Через помилки законодавців у Виборчому кодексі вся агітаційна кампанія місцевих виборів під загрозою зриву, - КВУ

Агітаційна кампанія на цих місцевих виборах може зірватися, оскільки законодавці допустили помилку у Виборчому кодексі. Вони переплутали прожитковий мінімум із неоподатковуваним мінімумом, тому політикам заборонили витрачати на агітацію більше, ніж одну гривню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель на брифінгу 11 вересня, повідомляє "Укрінформ".

Він розповів, що 15 вересня в Україні з'являться перші офіційні кандидати на місцевих виборах, які не зможуть вести повноцінну агітаційну кампанію. Їм це не дозволить зробити нинішня редакція Виборчого Кодексу. Зокрема, в частині 6 статті 57 прописано, що вартість агітаційних матеріалів не має перевищувати 6% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Неоподатковуваний мінімум нині становить 17 гривень. 6% від нього - це 1 грн 2 коп.

Кошель пояснює, що законодавець просто переплутав неоподатковуваний мінімум і прожитковий мінімум, який становить 2189 грн.

У КВУ зазначають, що до виборчої агітації належать плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, бейджи, USB-флешки, футболки, парасольки та шарфи.

"Отже після офіційної реєстрації кандидат не зможе заплатити за листівку, плакат, блокнот, ручку, будь-яку іншу форму ведення агітації на понад 1 грн 2 коп.", - зауважує Кошель.

У КВУ зазначають, що через такі правила політики або не зможуть проводити агітацію, або ж перенесуть свою кампанію у "тінь", коли агітуватимуть за рахунок різних благодійних фондів, які юридично не матимуть жодного стосунку до кандидата.

Наприклад, за словами Кошеля, кандидат не зможе роздати листівки з програмою партії та довідковою інформацією, бо вони дорожчі за одну гривню і закон розцінюватиме це як форму підкупу.

У КВУ закликають парламент вже наступного сесійного тижня прийняти технічні зміни до Виборчого кодексу і виправити помилку.

Крім того, у КВУ вважають, що після виправлення цієї помилки парламентаріям варто також паралельно прибрати з переліку агітації шарфи, парасольки, або USB-флешки, бо вони можуть бути формою підкупу.

"...Ті ж флешки із символікою партії або кандидата для деяких виборців будуть просто агітаційним матеріалом, а для когось вигодою", - розповів Кошель.

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