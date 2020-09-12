Богдан про анонс Козака щодо місцевих виборів: Помічник Путіна вже в ОП відповідає за взаємодію з Радою?
Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан дав оцінку результатів вчорашньої зустрічі в Берліні політичних радників "нормандської четвірки".
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Передусім він розкритикував заяву Офісу президента про те, що учасники зустрічі "підтримали заклик України про прийняття вичерпних заходів щодо продовження стійкого і всеосяжного режиму припинення вогню".
"Заклик? Як це було: ви зайшли до кімнатуи і почали кликати перемир’я? Як вони вас підтримали? Оплесками?
Може, ви домовленості досягли або документ підписали? Хоча б спільне комюніке, можливо, є? Нічого нема... Відосик хоч запиляйте вже", - написав Богдан.
Також він прокоментував заяву заступника керівника Аадміністрації президента Росії Дмитра Козака про те, що Верховна Рада скорегує місцеві вибори в Україні.
"Він (Козак. - Ред.) вже в ОП відповідає за взаємодію з Радою? Чи він вас відразу публічно "фіксує", щоб ви не відбрехались знову? Як ви тепер після такої вказівки Козака в парламенті бачите голосування?
Хто взагалі цей проєкт постанови внесе? Може, народний депутат зі складу делегації? Випишіть йому відразу охорону, ну і квартирку в Ростові, щоб двічі не вставати. А може, відразу президент? Підставляти, то масштабно", - зазначає Богдан.
"Я вже не кажу про те, що немає спільної заяви за результатами переговорів. Ні позиції партнерів. Нічого. Тільки ваш заклик і оплески", - резюмував ексглава ОП.
Нагадаємо, після переговорів радників "нормандської четвірки" в Берліні представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.
Будь ласка, зачекайте...
- і в памперси зе успів надзюрити
- і каках наклав в штани всім зелебобикам
- і дефакто роботу президента виконує
- і до виборів готується
незламний, всюдисущий маг та чарівник.
Ты чего сюда приперся, репоед обосранный? Тут убогим не подают, пшел вон, говноед козломордый к своим, на русвесна.сру
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Делал то, что ему говорили и хорошо прикривали его.
кукловод, как всегда, невидим, а Богдан на виду.
- про імпічмент.
- про який імпічмент?!!!
- от і я визначаюсь який йому більше пасує: імпічмент по-румунськи чи імпічмент по-лівійськи 😀
В інтерв'ю Гордону цікаві речі розказує.
Про Порошенка (відео хв. 53:00 https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE ):
"С ним познакомился во время первого Майдана в штабе Ющенка. У меня к нему тотальное невосприятие. Он очень умный, очень опытный, реально очень умный, подготовленный, очень опытный, политик с таким стажем, бюрократ с огромнейшим стажем, бизнесмен, подготовленнее него я даже на знаю кто есть."
"Депутатам хочу передать, если вы будете выполнять волю идиотов, то скоро в областны и районных центрах вас будут бить.
Знаний мало, нужен опыт. А у Владимира Александровича нету ни знаний, ни опыта. И в его окружении на сегоднешний день нету никого у кого есть или знания или опит. Скорее наоборот появились персонажи у которых остался только негативный опыт. Они умеют разваливать. Созидать они не умеют. На глазах разваливается все.
Аваков - это профессиональний человек. Он умный, подготовленний. Наверно в обществе есть какие то претензии к Авакову. Но если убрать Авакова, то все. Они будут играть в самолетики, летели, бомбили…"
Про Єрмака
"Мне не нравятся люди, мужчины с кошачьими повадками. Он удобен как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей, он не задает сложных вопросов, он вседа мягкий, добрый и говорит хорошие слова. это вот еффект теплой ванны (для Зеленського), когда все вокруг хорошо, потому что тебе говорят, что вокруг все хорошо.
Мне жалко этого человека, потому что он вообще не понимает где он и что с ним происходит.Зеленский его любит. Вместе едут с работы, вместе приезжають на работу...
У меня есть и подозрения, и мысли и многое чего (що Єрмак агент росії), но сказать в прямом ефире, обвинить в том что он преступник я не могу.
интересно знать с чьей?
ермакович - банальная кукла.
Телевизор и сериал- это технология, а идея выбрать Президента из Народа- это запрос общества! Это была мечтой Народа- свой Президент, который думает только о Народе- это украинское юродство! Когда шла выборная компания- я очень подробно писал об этом- вам хоть Христа с Небес пришли- вы все равно будете чем то недовольны! Я не хочу сейчас вдаваться в философские, метафизические и исторические дискуссии по поводу этого.
Я могу об этом рассуждать и говорить, по одной причине- я эмигрировал в достаточно позднем возрасте- 35 лет и попробовал на вкус и жизнь в Западной цивиллизации и жизнь в позднем Совке и жизнь на пост Совковом пространстве. Я могу делать выводы на своем личном опыте- сравнивая жизнь здесь и жизнь у вас.
Зеленского к власти привел менталитет большинства, а как известно, Худших всегда Большинство! Это Кон! Даже в в одной школе или в одном классе, всегда найдется один два или десять человек- которые очень умные, знающие, сильные и харазматичные- верно? И даже в этой отборной группе всегда найдется один человек который лучше всех по определенным критериям! Это Кон эволюции!
Ето правда.
Но у Богдана мозгов... вряд ли, просто прикритие мощное.
зечмошно - дерьмаковском "королевстве" беги бубочка, беги
похоже, что Зеленского уже списали.
Для писанини Богдана более приемлемо писать что-то типа... "козлина ти дурная".
* О Дмитриеве 2020-06-19
Путин пошел Дмитриевым. https://timeze2019.blogspot.com/2020/06/blog-post_19.html