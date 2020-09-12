Резніков: Україна нічого не обіцяла, але в парламенті є проєкт коригування постанови про місцеві вибори
На переговорах політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні українська сторона не обіцяла переглянути постанову Верховної ради про проведення місцевих виборів. Проте в парламенті справді зареєстровано ініціативу, яка містить корективи до постанови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів глава української делегації в Берліні, віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.
Як пояснив Резніков, було б некоректно під час зустрічі політичних радників обговорювати втручання в суверенітет українського парламенту.
"Ніхто не брав на себе обговорювати компетенції українського парламенту чи втручатися в його суверенітет", - підкреслив він.
Однак, за його словами, в парламенті наприкінці липня було зареєстровано пропозицію щодо коригування постанови про місцеві вибори, про що були проінформовані представники Росії.
"Вони проінформовані, що є ініціатива українських депутатів, самостійна ініціатива, не пов'язана ні з чиєю позицією. Ця ініціатива, якщо я не помиляюся, була запропонована після початку режиму припинення вогню, її можна перевірити на сайті ВР. Ні Козак, ні інші політичні радники не збираються втручатися в суверенітет парламенту", - додав Резніков.
Нагадаємо, після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.
Будь ласка, зачекайте...
Є план приєднати Україну до Донбасу.
Прокиньтеся. Зеленським править *****.
І через нього править.................... НУ?
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников: Украина ничего не обещала, но в парламенте есть проект корректировки постановления о местных выборах.
Підтвердила не обіцяла. Ви там в ОПі або хрестик зніміть, або труси одягніть.
12 СЕНТЯБРЯ, 2020
Увольнение прозападных, проукраинских чиновников высшего класса продолжается и уже заканчивается, осталось их несколько всего.
https://gordonua.com/news/war/gordon-zelenskomu-vas-okruzhaet-ogromnoe-kolichestvo-predatelej-zaverbovannyh-rossiej-1518067.html
Даже Гордон уже не выдержал...
1. Антидержавний переворот в Україні від 21.04.2019: 90 %.
2. Відміна Конституції України на суверенній основі: 95%.
3. Утворення анархічних безладів по Україні: 75%.
4. Знищення державницького конституційного управління країною: 98%.
5. Розвал ЗСУ: 90%.
6. Перехід на федеральне підпорякування до РФ: 75%-95%.
7. Ануляція самого державотворення країни:... 100%.
Робимо ставки.
И Я ВЫИГРАЮ 100%!!!
Да уже даже инткитивно ясно кто повиснет на каштане - гомик-педофил предатель враг Украины и Родины Медведчук и его упоротая кампашка.
Плюс,коган укладываються в заказ - н всех включают. Не типично.
Но могут отметить для СП.
пацак-ермак присел и сказал-"КУ-уууу"
поэтому и начинается разноголосия и разночтения одного вывода от одной встречи...
как не крути а наживка заглочена... и документы в зраду поданы... и от вашей брехни ничего не зависит - рашка упорно толкает в свои объятия еще строптивую но уже по тихому проданную... рабу...
Чи це не обговорюється, як і повернення криму? Умови ставить загарбник? То це капітуляція.
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1304697423265255424 2 ч
На переговорах политических советников "нормандской четверки" в Берлине руководитель украинской делегации Андрей Ермак лично пообещал Дмитрию Козаку в присутствии Кирилла Дмитриева добиться внесения изменений в постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1304697425697935362 2 ч "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" в части отказа в проведении местных выборов на территории ОРДЛО до фактической передаче Украине контроля над всей протяженностью государственной границы. Хроника (обновление)