Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що режим припинення вогню на Донбасі триватиме, хоч це і не влаштовує певні сили як іззовні, так і всередині України.
Про це він сказав журналістам в Одесі під час робочої поїздки з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми отримали беззаперечну підтримку вже з боку всіх учасників "нормандського формату" щодо режиму припинення вогню. Він триватиме попри спроби зірвати, які були, і ми це визнаємо. На жаль, він не влаштовує не лише наших ворогів іззовні, а й ворогів, які протидіють цьому всередині країни. Не всім потрібен мир", - сказав Єрмак.
Він зазначив, що рішення про припинення вогню на Донбасі було прийнято в межах Мінського процесу і Тристоронньої контактної групи, а тепер ще й отримало підтримку країн "нормандської четвірки".
"Це найдовший термін припинення вогню, який є упродовж всієї війни. Для нас це дуже важливо", - зазначив Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
Когда пидролексеич в 2014-2015 гг призывал о совместном патрулировании, более того, хотел совместное патрулирование границы Украины пограничниками Украины и винторогими ублюдками, ни одного ********** это не задело.
Что,тогда было все правильно?
Читай внимательно и выкинь методички.
Порошенко: пограничники Украины и России будут патрулировать границу совместно.
Но не совместно с сепарами.
Как бы там ни было, но кто у нас в стране на данный момент "Гарант" ?
ПреЗЕдент, или презЕРМАК ?!
Ермак конечно же имеет в виду врагов "слуг народа"
Сьогодні була можливість вистрілити у ворога, але руки воїнів зв'язані наказом не стріляти. А завтра ворог, що залишився живий, цим скористається.
але вам потрібна капітуляція - це не мир, а нова окупація України лаптєвстанієй...
Стесняется публично признать, что оно и есть враг № 1 внутри Украины!
Что за дебилов навыбирали эти ватники и недоумки???
Сколько дерьма придется выгребать после этой зебильной шоблы!!!!!!!
Молчу уже, что они все допущены до гос. тайны.
Уроды, чтоб вы все повыздыхали!!!!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Нынешняя власть живет по принципу - «нам бы день простоять, да ночь продержаться». Никаких стратегических задач на Банковой не собираются выполнять. Это для многих уже очевидно.