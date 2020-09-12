УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10636 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 278 78
ВР (14824) Фокін (97) Тристороння контактна група (827) Качура (170)

Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура

Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, -

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін мав 15 вересня зустрітися з комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.

Про це повідомив у Telegram заступник голови комітету, депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч із комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, яка мала відбутися 15 вересня. Озвучена причина - зайнятість і необхідність працювати в Тристоронній контактній групі. Найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення - не обумовлена. Буду вимагати негайно провести цю зустріч. Щоб посилити позицію України необхідне консолідоване бачення парламенту і делегатів у Тристоронній контактній групі. Єдність у питанні врегулювання ситуації, яка склалася на Донбасі, вкрай важлива", - написав депутат.

Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - слуга народу Качура 01

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю прокремлівському виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".

Заступник голови комітету з питань організації державної влади, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6053

...
показати весь коментар
12.09.2020 22:16
+28
Треба ж "поважати" зайнятість цього вилупка...
Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4090
показати весь коментар
12.09.2020 22:13
+27
Чует, что наваляют
показати весь коментар
12.09.2020 22:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чует, что наваляют
показати весь коментар
12.09.2020 22:11 Відповісти
Требую новые лица! Включить в ТКГ папу Зеленского!
показати весь коментар
12.09.2020 23:29 Відповісти
Якщо треш, то вже по повній - ексгумувати Шелеста і Щербицького, вкрити епоксидкою (щоб не смерділи) і в ТКГ. Як на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4 Трупному Синоді 1123 роки тому 💀💀💀

Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 2795
показати весь коментар
13.09.2020 05:35 Відповісти
Я Щербицького ще добре бродячим бачив. А кучка семітів хотіла йому вручити букет квітів, перев'язаний колючим дротом.
показати весь коментар
13.09.2020 07:24 Відповісти
Факину и Кравчуку уже как десяток лет прогулы ставят
Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 4230
показати весь коментар
13.09.2020 01:13 Відповісти
Да нет, он их вертел на "висяку".
показати весь коментар
13.09.2020 07:26 Відповісти
Та не, недопевица ртом маня Фокина, проживающая в США, утверждает, что именно она свела своего дементного пердеда со своим очень близким другом андрюшей Ермаком, который и пристроил этого старого, вонючего идиота в переговорную группу. Рулят не только клоуны, но и шлюхи тупорылые!
показати весь коментар
13.09.2020 21:33 Відповісти
То, что весь этот зеленосопельный моносброд шлюхи тупорылые - в этом не было сомнения никогда.
показати весь коментар
14.09.2020 12:27 Відповісти
Даже Фокин ЗЕ-клоунов на бую вертит!
показати весь коментар
12.09.2020 22:12 Відповісти
Треба ж "поважати" зайнятість цього вилупка...
Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4090
показати весь коментар
12.09.2020 22:13 Відповісти
Не мешайте деду мир делать, не путайтесь под ногами. Какой-то комитет, какой-то ВР, у него в ТКГ куча работы...
показати весь коментар
12.09.2020 22:15 Відповісти
Даже откровенные враги и зрадныки откровенно вытирают свою ФЛЕЙТУ о фуфайку ЗЕленой жабы))))
показати весь коментар
12.09.2020 22:15 Відповісти
Не вытирают. Они все из одного болота.
показати весь коментар
13.09.2020 14:08 Відповісти
Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6053

...
показати весь коментар
12.09.2020 22:16 Відповісти
Тут можна ремікснути анекдот (в оригіналі про Брежнева)

Фокин в ТКГ:
- Идея…
Все повернулись к нему - что там за идея у старого хрыча?
Фокин снова:
- Идея…
Кто-то спрашивает:
- Какая у вас идея, Витольд Павлович?
- Идея... и де я нахожусь?..
показати весь коментар
13.09.2020 06:09 Відповісти
Подозреваю, что этот зашквар замнут........
показати весь коментар
12.09.2020 22:16 Відповісти
Как и все предыдущие. Как-то подозрительно легко шмаркля избегает последствий зашкваров своих и своей кАманды. Как-будто его черт оберегает.
показати весь коментар
13.09.2020 08:15 Відповісти
деда занят - памперсы, склероз и врожденное недоумие - обследование?
кравчучка с собой взять не хочет - комуняцкое оно заразное....
показати весь коментар
12.09.2020 22:18 Відповісти
Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4360

...
показати весь коментар
12.09.2020 22:20 Відповісти
Згадується період геронтократії в СРСР... так ось, Брежнев прожив 76 років, Андропов 69, Черненко 73.
В принципі, не такі вже й старі, якщо подивитися на цих двох хричів (Кравчук - 86, Фокін - 87... це вже скоріше некро, аніж геронто)💀💀💀
показати весь коментар
13.09.2020 05:45 Відповісти
Слимак злякався.
показати весь коментар
12.09.2020 22:18 Відповісти
В его возрасте кости плохо сростаются...
показати весь коментар
12.09.2020 22:27 Відповісти
Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе Источник: https://censor.net/ru/n3218955

Эти безграмотные идиоты сами наворотили в стране херни, а теперь они собрались разбираться. Недоноски и жертвы метеоризма!!!
Один только плюс, не вооружённым глазом стало видно кто предатель, кто просто сцыкло, а кто настоящий украинец и патриот.
показати весь коментар
12.09.2020 22:19 Відповісти
С зелемразотаим и так все ясно ! 🤮🤮🤮Почему не собирают пресс-конференцию военные у которых осталось чувство собственного достоинства ? Позор ! А где протесты оппозиционеров , патриотов ,журналюг?
показати весь коментар
12.09.2020 22:22 Відповісти
Вот видео протестов

https://youtu.be/BC6RG0XVQjA
показати весь коментар
12.09.2020 22:49 Відповісти
Новость из раздела "О дерьме".
показати весь коментар
12.09.2020 22:23 Відповісти
Причем уборщица это Фокин
показати весь коментар
12.09.2020 22:33 Відповісти
Для чого міняли Масола на Фокіна?
показати весь коментар
12.09.2020 22:25 Відповісти
Хотел обмануть украинцев хитроделанный Ермак
показати весь коментар
12.09.2020 22:51 Відповісти
Єрмак у 1995 році??...
показати весь коментар
12.09.2020 23:38 Відповісти
Думала Вы про ТКГ
показати весь коментар
12.09.2020 23:40 Відповісти
"кадровий резерв" СН - круто. Качур продає качку, оправдується - "Невиноватая я, он сам ко мне пришел" Міцний склад слуг народу, коли Качур виправдовується, що його не так зрозуміли, це сила. його так і його ідейного шефа Розумного прекрасно зрозуміли. "Все хорошо прекрасная маркиза ....." а будинок і тимчасові прибудови вже димлятся. Бракує свіжого повітря для полум"я.
показати весь коментар
12.09.2020 22:26 Відповісти
в общем и целом вы меня, хлопцы, пугаете.
шо отак возьмете и отдадите страну кацапне?
показати весь коментар
12.09.2020 22:31 Відповісти
Не пугайся. Если Шо у нас быстро билет в ростов выписывают.
показати весь коментар
12.09.2020 22:35 Відповісти
то шо я хотел слышать!
показати весь коментар
12.09.2020 22:41 Відповісти
Чмо ватное Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6208
показати весь коментар
12.09.2020 22:33 Відповісти
фокин....
трупак члелина еще с мавзолея у кацапни выкрадите и в ТКГ еще втулите представителем - мозги есть?
показати весь коментар
12.09.2020 22:34 Відповісти
Я вище запропонував ексгумацію Шелеста і Щербицького. Ну а що, 11 з гаком століть тому був же ж Трупний Синод...
Нещодавно Патон врізав дуба - можна швидко відкопати, вкрити епоксидкою і теж у ТКГ.
показати весь коментар
13.09.2020 06:02 Відповісти
До кого претензія? У того, хто його туда засунув - 100 мозок є. Дали пеньонзів і використовують мощі в якості рупора, а самі за спиною ховаються. Для того й засунули.
показати весь коментар
13.09.2020 07:30 Відповісти
А тем временем в Катаре завершился первый день исторических мирных переговоров между властями Афганистана и "Талибаном". В Катар также прибыли госсекретарь США Майк Помпео и спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов...

Майк Помпео и Абдул Гани Барадар("Талибан")
Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9469
показати весь коментар
12.09.2020 22:41 Відповісти
Блин всмотритесь в это рыло ТИПИЧНОГО КАЦАПА Фокина

Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7794
показати весь коментар
12.09.2020 22:44 Відповісти
В нем нет ничего украинского
Кацапское злое и тупое лицо
показати весь коментар
12.09.2020 22:45 Відповісти
Обычный россиянин( поддеревенец) с Нижнего Тагила
показати весь коментар
12.09.2020 22:57 Відповісти
Шо вы наговариваете. Это интеллигенция для касапов. Типичный касап это с фингалом под глазом и опухшей пойной мордой лица
показати весь коментар
12.09.2020 22:50 Відповісти
У него азиатское лицо
показати весь коментар
12.09.2020 22:53 Відповісти
Скорее жо...а
показати весь коментар
12.09.2020 22:56 Відповісти
Треба гнати цю стару, поточену шашлями рухлядь з ТКГ до самого Ростова.
показати весь коментар
12.09.2020 22:47 Відповісти
Акса-Кал.
показати весь коментар
12.09.2020 22:48 Відповісти
старый п*дар всрался
показати весь коментар
12.09.2020 22:52 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/chlen-ukrainskoy-delegacii-v-tkg-garmash-ne-dumayu-chto-ermak-agent-fsb-1518148.html Член украинской делегации в ТКГ Гармаш: Не думаю, что Ермак - агент ФСБ ,потом тихо сказал ,может сотрудник ФСБ
показати весь коментар
12.09.2020 22:56 Відповісти
Комитет ВР, не мешайте кацапу Фокину заниматься державною зрадою .

Ну прямо как дети малые, 😀😀😀
показати весь коментар
12.09.2020 23:01 Відповісти
Ви вже своє зробили. Зруйнували економіку, політику, армію. Старий забруднювач повітря отриує вказівки, безпосередньо, від кацапського хазяїв, і щоб злити Україну йому не потрібен одобрямс "слуг". Навіть воно послало вас на хрін.
показати весь коментар
12.09.2020 23:08 Відповісти
В свете этой новости от слуги уродца качуры думаете вот он какой положительный - хочет фокина на комитет так сказать ответ держать, а дуськи , "наслаждайтесь" https://ukraine.fakty.ua/355460-v-sluge-naroda-pokazali-kak-hotyat-izmenit-zakonodatelstvo-dlya-provedeniya-vyborov-na-donbasse-ranee-ermak-obsuzhdal-eto-s-kozakom-v-berline:
"«Слуга народа» предлагает изменения в постановление о https://lb.ua/tag/2110_mistsevi_vibori местных выборах . Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.Он продемонстрировал фотокопию проекта нового постановления. «Я предложил изменения в постановление о проведении местных выборов. В частности, внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсовет на подконтрольных территориях», - заявил депутат в комментарии https://lb.ua/ LB.ua .В новом варианте пункт три постановления существенно меняется. Во-первых, указывается, что на оккупированных территориях вводится «особый порядок местного самоуправления». Во-вторых, предлагается провести выборы депутатов Луганского и Донецкого областных советов. Ранее пункт был сформулирован без двусмысленных толкований: если часть территории области оккупирована, то и выборы в облсовет не назначаются и не проводятся.Блогер Роман Шрайк https://t.me/ShrikePolitics обратил внимание на пункт 4 проекта постановления - из документа предлагается убрать упоминания о российской агрессии. «Пункт 4 переформулируется ровно так, как хотел советник Путина Козак. Убирается упоминание про российскую агрессию и то, что выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после выведения оккупационных войск, установления контроля над границей, разоружения боевиков», - подчеркнул блогер."
показати весь коментар
12.09.2020 23:17 Відповісти
да гоните его на йух с этой группы! пусть с правнуками в паровозики на даче играет. нашли кого назначать он же мыслит еще по совитски а в мацкве у него начальники по прежнему сидят как при совке.....
показати весь коментар
12.09.2020 23:49 Відповісти
Комуняка блазень дал конкретные инструкции своему единомышленнику, заслуженному комуняке фокину не обращать внимание на критику проукраинских сил, идти к намеченной цели, как договорились, бес путлер дает тишину, а мы отдаем ключевые посты в руководстве страны.
показати весь коментар
12.09.2020 23:51 Відповісти
Гауляйтер Украины Ермак-Козырь приказал Фокину игнорировать парламент.
Привести принудительно, в наручниках.
показати весь коментар
13.09.2020 00:48 Відповісти
Рисковано, ще гигне там.
показати весь коментар
13.09.2020 07:29 Відповісти
Геронтодипломатія, трясця (навіть з ухилом у некро).
"Ді(л)ди домовлялися..."
показати весь коментар
13.09.2020 05:58 Відповісти
Хер забил руснявый фокин
показати весь коментар
13.09.2020 06:33 Відповісти
После отравления Навального "Новичком" , Фокин стал более рьяно выполнять установки кремлёвской крысы....Видимо, хочет ещё немножко пожить....
показати весь коментар
13.09.2020 06:51 Відповісти
В какой стране переговоры о мире ведут 88 и 87 летние маразматики.
показати весь коментар
13.09.2020 07:03 Відповісти
В такій, в якій в ролі президента комік, а парламент - збірна солянка зі сфери обслуговування
показати весь коментар
13.09.2020 07:31 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2020 07:10 Відповісти
Фокін підпорядкований ФСБ ще з часів КДБ, тому комітет якоїсь зеленої ВР йому не указ. Це треба так опустити Конституцію, щоб ВР бігала під Єрмаками і Фокінами всупереч Основного закону, де Україна має парламенсько-президенську форму правління, а не Зеленсько-Єрмачною хунтою з кротами в ОПУ.
показати весь коментар
13.09.2020 07:30 Відповісти
Дожились --старий маразматик послав депутатів дуже далеко. З президентом ніхто не рахується,депутати ---неучі,лохі і агенти фсб,то вже і старий комуняка не рахується з депутатами ВР. В Україні хаос і приниження всієї держави. Зато весело і всі регочуть. 95 квартал вже по всій Україні.
показати весь коментар
13.09.2020 09:08 Відповісти
Вчера пришлось проехаться к родственникам, Чернигов - через Киев на Фастов, Попельня и обратно. 500 с гаком км. получилось. По возможности наблюдал придорожную рекламу предстоящих выборов. Это конечно не аналитика но то что бросается в глаза. Все заклеено Пальчевским и жопоблоком, т.е. основной участник выборов ФСБ РФ. Какая то ...за майбутне... попадается, вроде это партия Коломойского, в районах попадается БЮТ, остались видно районные ячейки. Много рекламы партии власти, это понятно, ...Україна це ти... И усее. Т.е. национал - патриотическое поле выжжено, вытоптано и забетонировано. В Киеве на Дружбы народов, запомнился большой билборд , на три стороны, ЕС Порошенко, один Карл!!! И что вы хотите от этой страны, и от этих людей?
показати весь коментар
13.09.2020 09:39 Відповісти
Фак-кин не придет на встречу с комитетом ВР
так как ложил он на эту Раду потому как подчиняется
мацкалям
показати весь коментар
13.09.2020 10:32 Відповісти
Засцяв.... А так ніс уйню героїчно. За слова відповідати треба.
показати весь коментар
13.09.2020 11:01 Відповісти
Сегодня Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, Источник: https://censor.net/ru/n3218955

ВОНО ТРОХИ ВСРАЛОСЯ
показати весь коментар
13.09.2020 12:23 Відповісти
типа послал их нах, ну и правильно в стране где правит клоун так и должно быть.
показати весь коментар
13.09.2020 12:27 Відповісти
Фокин с 92 го года пенсионер, может ему тяжело ходить
показати весь коментар
13.09.2020 13:12 Відповісти
В отказ пошел,старое пердло.
показати весь коментар
13.09.2020 13:12 Відповісти
Интересно, чем он может быть так занят? Вот многие пишут, что Фокин испугался и т.д. А я считаю, что это всё идёт не от Фокина, а именно ОП обосралось, что этот маразматик ляпнет что-то лишнего.
показати весь коментар
13.09.2020 14:21 Відповісти
Что?? Засцал, старый пердун-коммуняка Фокин, "прийти на ковёр"!!!!! Пробыл не полный год премьер- министром украины и вылупился большой спец по Даунбассу!! Зря всех коммуняк в 1991 не повесили за ноги на гиляку!! Хотя бы в назидание потомкам!!.
показати весь коментар
13.09.2020 18:25 Відповісти
 
 