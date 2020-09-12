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Вовк Павло (299) Центр протидії корупції (258) Слуга народу (2800) Окружний адмінсуд Києва (536)

Члени Венеціанської комісії відмовилися від участі у відеоконференції з главою ОАСК Вовком, "слуги народу" погодилися, - ЦПК

Члени Венеціанської комісії відмовилися від участі у відеоконференції з главою ОАСК Вовком,

Скандальний голова Окружного адмінсуду Вовк, якого НАБУ підозрює в масштабних злочинах, залучив політтехнологів, щоб відбілити свою репутацію.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Для Вовка організували міжнародну конференцію, на яку запросили членів Венеціанської комісії і народних депутатів. Однак члени ВК відмовилися сідати з Вовком за один стіл, навіть якщо він і віртуальний (європейці мали взяти участь у заході онлайн)", - повідомили в ЦПК .

Водночас, додали в ЦПК, "слуги народу", зокрема глава профільного комітету Андрій Костін, член цього комітету Сергій Демченко, заступник голови комітету з питань євроінтеграції Марія Мезенцева і член антикорупційного комітету Олексій Жмеренецький проблем не побачили і спокійно взяли участь у заході.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.  Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

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11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Члени Венеціанської комісії відмовилися від участі у відеоконференції з главою ОАСК Вовком, слуги народу погодилися, - ЦПК 01
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Топ коментарі
+30
"Слуга народу" незабаром стане синонімом слова лайно.
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12.09.2020 11:32
+29
Для честных людей уже стал синонимом!
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12.09.2020 11:35
+13
Для чверті воно такими було навіть до виборів.
Просто зараз навіть 73% почало набридати це "засахарівшеся варенько".
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12.09.2020 11:54
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"Слуга народу" незабаром стане синонімом слова лайно.
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12.09.2020 11:32 Відповісти
Для честных людей уже стал синонимом!
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12.09.2020 11:35 Відповісти
"Слуга народа" претендует на забитый унитаз.
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12.09.2020 11:36 Відповісти
ВСЕХ ЭТИХ ЗЕЛЕНЫХ КАЦАПСКИХ ПОДСТИЛОК СУДИТЬ ВМЕСТЕ С ПОДОНКОМ вовком !!! ТВАРИ !!!!
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12.09.2020 13:45 Відповісти
Для чверті воно такими було навіть до виборів.
Просто зараз навіть 73% почало набридати це "засахарівшеся варенько".
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12.09.2020 11:54 Відповісти
Чому незабаром?
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12.09.2020 14:10 Відповісти
ОДНОДУМЦІ СІЛИ ПОХЕЗАТЬ НА ОДНОМУ ГЕКТАРІ ІЗ ВОВКОМ.
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15.12.2020 07:43 Відповісти
СН - це безъяйцевое стадо.
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12.09.2020 11:38 Відповісти
ДИВІТЬСЯ,"звідки ноги ростуть"

НАБУ оприлюднило нові "плівки ОАСК" про можливі зв'язки судді Вовка з ВРП
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Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові матеріали так званих плівок Окружного адміністративного суду міста Києва, які стосуються можливих зв'язків https://lb.ua/file/person/3681_vovk_pavel_vyacheslavovich_.html голови ОАСК Павла Вовка з http://www.vru.gov.ua/cc_mem/5 Вищою радою правосуддя .
Матеріали прослуховування та їх розшифровка опубліковані на https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9uYWJ1Lmdvdi51YS9ub3Z5bnkvemxvdnpoeXZhbm55YS12LW9hc2stenZ5YXpreS16LXZycC1yb3pzaHlmcm92a2EtdmlkZW8/ZmJjbGlkPUl3QVIzdnpDSkZHV21zYXdzeThMTVN2d1hvZWlGZDRkMERhNVdac0ctWENHd2NtQVJWdXA2bzM5Q3J0VWs= сайті НАБУ .
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Але ВРП "не ликом шита"..так просто не здасть свої МАЙЖЕ НЕ ОБМЕЖЕНІ НІЧИМ повноваження :

https://sud.ua/ru/news/sud-info/178930-minyust-napisav-zakonoproekt-pro-perevirku-chleniv-vischoyi-radi-pravosuddya-za-vimogami-mvf-dokument Вища рада правосуддя не підтримує підготовлений Міністерством юстиції України проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку призначення членів Вищої ради правосуддя та підвищення інституційної спроможності Вищої ради правосуддя» як такий, що суперечить нормам Конституції України.
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12.09.2020 11:42 Відповісти
Кому яка різниця, що там підтримує чи не підтримує ВРП? ВРП у нас не є законодавчім органом і її думка не важлива для прийняття законів.

Проблема в Конституційному суді - бо той ще гадюшник і саме завдяки КС суддівська мафія нищить українське законодавство.
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12.09.2020 12:33 Відповісти
"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

Члены Венецианской комиссии отказались от участия в видеоконференции с главой ОАСК Вовком, "слуги народа" согласились, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9119

Вовк і ВРП всіх Президентів І ЗАКОНИ "на ..ую вертіли" при нашому законодавстві і СИСТЕМІ судової влади...
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12.09.2020 11:46 Відповісти
Показательно.
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12.09.2020 11:48 Відповісти
Цікаво, а чи є ще десь таке дніщє, де ше зелені не зашкварились???
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12.09.2020 11:56 Відповісти
А им пофиг, они демонстративно срут зелёному электорату на голову, который только повизгивает от удовольствия.
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12.09.2020 14:02 Відповісти
вот что происходит когда зеленое говно правит страной. каждый день новые зашквары.
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12.09.2020 12:26 Відповісти
"Однако члены ВК отказались садиться с Вовком за один стол, даже если он и виртуальный" - члены ВК с Вовком на одном гектаре срать не сядут, не то чтобы сесть с ним за один виртуальный стол.
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12.09.2020 12:28 Відповісти
прислуга цирка зе-вавки с вовком за одно.
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12.09.2020 13:18 Відповісти
А что тут удивительного? "Слуги народа" - это сборище антиукраинских, коррумпированных выродков, они каждый день подтверждают это не только и не столько словом, сколько делом.
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12.09.2020 14:00 Відповісти
Все, что нужно знать про этих "слуг"
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12.09.2020 17:00 Відповісти
ВЕНЕДІКТОВА -АУУУУУ!!! На 100% відробила...все за законом! Підсудний, останнє слово - міліон ....кожному
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12.09.2020 19:25 Відповісти
 
 