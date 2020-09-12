Богдан про анонс Козака щодо місцевих виборів: Помічник Путіна вже в ОП відповідає за взаємодію з Радою?

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан дав оцінку результатів вчорашньої зустрічі в Берліні політичних радників "нормандської четвірки".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Передусім він розкритикував заяву Офісу президента про те, що учасники зустрічі "підтримали заклик України про прийняття вичерпних заходів щодо продовження стійкого і всеосяжного режиму припинення вогню".

"Заклик? Як це було: ви зайшли до кімнатуи і почали кликати перемир’я? Як вони вас підтримали? Оплесками?

Може, ви домовленості досягли або документ підписали? Хоча б спільне комюніке, можливо, є? Нічого нема... Відосик хоч запиляйте вже", - написав Богдан.

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Також він прокоментував заяву заступника керівника Аадміністрації президента Росії Дмитра Козака про те, що Верховна Рада скорегує місцеві вибори в Україні.

"Він (Козак. - Ред.) вже в ОП відповідає за взаємодію з Радою? Чи він вас відразу публічно "фіксує", щоб ви не відбрехались знову? Як ви тепер після такої вказівки Козака в парламенті бачите голосування?

Хто взагалі цей проєкт постанови внесе? Може, народний депутат зі складу делегації? Випишіть йому відразу охорону, ну і квартирку в Ростові, щоб двічі не вставати. А може, відразу президент? Підставляти, то масштабно", - зазначає Богдан.

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"Я вже не кажу про те, що немає спільної заяви за результатами переговорів. Ні позиції партнерів. Нічого. Тільки ваш заклик і оплески", - резюмував ексглава ОП.

Нагадаємо, після переговорів радників "нормандської четвірки" в Берліні представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.



