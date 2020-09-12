УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10942 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
10 721 232
Донбас (22348) перемир'я (814) Єрмак Андрій (1352)

Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак

Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що режим припинення вогню на Донбасі триватиме, хоч це і не влаштовує певні сили як іззовні, так і всередині України.

Про це він сказав журналістам в Одесі під час робочої поїздки з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали беззаперечну підтримку вже з боку всіх учасників "нормандського формату" щодо режиму припинення вогню. Він триватиме попри спроби зірвати, які були, і ми це визнаємо. На жаль, він не влаштовує не лише наших ворогів іззовні, а й ворогів, які протидіють цьому всередині країни. Не всім потрібен мир", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що рішення про припинення вогню на Донбасі було прийнято в межах Мінського процесу і Тристоронньої контактної групи, а тепер ще й отримало підтримку країн "нормандської четвірки".

Читайте також: ОП змінив фото, залишивши самого Єрмака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналіст Ткач. СКРИНШОТ

"Це найдовший термін припинення вогню, який є упродовж всієї війни. Для нас це дуже важливо", - зазначив Єрмак.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+66
Режим прекращения огня на Донбассе хотели сорвать, потому что он невыгоден врагам как извне, так и внутри Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 4511
показати весь коментар
12.09.2020 16:25
+55
Иностранные враги Украины хотят сорвать перемирие? Дайте угадаю, это США хотят сорвать перемирие!
показати весь коментар
12.09.2020 16:19
+46
Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 623
показати весь коментар
12.09.2020 16:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
І чіто ето за фраґі такіє, ізфнє, москальський ти виродку? Чи це ти, не доведи путлєр, мав на увазі "ту сторону"?
показати весь коментар
12.09.2020 17:20 Відповісти
Каждый день теперь, видешь эти лоснящиеся от икры, хари пенсионеров...и так стыдно становится перед зебилами(

Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 200
показати весь коментар
12.09.2020 17:20 Відповісти
Это, пля, шедевр. Как такие доживают до 80 на одном костном мозге?
показати весь коментар
12.09.2020 19:38 Відповісти
Про врагов внутри страны агент Козырь имел ввижу себя что-ли ?
показати весь коментар
12.09.2020 17:21 Відповісти
Ні . Він мав на увазі "врагов росіі".
показати весь коментар
12.09.2020 20:41 Відповісти
Режим прекращения огня на Донбассе хотели сорвать, потому что он невыгоден Украине.Теперь можно требовать от Европы и США снятия санкций с ****, - Ермак
показати весь коментар
12.09.2020 17:22 Відповісти
Мне почему-то кажется. что это перемирие закончится хорошо подготовленным наступлением рашистов.
показати весь коментар
12.09.2020 17:24 Відповісти
Странная ситуйовина вырисовывается.
Когда пидролексеич в 2014-2015 гг призывал о совместном патрулировании, более того, хотел совместное патрулирование границы Украины пограничниками Украины и винторогими ублюдками, ни одного ********** это не задело.
Что,тогда было все правильно?
показати весь коментар
12.09.2020 17:39 Відповісти
Петро об'являв перемир'я, знаючи що рашамне дотримається, щоб захід ввів санкції. А от шо зеля робить ? Питання до зелєбобів. Бо дуже вже це схоже на капітуляцію.
показати весь коментар
12.09.2020 18:06 Відповісти
Я про перемирия не писал, я про патрулирование границы.
Читай внимательно и выкинь методички.
показати весь коментар
12.09.2020 18:09 Відповісти
Это об этом?
Порошенко: пограничники Украины и России будут патрулировать границу совместно.
Но не совместно с сепарами.
показати весь коментар
13.09.2020 14:34 Відповісти
Я всегда знал, шо прыхыльныкы ************* разбираются в сортах говнища. Я не разбираюсь
показати весь коментар
13.09.2020 16:05 Відповісти
Не, ты просто пропагандонишь, манипулируешь, подменяешь понятия. Не тупишь, ибо не тупой.
показати весь коментар
13.09.2020 16:13 Відповісти
Шото очень много этой бородатой дыни стало..
Как бы там ни было, но кто у нас в стране на данный момент "Гарант" ?
ПреЗЕдент, или презЕРМАК ?!
показати весь коментар
12.09.2020 17:41 Відповісти
ооо, когда то это уже было , вспоминая "врагов народа" у товарища Сталина.

Ермак конечно же имеет в виду врагов "слуг народа"
показати весь коментар
12.09.2020 17:50 Відповісти
Відкрию таємницю. Мінські домовленості були створені не заради миру, а щоб хоч якось зупинити агресію росії, що розповзалася по Україні.. При Порошенко ні про який мир, ні про навіть припинення вогню не йшлося. Наразі те, що стало трохи менше загиблих з нашого боку - це підрахунок на рівні похибки. І зовсім не радує, що стало менше вбитих бандитів.
Сьогодні була можливість вистрілити у ворога, але руки воїнів зв'язані наказом не стріляти. А завтра ворог, що залишився живий, цим скористається.
показати весь коментар
12.09.2020 18:16 Відповісти
Мир потрібен всім.
але вам потрібна капітуляція - це не мир, а нова окупація України лаптєвстанієй...
показати весь коментар
12.09.2020 18:19 Відповісти
Яких же ублюдків ви привели до влади,зе-дебіли.
показати весь коментар
12.09.2020 18:22 Відповісти
Що ця гидота буде казати, коли ії будуть вішати на гиляку?
показати весь коментар
12.09.2020 18:48 Відповісти
Какой скромняга))
Стесняется публично признать, что оно и есть враг № 1 внутри Украины!
Что за дебилов навыбирали эти ватники и недоумки???
Сколько дерьма придется выгребать после этой зебильной шоблы!!!!!!!
Молчу уже, что они все допущены до гос. тайны.
Уроды, чтоб вы все повыздыхали!!!!
показати весь коментар
12.09.2020 19:19 Відповісти
Вору остаётся только кричать - "держите вора"!
показати весь коментар
12.09.2020 19:27 Відповісти
Що, ермак, " эти козлы нам мешают жыть" хто не хоче здати Україну кацапам, той тобі ворог
показати весь коментар
12.09.2020 19:29 Відповісти
Що, ермак, " эти козлы нам мешают жыть" хто не хоче здати Україну кацапам, той тобі ворог
показати весь коментар
12.09.2020 19:30 Відповісти
зермаку с брателой не дали заработать на торговле государственными должностями и теперь он в московии через подставных лиц продает билеты на сафари в лугандонию, а наша армия в ответ стрелять не может. Таковы правила прекращения огня.
показати весь коментар
12.09.2020 19:50 Відповісти
Яка ж вона огидна, ця неголена косорота фсбешна пика!
показати весь коментар
12.09.2020 20:47 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
12.09.2020 21:11 Відповісти
Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9698

...
показати весь коментар
12.09.2020 22:17 Відповісти
Казачок Козыревич Дерьмак
показати весь коментар
12.09.2020 23:15 Відповісти
ермак там наобещал что угодно, чтоб россияне не начали обострение на фронте до выборов. Главная задача - продержаться в таком «режиме тишины», чтоб правящая «Слуга народа» шла на выборы как «миротворец». Иначе просто хвастаться нечем и будет вообще полный провал на местных выборах. Ни о чем больше на переговорах речь и не шла. Поэтому, все кто против сдачи национальных интересов Украины для зебилов ---враги!

Нынешняя власть живет по принципу - «нам бы день простоять, да ночь продержаться». Никаких стратегических задач на Банковой не собираются выполнять. Это для многих уже очевидно.
показати весь коментар
13.09.2020 00:01 Відповісти
https://youtu.be/4x6fBE2vrYE?t=3373 ФейгинLIVE: Кулеба. Ермак. Венидиктова. Дело Шеремета и провал операции "вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
показати весь коментар
13.09.2020 00:28 Відповісти
Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4416
показати весь коментар
13.09.2020 00:29 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 