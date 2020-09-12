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Новини Місцеві вибори-2020
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агітація (201) КВУ (135) місцеві вибори (1365) Кошель (26)

Через помилки законодавців у Виборчому кодексі вся агітаційна кампанія місцевих виборів під загрозою зриву, - КВУ

Через помилки законодавців у Виборчому кодексі вся агітаційна кампанія місцевих виборів під загрозою зриву, - КВУ

Агітаційна кампанія на цих місцевих виборах може зірватися, оскільки законодавці допустили помилку у Виборчому кодексі. Вони переплутали прожитковий мінімум із неоподатковуваним мінімумом, тому політикам заборонили витрачати на агітацію більше, ніж одну гривню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель на брифінгу 11 вересня, повідомляє "Укрінформ".

Він розповів, що 15 вересня в Україні з'являться перші офіційні кандидати на місцевих виборах, які не зможуть вести повноцінну агітаційну кампанію. Їм це не дозволить зробити нинішня редакція Виборчого Кодексу. Зокрема, в частині 6 статті 57 прописано, що вартість агітаційних матеріалів не має перевищувати 6% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Неоподатковуваний мінімум нині становить 17 гривень. 6% від нього - це 1 грн 2 коп.

Кошель пояснює, що законодавець просто переплутав неоподатковуваний мінімум і прожитковий мінімум, який становить 2189 грн.

У КВУ зазначають, що до виборчої агітації належать плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, бейджи, USB-флешки, футболки, парасольки та шарфи.

"Отже після офіційної реєстрації кандидат не зможе заплатити за листівку, плакат, блокнот, ручку, будь-яку іншу форму ведення агітації на понад 1 грн 2 коп.", - зауважує Кошель.

У КВУ зазначають, що через такі правила політики або не зможуть проводити агітацію, або ж перенесуть свою кампанію у "тінь", коли агітуватимуть за рахунок різних благодійних фондів, які юридично не матимуть жодного стосунку до кандидата.

Наприклад, за словами Кошеля, кандидат не зможе роздати листівки з програмою партії та довідковою інформацією, бо вони дорожчі за одну гривню і закон розцінюватиме це як форму підкупу.

У КВУ закликають парламент вже наступного сесійного тижня прийняти технічні зміни до Виборчого кодексу і виправити помилку.

Крім того, у КВУ вважають, що після виправлення цієї помилки парламентаріям варто також паралельно прибрати з переліку агітації шарфи, парасольки, або USB-флешки, бо вони можуть бути формою підкупу.

"...Ті ж флешки із символікою партії або кандидата для деяких виборців будуть просто агітаційним матеріалом, а для когось вигодою", - розповів Кошель.

Читайте також: КВУ: Представник ОПЗЖ зірвав "нарізку" округів на виборах у Києві (оновлено)
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Топ коментарі
+9
зе-вибори ...
новиє ліца ...
прахвєсіонали ...
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12.09.2020 02:24
+8
чёт не пойму?? как законодатели могли сделать ошибку??если эти же законодатели по факту и являются ОШИБКОЙ!!(смешно!!получается!! что:ошибка родила ошибку!!)
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12.09.2020 02:06
+6
Так то ж супер! Хай зекономлені гроші віддадуть на ЗСУ. Дитячі будинки( без указання на партійні символи)
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12.09.2020 01:48
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Так то ж супер! Хай зекономлені гроші віддадуть на ЗСУ. Дитячі будинки( без указання на партійні символи)
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12.09.2020 01:48 Відповісти
І меньше будуть людям мозги промивать. Це допожче грошей, спокій.
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12.09.2020 03:17 Відповісти
Так они имеют право потратить на агитационные материалы 126 грн., вместо 1 грн.? Ну это меняет дело! ))
Похоже кто-то боится местных выборов.
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12.09.2020 01:50 Відповісти
Нехай они на гондонах свои избирательные рожи рекламируют.
Думаю в 1грн 02коп на одном изделии - вполне уложатся.
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12.09.2020 10:47 Відповісти
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12.09.2020 01:50 Відповісти
дебилы
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12.09.2020 01:55 Відповісти
чёт не пойму?? как законодатели могли сделать ошибку??если эти же законодатели по факту и являются ОШИБКОЙ!!(смешно!!получается!! что:ошибка родила ошибку!!)
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12.09.2020 02:06 Відповісти
Чого дивуватися? Он Раска Федераска - сама "ашіпка", ще й вродила 140 млн "ашіпак"!
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12.09.2020 06:35 Відповісти
зе-вибори ...
новиє ліца ...
прахвєсіонали ...
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12.09.2020 02:24 Відповісти
Як сліпі котята вчаться жити.
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12.09.2020 03:19 Відповісти
"имеют право на ошибку"
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12.09.2020 08:02 Відповісти
Ага,і чогось лише вони. Іншим одразу наказаніє положено.
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12.09.2020 10:03 Відповісти
_Готовятся взломать закон и экстренно присобачить положение о "выборах" на оккупированной территории, под дулами оккупантов.
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12.09.2020 02:36 Відповісти
Так вон оно чё Мери Жопинс Верещак в Киев не прилетела. Бабла не хватило 🤡
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12.09.2020 05:57 Відповісти
МАЙЖЕ ВСІ наші політикани більше 1 грв і не коштують..
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12.09.2020 06:41 Відповісти
вибачаюсь, шановні редактори, але цю новину жваво обговорили українські ЗМІ вже давно
я слухав цю тему по радіо НВ в автомобілі ледве не тиждень тому
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12.09.2020 07:29 Відповісти
Погодьтесь, після Майдану навіть мови не могло бути про реванш. Всі розуміли, що Партія регіонів або довиздихає самостійно, або буде страчена. За 5 років царювання Сивого Кнура і його шапіто Медведчук - друга сила в Україні. І тепер нам загрожують два реванші - ОПЗЖ і ПЄСуарів.
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12.09.2020 07:57 Відповісти
Ти забув про реванш зубожілих дебілів, які голосують поприколу. Ілі оні нєпрічьом?
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12.09.2020 08:17 Відповісти
А хто ще сумнівався що команда СН, це команда ДУРНИКІВ?
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12.09.2020 08:35 Відповісти
а 6% від прожиткового мінімуму не на багато більше-----аж 131,34 грн.
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12.09.2020 10:48 Відповісти
турборежим рулит, слава трускавцу
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12.09.2020 08:44 Відповісти
Вот и у знаем, кто реально имеет поддержку, без раздачи гречки и календариков.
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12.09.2020 08:48 Відповісти
Складається враження, що постанову про вибори готували дурні, а насправді цинічні мерзотники. Заклали міну яка має вибухнути в чітко визначений час, щоб мати привід зкоригувати закон.
І ось цей час настав. Під ширмою збільшення фінансування буде змінено постанову, а щоб двічі не вставати то заодно в постанові пропишуть і можливість проведення виборів в ОРДЛО. ЗеПіпл схаває і радісно плескатиме в долоньки.
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12.09.2020 09:01 Відповісти
почему сразу ошибка, на это и рассчитано было, на финансирование кандидатов хрен знает кем, хрен знает за какие шиши..., большинство так и не поняло, где оказались, когда кто-то на эстраде достает из шляпы кроликов, другие чистят ваши карманы, крадут ваше будущее и меняют ваш адрес...
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12.09.2020 09:46 Відповісти
Пускай на метровых отрезках туалетной бумаги свои агитки раздают. И в новый закон впишутся и людям польза и для экологии хорошо.
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12.09.2020 10:46 Відповісти
обладатели трускавецких дипломов рулят
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12.09.2020 11:15 Відповісти
Ха-Ха-Ха! Такого еще не было! Они оказываются не только говорить, но и считать не умеют! Таких бездарей в руководстве Украины еще не было!
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12.09.2020 18:06 Відповісти
Через помилки законодавців у Виборчому кодексі вся агітаційна кампанія місцевих виборів під загрозою зриву, - КВУ - Цензор.НЕТ 3916
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13.09.2020 00:22 Відповісти
 
 