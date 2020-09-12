Історія із "вагнерівцями" була спробою "втягнути Україну в міжнародну політику", - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що українська сторона діяла чітко в межах закону в історії із затриманням у Білорусі 33 членів ПВК "Вагнер".

Про це вона заявила в інтерв'ю Савіку Шустеру, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли стали розвиватися ці події, було зрозуміло, що це знову-таки випадок, коли Україну намагаються втягнути, і цей випадок може стати таким негативним прикладом, тому треба бути обережними. Ми діяли чітко в межах закону", - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що клопотання про видачу затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" було направлено Офісом генпрокурора, оскільки українська сторона вважає, що "це злочинці, які воювали проти України".

Читайте також: Україна видала Туреччині курдського бойовика Озера в обмін на сприяння у зірваній "вагнерівській операції", - Бутусов

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи сподівалася вона, що білоруська сторона видасть "вагнерівців", Венедіктова сказала: "Сподівалися ми чи ні, а ми маємо це робити і ми відпрацювали на 100 відсотків".

"У мене була розмова з генеральним прокурором Білорусі щодо цього. Я проговорила кваліфікацію статті, яку ми інкримінуємо... Ми були в переговорному процесі, але сталося так, як сталося", - пояснила вона.

Водночас генпрокурор підкреслила, що незалежно від того, чи бачив Офіс генпрокурора перспективу у видачі "вагнерівців", прокуратура змушена була зробити відповідні правові кроки. "Ми розуміємо, що тут буде такий присмак міжнародної геополітики стовідсотково. І при цьому не однієї держави, яку втягнуто в це... Але Україна не втручається у справи інших держав. Ми залишаємося у сфері кримінальної юстиції", - заявила Венедіктова.

Читайте також: Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов

Коментуючи суперечки про те, чи дійсно спецоперація з "вагнерівцями" розроблялася в Україні і чи буде проводиться розслідування, Венедіктова сказала: "Мені особисто не відомо, що така спецоперація готувалася. Але відразу, як тільки інформація з'явилася в ЗМІ, в Державному бюро розслідувань вже було зареєстровано кримінальне провадження і вже слідство ведеться".

Водночас Венедіктова зазначила, що, за її інформацією, ДБР розслідує за цим фактом не одне кримінальне провадження. "Тому тих людей, які вважають себе цінними свідками і можуть щось повідомити слідству додатково, думаю, органи досудового слідства мають допитати. Казати натяками про державницькі позиції, мені здається, що (...) якщо є інформація, треба прийти і повідомити", - підкреслила генпрокурор.

Читайте також: Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть"

Кажучи про майбутній допит колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана через його висловлювання в одному із інтерв'ю, Венедіктова зазначила: "ДБР реально має допитати (Богдана. - Ред.), і якщо є склад злочину або з'являться нові заяви, вони мають розслідуватися".

"Якщо Андрій Йосипович це заявляє, він прекрасно розуміє, до яких наслідків це може призвести", - підкреслила генпрокурор

Венедіктова також запевнила, що Офіс генпрокурора не має наміру нічого замовчувати або покривати когось. "Але ми це будемо робити без хайпу", - зауважила вона.

Читайте також: "Слуга народу" Корнієнко про інтерв'ю Богдана: "Треба, щоб компетентні органи розбиралися"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.