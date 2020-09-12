УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10768 відвідувачів онлайн
Новини
1 045 15
Кабмін (13943) відставка (1455) Разумков Дмитро (1526)

Про глобальні ротації в Кабміні найближчим часом говорити не варто, - Разумков

Про глобальні ротації в Кабміні найближчим часом говорити не варто, - Разумков

Найближчим часом не варто очікувати кардинальних перестановок в Кабінеті міністрів України, заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що ми найближчим часом будемо бачити глобальну ротацію в Кабінеті міністрів. Колеги виступали з критикою деяких міністрів. З чимось я можу погодитись, з чимось, я думаю, ні. Але сьогодні говорити під час бюджетного процесу, - я хотів би нагадати, що до 15 вересня уряд має подати до Верховної Ради проєкт бюджету на наступний рік, - і в умовах тих викликів, які постали перед державою як всередині, - це і боротьба з коронавірусом, ви бачите зростання показників фактично щодня, - й інші важливі аспекти нашого існування, - це і війна, і соціально-економічний стан у державі, - говорити про глобальну трансформацію Кабінету міністрів сьогодні і найближчим часом, я думаю, не варто", - сказав Разумков.

На уточнююче питання, чи можуть бути ротації в економічному блоці Кабміну, Разумков відповів: "Теоретично можливо. Це може бути ініційовано й одним народним депутатом, а зал буде визначатися: підтримати, або відхилити цю пропозицію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подякував Литві за постійну підтримку України на міжнародній арені
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
А что менять - шило на мыло, на таких "новых лиц как в ТКГ, а затем похороны за государственный счет?
показати весь коментар
12.09.2020 19:22
+1
Рюкзаковича будет увольнять следующий президент.
показати весь коментар
12.09.2020 18:59
+1
Погоди, Зебил его еще премьером назначит зимой
показати весь коментар
12.09.2020 19:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рюкзаковича будет увольнять следующий президент.
показати весь коментар
12.09.2020 18:59 Відповісти
Погоди, Зебил его еще премьером назначит зимой
показати весь коментар
12.09.2020 19:21 Відповісти
А что менять - шило на мыло, на таких "новых лиц как в ТКГ, а затем похороны за государственный счет?
показати весь коментар
12.09.2020 19:22 Відповісти
А хто тебе за язика тягне? Не варто, то і не 3,14зди
показати весь коментар
12.09.2020 19:24 Відповісти
Молча будут ротировать (хорошее слово получилось)
показати весь коментар
12.09.2020 21:37 Відповісти
Юный медвеччуковец, ватник разумков , знает, что зельцман - полутруп. Власть переходит к нему по закону. Так что, не время ещё о чьом-то говорить.
показати весь коментар
12.09.2020 19:35 Відповісти
Про глобальні ротації в Кабміні найближчим часом говорити не варто, - Разумков - Цензор.НЕТ 2209
показати весь коментар
12.09.2020 20:01 Відповісти
Про глобальні ротації в Кабміні найближчим часом говорити не варто, - Разумков - Цензор.НЕТ 4932

.....
показати весь коментар
12.09.2020 20:05 Відповісти
Октябрь - это ближайшее время, или еще дожить надо?
показати весь коментар
12.09.2020 20:49 Відповісти
"О глобальных ротациях в Кабмине в ближайшее время говорить не стоит" - сказал Разумков и добавил; "и вообще не рассчитывайте на какое-либо улучшение жизни при нашей власти".
показати весь коментар
12.09.2020 20:57 Відповісти
якщо слуга шакалів таке меле значить запах жараного вже чмиті відчувають - олігархам по ходу на *вихід* буде
показати весь коментар
12.09.2020 21:35 Відповісти
не начасі ротація
показати весь коментар
12.09.2020 23:03 Відповісти
И РАДА еще поработает - а на шо Разумов намекает ? Да, ВР в Украине главнее преЗЕдета и даже Презедента нормального и достойного , а тем более при уходе его ДО СРОКА , даже не в сраку, а просто до срока...
показати весь коментар
12.09.2020 23:22 Відповісти
 
 