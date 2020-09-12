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Зеленський (22429) місцеві вибори (1365) Одеса (5321) танкер (280)

Зеленський пообіцяв після виборів сказати, до якої партії мають відношення господарі танкера Delfi

Зеленський пообіцяв після виборів сказати, до якої партії мають відношення господарі танкера Delfi

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв назвати власників затонулого біля пляжу в Одесі танкера Delfi і сказати після проведення місцевих виборів, до якої політичної партії вони мають відношення.

Про це президент сказав на брифінгу в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Десять місяців власники не давали державі жодної можливості займатися цими роботами. Місцева влада нічого не могла зробити. Ніхто предметно фундаментально нічого з власниками зробити не зміг. Ми з ними поговорили, я вважаю, що вони злочинці, бо  вони сказали неправду і мені особисто. Вони нас попросили дати місяць і сказали, що знайдуть компанію, яка забере з пляжу цей танкер Delfi", - сказав Зеленський.

За його словами, державу цікавило, що це за танкер "без, так би мовити, розпізнавальних знаків та без прапорів". "Всі боялися, і нам говорили, що там якісь західні бенефіціари. Ми знайшли бенефіціарів. Не будемо говорити назву політичної партії, тому що скажуть, що я це сказав перед місцевими виборами. Ми почекаємо закінчення місцевих виборів, а потім розповімо вам, хто бенефіціари цього "західного", "сучасного" танкера", - вказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкер Delfi відбуксирували в порт Чорноморська, - міськрада

Президент заявив, що власники танкера не давали нічого з ним робити, бо хотіли на цьому заробити гроші. "Просто розпиляти це на метал, як ці люди все життя "розпилювали "нашу країну", - зазначив він.
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Топ коментарі
+39
Лять,ловите наркомана -у него уже танкер партийный...
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12.09.2020 19:03
+38
Гребаный цирк. Если-бы к "ЄС" то озвучил-бы сразу, а так очевидно, что к ОПЗЖ. Коллег по цеху порочить нельзя.
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12.09.2020 18:58
+35
Слуга від "козиря" діарею підхопив???
Зеленский пообещал после выборов сказать, к какой партии принадлежат хозяева танкера Delfi - Цензор.НЕТ 4758
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12.09.2020 18:56
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Та нахріна нам знати, з якої дярєвні ти пишеш?
І так зрозуміло, що не з Балтімора і не з Х'юстона!
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12.09.2020 19:51 Відповісти
Рыги хозяева, однозначно!
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12.09.2020 19:28 Відповісти
Ты ж Вовка не забудь... Будем полтора месяца ждать...
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12.09.2020 19:30 Відповісти
Забуде...
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12.09.2020 19:32 Відповісти
Зеленський пообіцяв після виборів сказати, до якої партії мають відношення господарі танкера Delfi - Цензор.НЕТ 1725
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12.09.2020 19:31 Відповісти
Вызывает к себе Ермак финансиста ОПУ:
- Так, что там у нас с деньгами?
- «Напряг», Андрей Борисович… А что нужно?
- Да тут проблема возникла, с нашим «главзасранцем». Мало того, что с «очка» не слазит, после выступлений этих «порохоботов», так скоро и до туалета не будет успевать добежать… Те деньги что идут на закупку туалетной бумаги, пусти на закупку памперсов и «Лоперамида», а то скоро в офисе дохнуть нечем будет… А жопы аппарат пусть копиями уголовных дел против Порошенко подтирает - всё равно толку от них - НОЛЬ…
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13.09.2020 09:11 Відповісти
Мы с ними поговорили, я считаю, что они преступники, потому что они сказали неправду и мне лично.

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т.е. оно лично "беседовало" с "преступниками". кто-нибудь наконец расскажет єтому ******** чем должен заниматься президент
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12.09.2020 19:42 Відповісти
зачем?
ермак занимается - преЗЕдент паприкалывается (ему еще почту разносить))))
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12.09.2020 19:58 Відповісти
после выборов, зеЛя манатки на ростов собирать будет.
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12.09.2020 19:46 Відповісти
Опять порох виноват? У ЗЮ ишака других виновных нет.
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12.09.2020 19:46 Відповісти
А что у нас уже ПАРТИИ танкера фрактуют.. Смешно... Чудило...А у нас бизнесмены в стольких партиях уже перебывали что уже со счета сбились.. сегодня в одной, завтра в другой., послезавтра в двадцать восьмой. Так что отношение затонувшего танкера к партии это конечно мягко говоря притягивание за уши... Да и сами " партии" ну о чем мы говорим, у нас это чисто разводняк и бизнес интересы разных промышленных групп. , часто меняющих вывеску.
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12.09.2020 19:56 Відповісти
Проблема была со связью, не смог дозвониться до Баканова по поводу этого розбийныка-черта владельца.
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12.09.2020 19:59 Відповісти
"Президент заявил, что владельцы танкера не давали ничего с ним делать, потому что хотели на этом заработать деньги. Просто распилить это на металл..."

Последняя фраза совершенно не понятная.
То ли "Просто [хотели] распилить это на металл..."
То ли [Не давали] распилить это на металл..."
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12.09.2020 20:05 Відповісти
"Мы подождем окончания местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого "западного", "современного" танкера", - указал Зеленский."Источник: https://censor.net/ru/n3218946 ну и к чему этот ЗЕленый высер? Ну если по-справедливости то называй к какой полит.партии принадлежат "бенефициары" сети ломбардов ит.д. по всем собственникам предприятиям
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12.09.2020 20:07 Відповісти
Настоящим собственником танкера «Делфи», который в конце ноября сел на мель в районе одесского пляжа Дельфин, является бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов.

Об этом «Думской» сообщил источник в Морской администрации Украины.

https://dumskaya.net/news/nastoyashchiy-hozyain-tankera-delfi-byvshiy-depu-108007/?fbclid=***************************************-7RKirUqFIV_qBpUyCuyyc
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12.09.2020 20:13 Відповісти
А что это изменит?? И вообще доя чего этот высер от осла???
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12.09.2020 20:15 Відповісти
НОУ КОМЕНТ ЧМО ОНО И ЗЕЛЕНСКИЙ одно и тоже так низко пасть Фу какая Гадость Ваш заливной зеля
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12.09.2020 20:22 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3218946/zelenskiyi_poobeschal_posle_vyborov_skazat_k_kakoyi_partii_prinadlejat_hozyaeva_tankera_delfi...может и на рояле сыграть ,пусть 73 % потащатся.
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12.09.2020 20:24 Відповісти
Законы предвыборной борьбы таковы, что все используют любые факты для очернения противника, чтобы самим выглядеть лучше. А факты, очерняющие собственную партию, скрываются. Вывод: если имена владельцев танкера или людей, препятствовавших подъёму танкера скрываются, значит, они принадлежат к "слугам народа".
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12.09.2020 20:28 Відповісти
а шо тут скрывать - владелец слуга изи каломыйского
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12.09.2020 20:28 Відповісти
что общего между дэлфи и например Крыжоплем ? тут не какая разница а нет разницы
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12.09.2020 20:32 Відповісти
На то он и осел... то там нассрет..то сям !!!!
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12.09.2020 20:41 Відповісти
Шоб Ви розуміли, воно просто *******, на усю голову, нажаль, нажаль що стільки довпойбов проголосували поприколу або абинепорошенко. Маєте?
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12.09.2020 20:45 Відповісти
К какой партии контрабандистов солярки относятся хозяева 50 летнего корыта-заправщика гордо именуемого танкером? В этой новости странно всё... Особенно странен гундосый коротун. К танкеру Делфи и контрабанде нефтепродуктов имеет непосредственное отношение департамент "К" СБУ ) А кто ещё позволит шастать на рейд и обратно на базу старой лохани без опознавательных знаков? Я же говорю странно всё)
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12.09.2020 20:49 Відповісти
Зеленський пообіцяв після виборів сказати, до якої партії мають відношення господарі танкера Delfi - Цензор.НЕТ 4778
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12.09.2020 20:51 Відповісти
зеленый блазень вообще походу забыл чем ********** заниматься должен
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12.09.2020 20:59 Відповісти
забыть и не знать это разные вещи
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13.09.2020 07:21 Відповісти
стукачок
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12.09.2020 21:03 Відповісти
ты сам говорил что быстро уберешь, оказалось не так просто...
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12.09.2020 21:05 Відповісти
Идиот, та кому нах интересен этот сраный танкер? Ты лучше скажи по чем Украину продаешь
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12.09.2020 21:06 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.09.2020 21:07 Відповісти
ясно. пёс, или опзж.
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12.09.2020 21:39 Відповісти
Партия регионов
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12.09.2020 22:31 Відповісти
"Найнародніший Слуга" очіпив частину парка Шевченка в Одесі щоб виступити перед однопартійцями в Зеленому театрі. Власне тут без коментарів, їжте на здоров'я! Зеленський пообіцяв після виборів сказати, до якої партії мають відношення господарі танкера Delfi - Цензор.НЕТ 5646
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12.09.2020 21:52 Відповісти
Тут как раз тот случай,что про зеленского можно сказать словами Немцова о х..ле - "он **....тый"
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12.09.2020 23:19 Відповісти
А кому это вообще интересно и почему после выборов?
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12.09.2020 23:20 Відповісти
Тоже мне секрет Сары Марковны!

Настоящим собственником танкера «Делфи» является бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов-- судно использовали для контрабанды.
Голосуйте ЗАЖОП и дальше!
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12.09.2020 23:47 Відповісти
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12.09.2020 23:48 Відповісти
А шо такоє? Зараз сказати мама Рима не дозволяє?
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12.09.2020 23:50 Відповісти
Офигеть, скажите кто нибудь, что оно употребляет, мне бы такого же, или это очень дорого?
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12.09.2020 23:57 Відповісти
Ну значит к партии ЕС не имеет отношения.
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13.09.2020 00:02 Відповісти
Из всего делают политику. Даже из гребаного корыта.
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13.09.2020 05:59 Відповісти
У вас там наверху то кастра люстрация, то засекреченный хозяин ржавой консервной банки. Уже то ли трусы оденьте, то ли крестик снимите.
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13.09.2020 06:32 Відповісти
Торчок думає, що йому вдасться взяти ОПЗЖ за нижче пояса.
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13.09.2020 07:19 Відповісти
Ти бач, а Бігусу було покуй - до виборів, після виборів. То хто з вас більше гавно?
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13.09.2020 08:40 Відповісти
Зе, так зачем же ты, не изучив детали этого дела, так уверенно заявлял, что "уберём"? Мало того, ставя на кон репутацию своей "потенции"?
Популистов треплющих своим языком, жизнь всегда ставит на место. А импотенция ранее никому неизвестная, становится известной на всю страну.
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13.09.2020 10:29 Відповісти
Лучше скажи куда вы с Мендель Ленку дели!
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13.09.2020 12:17 Відповісти
Ой!! Какой большой секрет!! Владельцем судна может быть даже папус из Гвинеи !! Это ничего не меняет!! Возят на ДЕЛФИ, 25 лет контрабанду ГСМ из румынии и торгуют по всему югу Украины!! И никого не боятся!! Ясно, что это Команда и члены из " партии регионов" Януковича!! Эта хорошо отлаженная ,банда уже действует в Одесской области более двадцати пяти лет!! Совдадельцы: Курченко,.Труханов и ещё несколько мелких сошек , и владельцы АЗС, торгующих в Одесских районах ГСМ!! Но самое главное в этом деле: это соучастие в контрабанде ГСМ из Румынии: пограничников,. налоговиков и таможенников и работников МВД. Всё бабло от продаж, идёт конечно мимо бюджета Украины!! А это сотни миллионов долларов в год !!! А Это Значит, что крыша этой контрабанды сидит высоко, высоко в КИЕВЕ!!... Ну! А почему президент Зеленский, такой великой и большой страны как Украина, боится каких- то сопляков-контрабандистов от ДЕЛФИ, у меня вызывает недоумение и отвращение!! Трусость ещё никогда не была в почёте!!
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13.09.2020 13:29 Відповісти
безяйцевый зеленый поц. все что этот оманский писюанист может , так это на баб пасть открывать.чуть кто посерьезней , сразу язык в жопу и типа, господа я не при делах .
эта мразота ничего кроме рвотного рефлекса не вызывает .
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13.09.2020 18:01 Відповісти
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