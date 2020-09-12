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Зеленський (22429) Донбас (22348) перемир’я (814)

Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я

Зеленський: Радники

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що політичні радники глав держав "нормандської четвірки" не обговорили всі питання на зустрічі 11 вересня в Берліні і не поставили в них крапки, тому буде ще одна зустріч для продовження підготовки зустрічі лідерів у нормандському форматі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", сказав він це на брифінгу в суботу в Одесі.

"Перше - була зустріч, це дуже важливо. Це означає, що тривають зустрічі в нормандські форматі. І якщо зустрічаються радники, значить, буде плануватися зустріч лідерів у нормандські форматі. Радники не обговорили всі питання і не поставили крапку в багатьох питаннях, тому буде ще одна зустріч радників", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що найголовніше рішення, яке є після зустрічі в Берліні, - це продовження і дотримання режиму тиші на Донбасі.

"Чи задоволені ми на сто відсотків? Ні. Була бойова втрата, так. Але якщо ми йдемо до виконання Мінських угод, йдемо до миру на сході України, то перше і головне питання - це дотримання режиму тиші. Це означає, що наші хлопці не будуть гинути", - вказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог на Донбасі порушує умови відведення техніки: САУ, гаубиці та танки зафіксовано біля лінії зіткнення
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Топ коментарі
+46
гибнут люди... боевики ведут ПОСТОЯННЫЙ обстрел ВСУ, роют новые окопы... "Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения " - а у зеленой шмаркли "соблюдается перемирие"...
это всё потому что у него большая вавка в голове, которая "войну уже закончила"
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12.09.2020 16:01
+31
ОЙ ЖЕ ДЕБИЛ Вова лучше не открывай своего идиотского рота противно у тебя галвное запор имеется и гарно...
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12.09.2020 15:58
+26
Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 1596
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12.09.2020 16:00
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ОЙ ЖЕ ДЕБИЛ Вова лучше не открывай своего идиотского рота противно у тебя галвное запор имеется и гарно...
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12.09.2020 15:58 Відповісти
гибнут люди... боевики ведут ПОСТОЯННЫЙ обстрел ВСУ, роют новые окопы... "Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения " - а у зеленой шмаркли "соблюдается перемирие"...
это всё потому что у него большая вавка в голове, которая "войну уже закончила"
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12.09.2020 16:01 Відповісти
Так жто ему Ермак рассказывает - а он как ПОПУГАЙ повторяет
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12.09.2020 16:04 Відповісти
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 6323
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12.09.2020 16:23 Відповісти
Політика Зеленського на фронті не дозволила на 1,5 року отримати жодних досягнень які б можна було обозначити як перемогу! 1,5 роки бездарно втрачено і прийшов час змінювати підходи до припинення війни! Припинити війну дипломатичними зусиллями не виходить, отже потрібно повертатись до активний бойових дій на фронті!
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12.09.2020 17:19 Відповісти
и тут бяда еще и какая или он Вова с Ермаком Кравчуком и ОПАджопой им прыгоАналами в натуре предатели или в натуре ..оцы..а может ассорти все разом?????
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12.09.2020 16:41 Відповісти
Ми маємо пробачати своїх ворогів.
Але тільки після їхнього знищення.
Р. Шухевич

Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 6649
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12.09.2020 16:12 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ ОСЕЛ---тебе срут на голову,а тебе кажется прогресс !!!!!!!!!!!
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12.09.2020 16:13 Відповісти
Зелох даже не думай!
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12.09.2020 15:58 Відповісти
идиот
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12.09.2020 15:59 Відповісти
Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 2763
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12.09.2020 15:59 Відповісти
Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 1596
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12.09.2020 16:00 Відповісти
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 6048
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12.09.2020 16:08 Відповісти
зеленая гнида уже забронила себе место в ростове?
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12.09.2020 16:00 Відповісти
Зачем собираться перед выборами ?

Кто ЗЕ советует такую дурь ? Ермак?

Вопросы они не решат , с ***** не встретятся- тот боится нос из бункера высунуть из-за коронавируса, ТОЛЬКО НАРОД СМЕШАТ - КЛОУНЫ
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12.09.2020 16:00 Відповісти
Видео про то что хутина держат под землей

https://youtu.be/sc80DHdb7tU
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12.09.2020 16:02 Відповісти
так жаба ,оказывается ,больше всех прислушивается к коле котлете
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12.09.2020 16:12 Відповісти
15:25 https://censor.net/ru/news/3218929/**************************************************************************************************************
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12.09.2020 16:00 Відповісти
А це зеленим вилупкам по цимбалам - у них інша мета та завдання...
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12.09.2020 16:47 Відповісти
первый и главный вопрос - это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать", - указал он

так может распустить всю армию ?
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12.09.2020 16:01 Відповісти
Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 5287Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 5287Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 1674
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12.09.2020 16:02 Відповісти
Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 546
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12.09.2020 16:02 Відповісти
Значит Украинцы соберутся еще раз перед ОП и на госдачах... И чем это закончится для вiслюка оманского - главная интрига.
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12.09.2020 16:02 Відповісти
Хватит содержать госдачи на налоги украинцев
Выгнать оттуда всех к чертовой матери
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12.09.2020 16:05 Відповісти
Отдать детям? вiслюк оманский это и обещал
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12.09.2020 20:12 Відповісти
нехай ***** хоть в Київі було би пєрєміріє...
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12.09.2020 16:03 Відповісти
А что страницу с Венедиктовой потерли? Получается что к ней приходят с Офиса ПреЗЕдента!
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12.09.2020 16:05 Відповісти
Они готовы хоть голой жопой на ежа сесть, лишь бы продержать это эфемерное "перемирие" до местных выборов.
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12.09.2020 16:08 Відповісти
Гордон Зеленському:

"у нас предатель на предателе ...

вас окружает огромное количество предателей, российских наемников в прямом смысле этого слова, людей, завербованных Россией или являющихся агентами влияния России.
Эти люди толкают вас, - говорю я Владимиру Зеленскому, - а с вами и всю Украину в объятия России, на условия России. И эти люди подведут под монастырь и вас, и всю Украину, если вы от них немедленно не избавитесь".

Відео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4591&v=ZIHL9YZRm6Q&feature=emb_logo

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12.09.2020 16:08 Відповісти
https://twitter.com/Zebilizmy

https://twitter.com/Zebilizmy Зебілізми



Приїхали з хлопцями на велосипедах на відкриття дитячого садочку, збудованого за часів епохи бідності. Через офшори бариги, нашій https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #зекоМанда довелося дофарбувати фасад за кошти з короновірусного фонду. Були хвин 20, бо у нас ще багато "Великого будівництва".


https://twitter.com/i/status/1304716234949263361 https://twitter.com/i/status/1304716234949263361
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12.09.2020 16:08 Відповісти
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 8835
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12.09.2020 16:10 Відповісти
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 4236
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12.09.2020 16:09 Відповісти
Этот дает лживую информацию о режиме тишины и обещания, что наши парни не будут погибать. Он что, знает планы карлика Или все по согласованию с мордором ?
Зато рашистский бандпредставитель козак дает указания Верховной Раде как и за что голосовать.
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12.09.2020 16:10 Відповісти
тю...так разоружить нашу Армию и поднять белый флаг
и будет тихо... и наши парни не будут гибнуть...делов то?
(зачем я это написал?...еще так сделают - никогда себе не прощу за эту подсказку!!)
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12.09.2020 16:10 Відповісти
Так режим же нарушает "та сторона" от чего и гибнут наши бойцы. Какая радость от того, что не даём "ответку". Ну и достижение, достойное лоха.
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12.09.2020 16:12 Відповісти
Перемирие сохраняется только в голове долбодятла зеленского
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12.09.2020 16:13 Відповісти
Кремлевские советники Путина практически управляют президентом Украины, Лугандонские военные внаглую требуют доступа к нашим военным укреплениям, Медведчуки, Коломойские и Кучмы доминируют в медийном пространстве, а у клоуна-дегенерата одна мантра: "Главное, что у нас перемирие!"

Мне в связи с этим вспоминается точно такая же мантра, которой пытались успокоить одну нищавшую страну в последние годы ее существования: "Главное, что при Брежневе 40 лет не было войны!"
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12.09.2020 16:13 Відповісти
https://twitter.com/falledlenin

https://twitter.com/falledlenin Український часопис



В цей день 1995 року народився Юрій Поправка - Герой України, студент КПІ. Закатований рос.окупантами 17-19.04.2014 разом з Володимиром Рибаком.


Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 1827

Причина смерті В.Рибака та Ю.Поправки - комбінована травма тіла внаслідок тортур, з подальшим утопленням ще живих непритомних потерпілих. 20.04 російський терорист Гіркін особисто наказав самопроголошеному "меру" Слов'янська Пономарьову вивезти зі штабу їх тіла.
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12.09.2020 16:14 Відповісти
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 1696
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12.09.2020 16:48 Відповісти
ермак требует себе установить должность" государственный секретарь"... конючит шо с казаком не на одном уровне он
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12.09.2020 16:15 Відповісти
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал возле линии столкновения минометы и самоходные артиллерийские системы оккупантов.Источник: https://censor.net/ru/n3218929

--------------------
а нашему дурачку все Божья роса. миротворец гребаный
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12.09.2020 16:15 Відповісти
"12.09.20 15:25 Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения"! Янелох что ты там нюхаешь???
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12.09.2020 16:15 Відповісти
Гнусная, мелкая зеленая блевотина !!!!
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12.09.2020 16:18 Відповісти
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 8200

Братушки радимые! Не надо нас стрелять! Мы свои янычары -каины, сдаёмся!
Мир! Капитуляция, капитуляция, капитуляция..... !!!
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12.09.2020 16:21 Відповісти
Блин, ну неужели он не понимает, что его тупо ведут на рашенском поводке? что значит "перемирие сохраняется"? Да захочет Москва, и сегодня же это "перемирие" также быстро закончится. Очень похоже что нас тупо ведут по специально разработанному сценарию - сначала в течение полугода продемонстрировать свою агрессивность, когда почти каждый день наши несли людские потери ,а потом вдруг услышали аргументы Зелиных "переговорщиков" и решили пойти нам "навстречу", дав команду сепарам придержать на это время обстрелы. Создавая этим для нашего "электората" иллюзию того, что Украине таки есть смысл идти на политические уступки насчет особого статуса ордло и прочим кремлевским фишкам. Похоже что нас опять "разводят как котят".
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12.09.2020 16:22 Відповісти
Главное что бы ты кушал и срал хорошо. Ушлепок зеленый.
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12.09.2020 16:23 Відповісти
Ну, хто в темі- зрозуміє
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 1460
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12.09.2020 16:23 Відповісти
...Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие... Убитых украинских солдат ЗЕгнида решила просто не замечать.
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12.09.2020 16:27 Відповісти
Тишина и прекращение огня - ни разу не "главное". Более того - они вредны.
Пока наша территория оккупирована, огонь должен быть и он должен только усиливаться, пока враг не будет изгнан и принуждён к репарациям. А стабилизация ситуации в условиях, когда территории отторгнуты - это фиксация поражения : мы потеряли 7% украинской земли (АРК Крым, г. Севастополь, части Донецкой и Луганской областей).

Если территории забрали силой, их вернуть можно тоже только силой. Не будет по-другому.
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12.09.2020 16:36 Відповісти
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 4918
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12.09.2020 16:50 Відповісти
йди в сраку, моль зелена
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12.09.2020 16:52 Відповісти
ЗЕ - Мародер.
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12.09.2020 17:02 Відповісти
За яке перемир'я ти мариш??? Фєдєрасти стріляють, а ми мовчимо, на своїй землі. За який відосік путєн тебе тримає на гачку???
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12.09.2020 17:11 Відповісти
мир смотрит на украинский "квартал "- в исполнении "зеленого клована" ,который теперь уже веселит мировую пыблику убеждая 73 процента "не лохов" и всех остальных словесным поносом-""Первое - была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи(если была встреча ,то она состоялась) в Нормандском формате. И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров в Нормандском формате.(снова будет встреча) Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников"- главное у клована встречи -"люди встречаются люди влюбляются",зачем народу Украины нужны встречи "европейского квартала" которые так и ничего не "навстречали" для Украины,кроме потери территори,создание ордло ,войны, и около 15000 тысяч убитыми?Встречи будут продолжатся..
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12.09.2020 17:11 Відповісти
-
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я за любу ціну навіть і капітуляцією Україні на милость паРаші. І як тільки ЗРада підпише а підпише бо вона антиукраїнська ЗРада а не Українська Рада Закон про вибори кривавих нелюдей вбивць окупантів і терористів на окупованих кремлем територіях бандитської резервації "лугандоніі" . А це перший крок до капітуляції України так відразу і зберуться щоб на нормандській змові шибко порадувати капітуляцією України представників кремлівських фашистів )(уйла захрипів - заверещав продажний ...резидент капітулянт.
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12.09.2020 17:17 Відповісти
Не удобно говорить ,что обосрался ,так он говорит ,что главное что сохраняется перемирие...
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12.09.2020 17:19 Відповісти
Накрывшись одеялом с головой, и бормоча волшебное слово "мир", он надеется,что война закончится. Это перемирие Зеля считает своим главным достижением,ведь больше похвастать нечем, тем более перед выборами..И будут они всячески это перемирие удерживать, как единственную предвыборную фишку. Похоже для него сейчас это главное, а о последствиях он не думает.
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12.09.2020 17:23 Відповісти
-
Подпиши петицию: Родичі загиблих в українсько-російській війні наполегливо вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради. І можливо що і цим продажним ...резидентом ЗЕбілом - капітулянтом! Та його прокремлівським анти-українським оточенням!
Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.
Автор(ініціатор): Тарасова Віталіна
Статус петиції: Оприлюднена
Дата початку збору підписів: 07 вересня, 2020
Дата завершення збору підписів: 07 грудня, 2020
Залишилось днів до закінчення збору: 85
Загальна кількість підписів вже : 19 730.
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12.09.2020 17:24 Відповісти
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 1851
Дивись Юда - ЗЕбіле - капітулянте та задумайся, бо українці жорстко не дадуть тобі продажному - кремлівському яничару своєю капітуляцією знищити Вкраїну .Скоро на святий день Захисника Вкраїни -Покрови, а то й раніше всі як один українські патріоти і брати козаки завітають до твого прокремлівського -антиукраїнського лігва ОП. І досить жорстко запитають тебе промосковського холуя перевертня про твою зраду на користь кремлю.
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12.09.2020 17:36 Відповісти
Не треба ждати святої Покрови. Приходьте у понеділок 14 вересня о 10:30 до Верховної Ради. Не дамо покидькам прийняти постанову про вибори в ОРДЛО!
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12.09.2020 20:51 Відповісти
Уже вся верхушка заменена на людей Кремля, а дебилу лиш бы не стреляляли...
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12.09.2020 17:37 Відповісти
То что сепары сейчас не стреляет это чистая замануха, чтобы раскачать украинцев согласиться на "мир" на любых рашенских условиях. Это принцип рекетиров - самим создать проблему и самим же предложить это проблему решить на определенных условиях естественно с выгодой для себя.
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12.09.2020 17:52 Відповісти
Выкиньте этого колаборанта на русскую помойку.
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12.09.2020 17:58 Відповісти
Всё верно сказал.
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12.09.2020 18:00 Відповісти
Пєрєміріє,это когда тебе имеют.Зе
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12.09.2020 18:00 Відповісти
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 6083
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12.09.2020 18:01 Відповісти
Приднестровье 2.
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12.09.2020 18:22 Відповісти
ну давай будем сосать у пушилина ведь главное это перемирие......
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12.09.2020 20:25 Відповісти
И с какого перепугу шо ешо не все просрал вова так получется
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12.09.2020 20:29 Відповісти
"Первое - была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи... И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча..."


Боже, яке воно тупе!!!
Послухайте що віслюк молов в Житомирському політехнічному. https://www.facebook.com/alla.chula/videos/3824862930876437
Дно бездонне.
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12.09.2020 20:47 Відповісти
Поради до зустрічі дипрадників Н4: наполягати на поверненні до принципу «спершу безпека», відновлення роботи над «дорожньою картою» імплементації Мінська і ідеї розгортання миротворців ООН, закриття кордону, виведення рос окупац військ.
Потім - політичні питання !!
Інакше - провал!
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12.09.2020 23:43 Відповісти
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 9756
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13.09.2020 00:39 Відповісти
Нуу! Если гибель трёх солдат , плюс ренения ещё трёх солдат, за последние три дня , это достижения перемирия, тогда такое перемирие точно никому и на хрен не нужно. и не надо этим гордится!!
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13.09.2020 13:33 Відповісти
 
 