРУМЕНТ в достижении этой цели.
Это ИНСТРУМЕНТ, который позволяет держать раSSею под санкциями и неспеша выцеживать из неё жизнь.
Прошло всего 6 лет и уже всем видно (даже жителям рашки), что это уже не страна 2014 года, пройдёт ещё 6 лет и они сами всё все вернут, ещё и доплатят.
О.Генри "Вождь краснокожих" помните?
Так, шо Украине спешить заканчивать "войну" - стратегически не выгодно.
Но создаётся впечатление, что преЗЕдент за какой то очень приличный гешефт, очень торопится затянуть ОРДЛО в Украину на условиях Х-ла (снять затраты по содержанию ОРДЛО с Рашки и переложить их на Украину), а следующим этапом будет снятие санкций с Мордора.
Интересно, кто там в доле?
Народ украины кроме права заплатить за ОРДЛО, что получит?
Лошьё, которое обожает Ваву ЗЕ - будет этой херне аплодировать, а государство Украина за это будет платить.
Владимир Александрович, ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА? Сколько стоит "мир" с расеей (продажа стратегических интересов Украины)?
Я вам сейчас скажу - 100 000 000 000$, хотя конечно же торг всегда уместен, о каком дисконте договорились - вопрос открытый, но цифра звучала - СТО МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ:
https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/kolomojskij-ukraina-mozhet-vzyat-dollar100-mlrd-u-rossii-oni-hotyat-nam-ih-dat
Але пророча назва "хунта"...
Та утікать; не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тоте ж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть,
І на хресті отім без ката
І без царя вас, біснуватих,
Розтнуть, розірвуть, розіпнуть,
І вашей кровію, собаки,
Собак напоять...
Дуже, дуже примітивно.
а в тебе більш не встане.
Майдану !!!!
А то, что несет непонятно кто с непонятно какими полномочиями - ето не Украина.