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місцеві вибори (1365) Донбас (22348) нормандська четвірка (1526) Резніков (1442)

Резніков: Україна нічого не обіцяла, але в парламенті є проєкт коригування постанови про місцеві вибори

Резніков: Україна нічого не обіцяла, але в парламенті є проєкт коригування постанови про місцеві вибори

На переговорах політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні українська сторона не обіцяла переглянути постанову Верховної ради про проведення місцевих виборів. Проте в парламенті справді зареєстровано ініціативу, яка містить корективи до постанови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів глава української делегації в Берліні, віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Як пояснив Резніков, було б некоректно під час зустрічі політичних радників обговорювати втручання в суверенітет українського парламенту.

"Ніхто не брав на себе обговорювати компетенції українського парламенту чи втручатися в його суверенітет", - підкреслив він.

Однак, за його словами, в парламенті наприкінці липня було зареєстровано пропозицію щодо коригування постанови про місцеві вибори, про що були проінформовані представники Росії.

"Вони проінформовані, що є ініціатива українських депутатів, самостійна ініціатива, не пов'язана ні з чиєю позицією. Ця ініціатива, якщо я не помиляюся, була запропонована після початку режиму припинення вогню, її можна перевірити на сайті ВР. Ні Козак, ні інші політичні радники не збираються втручатися в суверенітет парламенту", - додав Резніков.

Нагадаємо, після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.
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Топ коментарі
+38
Не мытьем, так катаньем впихивают раковую опухоль Донбасса в тело Украины. А 73% даже не поймут, как они снова стали нетитульной нацией и никогда не сложат 2+2, потому что их потолок - 1+1.
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12.09.2020 01:17
+29
Зетвари, вы уже прокляты до седьмого колена!!!!
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12.09.2020 01:20
+18
Крок назад, як я казав.

Прокиньтеся. Зеленським править *****.
І через нього править.................... НУ?
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12.09.2020 01:17
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Не мытьем, так катаньем впихивают раковую опухоль Донбасса в тело Украины. А 73% даже не поймут, как они снова стали нетитульной нацией и никогда не сложат 2+2, потому что их потолок - 1+1.
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12.09.2020 01:17 Відповісти
Дивні речі ви говорите. Чи ж вони знають, що таке та титульна нація і з чим її їдять?
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12.09.2020 01:22 Відповісти
Так в планах Москви і немає намірів впихувати ракову пухлину Донбасу в тіло України.
Є план приєднати Україну до Донбасу.
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12.09.2020 09:05 Відповісти
Совершенно очевидно, что титульной нацией в Украине стали жиды.
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12.09.2020 10:44 Відповісти
Крок назад, як я казав.

Прокиньтеся. Зеленським править *****.
І через нього править.................... НУ?
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12.09.2020 01:17 Відповісти
Крок в зад . І аж ні як не перший .
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12.09.2020 01:20 Відповісти
Зетвари, вы уже прокляты до седьмого колена!!!!
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12.09.2020 01:20 Відповісти
Алексей Резников, тогда вы должны официально опровергнуть слова Козака, чтобы он не зарывался.
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12.09.2020 01:21 Відповісти
"Они проинформированы, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией..." -Да-да, ну конечно не связанные!Резников: Украина ничего не обещала, но в парламенте есть проект корректировки постановления о местных выборах - Цензор.НЕТ 2055
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12.09.2020 01:27 Відповісти
а за гнусавого тридвараза уже переживал,что не переживет разлуки с ******,а оно вон где собака порылась
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12.09.2020 01:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FSV_ewubNak
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12.09.2020 01:29 Відповісти
Кпредставитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Андрей Костин: https://censor.net/ru/news/3218886/ukraina_v_parije_podtverdila_chto_mojet_izmenit_postanovlenie_o_vyborah_na_donbasse
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников: Украина ничего не обещала, но в парламенте есть проект корректировки постановления о местных выборах.
Підтвердила не обіцяла. Ви там в ОПі або хрестик зніміть, або труси одягніть.
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12.09.2020 01:33 Відповісти
Кожний по-своєму бреше. Хіба можна говорити про якусь тверду, державницьку позицію України в цій ТКГ! Амеби безхребетні і запроданці там!
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12.09.2020 14:12 Відповісти
Сливают и ради чего
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12.09.2020 01:39 Відповісти
Тоді на якого дідька піднімати питання? Може б СБУ краще виконувати свою роботу і перевірити авторів подання на зраду ? Так було б правильніше
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12.09.2020 01:45 Відповісти
По моему Зеленский решил уйти с занимаемой должности, а за одно и прихватить с собой и ВР... При чём не просто уйти, а ещё и нагадить на прощание... Ну что ж рискни Бубочка-Вовасик... Только как бы не пришлось потом обижаться на свои мозги...Видишь ли Украинский народ уже проходил, что-то подобное. Янукович уже изрекал с дрожью в голосе, что его развели, как ЛОХА и ломал при этом карандаши... Видно наш Бубочка хочет повторить "подвиг" Януковича. Но при нём не было таких больших и сплочённых групп людей, как ветераны войны, волонтёры и на конец закалённой в боях армии. Да и активные члены общества не имели такого опыта борьбы с властью, какой они имеют сейчас... Вот если бы это делали Кравчук, или Фокин, то я бы понял их. Они своё уже прожили. Но Вовасик ведь совсем молодой человек, ведь по сути то только жить начал, бабками обзавёлся...Вот что значит брать деньги у страны, воюющей с твоей Родиной. Тут по неволе предателем станешь...Подумал бы хоть про своих детей... Каково им будет быть детьми предателя Родины??? Всеми презираемыми. И ради чего, ради презренного металла??? Так на тот свет его с собой не заберёшь, а вместо него могут прийти люди, которые, как МАССАД будут находить предателей по всему свету и наказывать их... И оно тебе надо, а Вовасик??? Зачем становиться врагом для своей страны??? Они, то есть враги, как правило очень плохо кончают...
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12.09.2020 01:53 Відповісти
Моссад)))) «Ведомство разведки и специальных задач» Только там иного качества люди.... это как еврей и жид...За одного солдата ровняют кварталы в Секторе....А бубочка изначально был клоун - тупой Квартальный юмор сериала - предвыборной компании снятого на бабки россиян.... Но про Кравчука и Фокина - бывших КГБ истов не бывает..... Они прекрасно понимают пример Скрипаля....Семья деньги дети- вот им есть что терять .... Поэтому отрабатывают.... А этот дурик с «пустотой в голове» просто не понимает потому что Зе дебил
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12.09.2020 03:23 Відповісти
Так воно ж завжди було ворогом України
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12.09.2020 09:37 Відповісти
...вот ведь ******* зеленое
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12.09.2020 01:57 Відповісти
https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5896-statya-111-gosudarstvennaya-izmena Статья 111. Государственная измена
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12.09.2020 02:03 Відповісти
Петицию... Вернись в реальность.
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12.09.2020 02:38 Відповісти
Наши петиции никто не читает, ни в Украине, ни в ООН.
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12.09.2020 09:59 Відповісти
Таки побіцяли зробити подлянку.
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12.09.2020 02:43 Відповісти
Гордон - Зеленскому: Вас окружает огромное количество предателей, завербованных Россией
12 СЕНТЯБРЯ, 2020

Увольнение прозападных, проукраинских чиновников высшего класса продолжается и уже заканчивается, осталось их несколько всего.
https://gordonua.com/news/war/gordon-zelenskomu-vas-okruzhaet-ogromnoe-kolichestvo-predatelej-zaverbovannyh-rossiej-1518067.html

 Даже Гордон уже не выдержал...
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12.09.2020 02:55 Відповісти
Скоро во всех сортирах Украины)))
Резников: Украина ничего не обещала, но в парламенте есть проект корректировки постановления о местных выборах - Цензор.НЕТ 1945
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12.09.2020 04:35 Відповісти
Эх, Вася, Вася... Ты или крестик сними, или трусы надень! Ну что за бараны! Если ты предатель, то будешь знать планы врага, а если просто болтаешь языком, то сразу вопрос - откуда знаешь, что козак и рф планируют? Они сами тебе рассказали - так врагу такое не говорят! А если сам придумал - не болтай ерундой, люди ведь могут принять за умного! Нельзя так! Прям как в кине - поп своё, а чёрт своё!
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12.09.2020 06:25 Відповісти
Прав Assa. Твой ротолок 1+1.
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12.09.2020 09:03 Відповісти
На політичний тоталізатор виставлено рейтинги можливостей:
1. Антидержавний переворот в Україні від 21.04.2019: 90 %.
2. Відміна Конституції України на суверенній основі: 95%.
3. Утворення анархічних безладів по Україні: 75%.
4. Знищення державницького конституційного управління країною: 98%.
5. Розвал ЗСУ: 90%.
6. Перехід на федеральне підпорякування до РФ: 75%-95%.
7. Ануляція самого державотворення країни:... 100%.
Робимо ставки.
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12.09.2020 06:45 Відповісти
Лично я поставил 1000 бакинских на другой тотализатор - начало развала Хренлостана до 2025 года - 95%.
И Я ВЫИГРАЮ 100%!!!
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12.09.2020 08:25 Відповісти
А який відсоток що Зеленський закінчить на шибениці?
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12.09.2020 08:38 Відповісти
Невеликій. А от що не своєю скінчить - значно більший. І росте з кожним тижнєм.
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12.09.2020 09:06 Відповісти
драло бы это плешивое тело свою молодую телку и получало удовольствие...иву еки... очередная зеленая мразь в политику полезла...в политику по сдаче интересов Украины... видимо, до последней революции осталось совсем недолго...
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12.09.2020 06:51 Відповісти
Фидирасты РАБссии создали ДНР,раздали паспорта Мавзолейные.Кормите поите,причем тут Украина?*
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12.09.2020 07:09 Відповісти
А они хотят,чтоб и дальше Украина кормила,и лучше остальной части. "Защищенные статьи бюджета" называетьчя.
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12.09.2020 09:10 Відповісти
Украина из Дырляндии не вывозила заводы фабрики,автиомобили и прочий Донецкий скарб у донецких пацанов на РАБссию....вы бараны илит и идиооты Мавзолейные?
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12.09.2020 07:12 Відповісти
Легализуют Донбасс, потом РФ его спокойно присоединит по крымскому сценарию. Там же была автономия им.Кравчука.
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12.09.2020 07:55 Відповісти
А Козак говорить інше. А що може бути в нашому зеленому Парламенті одному богу відомо. А може бути що завгодно!!
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12.09.2020 08:15 Відповісти
Резников: Украина ничего не обещала, но в парламенте есть проект корректировки постановления о местных выборах - Цензор.НЕТ 7475
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12.09.2020 08:34 Відповісти
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12.09.2020 08:47 Відповісти
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12.09.2020 11:42 Відповісти
Куплю туалетний папір з фейсом ваЗЕліна!!
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12.09.2020 08:16 Відповісти
А вот это зарегистрированное предложеньице предательское - там же подписи предателей Родины стоят? Это хорошо! В студию объявить публично какая именно мразота подсунула в Раду это казлячье предложеньице! И фигурантов-предатеоей на гилляку!!!
Да уже даже инткитивно ясно кто повиснет на каштане - гомик-педофил предатель враг Украины и Родины Медведчук и его упоротая кампашка.
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12.09.2020 08:22 Відповісти
Посмотри на сайте ВРУ,и можеш всем показать.
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12.09.2020 09:13 Відповісти
Интересно, остались еще лохи которые верят зеленскому и его команде?
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12.09.2020 08:30 Відповісти
13% - полностью. И 22% - частично. Мартовкий (точно не помню) помоему. Больше так не делают. Сразу суммируют в рейтинг.
Плюс,коган укладываються в заказ - н всех включают. Не типично.
Но могут отметить для СП.
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12.09.2020 09:19 Відповісти
Из тех,которых знаю(30-35чел)-все! И ещё знаю,что им по-барабану кто там у руля-жена сказала голосовать за зе,а сами-кто на дачу,кто на рыбалке
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12.09.2020 11:48 Відповісти
Резников: Украина ничего не обещала, но

пацак-ермак присел и сказал-"КУ-уууу"
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12.09.2020 08:48 Відповісти
Бутылка для Ермака - новый бестселлер.
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12.09.2020 12:40 Відповісти
что скажут то и сделают..., не даром же почти все руководство гпу, гбр, сбу, внешняя разведка если не русские, так их агенты, все в точности как в 13 году при дважды не судимом, так и сейчас при четырежды не призывавшимся...
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12.09.2020 08:57 Відповісти
стыдно признаться, что вас имеют на каждом углу... хоть вы и ничего не обещали
поэтому и начинается разноголосия и разночтения одного вывода от одной встречи...
как не крути а наживка заглочена... и документы в зраду поданы... и от вашей брехни ничего не зависит - рашка упорно толкает в свои объятия еще строптивую но уже по тихому проданную... рабу...
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12.09.2020 09:02 Відповісти
Есть такие бабы которые не обещают, а просто молча дают и кончают.
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12.09.2020 12:41 Відповісти
Мені цікаво, що ці кАлаборанти, які представляви Україну, вимагали від кацапів?
Чи це не обговорюється, як і повернення криму? Умови ставить загарбник? То це капітуляція.
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12.09.2020 09:17 Відповісти
Бубочка ж сказав одні поступки
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12.09.2020 09:42 Відповісти
Та як звичайно. Домовлялися про вартість капітуляції
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12.09.2020 12:41 Відповісти
так и повешают вас, не обисцяними
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12.09.2020 09:47 Відповісти
Резников брехун. Он считает это похвальным, потому что шмаркля ещё больший брехун чем он.
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12.09.2020 10:01 Відповісти
Резніков: Україна нічого не обіцяла, але в парламенті є проєкт коригування постанови про місцеві вибори - Цензор.НЕТ 699
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12.09.2020 10:21 Відповісти
Представителей СН надо отстреливать как бешенных собак! Сплошной деструктив и предательство! Никогда не думал, что население Украины на 73% быдло. И таки да - лоховское быдло.
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12.09.2020 11:03 Відповісти
зелена пліснява працює на знищення України.
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12.09.2020 11:28 Відповісти
Слуги не обещали отдаться Рашке, а молча сняли трусы и раздвинули ягодицы.
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12.09.2020 12:39 Відповісти
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1304697423265255424 2 ч

На переговорах политических советников "нормандской четверки" в Берлине руководитель украинской делегации Андрей Ермак лично пообещал Дмитрию Козаку в присутствии Кирилла Дмитриева добиться внесения изменений в постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года

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https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1304697425697935362 2 ч "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" в части отказа в проведении местных выборов на территории ОРДЛО до фактической передаче Украине контроля над всей протяженностью государственной границы. Хроника (обновление)
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12.09.2020 13:45 Відповісти
Якщо вже так хоче добиться, то можна і допомогти, щоб довго не мучився.
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12.09.2020 14:16 Відповісти
Украина - нe Рoccия: здесь есть народ! И последнее слово за народом, а не за Радой. Любые прoдавленные Кремлём измeнения в украинском законoдательстве, касательно Донбасса или подобные, - не прoйдут, если они не поддерживаются народом. Неужели, всякие там кóзaки и грызловы настолько тyпы, что ещё не поняли этого и вновь решили шантажировать Киев вoйной на Донбассе?!
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13.09.2020 00:41 Відповісти
 
 