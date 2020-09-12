Влада Білорусі порушила кримінальну справу щодо члена Координаційної ради опозиції Кравцова, який утік до України
Департамент фінансових розслідувань Білорусі порушив кримінальну справу стосовно члена Координаційної ради опозиції Івана Кравцова, який наразі перебуває в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.
У Департаменту "виникли питання до діяльності окремих представників Координаційної ради опозиції ", зокрема, йдеться про Івана Кравцова.
Відомство повідомляє, що Кравцов є одним із фактичних керівників підприємства "Архітектурне бюро №35" і паралельно заступником директора Мінського годинникового заводу.
З участю Кравцова нібито були проведені нелегальні операції з відмивання і переведення в готівку коштів.
У Департаменті фінансових розслідувань зазначили: "Упродовж чотирьох років Кравцов разом із партнером по бізнесу, своєю давньою знайомою, організували схему з переказу коштів на адресу підконтрольної їм фірми. Збиток становить 400 000 білоруських рублів.
Щодо нього порушено кримінальну справу за ч.4 ст.210 (розкрадання в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовими повноваженнями).
Раніше в Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали до України. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні.
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Поэтому там один выход только - всеобщее вооруженное восстание, свержение узурпатора и его публичная казнь по формату Чаушеско (вместе со всем выводком).
Но в Белоруси с гражданским оружием (да и с опытом) похуже, чем у нас.
Да Вы видите, как они себя ведут? Терпилы.