Ворог на Донбасі порушує умови відведення техніки: САУ, гаубиці та танки зафіксовано біля лінії зіткнення
Безпілотник ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення міномети та самохідні артилерійські системи окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
"Під час спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ зафіксував на непідконтрольній уряду України території низку порушень із боку російсько-окупаційних військ", - наголошується в повідомленні.
Зокрема, помічено озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення: на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області встановлено наявність чотирьох самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині - шістнадцяти самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і дванадцяти буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм).
Також зафіксовано озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання: на полігоні поблизу Бугаївки - десять танків (типуТ-64) та тринадцять зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10"); на полігоні неподалік Тернового - двадцять три танки (Т-64 - 12 одиниць, Т-72 - 11 одиниць).
Ці факти чітко вказують на порушення Мінських угод і досягнутих 22.07.2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.
Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню і готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника.
Будь ласка, зачекайте...
50% тех кто очень любит обещания (газ в два раза дешевле и т.д.). Среди них некоторое количество мечтателей, которым и обещать особо не надо - они сами домечтают, какие подарки победа их кумира им принесёт.
20-25% тех кто хочет строить независимую Украину и готов брать ответственность на себя.
Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.
Ну, сам виноват !
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от слова - совсем ! и в какое б очко зельц бы там не заглядывал и какое бы петушиное кукареканье в свои уши не слушал, какие бы инспекции и разводы не устраивал - по фиг!
все равно всё сделает не так... лишь раззадорит - захотят большего и позорного...