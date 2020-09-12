В Україні за добу 3 103 нові випадки COVID-19, кількість жертв рекордна - 72 людини
В Україні станом на ранок суботи, 12 вересня, зафіксовано 3 103 нові випадки інфікування, 72 людини, які хворіли, померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.
Днем раніше, 11 вересня, повідомлялося про рекордні 3 144 інфіковані, 10 вересня - про 2 582 нові випадки COVID-19 за добу, 9 вересня було виявлено 2 551 випадок інфікування.
Кількість інфікованих від початку пандемії становить на ранок суботи 151 859 осіб, померли від початку пандемії від COVID-19 3 148 осіб, видужали 68 346 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 80 365 осіб, що на 1 690 більше, ніж днем раніше.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (428), Харківській (292), Тернопільській (280), Одеській (225) областях.
Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 3 233 підозри на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
А при його антирейтингу 68 відсотків це можливо лише В НАСТУПНОМУ ЖИТТІ
Якщо ви,звичайно,вірите в реінкарнацію...
І не лише від України....Від всіх.
Загальносвітова ситуація теж нехороша..
такий смертельний, що треба робити тест, щоб взнати є він в людини чи немає
Вторая волна началась?
Доречі, дивилась зараз сьогоднішню Падую, всі без масок, на вулицях народу повно, кафе всі переповнені, італійці великими групками п'ють каву, пиво, вино, цілуються при зустрічі, спілкуються майже ніс у ніс. А пляшки з дезінфікуючим розчином та рукавички у нас є у кожному кафе, магазині, маркеті, скрізь. Україна нічим не гірша за Італію, але у нас майже всі у масках, особливо люди похилого віку.