Зеленський пообіцяв після виборів сказати, до якої партії мають відношення господарі танкера Delfi
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв назвати власників затонулого біля пляжу в Одесі танкера Delfi і сказати після проведення місцевих виборів, до якої політичної партії вони мають відношення.
Про це президент сказав на брифінгу в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Десять місяців власники не давали державі жодної можливості займатися цими роботами. Місцева влада нічого не могла зробити. Ніхто предметно фундаментально нічого з власниками зробити не зміг. Ми з ними поговорили, я вважаю, що вони злочинці, бо вони сказали неправду і мені особисто. Вони нас попросили дати місяць і сказали, що знайдуть компанію, яка забере з пляжу цей танкер Delfi", - сказав Зеленський.
За його словами, державу цікавило, що це за танкер "без, так би мовити, розпізнавальних знаків та без прапорів". "Всі боялися, і нам говорили, що там якісь західні бенефіціари. Ми знайшли бенефіціарів. Не будемо говорити назву політичної партії, тому що скажуть, що я це сказав перед місцевими виборами. Ми почекаємо закінчення місцевих виборів, а потім розповімо вам, хто бенефіціари цього "західного", "сучасного" танкера", - вказав Зеленський.
Президент заявив, що власники танкера не давали нічого з ним робити, бо хотіли на цьому заробити гроші. "Просто розпиляти це на метал, як ці люди все життя "розпилювали "нашу країну", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
І так зрозуміло, що не з Балтімора і не з Х'юстона!
- Так, что там у нас с деньгами?
- «Напряг», Андрей Борисович… А что нужно?
- Да тут проблема возникла, с нашим «главзасранцем». Мало того, что с «очка» не слазит, после выступлений этих «порохоботов», так скоро и до туалета не будет успевать добежать… Те деньги что идут на закупку туалетной бумаги, пусти на закупку памперсов и «Лоперамида», а то скоро в офисе дохнуть нечем будет… А жопы аппарат пусть копиями уголовных дел против Порошенко подтирает - всё равно толку от них - НОЛЬ…
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т.е. оно лично "беседовало" с "преступниками". кто-нибудь наконец расскажет єтому ******** чем должен заниматься президент
ермак занимается - преЗЕдент паприкалывается (ему еще почту разносить))))
Последняя фраза совершенно не понятная.
То ли "Просто [хотели] распилить это на металл..."
То ли [Не давали] распилить это на металл..."
Об этом «Думской» сообщил источник в Морской администрации Украины.
https://dumskaya.net/news/nastoyashchiy-hozyain-tankera-delfi-byvshiy-depu-108007/?fbclid=***************************************-7RKirUqFIV_qBpUyCuyyc
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Настоящим собственником танкера «Делфи» является бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов-- судно использовали для контрабанды.
Голосуйте ЗАЖОП и дальше!
кастралюстрация, то засекреченный хозяин ржавой консервной банки. Уже то ли трусы оденьте, то ли крестик снимите.
Популистов треплющих своим языком, жизнь всегда ставит на место. А импотенция ранее никому неизвестная, становится известной на всю страну.
эта мразота ничего кроме рвотного рефлекса не вызывает .