Україна видала Туреччині курдського бойовика Озера в обмін на сприяння у зірваній "вагнерівській операції", - Бутусов
В обмін на захоплення "вагнерівців" у турецькому літаку рейсу Мінськ - Стамбул українська сторона допомогла затримати в Одесі одного з найрозшукуваніших турками курдських бойовиків - Ісу Озера.
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, 10 вересня Національна розвідувальна організація Туреччини заявила, що Озера було захоплено в Одесі і доставлено літаком до Туреччини. Раніше Озер втік із Туреччини. Його бувло внесено до "червоного" списку - список найрозшукуваніших злочинців.
"За даними Цензор.НЕТ, в обмін на затримання злочинців, яких розшукували спецслужби Туреччини - країни НАТО, спецслужби України могли отримати сприяння в операції із затримання "вагнерівців ". Нагадаємо, рейс турецького літака 25 липня із Мінська в Стамбул міг, із природних причин, приземлитися на території України.
Це залежало від рішення екіпажу літака, у якого могла виникнути ціла низка законних підстав ухвалити рішення про екстрену посадку", - повідомив Бутусов, додавши, що "співпраця в боротьбі з тероризмом між Україною і Туреччиною могла б вирішити будь-які питання між нашими країнами в цій сфері".
Главред Цензор.НЕТ нагадав, що серед 28 беззбройних російських терористів на борту турецького літака перебували 2 злочинці, які збили український ІЛ-76 в аеропорту Луганська 14 червня 2014-го, 2 злочинці, які збили український штурмовик Су-25 над селом Маринівка в липні 2014-го, і 1 злочинець, який супроводжував російський зенітно-ракетний комплекс "Бук", який збив малайзійський "Боїнг" МН-17.
"На жаль, унаслідок зради операцію із захоплення терористів було провалено. Але свої зобов'язання перед Туреччиною Україна виконує - курдського терориста, який перебував на території України, захопили і вивезли з України. Так само рішуче Україна могла б боротися і з російським терором, якби не зрадник...
Необхідні розслідування і слідча комісія Верховної Ради", - підсумував Бутусов.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
Скелет в шкафу обрастает мясом!
там за кого какие идеи и цели просто крошат другдруга по принципу дерусь потому что дерусь
но..... это вообщето грязновато сливать человека за содействие....