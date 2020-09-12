Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що політичні радники глав держав "нормандської четвірки" не обговорили всі питання на зустрічі 11 вересня в Берліні і не поставили в них крапки, тому буде ще одна зустріч для продовження підготовки зустрічі лідерів у нормандському форматі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", сказав він це на брифінгу в суботу в Одесі.

"Перше - була зустріч, це дуже важливо. Це означає, що тривають зустрічі в нормандські форматі. І якщо зустрічаються радники, значить, буде плануватися зустріч лідерів у нормандські форматі. Радники не обговорили всі питання і не поставили крапку в багатьох питаннях, тому буде ще одна зустріч радників", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що найголовніше рішення, яке є після зустрічі в Берліні, - це продовження і дотримання режиму тиші на Донбасі.

"Чи задоволені ми на сто відсотків? Ні. Була бойова втрата, так. Але якщо ми йдемо до виконання Мінських угод, йдемо до миру на сході України, то перше і головне питання - це дотримання режиму тиші. Це означає, що наші хлопці не будуть гинути", - вказав він.

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