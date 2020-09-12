Всі протоколи, які поліція склала на вчителів Тернополя, буде оскаржено, - мер міста Надал
Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив про намір оскаржити протоколи, які поліція склала на директорів міських шкіл, де триває навчання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Надал заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Вчителі не залишаться самі. Всі вони мають юридичний супровід, ми працюємо спільно з юридичною компанією. Протоколи, які склала поліція, незаконні, все це ми будемо оскаржувати в суді, оскільки в жодному документі немає прямої заборони на роботу шкіл. Ми врахували всі рекомендації МОЗ. У класах навчається по 15-25 дітей, вони розділені на групи. Один день діти навчаються вдома, один - у школі", - розповів Надал.
За його словами, в Тернополі зараз батьки не зобов'язані віддавати дітей до школи. Вони мають право вибору: або їхня дитина йде до школи, або навчається дистанційно.
"Більшість батьків, а це 80-90%, підтвердили, що вони хочуть, щоб діти ходили до школи, садочка, а самі батьки ходили б на роботу, заробляли гроші. Важливо, що виключно за рахунок міського бюджету ми забезпечили школи всім необхідним: термометрами, дезінфекторами, паперовими рушниками, розвели учнівські потоки в школах, максимально дотримуючись заходів епідемічної безпеки", - зазначив він, коментуючи роботу навчальних закладів міста.
Як повідомлялося, поліція склала понад 30 протоколів на директорів навчальних закладів, які всупереч рішенню про запровадження в Тернополі і деяких районах області "червоної" зони не закрили школи для відвідування учнями.
Станом на 11 вересня на Тернопільщині зафіксовано 8 360 випадків інфікування коронавірусом (за останню добу - 245 осіб). Загаллом померло 99 осіб, видужали 3835.
Будь ласка, зачекайте...
Умственно полноценные дети УСПЕШНО учатся дома и намного более продуктивнее, чем в школе.
Вот только сейчас вскрылось то, что большая часть тех, кто ходит в обычную школу должны учиться в спецшколе для умственно отсталых детей.
ментам дали команду сверху выписать = рядовые выписали. а за что им пофигу. короновирус или нарушение ПДД или еще чего. пока в судах не начнут вешать незаконные штрафы на тех кто их выписал ничего не поменяется
именно - должны быть наказаны конкретные менты - должны оплатить со своего кармана и своё служебное время, которое они использовали для незаконного преследования граждан Украины, и рабочее время граждан Украины когда менты мешали им работать, и, главное -
- ментовская коррупция - использование служебного положения в личных целях.
Коли всіх достатньо змордують, поставлять питання:
- Хочеш повернення до нормального життя - чіпуйся.
І бидло побіжить чіпуватися. А з 2022 року зачіповані почнуть здихати...
...не короновірус ВСЕ гнобить і вбиває , а Зе-ко БАНДА під прикриттям карантину і коронвірусу...
Представник ВООЗ вже хвалить Швецію за м'який карантин, без сильних обмежень, тобто. вже починає потихеньку з'їжджати з теми коронавируса, а Степанов продовжує українців за лохів тримати...
Де хоч один докладний репортаж з лікарні, забитої Коронавірусними хворими ...Що за розмови тільки навкруги ….
ЛОХОТРОН ….
Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро назвав досвід Швеції в боротьбі з коронавірусами.. прикладом зразкової стратегії уряду і моделлю для всього світу в майбутньому...
https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-derkach.htm
https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-derkach.htm Александр Деркач
Мне очень нравятся сравнения нас со Швецией.
Как там все успешно получилось и как нам надо равняться на них.
Давайте будем равняться. В Швеции живет 10 млн человек. Практически все здравоохранение бесплатно.
Даже зубы лечат за счет государства. Затраты на медицину 11 процентов ВВП в год. Примерно 55 млрд. долл. или 5.5 тысяч на человека. После начала эпидемии государство выделило на борьбу с ковидом, поддержку бизнесов и населения 30 млрд. долл. У
нас затраты на медицину в год примерно 4 млрд. долл. или 100 (!) долл. на человека. Коронавирусный фонд -60 млрд. грн. Из которых 30 уже потратили на дороги.
Поэтому хочу вам сообщить неприятную разницу между нами и Швецией.
Если вы и дальше хотите с ней равняться.
Там вас будут лечить, если вы заболеете.
А у нас вас будут закрывать, чтоб вы не заболели.
Если у вас ума не хватает самим "закрываться".
Думай-те!