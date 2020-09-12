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"Зелена" влада збиває українське кіно на злеті, бачимо відкат на 6 років назад, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привітав українців із Днем українського кіно та виступив зі зверненням на його підтримку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"П’ять років із 2014 р. до 2019 р. стали часом відродження українського кіно. 173 фільми за цей час отримали глядачі завдяки державній підтримці. Наповнені зали кінотеатрів, жваві обговорення, захоплені відгуки глядачів засвідчили, що кіно з українським обличчям, своє, рідне – визнане і потрібне країні", - зазначає Порошенко.

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За його словами, День українського кіно, який відзначається 12 вересня, - це не лише свято професіоналів, це свято всіх, кому дорога українська культура, хто цінує її, збагачує і захищає від російської агресії.

"На жаль, у цей святковий день мене не полишає тривога. Ми бачимо зараз, як "зелена" влада збиває українське кіно на злеті. Ми стали свідками відкату на шість років назад. Цього року на зйомки нових фільмів у бюджеті залишили лише 90 млн гривень, а це рівень 2014-го, одного із найважчих років в історії України. І піар навколо 1 млрд грн підтримки креативних індустрій - це лише димова завіса. На зйомки обіцяних патріотичних серіалів залишено 100 млн грн. Але чи зможуть їх зняти до кінця року? Це питання, на яке професіонали знають сумну відповідь.

Наступного року ми зустрінемо 30-річчя незалежності. Маємо зробити все, щоб у день свята кінотеатри і телеканали демонстрували нові якісні українські фільми, зняті напередодні. Вимагаємо від влади забезпечити належну підтримку українського кіно! А талантів в українській кінематографії точно не бракує! Переконаний, що на нас чекають нові шедеври, нові премії на фестивалях, а головне – нові й нові глядачі усіх поколінь.

Зі святом нашого українського кіно, дорогі українці!" - йдеться в тексті звернення.
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Топ коментарі
+27
после квартальских сериалов...кина Украине больше не надо...а то еще раззомбируются ))))
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12.09.2020 13:25
+16
зелене гівно русскага міра розтікається і труїть все
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12.09.2020 13:32
+15
Гибнут украинские граждане, какое перемирие?
Четырежды неслуживший полный профан, а таньке опять Порох в трусы насрал
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12.09.2020 14:04
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Так выборы скоро, вон опять его мордой все столбы обклеены. Правда не понятно, при чем здесь он. Он что себя клонировал, собрался заполнить собой все органы местной власти.
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12.09.2020 16:03 Відповісти
Порох опять свои 5 копеек вставил, никому не нужных уже.
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12.09.2020 16:02 Відповісти
ПЕС не может не гавкать!
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12.09.2020 16:08 Відповісти
Сидів би і не вякав. Скільки ти українських справжніх бізнесменів "збив на взльоті", а їхній бізнес привласнив або знищив???
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12.09.2020 16:10 Відповісти
от урод!як ти всім уже остогид,барига!
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12.09.2020 17:29 Відповісти
щяс потужный свои нароттердамленные у народа выделит.
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12.09.2020 18:03 Відповісти
Давай Петро, поджигай задницы малоросам!
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12.09.2020 18:24 Відповісти
Пусть назовёт хоть пару укр фильмов, что на слуху или что окупились в прокате. Никто не смотрит этот патриотический мусор и незачем тогда тратить на это деньги.
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12.09.2020 18:53 Відповісти
Зелебобы не понимают, что символизм очень важен и чем больше патриотических фильмов о нашей истории, тем лучше. Кацапы не зря штампуют фильмы про ВОВ и т.п, вознося подвиг дедов (я не умаляю их заслуг, у самого дед до Берлина дошел), но они эту тематику возвели в ранг национального культа, русской идеи и объединяются вокруг нее. При Порохе много украинских фильмов вышло, как ни крути.
Зелебобики, вы хоть и не любите Пороха, но если Украина для вас - не пустой звук, вы еще это время (при Порохе) будете вспоминать, как Ренессанс (если знаете, что это такое), потому что дальше будет только хуже, а в этом ваша, уроды, вина.
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12.09.2020 20:01 Відповісти
Патриотические фильмы сейчас воспринимаются, как пропаганда а ла комуняцкая, поэтому фильмы надо снимать не на политическо-военные темы, если хотите заработать на них. Есть много извечных житейских тем, например взаимоотношения мужчин и женщин. Сейчас независимое Мировое кино истыкано подобными длинными диалогами, а раньше такое было во французском кино (нет, речь не о тех детективах и Фантомасах, которые мы смотрели в совке).

При попареднике была война в полном разгаре, поэтому и фильмы такие были востребованны. Во всём должно быть чувство меры, и на одних военно-патриотических темах кинематограф не создашь. Лучше всего в игровом кино минимизировать то, что разъединяет общество. О войне можно и нужно снимать документальное кино, а в игровом с этим не надо перебарщивать.

В совке эта тема работала, потому что людям врали и не давали возможности ознакомиться с реальными фактами. Если бы в школах говорили правду о начале Второй Мировой, и о роли в этом совка, то и фильмы бы воспринимались по-другому. Также, если бы людям сказали правду о том, как страна-освободитель загнала соседей под совковый сапог, то и к послевоенной Истории народ относился бы по-другому.

Массово военно-патриотическая тематика в игровом кино хороша для пропаганды при диктатурах и авторитарных режимах, а в демократической стране она даётся очень дозированно.
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12.09.2020 21:20 Відповісти
О господи... какой осёл....
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12.09.2020 20:54 Відповісти
Зелена влада нищить все українське і Україну !!
І їм допомагає російська мразота , якій не до вподоби українські фільми !
Портянка , прибери своїх ватників , від яких смердить на украінських ресурсах !
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12.09.2020 21:06 Відповісти
Рукописи не горят! Вы сначала напишите сценарий Мирового шедевра, а тогда и спонсоры найдутся, а государство оставьте в покое - у него есть более важные статьи финансирования.
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12.09.2020 21:23 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.09.2020 21:22 Відповісти
Зелені за рік все похєрели. Доречі, за п'ять років були хороші фільми зроблені в Україні. Але про це можна забути. Будемо продовжувати дивись Голлівуд та європейське кіно.
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12.09.2020 23:23 Відповісти
Опять зебилов коряжит под статьей с фамилией Пороленко. Тенденция.
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12.09.2020 23:36 Відповісти
швидше вже Порох повернувся на своє законне Президентське місце!
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13.09.2020 08:00 Відповісти
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