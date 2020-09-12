Данія підтримала депутатів німецького бундестагу, які виступили за припинення будівництва "Північного потоку - 2"
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредерікса вітає те, що Берлін поставив під сумнів продовження будівництва "Північного потоку - 2".
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW, вона позитивно оцінила гострі дебати, що відбулися напередодні в бундестазі, під час яких німецькі депутати обговорювали подальші кроки в зв'язку з отруєнням Олексія Навального. "Від самого початку я була проти "Північного потоку", - сказала Фредерікса в інтерв'ю, опублікованому в суботу, 12 вересня, датським новинним агентством Ritzau.
В інтерв'ю глава уряду Данії також підкреслила, що Європа не повинна ставати залежною від російського газу.
Напередодні отруєння найвідомішого російського опозиціонера і наслідки для російсько-німецьких відносин стали темою "актуального години" в парламенті, ініційованого фракцією партії "Союз90 /"Зелені "- найменш численної, але найрішуче налаштованої щодо російської політики.
Відкриваючи дебати, депутат від "зелених" Агнешка Бруггер різко розкритикувала не тільки політику Росії, але і політику уряду Німеччини. Депутат зажадала не тільки зупинки будівництва газопроводу "Північний потік - 2", а й розширення персональних санкцій проти олігархів, пов'язаних з Кремлем.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відключили його від апарату штучної вентиляції легень.
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
6 вересня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключив, що завершення будівництва "Північного потоку - 2" може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.
Будь ласка, зачекайте...
Дания не могла не разрешить...
Десятки датских компаний открыли свои предприятия в Украине...
Дания экспортирует в Украину не толтко товары...но и технологии...
Чего тебе еще надо??
Может вот это?
https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2/a-54066414 Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка "Северного потока - 2"
Вообще-то то что делает Дания имеет четкое определение и называется иезуитством. С одной стороны красиво говорят - с другой некрасиво делают.
которая вроде не так давно, после непродолжительных размышлений,
дала свое добро кацам на прокладку? - шось в лиси здохло....
Тянули...изменили маршрут...в общем нагнули паРашу на большие бабки....а вот отказать совсем никак не получится...медународные законы такие...
если вы сами по уши в етом.... потоке?
звучит как в понты побарабасить и воздух сотрясти....
если, шо б дороже? - спасибо Дании.
если, шо б не состоялся - Дания тут ни при чем.
October 30, 2019, 8:42 AM EDT Updated on October 30, 2019, 2:14 PM EDT
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-30/denmark-approves-nord-stream-2-baltic-sea-natural-gas-pipeline
Гордон: Лукашенко больше не будет лидером в Беларуси, я точно знаю