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Новини Місцеві вибори-2020
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Дніпро місто (2695) місцеві вибори (1365) Бужанський Максим (103)

"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК

За деякою інформацією, нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра. На це непрямо вказують білборди, які розвісили по місту.

Центр протидії корупції в Facebook у зв'язку з цим вирішив освіжити список ганебних вчинків "слуги народу", передає Цензор.НЕТ.

Так, Бужанський встиг:

- Поставити під загрозу безвіз з Євросоюзом. "Виборці, в тому числі з Дніпра, відчули що таке поїздки в Європу без витрачання часу і нервів на візові центри. А от такі як Бужанський заради інтересів Коломойського, Авакова та Медведчука роблять все, щоб Євросоюз переглянув безвізовий режим. Вони чудово розуміють, що на відміну від пересічних громадян, зможуть і надалі безперешкодно їздити в країни ЄС.", - зазначають у ЦПК.

- Вкотре вислужитись перед олігархом Коломойським. "Бужанського вважають одним з членів "групи Коломойського", тому недивно, що нардеп не тільки не голосував за "антиколомойський" закон, а й оскаржив його в Конституційному суді. Тобто Україна за логікою Бужанського мала повернути Приватбанк олігарху, який довів установу до ручки? Після того як платники податків влили понад 150 млрд грн для порятунку банку?" - запитує ЦПК.

- Допомогти зберегти Авакова в кріслі міністра. "Кілька місяців тому Бужанський, як і Зеленський, називав Авакова ефективним міністром. Свою думку про Авакова Бужанський не змінив і після жахливих історій за участю поліцейських в Кагарлику та інших куточках країни. Цікаво, чи поділяють цю позицію виборці Бужанського. Було б добре якби його про це запитали", - коментує ЦПК.

Читайте також: Законопроєкт Бужанського про мову потрібно поставити до порядку денного сесії Ради. Це буде чесно, - "слуга народу" Корнієнко

Слуга народу Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК 01

Напомним, языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

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Топ коментарі
+22
Припиніть обливати брудом Бужанського!!!

... я не встигаю Вам лайкати
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12.09.2020 21:36
+18
с днем рождения, Днепр! (сегодня днюха у Днепра, сегодня будет праздник!!)))
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2121

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8074

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9695

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1536

.пицца рекордсмен)))
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4664

...
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4068

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4903

...
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12.09.2020 21:33
+12
Уже не знает, где выставить свою кацапскую дупу.
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12.09.2020 21:22
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У них сегодня помутнение рассудка?
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12.09.2020 21:21 Відповісти
Разброд и шатания...
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12.09.2020 21:32 Відповісти
раст и его команда.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2153
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12.09.2020 21:50 Відповісти
Почему сегодня ? Прислуга путлера 🤢🤡💩🎪👃🏻🎹🐽🐀🦠в своём обычном состоянии
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12.09.2020 22:01 Відповісти
Уже не знает, где выставить свою кацапскую дупу.
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12.09.2020 21:22 Відповісти
Сначала Эйфория , а затем Облом .
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12.09.2020 21:23 Відповісти
З парасолькою буде літати, чи як барон Мюнхuаузен на ядрі?
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12.09.2020 21:24 Відповісти
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1392
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12.09.2020 21:30 Відповісти
Це реакція полтавської вати на новину, що пан Андрій Карпов (Андрій Полтава) іде в мери від ЄС?
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12.09.2020 21:33 Відповісти
Это ответ-иллюстрация на вышестоящий вопрос.
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12.09.2020 21:34 Відповісти
То ще шото слабая...
От коли Андрій стане мером...

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12.09.2020 21:45 Відповісти
Йому мало по щам дісталося? Просить добавки?
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13.09.2020 00:45 Відповісти
Гнида ищет где бы кровушкой поживиться...
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12.09.2020 21:25 Відповісти
Я планов нашіх люблю громадьйо.
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12.09.2020 21:25 Відповісти
а мэр Филатов в курсе, чтоб у него появился такой охрененно сильный конкуренте как бужанский ?
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13.09.2020 01:05 Відповісти
Чим тупіше тим більша тяга з жадобою до влади. З мізком туди не йде, бо там дно. Тим більш зараз.
Ну що, ЗЕлебоби, як вам ваша "влада"? Зробили вас ЩЕ раз, зроблять і ще. Терпіть, терпіли грьобані.
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12.09.2020 21:29 Відповісти
с днем рождения, Днепр! (сегодня днюха у Днепра, сегодня будет праздник!!)))
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2121

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8074

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9695

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1536

.пицца рекордсмен)))
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4664

...
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4068

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4903

...
показати весь коментар
12.09.2020 21:33 Відповісти
ИНТЕРЕСНО
а... нашефсё ....поздравит город с праздником???
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12.09.2020 21:42 Відповісти
Припиніть обливати брудом Бужанського!!!

... я не встигаю Вам лайкати
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12.09.2020 21:36 Відповісти
😂
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12.09.2020 21:55 Відповісти
А кто у них главный ватный кандидат. Может у него голоса отнимет.
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12.09.2020 21:39 Відповісти
Здається Вілкул молодший.
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12.09.2020 22:54 Відповісти
на чем летать будем ?
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12.09.2020 21:40 Відповісти
На реактивной соплЕ.
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12.09.2020 21:42 Відповісти
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9008
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12.09.2020 21:41 Відповісти
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3746
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12.09.2020 21:44 Відповісти
Этот гоблин обратно Днепр в Петровск переименует
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12.09.2020 21:43 Відповісти
этот гоблин думает что он потмко Роксовского - мало ли когда и с кем маршал развлекался
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12.09.2020 21:49 Відповісти
да пошёл он падло на хрен!
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12.09.2020 23:49 Відповісти
Єдине, що можна залічити в плюс Бужанському це вміння спілкуватись з різко здешевілими після 21.04.2019 медіашлюхами.
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12.09.2020 21:48 Відповісти
Не знаю кто такой, но знаю что ему ничего не светит.
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12.09.2020 21:51 Відповісти
"Найнародніший Слуга" очіпив частину парка Шевченка в Одесі щоб виступити перед однопартійцями в Зеленому театрі.А як Ви хотіли? А вдруг яїчко диєтічєскоє прілетіт? У яніка було 150 кг живого вєса, так він свідомість втратив, а цього сошкрєбай потім з асфальту
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12.09.2020 21:53 Відповісти
Недоумки, які обрали його у ВР, проголосують це гидоття і зараз.
Ще, можливо, і нових прихильників здобув за цей час.
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12.09.2020 21:54 Відповісти
Он ещё и выиграет, нет дна у мудрого нарида.
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12.09.2020 22:06 Відповісти
***** Украина в израиль превращается.В Киев пальчевский рвется,в Днепре бужанский.Скоро Украинцам места не будет в родной стране.Пора прекращать жидовские гуляния. Вам зеленского президента мало?
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12.09.2020 22:14 Відповісти
точно підмітив Борис Філатов"..... и всякие чревовещатели". це з яких пір М.Забужанський є потомком маршала Рокосовського. маршал був поляком, шлюбна дружина росіянка, інші подружки росіянки або полячки. Скоріше, Максимко є потомком іншого "видатного українця", про якого навіть Сталін сказав " тобою матері лякають своїх дітей, бо ти схожий на таракана".(хто це ?). Всеж таки цікаво взнати результати голосування дніпрян. вірю,що буде не тільки негативний результат, але одночасне послідуюче очищення ефіру.
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12.09.2020 22:19 Відповісти
Да хрен ему в жопу, а не кресло мэра в Днепре.
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12.09.2020 23:59 Відповісти
Не знаю як у вас, шановні колеги, а у мене є трійка «улюблених» довбоЗЕбів у ВР : бужанський, дубінський та богуцька. Це самі мерзенні створіння які я взагалі бачила у своєму житті. 🐸🦎🐍
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13.09.2020 00:32 Відповісти
ще ********* зеленых с десятка два на початок додати - и буба на найвищий смереки? - то и запитань бы не було.
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13.09.2020 00:44 Відповісти
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8474
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13.09.2020 00:55 Відповісти
сучки любят скорость.
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13.09.2020 01:00 Відповісти
Филатов его нахлобучит)
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13.09.2020 02:13 Відповісти
Хій йому. Нашому місту бавовна не потрібна.
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13.09.2020 06:11 Відповісти
Але хтось же його обрав до Верховної Ради. Залишається тільки сподіватися, що ці люди прийшли до тями, їм дуже соромно і більше таких ганебних вчинків вони не вчинять .
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13.09.2020 08:39 Відповісти
Депутату Бужанському, громадянину Ізраїля, не подобається українська мова і тому у липні цього року він вніс у Раду відповідний закон. Тепер він хоче бути мером Дніпра. Що далі?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-maksym-buzhansky/30732710.html
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13.09.2020 06:21 Відповісти
до чего же у бужанского неприятные рожа и ум...
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13.09.2020 07:54 Відповісти
И это центр противодействия коррупции? Какие-то смешные предъявы уровня "голосовал не так, как нам нравится". А могли бы нарыть яхты-пароходы, которые не соответствуют декларации или невозможно купить за официальные доходы, для начала.
Надеюсь, этот центр не финансируется из наших налогов.
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13.09.2020 10:50 Відповісти
 
 