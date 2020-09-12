Данія підтримала депутатів німецького бундестагу, які виступили за припинення будівництва "Північного потоку - 2"

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредерікса вітає те, що Берлін поставив під сумнів продовження будівництва "Північного потоку - 2".

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW, вона позитивно оцінила гострі дебати, що відбулися напередодні в бундестазі, під час яких німецькі депутати обговорювали подальші кроки в зв'язку з отруєнням Олексія Навального. "Від самого початку я була проти "Північного потоку", - сказала Фредерікса в інтерв'ю, опублікованому в суботу, 12 вересня, датським новинним агентством Ritzau.

В інтерв'ю глава уряду Данії також підкреслила, що Європа не повинна ставати залежною від російського газу.

Напередодні отруєння найвідомішого російського опозиціонера і наслідки для російсько-німецьких відносин стали темою "актуального години" в парламенті, ініційованого фракцією партії "Союз90 /"Зелені "- найменш численної, але найрішуче налаштованої щодо російської політики.

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Відкриваючи дебати, депутат від "зелених" Агнешка Бруггер різко розкритикувала не тільки політику Росії, але і політику уряду Німеччини. Депутат зажадала не тільки зупинки будівництва газопроводу "Північний потік - 2", а й розширення персональних санкцій проти олігархів, пов'язаних з Кремлем.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відключили його від апарату штучної вентиляції легень.

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У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

6 вересня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключив, що завершення будівництва "Північного потоку - 2" може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.