"Зелена" влада збиває українське кіно на злеті, бачимо відкат на 6 років назад, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привітав українців із Днем українського кіно та виступив зі зверненням на його підтримку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"П’ять років із 2014 р. до 2019 р. стали часом відродження українського кіно. 173 фільми за цей час отримали глядачі завдяки державній підтримці. Наповнені зали кінотеатрів, жваві обговорення, захоплені відгуки глядачів засвідчили, що кіно з українським обличчям, своє, рідне – визнане і потрібне країні", - зазначає Порошенко.
За його словами, День українського кіно, який відзначається 12 вересня, - це не лише свято професіоналів, це свято всіх, кому дорога українська культура, хто цінує її, збагачує і захищає від російської агресії.
"На жаль, у цей святковий день мене не полишає тривога. Ми бачимо зараз, як "зелена" влада збиває українське кіно на злеті. Ми стали свідками відкату на шість років назад. Цього року на зйомки нових фільмів у бюджеті залишили лише 90 млн гривень, а це рівень 2014-го, одного із найважчих років в історії України. І піар навколо 1 млрд грн підтримки креативних індустрій - це лише димова завіса. На зйомки обіцяних патріотичних серіалів залишено 100 млн грн. Але чи зможуть їх зняти до кінця року? Це питання, на яке професіонали знають сумну відповідь.
Наступного року ми зустрінемо 30-річчя незалежності. Маємо зробити все, щоб у день свята кінотеатри і телеканали демонстрували нові якісні українські фільми, зняті напередодні. Вимагаємо від влади забезпечити належну підтримку українського кіно! А талантів в українській кінематографії точно не бракує! Переконаний, що на нас чекають нові шедеври, нові премії на фестивалях, а головне – нові й нові глядачі усіх поколінь.
Зі святом нашого українського кіно, дорогі українці!" - йдеться в тексті звернення.
Будь ласка, зачекайте...
Зелебобики, вы хоть и не любите Пороха, но если Украина для вас - не пустой звук, вы еще это время (при Порохе) будете вспоминать, как Ренессанс (если знаете, что это такое), потому что дальше будет только хуже, а в этом ваша, уроды, вина.
При попареднике была война в полном разгаре, поэтому и фильмы такие были востребованны. Во всём должно быть чувство меры, и на одних военно-патриотических темах кинематограф не создашь. Лучше всего в игровом кино минимизировать то, что разъединяет общество. О войне можно и нужно снимать документальное кино, а в игровом с этим не надо перебарщивать.
В совке эта тема работала, потому что людям врали и не давали возможности ознакомиться с реальными фактами. Если бы в школах говорили правду о начале Второй Мировой, и о роли в этом совка, то и фильмы бы воспринимались по-другому. Также, если бы людям сказали правду о том, как страна-освободитель загнала соседей под совковый сапог, то и к послевоенной Истории народ относился бы по-другому.
Массово военно-патриотическая тематика в игровом кино хороша для пропаганды при диктатурах и авторитарных режимах, а в демократической стране она даётся очень дозированно.
І їм допомагає російська мразота , якій не до вподоби українські фільми !
Портянка , прибери своїх ватників , від яких смердить на украінських ресурсах !
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!