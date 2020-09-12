Резніков: Україна нічого не обіцяла, але в парламенті є проєкт коригування постанови про місцеві вибори

На переговорах політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні українська сторона не обіцяла переглянути постанову Верховної ради про проведення місцевих виборів. Проте в парламенті справді зареєстровано ініціативу, яка містить корективи до постанови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів глава української делегації в Берліні, віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Як пояснив Резніков, було б некоректно під час зустрічі політичних радників обговорювати втручання в суверенітет українського парламенту.

"Ніхто не брав на себе обговорювати компетенції українського парламенту чи втручатися в його суверенітет", - підкреслив він.

Однак, за його словами, в парламенті наприкінці липня було зареєстровано пропозицію щодо коригування постанови про місцеві вибори, про що були проінформовані представники Росії.

"Вони проінформовані, що є ініціатива українських депутатів, самостійна ініціатива, не пов'язана ні з чиєю позицією. Ця ініціатива, якщо я не помиляюся, була запропонована після початку режиму припинення вогню, її можна перевірити на сайті ВР. Ні Козак, ні інші політичні радники не збираються втручатися в суверенітет парламенту", - додав Резніков.

Нагадаємо, після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.