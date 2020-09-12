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Влада Білорусі порушила кримінальну справу щодо члена Координаційної ради опозиції Кравцова, який утік до України

Влада Білорусі порушила кримінальну справу щодо члена Координаційної ради опозиції Кравцова, який утік до України
Фото: УКРИНФОРМ

Департамент фінансових розслідувань Білорусі порушив кримінальну справу стосовно члена Координаційної ради опозиції Івана Кравцова, який наразі перебуває в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

У Департаменту "виникли питання до діяльності окремих представників Координаційної ради опозиції ", зокрема, йдеться про Івана Кравцова.

Відомство повідомляє, що Кравцов є одним із фактичних керівників підприємства "Архітектурне бюро №35" і паралельно заступником директора Мінського годинникового заводу.

З участю Кравцова нібито були проведені нелегальні операції з відмивання і переведення в готівку коштів.

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У Департаменті фінансових розслідувань зазначили: "Упродовж чотирьох років Кравцов разом із партнером по бізнесу, своєю давньою знайомою, організували схему з переказу коштів на адресу підконтрольної їм фірми. Збиток становить 400 000 білоруських рублів.

Щодо нього порушено кримінальну справу за ч.4 ст.210 (розкрадання в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовими повноваженнями).

Раніше в Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали до України. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні.

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Топ коментарі
+2
Что еще должно случиться, чтобы белорусы одели камуфляж и провонялись дымом?
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12.09.2020 08:18
+1
Цензор, а когда он БЕЖАЛ? Вы ничего не путаете???
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12.09.2020 01:26
+1
А нам яке діло? Головне - щоб Кравцов не почав розповідать про щасливе життя в "братньому союзі трьох слов"янських народів"... Ми такими "козачками засланими" вже ситі по горло... Хай розслідують справу, подають в Інтерпол на розшук, а там "будєм пасматрєть"... Думаю, до того часу "помре або ішак, або емір, або Ходжа Насреддін...". В нашому випадку або щось станеться з політичним режимом в Білорусі, або з теперішнім політичним режимом в Україні, або у Росії з"являться проблеми, і їй буде не до України, і не до Білорусі...
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12.09.2020 04:48
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73% избирателей Украины этому верят. Барыга-барыга
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12.09.2020 01:22 Відповісти
Цензор, а когда он БЕЖАЛ? Вы ничего не путаете???
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12.09.2020 01:26 Відповісти
А нам яке діло? Головне - щоб Кравцов не почав розповідать про щасливе життя в "братньому союзі трьох слов"янських народів"... Ми такими "козачками засланими" вже ситі по горло... Хай розслідують справу, подають в Інтерпол на розшук, а там "будєм пасматрєть"... Думаю, до того часу "помре або ішак, або емір, або Ходжа Насреддін...". В нашому випадку або щось станеться з політичним режимом в Білорусі, або з теперішнім політичним режимом в Україні, або у Росії з"являться проблеми, і їй буде не до України, і не до Білорусі...
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12.09.2020 04:48 Відповісти
Беларусам надо приостановить с выходами на площади и разобраться в лидерах протестов. И беларусам подумать не стали ли они жертвами современных технологий управления и манипулирования массами ради шкурных интересов отдельных людей.
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12.09.2020 06:35 Відповісти
Poskolku vlast Belorus jest nelegalnaja,tak i obvinenyje jest takyje ze nelegalnyje
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12.09.2020 07:42 Відповісти
Что еще должно случиться, чтобы белорусы одели камуфляж и провонялись дымом?
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12.09.2020 08:18 Відповісти
Не дымом, а порохом! Дым не поможет - там иная ситуация. Надо признать, что в Украине стартовая ситуация предреволюционных событий конца 2013 г. была более благоприятной. Украинцы хоть что-то могли в официальном поле. А белоруссы не могут ровным счетом НИЧЕГО. Все под тотальным контролем НКВД.
Поэтому там один выход только - всеобщее вооруженное восстание, свержение узурпатора и его публичная казнь по формату Чаушеско (вместе со всем выводком).
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12.09.2020 08:51 Відповісти
Согласен. Да и у нас на следующем Майдане шины уже не понадобятся. То от снайперов за дымом прятались. А сейчас пусть уже они прячутся.
Но в Белоруси с гражданским оружием (да и с опытом) похуже, чем у нас.
Да Вы видите, как они себя ведут? Терпилы.
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12.09.2020 09:23 Відповісти
Я хочу представить бунт в Хренлостане и не могу - все картинка вырисовывается: стоят мацкалы скопом в позе рака и мычат "Дай_нам_государь-кормилец..."
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12.09.2020 09:41 Відповісти
Интересно, а сколько Таракану сот лет сидеть, если посчитать все что эта мразь украла?
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12.09.2020 08:47 Відповісти
Это два утырка , которые сбежали из Беларуси и в Украине на вопрос чей крым , жуют сопли и не могут определится с ответом.Выдать их обратно беларусокадафи , пусть он их линчует ,не жалко.
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12.09.2020 09:22 Відповісти
Я так любив лукашенка, не зважаючи на те, що він вдавав ватного мудака! А він справді виявився ватним мудаком. Яке розчарування! (с)
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12.09.2020 09:34 Відповісти
Що за хамський стиль - "утік"? Втікають злочинці, а він вимушено виїхав. Ідіоти
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12.09.2020 09:49 Відповісти
а что, они уже знают чей Крым?
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12.09.2020 10:02 Відповісти
 
 