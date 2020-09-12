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Коронавірус за добу виявили у 428 киян, від початку пандемії у столиці захворіли майже 17 тис. осіб. КАРТА
У Києві за минулу добу захворювання Covid-19 виявили у 428 осіб, зокрема у 12 медпрацівників.
Про це повідомив у фейсбуці мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
П'ятеро хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 266 киян.
Від початку пандемії у столиці підтверджено 16 951 випадок захворювання на COVID-19.
Крім того, не зменшується кількість госпіталізованих хворих. У лікарні столиці потрапили 65 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 97 осіб, загалом коронавірус подолали 5 267 жителів Києва.
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https://officelife.media/news/20095-statistiku-smertnosti-v-belarusi-opublikovala-oon-plyus-5605-smertey-v-ii-kvartale-2020-go/
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