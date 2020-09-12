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Всі протоколи, які поліція склала на вчителів Тернополя, буде оскаржено, - мер міста Надал

Всі протоколи, які поліція склала на вчителів Тернополя, буде оскаржено, - мер міста Надал

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив про намір оскаржити протоколи, які поліція склала на директорів міських шкіл, де триває навчання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Надал заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Вчителі не залишаться самі. Всі вони мають юридичний супровід, ми працюємо спільно з юридичною компанією. Протоколи, які склала поліція, незаконні, все це ми будемо оскаржувати в суді, оскільки в жодному документі немає прямої заборони на роботу шкіл. Ми врахували всі рекомендації МОЗ. У класах навчається по 15-25 дітей, вони розділені на групи. Один день діти навчаються вдома, один - у школі", - розповів Надал.

За його словами, в Тернополі зараз батьки не зобов'язані віддавати дітей до школи. Вони мають право вибору: або їхня дитина йде до школи, або навчається дистанційно.

"Більшість батьків, а це 80-90%, підтвердили, що вони хочуть, щоб діти ходили до школи, садочка, а самі батьки ходили б на роботу, заробляли гроші. Важливо, що виключно за рахунок міського бюджету ми забезпечили школи всім необхідним: термометрами, дезінфекторами, паперовими рушниками, розвели учнівські потоки в школах, максимально дотримуючись заходів епідемічної безпеки", - зазначив він, коментуючи роботу навчальних закладів міста.

Як повідомлялося, поліція склала понад 30 протоколів на директорів навчальних закладів, які всупереч рішенню про запровадження в Тернополі і деяких районах області "червоної" зони не закрили школи для відвідування учнями.

Станом на 11 вересня на Тернопільщині зафіксовано 8 360 випадків інфікування коронавірусом (за останню добу - 245 осіб). Загаллом померло 99 осіб, видужали 3835.
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Топ коментарі
+8
Правильной дорогой идете товарищи.Сепаратизм он такой не важно откуда он идет с востока или с запада.Параша тудей потирает руки.
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12.09.2020 06:01
+8
Петины политехнологи включили тему,что все кто за петю это истинные Украинцы,все остальные никто.У тех кто думает,кроме отвращения ничего не может кроме негатива это вызывать.
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12.09.2020 07:47
+7
Саме так!
Саме тому вони не мають майбутнього і це їх дратує.
Все в більшої частини українців вони визивають огиду.
І це дуже добре.
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12.09.2020 08:06
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Ты главное верь в эту Туфту,я же не запрещаю....
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12.09.2020 08:30 Відповісти
С верой это в церковь иди, там таких как ты любят
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12.09.2020 08:32 Відповісти
Тебек лет сколько,дятел? 16 хоть есть?
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12.09.2020 08:37 Відповісти
тебе сколько лет, безмозглик? за 70 небось, уже в старческий маразм впал
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12.09.2020 08:45 Відповісти
Путлер использовал ситуацию со взрывом в Новосибирской лаборатории "Вектор" 19 сентября прошлого года в корыстных целях,типа КороновиRUS смертельно опасен,потом подключили китайцев для раздувания и рекламы этого дерьма...
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12.09.2020 08:16 Відповісти
Гриппом ИСПАНКА в 1918 году заболело 30% населения Земли...умерло от 50 до 100 миллионов...,хотя точно подсчитать сколько ИМЕННО.... невозможно...
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12.09.2020 08:29 Відповісти
только некоторым пора бы и знать историю когда изобрели пенициллин и антибиотики, и чем лечились в 1918г.... и не писать глупые примеры
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12.09.2020 08:58 Відповісти
Вот иди и узнай, шо пенициллин - антибиотик и на вирусы не действует.
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12.09.2020 14:14 Відповісти
так в основном умирают не от вирусов, а от последствий которые они создают
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12.09.2020 19:07 Відповісти
Нєеее, вірусне запалення - це вірусне запалення. Якшо бакускладнення, то це, як після грипу чи звичайного ГРВІ - ніхто не напише, шо помер від цих хвороб, якшо було запалення, викликане іншими організмами.
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12.09.2020 22:16 Відповісти
Особенно невозможно считать было на территории бывшей Российской империи - там гриппа вообще не было т. к. вместо него была всеобщая красная резня, тиф, холера, дифтерия и чума + голод. А грипп испанский - то для совков был как божья роса.
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12.09.2020 09:00 Відповісти
Извечная проблема с выплятками - то их деть некуда, то дома они учиться не могут т. к. на это у них мозгов генетически острая нехватка - наследие тупорылых родителей.
Умственно полноценные дети УСПЕШНО учатся дома и намного более продуктивнее, чем в школе.
Вот только сейчас вскрылось то, что большая часть тех, кто ходит в обычную школу должны учиться в спецшколе для умственно отсталых детей.
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12.09.2020 08:58 Відповісти
только встречные иски против конкретных ментов может остудить им головы. а так это борьба с мельницами, толку никакого.

ментам дали команду сверху выписать = рядовые выписали. а за что им пофигу. короновирус или нарушение ПДД или еще чего. пока в судах не начнут вешать незаконные штрафы на тех кто их выписал ничего не поменяется
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12.09.2020 09:03 Відповісти


именно - должны быть наказаны конкретные менты - должны оплатить со своего кармана и своё служебное время, которое они использовали для незаконного преследования граждан Украины, и рабочее время граждан Украины когда менты мешали им работать, и, главное -
- ментовская коррупция - использование служебного положения в личных целях.
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12.09.2020 10:10 Відповісти
Будуть мордувати ще 2020 і 2021 рік. Тим часом будуть їздити по вухах терміном "вакцина".
Коли всіх достатньо змордують, поставлять питання:
- Хочеш повернення до нормального життя - чіпуйся.
І бидло побіжить чіпуватися. А з 2022 року зачіповані почнуть здихати...
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12.09.2020 09:16 Відповісти
Ми підтримуємо мера
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12.09.2020 10:47 Відповісти
О каком сепаратизме может идти речь, если офис президента Украины есть резидентура российских спецслужб. А Бубочка уровень поддержки в Киеве еще не знает, уже уехали нах из Киева из-за коронавируса все тупые петеушницы, и никто теперь за зеленого муд*ка не проголосует в Киеве
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12.09.2020 11:23 Відповісти
ПІДТРИМКА міському голові Тернополя Сергію НАДАЛУ .....ВСІХ ..хто Не виконує Рішення Конституційного Суду України - до адміністративної і.. КРИМІНАЛЬНОЇ відповідальності .. і ЗОМБО-дурка припиниться
...не короновірус ВСЕ гнобить і вбиває , а Зе-ко БАНДА під прикриттям карантину і коронвірусу...
Представник ВООЗ вже хвалить Швецію за м'який карантин, без сильних обмежень, тобто. вже починає потихеньку з'їжджати з теми коронавируса, а Степанов продовжує українців за лохів тримати...
Де хоч один докладний репортаж з лікарні, забитої Коронавірусними хворими ...Що за розмови тільки навкруги ….
ЛОХОТРОН ….
Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро назвав досвід Швеції в боротьбі з коронавірусами.. прикладом зразкової стратегії уряду і моделлю для всього світу в майбутньому...
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12.09.2020 13:12 Відповісти
На шпальтах, екранах олігархічних ЗМІ ..одне СУЦІЛЬНЕ цілодобове ЗОМБО …Люди, просто НІКОЛИ не вибирайте у владу жидів, і все. Вам що, мало було "продразвьорсток" і "раскулачіванія", вам мало було репресій і Голодоморів…, мало мільонних жертв? Зрозумійте, лізли то в основному кацапи, але СКЕРОВУВАЛИ їх сюди і грабувати, вбивати саме жиди, які займали в ті часи абсолютно всі посади і у керівництві совєтів, і в репресивному апараті. Кацапи лише тупе м'ясо тулубу московського чорта, треба відсікати ГОЛОВУ. А голова досі та сама - Шеломов, Мендель, Ротенберги, etc. А ви, люди, як … вибрали в 2010, і в 2014, і в 2019 роках керувати собою і державою ТЕ САМЕ лайно, що знущається і вбиває Нас вже сто років… .. жоден українець не кликав в Україну жида, вони налізли виключно разом з різноманітними загарбниками..і ВКРАЛИ РЕСУРСИ ЗЕМЛЮ … Геть сіоністську БАНДУ злодійського племені …
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12.09.2020 13:14 Відповісти
Разница между Украиной и Швецией: там вас будут лечить, а у нас вас будут закрывать

https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-derkach.htm Всі протоколи, які поліція склала на вчителів Тернополя, буде оскаржено, - мер міста Надал - Цензор.НЕТ 6353
https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-derkach.htm Александр Деркач

Мне очень нравятся сравнения нас со Швецией.


Как там все успешно получилось и как нам надо равняться на них.
Давайте будем равняться. В Швеции живет 10 млн человек. Практически все здравоохранение бесплатно.
Даже зубы лечат за счет государства. Затраты на медицину 11 процентов ВВП в год. Примерно 55 млрд. долл. или 5.5 тысяч на человека. После начала эпидемии государство выделило на борьбу с ковидом, поддержку бизнесов и населения 30 млрд. долл. У
нас затраты на медицину в год примерно 4 млрд. долл. или 100 (!) долл. на человека. Коронавирусный фонд -60 млрд. грн. Из которых 30 уже потратили на дороги.
Поэтому хочу вам сообщить неприятную разницу между нами и Швецией.
Если вы и дальше хотите с ней равняться.
Там вас будут лечить, если вы заболеете.
А у нас вас будут закрывать, чтоб вы не заболели.
Если у вас ума не хватает самим "закрываться".
Думай-те!
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12.09.2020 13:34 Відповісти
... з ТРОЛЯМИ паРаша МЕНТАЛ НОУ спіік .. який вже раз .. чисто з голодного Поволжжя .. ГЕТЬ в МОРДОР .. ПШЕЛ Вон
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12.09.2020 13:50 Відповісти
Павлик зі Львова, якщо ви не знали.
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12.09.2020 18:05 Відповісти
..так так у Львові Є консульство РФ ії .. знамо ..
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13.09.2020 13:03 Відповісти
Законопослушные ваш долг соблюдать решение КСУ и подчиняться законам . Но шмыгалям с бандой корнобесов и одичалым закон не писан. Долой узурпаторов и соблюдаем законы все в суд на поползнвения ковидной мафии.
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12.09.2020 13:58 Відповісти
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