УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10647 відвідувачів онлайн
Новини
3 325 10
цигарки (958) тютюн (500) монополія (133) Тедіс Україна (68)

Національний оператор на ринку тютюнових виробів посилить монополію "Тедіс Україна", - аналіз

Національний оператор на ринку тютюнових виробів посилить монополію

Розпорядження Кабінету Міністрів про створення пілотного проєкту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів" може стати спробою уряду створити одну з найбільших корупційних схем незалежної України.

Про це йдеться в статті "Лівого берега", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, критерії відбору кандидата на єдиного оператора прописані під одну єдину компанію – ТОВ "Тедіс Україна".

Відомо, що компанія створена російським дистриб'ютором "Мегаполіс" в 2010 році, а після 2014 року ТОВ "Тедіс Україна" перейшла в управління офшорами, розташованими в Республіці Кіпр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень торгівлі підробленою тютюновою продукцією досяг максимуму за останні 6 років, - ЗМІ

Кінцевими бенефіціарами ТОВ "Тедіс Україна" є бізнесмен Борис Кауфман і двоє громадян Великої Британії.

Видання зазначає, що проголосований урядом проєкт розпорядження повністю нівелює рішення АМКУ N697-р від 10 жовтня 2019 року про накладення 6,5 млрд гривень штрафу за картельну змову на виробників сигарет і дистриб'ютора з продажу тютюнових виробів ТОВ "Тедіс Україна".

Юристи тютюнових компаній можуть використовувати проєкт розпорядження для оскарження в судах правомірності виплачених ними коштів. При цьому мова йде як про 3,1 млрд грн вже сплачених виробниками засобів, так і про 3,4 млрд грн, які ще не оплатив ТОВ "Тедіс Україна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр економіки Петрашко лобіював інтереси "Тедіс-Україна" і має бути звільнений, - нардеп "Слуги народу" Качура. ВIДЕО

На думку авторів статті, створення єдиного оператора суперечить обіцянкам президента зруйнувати тютюнову монополію, а звинувачення уряду в корупції можуть бути небезпечними для рейтингу партії "Слуга народу" напередодні місцевих виборів 25 жовтня.

Як відомо, "Тедіс Україна" здійснює 70% продажів всіх тютюнових виробів в Україні з торговою націнкою в 7-10%, оборотом близько 70 млрд грн на рік.

"Після створення єдиного оператора, тютюновий ринок буде належати "Тедісу" на 100% - всі легально працюючі регіональні оптові оператори (десятки українських компаній) гарантовано збанкрутують, тисячі працівників втратять роботу", - йдеться в статті.

Крім того, на думку журналістів, після створення єдиного тютюнового оператора зросте рівень контрабанди, оскільки єдиний дистриб'ютор фізично не зможе доставляти сигарети в усі 80 тисяч роздрібних торгових точок. Відповідно, знизиться рівень продажів легальних сигарет і надходження від тютюнової галузі до державного бюджету.

Нагадаємо, 9 вересня уряд підтримав проєкт розпорядження КМУ про реалізацію пілотного проєкту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів", який буде надавати логістично-інформаційні послуги для ринку і держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Документ розроблений Мінекономіки спільно з Міністерством фінансів України на виконання доручень прем'єр-міністра України за результатами узгоджувальних нарад в Службі безпеки України.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Зато зебилам сказки расскажут про неправильных табачных акул монополитсов.
показати весь коментар
12.09.2020 18:23
+2
https://censor.net/ru/resonance/3211043/pochemu_zelenskiyi_obedal_s_sigaretnym_shemschikom_kaufmanom/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4366900310016898

Національний оператор на ринку тютюнових виробів посилить монополію "Тедіс Україна", - аналіз - Цензор.НЕТ 1304
показати весь коментар
12.09.2020 20:19
+1
буде належить 100%.воно вже належить другых немає.то всі дочки
показати весь коментар
13.09.2020 08:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато зебилам сказки расскажут про неправильных табачных акул монополитсов.
показати весь коментар
12.09.2020 18:23 Відповісти
Да пофиг, на продуктовом рынке на каждому углу продажа семечек, табака и махорки, причем по 20-30 разных видов табака + фабричной нарезки Winston, Camel, Marlboro по 20 грн за граненый стакан, которго с головой хватит на 10 дней.
показати весь коментар
12.09.2020 18:27 Відповісти
Покупаю у одного поставщика английский сорт табака по 20, закатываю попиросы с фильтром ручным станком, за пол часа могу забить две пачки легко, монополисты идут в зад со своей мальборо и давидофф по 50-60 за пачку.
показати весь коментар
12.09.2020 18:31 Відповісти
Да царапайтесь там себе сколько душа возжелает! Главное, сделайте же цены на табак приемлемыми, а не драконовскими! Не лишайте народ одного из немногих удовольствий.
показати весь коментар
12.09.2020 18:37 Відповісти
Тедис - это мегакоррупция,вовка таки дрогнул и сдался этой грязной мафии.
показати весь коментар
12.09.2020 18:58 Відповісти
..."табак" говорите??Ну_ну....
показати весь коментар
12.09.2020 20:16 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3211043/pochemu_zelenskiyi_obedal_s_sigaretnym_shemschikom_kaufmanom/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4366900310016898

Національний оператор на ринку тютюнових виробів посилить монополію "Тедіс Україна", - аналіз - Цензор.НЕТ 1304
показати весь коментар
12.09.2020 20:19 Відповісти
речь идет как о 3,1 млрд грн уже уплаченных производителями средств Источник: https://censor.net/ru/n3218944
показати весь коментар
12.09.2020 21:43 Відповісти
"речь идет как о 3,1 млрд грн уже уплаченных производителями средств, так и о 3,4 млрд грн, которые еще не оплатил ООО "Тэдис Украина"

Національний оператор на ринку тютюнових виробів посилить монополію "Тедіс Україна", - аналіз - Цензор.НЕТ 6113
показати весь коментар
13.09.2020 12:44 Відповісти
буде належить 100%.воно вже належить другых немає.то всі дочки
показати весь коментар
13.09.2020 08:51 Відповісти
 
 