Ворог на Донбасі порушує умови відведення техніки: САУ, гаубиці та танки зафіксовано біля лінії зіткнення

Безпілотник ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення міномети та самохідні артилерійські системи окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Під час спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ зафіксував на непідконтрольній уряду України території низку порушень із боку російсько-окупаційних військ", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, помічено озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення: на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області встановлено наявність чотирьох самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині - шістнадцяти самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і дванадцяти буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм).

Також зафіксовано озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання: на полігоні поблизу Бугаївки - десять танків (типуТ-64) та тринадцять зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10"); на полігоні неподалік Тернового - двадцять три танки (Т-64 - 12 одиниць, Т-72 - 11 одиниць).

Ці факти чітко вказують на порушення Мінських угод і досягнутих 22.07.2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

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Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню і готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника.