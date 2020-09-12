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В Україні за добу 3 103 нові випадки COVID-19, кількість жертв рекордна - 72 людини

В Україні за добу 3 103 нові випадки COVID-19, кількість жертв рекордна - 72 людини

В Україні станом на ранок суботи, 12 вересня, зафіксовано 3 103 нові випадки інфікування, 72 людини, які хворіли, померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 11 вересня, повідомлялося про рекордні 3 144 інфіковані, 10 вересня - про 2 582 нові випадки COVID-19 за добу, 9 вересня було виявлено 2 551 випадок інфікування.

Кількість інфікованих від початку пандемії становить на ранок суботи 151 859 осіб, померли від початку пандемії від COVID-19 3 148 осіб, видужали 68 346 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 80 365 осіб, що на 1 690 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (428), Харківській (292), Тернопільській (280), Одеській (225) областях.

Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 3 233 підозри на COVID-19.

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Топ коментарі
+17
Умерших от ковид:
Швеция (без карантина) - 5843
Дания (вводила карантин) - 629
Финляндия (вводила карантин) - 337
Норвегия (вводила карантин) - 265
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12.09.2020 09:31
+8
Насправді ситуація ще гірша. Те, що я дізнався сьогодні у одного лікаря, жсчхнуло навіть мене. Ці всі показники треба множити на 6. Бо зелені презервативи дали вказівку статистику редагувати. І платні ІФА тести (М), які показують лише гостру фазу, але не показують, чи хворіла людина леоко
Формою, чи безсимптомно - з цієї опери. Масове безкоштовне тестування не вводять свідомо. І звичайно ж, гроші з Фонду боротьби з коронавірусом - на дороги - це злочин. І ця ситуація не поліпшилася при літньому теплі. А тепер вона лише погвршуватиметься, як ми вже бачимо. Весняна Італія може нам здатися квіточками.
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12.09.2020 09:30
+8
" - Что пишем ?
- Ковид, конечно !
- Какой ковид ? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: ковид с сопутствующими хроническими. "
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12.09.2020 09:42
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Правительство Шмыгаля в отставку и все будет ОК.
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12.09.2020 10:29 Відповісти
геннадий, ты случаем не зебил? Какое правительство Шмыгаля? Буратину-росссийского шпиона, в отставку, Пороха на его место, а Марину министром здравоохранения. Но и они сразу после сумасшедших, ничего не смогут сделать. Только по прошествии времени начнет что то исправляться. Очень многое, зебыдло успело довести до плинтуса. Теперь просто так все не отыграешь. Спасибо зебилам . Хуже ж не станет?.....
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12.09.2020 11:00 Відповісти
Пороху,щоб заняти якесь місце ,і то не в тюрмі,або в екзилі в Іспанії ,треба для початку виграти нові вибори Президента...
А при його антирейтингу 68 відсотків це можливо лише В НАСТУПНОМУ ЖИТТІ
Якщо ви,звичайно,вірите в реінкарнацію...
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12.09.2020 11:30 Відповісти
Да уж цифры заболеваемости ( замечу кстати только выявленной, а не фактической и смертности растут как на " дрожжах",к выборам дойдем до 5 тысяч в день и 120 умерших.. "Рекордсмены" бл... , "чемпионы по борьбе с ковидом" ( по словам Зе).. да скоро в таком "турборежиме" мир объявит нас всеобщей красной зоной в квадрате и закроет на изоляцию карантин.
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12.09.2020 10:52 Відповісти
так.. Угорщина вже закрилася..
І не лише від України....Від всіх.
Загальносвітова ситуація теж нехороша..
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12.09.2020 11:31 Відповісти
А между тем деньги из ковидного фонда, растрачены на строительство дорог и новых, однажды обманувшему не дадут
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12.09.2020 12:08 Відповісти
бо вірус дуже смертельний

такий смертельний, що треба робити тест, щоб взнати є він в людини чи немає
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12.09.2020 22:08 Відповісти
Я пропоную все закрити до весни і потім приповзти до братів московитів,по допомогу.Думаю,вони з радістю допоможуть.
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12.09.2020 12:27 Відповісти
не сумніваюсь... у тому,що Лахті інше не запропонує )
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12.09.2020 13:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/31269 Саме ти і схожий на лахту.
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12.09.2020 15:33 Відповісти
Я НЕ РОЗПОВСЮДЖУЮ ЛАХТІНСЬКИХ ФЕЙКІВ ПРО ТЕ,ЩО кОВІД -МАЙЖЕ ГРИП...
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13.09.2020 00:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/31269 Ти навпаки хочеш все закрити.Лахта таке робить.
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13.09.2020 00:29 Відповісти
самое прикольное, так это интернет дрочилы без мозгов, которых в реальной жизни никто не котирует, дрочат в интернете на клаве бред сивой кобылы.
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12.09.2020 13:08 Відповісти
В С Е М Б О Я Т Ь С Я !!!
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12.09.2020 15:59 Відповісти
сосед еще в мае сказал - карантин придумали дыбил пля
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12.09.2020 16:30 Відповісти
В Україні за добу 3 103 нові випадки COVID-19, кількість жертв рекордна - 72 людини - Цензор.НЕТ 8109
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13.09.2020 00:09 Відповісти
Это означает полный провал и правительства и лично Зеленского в противостоянии пандемии. Если сами руководители страны на людях не придерживаются установленных правил,чего тогда спрашивать с людей? Лицемерия и болтовня - вот и вся политика Зеленского в этом вопросе!
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12.09.2020 17:52 Відповісти
И во Франции тоже "рекорд". И в Индии.

Вторая волна началась?
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12.09.2020 22:38 Відповісти
Чомусь італійці мовчать з підвищенням захворюваності. Вони навіть в масках майже не ходять. Кожний день дивлюсь одну блогершу з Італії, вона нічого не розповідає про загрозу другої хвилі. Може тому, що там ще спека, а діти з середини вересня йдуть у школи. Побачимо, якщо у італійців буде тихо, то й нам можна буде розслабитись, значить друга хвиля їм вже невигідна.
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13.09.2020 00:44 Відповісти
Что в масках не ходят- неправда, не все в масках -правда. Но без маски в магазин не зайдёшь, во многих местах подходят полицейские с замечанием, в клиниках в очереди все в масках. Может, в разных городах по-разному, но вокруг меня люди правил придерживаются. Возле касс и входных дверей флаконы с дезраствором и пластиковые перчатки. Заболеваемость сейчас растёт, после летнего "расслабления" много новых очагов болезни, не таких страшных, как весной, но здесь снова забеспокоились. Заболел ковидом и находится в больнице Сильвио Берлускони, выявили вирус у всей его семьи; болеет ковидом его друг-миллиардер Бриаторэ (владелец каких-то знаменитых дискотек, где выявили десятки больных сотрудников). Поменяйте блогершу.
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13.09.2020 01:27 Відповісти
Ви хто така, щоб давати мені такі вказівки? Я перший раз вас бачу, тому думка нульового дописувача мене зовсім не цікавить.
Доречі, дивилась зараз сьогоднішню Падую, всі без масок, на вулицях народу повно, кафе всі переповнені, італійці великими групками п'ють каву, пиво, вино, цілуються при зустрічі, спілкуються майже ніс у ніс. А пляшки з дезінфікуючим розчином та рукавички у нас є у кожному кафе, магазині, маркеті, скрізь. Україна нічим не гірша за Італію, але у нас майже всі у масках, особливо люди похилого віку.
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13.09.2020 22:44 Відповісти
Падуя - то не э уся !тал1я. Тут э групи людей, що не в1рять у 1снування пандем11, стала "з1ркою" 1нтернету одна ж1нка, що волала: " Covidi non c"e. Covidi non esiste!" ( ков1д1 немае, ков1д1 не !снуе). Б1долаха не знае нав1ть точну назву хвороби. Взагал1 йде боротьба, кожний в1дстоюе, що йому виг1дно. Що !тал1я краще чи г1рше за Укра!ну - я не сперечаюсь зовс1м, на Батьк1вщин! жити набагато прост1ше, доки обставини тебе не змусять кинути все ! !хати в нев1дом1сть. А як складеться дал1 життя - не знаю, в1д чого залежить. Тут нам медом не намазано, за винятком молодих красунь та окремих щасливчик1в. ! взагал1 не хот1ла Вас дратувати, лише надала правдиву 1нформац1ю. Розум1ю роздратування та в1дчай укра1нц1в, я сама п1сля читання "Цензору" нервуюсь, так мен1 страшно за майбутне дочки 1 онучки. Доречи, якщо ц1каво, можна дивитись фото в 1тал. газет1 " La Repubblika".
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14.09.2020 01:38 Відповісти
Статистика за 11.09 : 1616 заболевших и 10 умерших ; за 12.09 :1501 заболевших и 6 умерш. Министр здравоохр. Сперанца : " Мы должны выдержать ещё 6 месяцев." Оптимист, однако.
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13.09.2020 01:56 Відповісти
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