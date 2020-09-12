"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК
За деякою інформацією, нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра. На це непрямо вказують білборди, які розвісили по місту.
Центр протидії корупції в Facebook у зв'язку з цим вирішив освіжити список ганебних вчинків "слуги народу", передає Цензор.НЕТ.
Так, Бужанський встиг:
- Поставити під загрозу безвіз з Євросоюзом. "Виборці, в тому числі з Дніпра, відчули що таке поїздки в Європу без витрачання часу і нервів на візові центри. А от такі як Бужанський заради інтересів Коломойського, Авакова та Медведчука роблять все, щоб Євросоюз переглянув безвізовий режим. Вони чудово розуміють, що на відміну від пересічних громадян, зможуть і надалі безперешкодно їздити в країни ЄС.", - зазначають у ЦПК.
- Вкотре вислужитись перед олігархом Коломойським. "Бужанського вважають одним з членів "групи Коломойського", тому недивно, що нардеп не тільки не голосував за "антиколомойський" закон, а й оскаржив його в Конституційному суді. Тобто Україна за логікою Бужанського мала повернути Приватбанк олігарху, який довів установу до ручки? Після того як платники податків влили понад 150 млрд грн для порятунку банку?" - запитує ЦПК.
- Допомогти зберегти Авакова в кріслі міністра. "Кілька місяців тому Бужанський, як і Зеленський, називав Авакова ефективним міністром. Свою думку про Авакова Бужанський не змінив і після жахливих історій за участю поліцейських в Кагарлику та інших куточках країни. Цікаво, чи поділяють цю позицію виборці Бужанського. Було б добре якби його про це запитали", - коментує ЦПК.
Напомним, языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.
Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.
Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".
Будь ласка, зачекайте...
От коли Андрій стане мером...
Ну що, ЗЕлебоби, як вам ваша "влада"? Зробили вас ЩЕ раз, зроблять і ще. Терпіть, терпіли грьобані.
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.пицца рекордсмен)))
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а... нашефсё ....поздравит город с праздником???
... я не встигаю Вам лайкати
Ще, можливо, і нових прихильників здобув за цей час.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-maksym-buzhansky/30732710.html
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