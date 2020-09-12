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Коронавірус за добу виявили у 428 киян, від початку пандемії у столиці захворіли майже 17 тис. осіб. КАРТА

Коронавірус за добу виявили у 428 киян, від початку пандемії у столиці захворіли майже 17 тис. осіб. КАРТА

У Києві за минулу добу захворювання Covid-19 виявили у 428 осіб, зокрема у 12 медпрацівників.

Про це повідомив у фейсбуці мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

П'ятеро хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 266 киян.

Від початку пандемії у столиці підтверджено 16 951 випадок захворювання на COVID-19.

Крім того, не зменшується кількість госпіталізованих хворих. У лікарні столиці потрапили 65 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 97 осіб, загалом коронавірус подолали 5 267 жителів Києва.

Читайте також: В Україні за добу 3 103 нові випадки COVID-19, кількість жертв рекордна - 72 людини

Коронавірус за добу виявили у 428 киян, від початку пандемії у столиці захворіли майже 17 тис. осіб 01

Коронавірус за добу виявили у 428 киян, від початку пандемії у столиці захворіли майже 17 тис. осіб 02
Коронавірус за добу виявили у 428 киян, від початку пандемії у столиці захворіли майже 17 тис. осіб 03
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Топ коментарі
+2
от 500 в день до 500 в Киеве, шикардос...Зато забитые как шпротами консервные банки-богданы ездят
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12.09.2020 12:01
+2
Белорусь - превышение смертности за май и июнь 2020 над прошлыми годами порядка 5000

https://officelife.media/news/20095-statistiku-smertnosti-v-belarusi-opublikovala-oon-plyus-5605-smertey-v-ii-kvartale-2020-go/
... каждому, каждому в лучшее верится ...
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12.09.2020 12:26
+1
Швеція і Білорусь не звозили до себе заразу з усього світу і розпускали по домам. До цього додумалась лише Моніка Зелєнскі заради свого піару.
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12.09.2020 12:54
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от 500 в день до 500 в Киеве, шикардос...Зато забитые как шпротами консервные банки-богданы ездят
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12.09.2020 12:01 Відповісти
Ще трішки - і вибори можна буде відмінити. Все по плану.
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12.09.2020 14:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466511 Білорусь занижує,але апокаліпсису там немає.А в Швеції,тутешні дописувачі показують,число померлих в 5800 чоловік.
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12.09.2020 12:25 Відповісти
Белорусь - превышение смертности за май и июнь 2020 над прошлыми годами порядка 5000

https://officelife.media/news/20095-statistiku-smertnosti-v-belarusi-opublikovala-oon-plyus-5605-smertey-v-ii-kvartale-2020-go/
... каждому, каждому в лучшее верится ...
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12.09.2020 12:26 Відповісти
Идиот тот, кто верит пропагандистким СМИ диктаторских режимов.
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12.09.2020 12:29 Відповісти
Швеція і Білорусь не звозили до себе заразу з усього світу і розпускали по домам. До цього додумалась лише Моніка Зелєнскі заради свого піару.
показати весь коментар
12.09.2020 12:54 Відповісти
 
 