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Ворог на Донбасі порушує умови відведення техніки: САУ, гаубиці та танки зафіксовано біля лінії зіткнення

Ворог на Донбасі порушує умови відведення техніки: САУ, гаубиці та танки зафіксовано біля лінії зіткнення

Безпілотник ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення міномети та самохідні артилерійські системи окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Під час спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ зафіксував на непідконтрольній уряду України території низку порушень із боку російсько-окупаційних військ", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, помічено озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення: на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області встановлено наявність чотирьох самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині - шістнадцяти самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і дванадцяти буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм).

Також зафіксовано озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання: на полігоні поблизу Бугаївки - десять танків (типуТ-64) та тринадцять зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10"); на полігоні неподалік Тернового - двадцять три танки (Т-64 - 12 одиниць, Т-72 - 11 одиниць).

Ці факти чітко вказують на порушення Мінських угод і досягнутих 22.07.2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Читайте також: Зеленський по телефону обговорив з головою ОБСЄ Рамою ситуацію на Донбасі

Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню і готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника.

Ворог на Донбасі порушує умови відведення техніки: САУ, гаубиці та танки зафіксовано біля лінії зіткнення 01
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Топ коментарі
+16
«Народ, который желает отвести свою армию, будет встречать чужую»(с)
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12.09.2020 15:31
+11
и хрен кто пустит зелю на инспекцию, бо он лох
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12.09.2020 15:28
+10
Це і є - Держзрада!
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12.09.2020 15:30
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и хрен кто пустит зелю на инспекцию, бо он лох
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12.09.2020 15:28 Відповісти
зебил не лох , а предатель . Лохи те кто за него голосовали
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12.09.2020 15:59 Відповісти
Ну осталось только поляну накрыть для утырков-ынспекторов из ДыРы ...
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12.09.2020 15:29 Відповісти
Це і є - Держзрада!
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12.09.2020 15:30 Відповісти
«Народ, который желает отвести свою армию, будет встречать чужую»(с)
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12.09.2020 15:31 Відповісти
Ща клован туда поедет и всем оркам посмотрит в глаза. Увидя там мир после дозы "кокса" клован будет рад. И ермак доволен.
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12.09.2020 15:32 Відповісти
Це не важливо. Головне Україні виконати всі забаганки кацапів та сепарні. "Домашнее задание", ... блін.
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12.09.2020 15:33 Відповісти
Так може дідам з ТКГ, (які нєваівалі), треба вимагати проведення інспекції? Чи какаяразніца ?
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12.09.2020 15:36 Відповісти
Цель РФ показать что Зелебородько как сотворитель мира не состоялся. К выборам, если Рада не прогнется под кремлёвских, обязательно начнутся более серьёзные обстрелы. Ну и пиар Мертвечука как "единственного способного сотворить мир".
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12.09.2020 15:36 Відповісти
Мертветчука как не крути , но даже ценой капитуляции президентом сделать не получиться . Да к тому же , Богдан уже рассказал , что совет олигархов Украины выбирает из Кличка , Гройсмана и Розумкова.
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12.09.2020 15:42 Відповісти
там вроде еще портнов фигурировал
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12.09.2020 15:50 Відповісти
Да но у Портянки шансов еще меньше , чем у *********** кума , про него это скорее хитрый ход , его не стоит серьезно воспринимать .
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12.09.2020 15:52 Відповісти
Зачем ему президентом? Сейчас его партию активно пиарят к местным выборам, а там посмотрим.
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12.09.2020 17:33 Відповісти
Дело в том , что ваты у нас где то 20% , и паарь их не пиарь , их 20% и останется , одно радует , что Шарики всякие , портянки, пальцевские и т д тянут одеяло на себя .Объединяться они врят ли будут , бо их власть не интересует как минимум сей час , им надо ***** на бабло доить , а не прекращать войну которую они не смогут прекратить или начать настоящую гражданскую войну в результате которой все их украинские активы будут умножены на НОЛЬ.
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12.09.2020 17:40 Відповісти
Ваты у нас процентов 25%. Что характерно - чем ближе к линии фронта, тем больше пророссийских идиотов, хотя эти люди зачастую своими глазами видели последствия «защиты русскоязычных», и на собственной шкуре и на своём кармане испытали результаты «братской любви». Пальчевский - это «новое лицо» для тех кому не очень подходит Мертвечук, для меня оба они - это КГБ-ФСБ.
50% тех кто очень любит обещания (газ в два раза дешевле и т.д.). Среди них некоторое количество мечтателей, которым и обещать особо не надо - они сами домечтают, какие подарки победа их кумира им принесёт.
20-25% тех кто хочет строить независимую Украину и готов брать ответственность на себя.
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12.09.2020 18:24 Відповісти
А где инспектирование "той стороны", кравчучка и прочие. Наверное такая команда с масквабада просто не поступала.
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12.09.2020 15:36 Відповісти
Орієнтація - північ: журналісти Watchdogs віднайшли активи олігарха Коломойського у Росії (c)
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12.09.2020 15:39 Відповісти
И это все производится на заводах независимых республик
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12.09.2020 15:41 Відповісти
Ворог на Донбасі порушує умови відведення техніки: САУ, гаубиці та танки зафіксовано біля лінії зіткнення - Цензор.НЕТ 6859
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12.09.2020 15:43 Відповісти
https://itd.rada.gov.ua/services/PetitionПодписываем петицию.
Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.
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12.09.2020 15:45 Відповісти
Ну не когда такого не было и тут опять произошло. И только Осел Оманский настолько туп , что жутко любит учиться на своих ошибках , бо ума не хватило хоть приблизительно мельком посмотреть на новейшую историю и кацапов.
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12.09.2020 15:45 Відповісти
Ви його дуже високо оцінюєте. Це розумний вчиться на чужих помилках, дурень на своїх, а ідіот не вчиться ні на яких. Думаю, що третій варіант - це саме його.
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12.09.2020 15:50 Відповісти
Треба щоби зеля налякав їх обстрілом
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12.09.2020 15:48 Відповісти
Разве что своим пердежом когда селедку молоком запьем , на большее его не хватит.
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12.09.2020 15:54 Відповісти
так и то... в лучшем случае мендельша испугается ! в худшем - Ленка )))
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12.09.2020 15:57 Відповісти
Благодаря ослиной власти Украина превращается в СваЗЕленд. Скоро только ленивый не будет стараться ткнуть Украину мордой в говно. СПАСИБО вам 73% ДЕБИЛЫ!!!
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12.09.2020 15:50 Відповісти
а зеля даже ответную инспекцию не запросил, сразу снял штаны
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12.09.2020 15:51 Відповісти
Новая дата, когда грязный сапог террористов-головорезов будет топтать позиции украинских войск, ******* кровью наших солдат, уже назначена?
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12.09.2020 15:52 Відповісти
О, началось ...
Ну, сам виноват !

Ворог на Донбасі порушує умови відведення техніки: САУ, гаубиці та танки зафіксовано біля лінії зіткнення - Цензор.НЕТ 1981
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12.09.2020 15:54 Відповісти
Я бы предлагал прямо с фабрики выпускать ее уже сразу... "подписанной" На эту рожу даже говна своего тратить жалко !!!
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12.09.2020 21:02 Відповісти
Обычная "подготовка" к инспектированию, в порядке вещей, 7-й год.
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12.09.2020 15:55 Відповісти
Настане день коли пан Зеленській особисто із всім особовим складом ОПУ поведе в бій штрафну роту "слуги" хз ВР визволяти те, що здав ворогу без бою. А за спинами тих зелених колаборантів будуть кулемети і військові ЗСУ, який він принижував заради Кремля.

.
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12.09.2020 15:58 Відповісти
Украина "благодаря" янелоху сдает свои позиции, отводит войска, армия деморализована. Зеленая сопля все еще видит мир в глазах *****. А ведь гребаный враг серьезно готовится к войне.
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12.09.2020 16:00 Відповісти
зелепуку никогда не понять его куриным моском что ***** НЕ НУЖЕН мир в Украине...
от слова - совсем ! и в какое б очко зельц бы там не заглядывал и какое бы петушиное кукареканье в свои уши не слушал, какие бы инспекции и разводы не устраивал - по фиг!
все равно всё сделает не так... лишь раззадорит - захотят большего и позорного...
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12.09.2020 16:04 Відповісти
Шо слабо инспекцию направить?
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12.09.2020 16:19 Відповісти
оце новина!
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12.09.2020 16:49 Відповісти
зрада, вся ботоферма в атаку на Донецк уряяяяя!
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12.09.2020 17:59 Відповісти
Помните мирную делегацию с участием Гапона? Наверное, забыли...
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12.09.2020 19:09 Відповісти
Посадите Крав-Чухчу возле гаубиц на цепь, чтоб как только шмальнет - он то лаял, то скулил, а то и вовсе обсирался!!!
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12.09.2020 21:00 Відповісти
 
 