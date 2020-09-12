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Упевнений, що жоден проукраїнськи налаштований депутат "Слуги народу" не підтримає вибори на окупованих територіях, - Дубінський
Депутати "Слуги народу" з проукраїнською позицією будуть проти проведення виборів на окупованих територіях Донбасу і Криму до їхнього звільнення.
Про це написав у телеграмі нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.
"Упевнений, що жоден депутат СН з дійсно проукраїнської позицією не підтримає проведення виборів на окупованих територіях до того моменту, поки Україна не відновить контроль над кордоном своєї країни. Я дотримуюся саме такої позиції", - зазначив він.
Нагадаємо, 5 вересня в Україні стартував виборчий процес місцевих виборів - 2020. День голосування - 25 жовтня.
Топ коментарі
+52 Андрей Левый1
показати весь коментар12.09.2020 20:53
+45 три - пятнадцать
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+41 Vladimir Krutko
показати весь коментар12.09.2020 20:51
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https://enigma.ua/articles/roditeli-propagandista-dubinskogo-yarye-separatisty-zhivushchie-v-donetske
- ногтистстки по пальцам рук
- ногтистстки по пальцам ног
- бровистки по бровям
- бровистки по бровям везде
- тамады на любое торжество, включая порохоны
- фотогрфы, на запечатлеть все выше.
Что результаты выборов становятся действительными, как только украинская армия после выборов получит доступ к границе.
Кроме того, украинский язык должен стать главным для обучения и для деловодства на тех территориях.
Ватные избиратели это хорошо, но американская виза еще лучше=)))
операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
Народ, не ловитесь на то что говорят кандидаты. То что они говорят чаще всего наживка чтобы поймать лоха. Главное разобраться кто они такие и что делали раньше в.своей жизни.
Что результаты выборов становятся действительными только в то время, когда украинская армия после выборов получит доступ к границе.
Кроме того, украинский язык должен стать главным для обучения и для деловодства на тех территориях.