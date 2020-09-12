"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК

За деякою інформацією, нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра. На це непрямо вказують білборди, які розвісили по місту.

Центр протидії корупції в Facebook у зв'язку з цим вирішив освіжити список ганебних вчинків "слуги народу", передає Цензор.НЕТ.

Так, Бужанський встиг:

- Поставити під загрозу безвіз з Євросоюзом. "Виборці, в тому числі з Дніпра, відчули що таке поїздки в Європу без витрачання часу і нервів на візові центри. А от такі як Бужанський заради інтересів Коломойського, Авакова та Медведчука роблять все, щоб Євросоюз переглянув безвізовий режим. Вони чудово розуміють, що на відміну від пересічних громадян, зможуть і надалі безперешкодно їздити в країни ЄС.", - зазначають у ЦПК.

- Вкотре вислужитись перед олігархом Коломойським. "Бужанського вважають одним з членів "групи Коломойського", тому недивно, що нардеп не тільки не голосував за "антиколомойський" закон, а й оскаржив його в Конституційному суді. Тобто Україна за логікою Бужанського мала повернути Приватбанк олігарху, який довів установу до ручки? Після того як платники податків влили понад 150 млрд грн для порятунку банку?" - запитує ЦПК.

- Допомогти зберегти Авакова в кріслі міністра. "Кілька місяців тому Бужанський, як і Зеленський, називав Авакова ефективним міністром. Свою думку про Авакова Бужанський не змінив і після жахливих історій за участю поліцейських в Кагарлику та інших куточках країни. Цікаво, чи поділяють цю позицію виборці Бужанського. Було б добре якби його про це запитали", - коментує ЦПК.

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Напомним, языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

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