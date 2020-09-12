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Лукашенко розпорядився відвести армію від західного кордону, якщо війська НАТО в Польщі і Литві "не ворушаться" більше

Лукашенко розпорядився відвести армію від західного кордону, якщо війська НАТО в Польщі і Литві
Фото: Минобороны РБ

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, провів нараду з силовим блоком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Питання про ситуацію на західному кордоні розглянуто найпершим. Лукашенко запитав пропозиції щодо дій армії від міністра оборони і начальника Генштабу.

"Тобто, якщо натовські війська в Польщі, Литві в принципі закінчили так звані вчення і не ворушаться там більше, нам слід адекватно на це реагувати. Ми не можемо там довгий час без необхідності тримати Збройні сили в такій кількості. Тим більше, що це недешево обходиться", - зазначив Лукашенко.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін після наради у Лукашенка розповів, що в рамках навчань війська НАТО перебувають на суміжній із Білоруссю території.

Зокрема, відзначаються посилені польоти авіації уздовж білоруського державного кордону та ведення розвідки заходів, які відбуваються на території Білорусі.

Хренін повідомив, що той комплекс заходів, який проводився в рамках навчань на Гродненському тактичному напрямку, згорнуто, війська повернулися в пункти постійної дислокації. Однак на навчально-бойовому чергуванні залишаються сили і засоби ракетних військ і артилерії, Військово-повітряних сил і військ ППО.

Нагадаємо, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, неодноразово заявляв, нібито йде процес нарощування військової потужності НАТО поблизу західного кордону країни. НАТО відкидає звинувачення.

За словами Лукашенка, Білорусь розгорнула майже 50% своєї армії уздовж кордонів з Литвою і Польщею.
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Топ коментарі
+16
ключевое - " Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - отметил Лукашенко -У Луки попросту заканчиваются деньги - и очень скоро ему нечем будет платить силовикам за разгоні протестующих. Запасаемся попкорном....
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12.09.2020 21:48
+13
Есть одна касса... Как-то "в трудные времена" она подкинула немного деньжат чивокуне. Чем это закончилось - все знают.
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12.09.2020 21:50
+13
Лукашенко распорядился отвести армию от западной границы, если войска НАТО в Польше и Литве "не шевелятся" больше - Цензор.НЕТ 3579
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12.09.2020 21:59
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Шо, Таракан ошибся в прогнозах? Ай-йяй-йяй!
А интересно если бы НАТО и вправду думало нападать то те жалкие тараканьи ошметки, что у сябров вместо армии числятся, действительно имел смысл куда-то размещать-перемещать??
Ну это как таракан против тапка - в какую часть подошвы его не размещай результат оди и тот же при равных усилиях со стороны тапка - тараканья лепешка.
НАТО прошло бы "армию" сябров как Фюрер прошел армию совков в июне-августе 1941 - практически не заметив сопротивления, а только видя сраки утекающих совков, обосраных от страха.
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13.09.2020 11:52 Відповісти
лука реально ***нутый на всю голову и длину тела.
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13.09.2020 17:31 Відповісти
Невже не ясно, Лука розумний і хитрий, це всім відомо. Війська на західному кордоні було маневром показати пуйлу лояльність у піковій ситуації.
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20.10.2020 22:02 Відповісти
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