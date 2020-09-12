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ПВК Вагнер (1534) Венедіктова (829) Богдан Андрій (424)

Історія із "вагнерівцями" була спробою "втягнути Україну в міжнародну політику", - Венедіктова

Історія із

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що українська сторона діяла чітко в межах закону в історії із затриманням у Білорусі 33 членів ПВК "Вагнер".

Про це вона заявила в інтерв'ю Савіку Шустеру, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли стали розвиватися ці події, було зрозуміло, що це знову-таки випадок, коли Україну намагаються втягнути, і цей випадок може стати таким негативним прикладом, тому треба бути обережними. Ми діяли чітко в межах закону", - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що клопотання про видачу затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" було направлено Офісом генпрокурора, оскільки українська сторона вважає, що "це злочинці, які воювали проти України".

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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи сподівалася вона, що білоруська сторона видасть "вагнерівців", Венедіктова сказала: "Сподівалися ми чи ні, а ми маємо це робити і ми відпрацювали на 100 відсотків".

"У мене була розмова з генеральним прокурором Білорусі щодо цього. Я проговорила кваліфікацію статті, яку ми інкримінуємо... Ми були в переговорному процесі, але сталося так, як сталося", - пояснила вона.

Водночас генпрокурор підкреслила, що незалежно від того, чи бачив Офіс генпрокурора перспективу у видачі "вагнерівців", прокуратура змушена була зробити відповідні правові кроки. "Ми розуміємо, що тут буде такий присмак міжнародної геополітики стовідсотково. І при цьому не однієї держави, яку втягнуто в це... Але Україна не втручається у справи інших держав. Ми залишаємося у сфері кримінальної юстиції", - заявила Венедіктова.

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Коментуючи суперечки про те, чи дійсно спецоперація з "вагнерівцями" розроблялася в Україні і чи буде проводиться розслідування, Венедіктова сказала: "Мені особисто не відомо, що така спецоперація готувалася. Але відразу, як тільки інформація з'явилася в ЗМІ, в Державному бюро розслідувань вже було зареєстровано кримінальне провадження і вже слідство ведеться".

Водночас Венедіктова зазначила, що, за її інформацією, ДБР розслідує за цим фактом не одне кримінальне провадження. "Тому тих людей, які вважають себе цінними свідками і можуть щось повідомити слідству додатково, думаю, органи досудового слідства мають допитати. Казати натяками про державницькі позиції, мені здається, що (...) якщо є інформація, треба прийти і повідомити", - підкреслила генпрокурор.

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Кажучи про майбутній допит колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана через його висловлювання в одному із інтерв'ю, Венедіктова зазначила: "ДБР реально має допитати (Богдана. - Ред.), і якщо є склад злочину або з'являться нові заяви, вони мають розслідуватися".

"Якщо Андрій Йосипович це заявляє, він прекрасно розуміє, до яких наслідків це може призвести", - підкреслила генпрокурор

Венедіктова також запевнила, що Офіс генпрокурора не має наміру нічого замовчувати або покривати когось. "Але ми це будемо робити без хайпу", - зауважила вона.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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Топ коментарі
+71
А мы типа, 40 миллионов, на хуторе живём ?!..
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12.09.2020 14:27
+65
Пора перестать называть врагов - "клоунами", гнид - "зебилами".
Это работает на них как прикрытие и такое себе юморное оправдание.
Они враги, зрадники и зегниды.
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12.09.2020 14:34
+52
А Украина разве должна быть вне международной политики? Как понимать высказывание этой узкоглазой ЗЕбилки?..
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12.09.2020 14:30
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ну, а история с твоим назначением генпрокурором...иль скоро на взлёт...не оправдала оказанного ей высокого доверия,ах какая драма ...пиковая дама.
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12.09.2020 15:31 Відповісти
Береза пише.
Хотите посмеяться? Согласно последним соцопросам во Львове "слуги" имеют лишь 5% поддержки и если она упадёт, хоть на доли процентна, то не попадут в горсовет. Это называется "доцарювались".
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12.09.2020 15:32 Відповісти
По стране не больше 12 %.
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12.09.2020 16:45 Відповісти
пристрелите ее уже кто нибудь с ее зеленым сопливым боссом
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12.09.2020 15:36 Відповісти
Для зелених дятлів Україна це невеличкий хутір в степу, їх рівень інтелекту це сільська рада і то тільки хутора, а село для них це вже міжнародний рівень. Так треба роадіти що Україна є обьєктом а не субьєктом, але про що я говорю цим розумово відсталим і дефективним з дитинства біоістотам.
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12.09.2020 15:39 Відповісти
Не, ну она чисто дура. Как вообще получила высшее образование?
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12.09.2020 19:39 Відповісти
Папа проректор подарил диплом, а потом кафедру.
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12.09.2020 21:38 Відповісти
язык не поворачивается сказать насосала
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12.09.2020 21:56 Відповісти
Шоб Оно понимало в международной политике
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12.09.2020 15:39 Відповісти
Высказывание по типу: "Оно то конечно, потому что что ж, не без того, чтобы той, а в сущности оно так и получается".
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12.09.2020 15:52 Відповісти
А "пленки Деркачача", не попытка втянуть Украину в .... уголовное дело против Деркача уже есть？
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12.09.2020 15:54 Відповісти
" Мы были в переговорном процессе, но случилось как случилось"Источник: https://censor.net/ru/n3218924
Мы были в переговорном процессе, но ... меня и Зеленского послали ***** и будут посылать, потому что мы ЗЕбилы-обосранцы.
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12.09.2020 15:55 Відповісти
Мадам в школу ходила?
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12.09.2020 15:58 Відповісти
Ходила, но видно ничему не научилась
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12.09.2020 21:11 Відповісти
Не даром курица завалила аттестацию.Тупость на лицо и на лице.
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12.09.2020 15:58 Відповісти
КТО РОДИТЕЛИ ЭТОЙ ДЕБИЛКИ ????????
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12.09.2020 16:14 Відповісти
Папа - мусор.
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12.09.2020 21:39 Відповісти
20 лет был проректор Академии МВД в Харькове. каждый абитуриент минимум 3$ за поступление, на блатные факультеты от 5$. папашка с каждого имел +1$
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13.09.2020 01:49 Відповісти
БРЕД и ВРАНЬЕ!
Попытка сову на глобус натянуть!
Пленки Деркача/Ермака - вот это втягивание в политику и попытка перессорить.
А дело вагнеровцев, это зеленый ЗАШКВАР и ПРОВАЛ кацапских агентов!
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12.09.2020 16:04 Відповісти
Да не в політику, а в міжнародний скандал....
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12.09.2020 16:06 Відповісти
Ужас! Что эта дурашлепина несет? Кажись они там в Трускавце все на шутов и клоунов учились.
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12.09.2020 16:06 Відповісти
что она несет,черт побери.
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12.09.2020 16:08 Відповісти
А Україна - не суб'єкт світової політики? Обісралися - то вже хоч мовчи...
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12.09.2020 16:10 Відповісти
Історія із "вагнерівцямі" була спробою "втягнути Україну в міжнародну політику", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6296
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12.09.2020 16:10 Відповісти
Історія із "вагнерівцямі" була спробою "втягнути Україну в міжнародну політику", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9932
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12.09.2020 16:10 Відповісти
Ага, а потом ходит лживое утверждение, что евреи самые умные.
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12.09.2020 19:27 Відповісти
)))))))
Опять заголовок далек от текста статьи.
Альооо, соевые, бегом подмываться, вы круто обосрались и вас обосрали))))
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12.09.2020 16:15 Відповісти
Кружок тупых захватил власть в стране.
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12.09.2020 16:27 Відповісти
Этой суке с её азиатским лицом только сидеть в гареме,и исполнять все прихоти своего сюзирена.А её на должнрсть назначили.
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12.09.2020 16:29 Відповісти
Шо оно лепит? Оказывается Украина вне международной политики !!!
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12.09.2020 16:37 Відповісти
Венедиктова и Ермак-Козырь сделали все, чтобы "вагнеровцы" не были возвращены в Украину: https://youtu.be/4x6fBE2vrYE?t=3373
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12.09.2020 16:39 Відповісти
Иди на..уй.
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12.09.2020 16:49 Відповісти
Венедиктова, Эрмак... явные враги Украины.
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12.09.2020 17:00 Відповісти
Ця прокурориня провалила оперцію СБУ, але своєї провини не визнає, тому що виконувала домовленості Зе з Пу.
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12.09.2020 17:01 Відповісти
Нас нет ,нас нет,нас нет,и вообще мы груповой опоссум мы мертвы ......
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12.09.2020 17:03 Відповісти
ЭТА КОНЧЕННАЯ ИДИОТКА СЧИТАЕТ, ЧТО УКРАИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ВНЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ !!!
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12.09.2020 17:08 Відповісти
словоблудие.-"Мы понимаем, что тут будет такой привкус международной геополитики стопроцентно. И при этом не одного государства, которое втянуто в это… Но Украина не вмешивается в дела других государств: мы остаемся в сфере уголовной юстиции", - заявила Венедиктова.- это есть указанием того,что генпрокуратура была соучастницей того,что бы операция по поимке воевавших против Украины и ее народа преступников была провалена и была возможность после этого вешать лапшу всему миру на уши- " Мы были в переговорном процессе, но случилось как случилось", - пояснила она,именно потому,что будучи в переговорном процессе стали соучастниками того что случилось...
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12.09.2020 17:18 Відповісти
Это как?
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12.09.2020 17:40 Відповісти
Всё верно сказала.
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12.09.2020 18:01 Відповісти
от, плять, дурепа...
В неї теж є зелена парасолька, як в верещучки???
Україна не повинна займатись зовнішньою політикою??? - хай путєн за нас все вирішує??? до того зеленська влада веде???
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12.09.2020 18:04 Відповісти
Ой, дура! Украина всегда является стороной международрой политики, особенно во время фактической, но необъявленой войны!
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12.09.2020 18:08 Відповісти
''Международная геополитика''-масляное масло, она кончала бурсу с ************? Дебил на дебиле и дебилом поганяет. Как можна было выбрать эту тупую падаль?
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12.09.2020 18:13 Відповісти
Украину пытаются втянуть, и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожным, - сказала Венедиктова.
***************
Штирлиц и Кэт шли по улице. Раздался выстрел. Кэт упала. Штирлиц насторожился.
Источник: https://censor.net/ru/n3218924******************
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12.09.2020 18:40 Відповісти
"... мы отработали на 100 процентов" - і вони в РФ!! Ні, вона не дурна, бач, як відпрацьовує..навіть бажання та надії не було, все за законом....не втягнули нас у політику кляті "вагнерівці"!!
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12.09.2020 18:50 Відповісти
ліпше жувати ніж ляпати.........
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12.09.2020 19:14 Відповісти
Так ми вже й так втягнуті далі нікуди. Вона про що? Шо, знову "циц, а то путін нападе"? Так він вже напав, і сам визнав, що операція була. І що? Ти он мерзоту диркача "закрий", бо той нас дійсно втягне. І натягне по самі... помідори
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12.09.2020 19:23 Відповісти
Теперішні зелені посадовці, як тільки відкриють рот, так зашквар, брехуни та неучі
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12.09.2020 19:40 Відповісти
объясните наконец этой птушнице, что такое международная политика! боже , зельц, где ты набираешь этих кухарок, мендельша, вот эта якобы юристка, мери попинс с зонтом.... я куею. неужели ты сам такой же???
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12.09.2020 20:22 Відповісти
Ешо одна сухостойная сосна просится на киевские столбы
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12.09.2020 20:32 Відповісти
Еще один МИНИНГИТ всплыл! Дайте ей что-то в рот! Она когда сосет - спокойнее!
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12.09.2020 20:57 Відповісти
дебілкувата прокурорка навіть відморозитися нормально не вміє..
ментівський негативний відбір
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12.09.2020 22:42 Відповісти
згоден з
https://censor.net/ru/user/29296

Не даром курица завалила аттестацию.Тупость на лицо и на лице.
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12.09.2020 22:44 Відповісти

https://censor.net/ru/user/93636

Те, що Беня-діктова набита дура - вже ніхто не спорить..
Вона навіть не тямить, що суверенна держава і є суб'єктом міжнародної політики.. - за міжнародним правом
Тупа - як валянок!
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12.09.2020 22:45 Відповісти
!!
https://censor.net/ru/user/334640

Боже ж мой!,Да она же дура! А смеялись из Луценко,который по сравнению с этой...не знаю как,чтоб не обидеть сильно,- кладезь мудрости.! Это - близняшко поклонской? Очень интересно понять,кто (и за что!!!) проталкивает экскортниц с мозгами фарфоровой куклы в прокуроры???
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12.09.2020 22:50 Відповісти
Су.а!!!!
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13.09.2020 00:25 Відповісти
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что украинская сторона действовала Источник: https://censor.net/ru/n3218924

ТУПОРИЛА Дауниця щось хоче вумне сказати а виходить брєд
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13.09.2020 12:28 Відповісти
Що за тупість? .....А те що на території України ідуть бойові дії і захвачена територія ,це не е втягнення в міжнародну політику ??? Чому тоді в ООН весь час скарги ?В Гаагу запити?....
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13.09.2020 14:31 Відповісти
Не пОняла.... Она о чем? Это что, плохо, если Украина будет принимать участие в международной политике? Скажу очень культурно - есть люди умные, а есть такие, как бене- диктова... Но, ец этого не понять... Серого вещества маловато...
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13.09.2020 17:35 Відповісти
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