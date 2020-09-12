Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура
Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін мав 15 вересня зустрітися з комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.
Про це повідомив у Telegram заступник голови комітету, депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч із комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, яка мала відбутися 15 вересня. Озвучена причина - зайнятість і необхідність працювати в Тристоронній контактній групі. Найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення - не обумовлена. Буду вимагати негайно провести цю зустріч. Щоб посилити позицію України необхідне консолідоване бачення парламенту і делегатів у Тристоронній контактній групі. Єдність у питанні врегулювання ситуації, яка склалася на Донбасі, вкрай важлива", - написав депутат.
Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю прокремлівському виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".
Заступник голови комітету з питань організації державної влади, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Будь ласка, зачекайте...
...
Фокин в ТКГ:
- Идея…
Все повернулись к нему - что там за идея у старого хрыча?
Фокин снова:
- Идея…
Кто-то спрашивает:
- Какая у вас идея, Витольд Павлович?
- Идея... и де я нахожусь?..
кравчучка с собой взять не хочет - комуняцкое оно заразное....
...
В принципі, не такі вже й старі, якщо подивитися на цих двох хричів (Кравчук - 86, Фокін - 87... це вже скоріше некро, аніж геронто)💀💀💀
Эти безграмотные идиоты сами наворотили в стране херни, а теперь они собрались разбираться. Недоноски и жертвы метеоризма!!!
Один только плюс, не вооружённым глазом стало видно кто предатель, кто просто сцыкло, а кто настоящий украинец и патриот.
https://youtu.be/BC6RG0XVQjA
шо отак возьмете и отдадите страну кацапне?
трупак члелина еще с мавзолея у кацапни выкрадите и в ТКГ еще втулите представителем - мозги есть?
Нещодавно Патон врізав дуба - можна швидко відкопати, вкрити епоксидкою і теж у ТКГ.
Майк Помпео и Абдул Гани Барадар("Талибан")
Кацапское злое и тупое лицо
Ну прямо как дети малые, 😀😀😀
"«Слуга народа» предлагает изменения в постановление о https://lb.ua/tag/2110_mistsevi_vibori местных выборах . Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.Он продемонстрировал фотокопию проекта нового постановления. «Я предложил изменения в постановление о проведении местных выборов. В частности, внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсовет на подконтрольных территориях», - заявил депутат в комментарии https://lb.ua/ LB.ua .В новом варианте пункт три постановления существенно меняется. Во-первых, указывается, что на оккупированных территориях вводится «особый порядок местного самоуправления». Во-вторых, предлагается провести выборы депутатов Луганского и Донецкого областных советов. Ранее пункт был сформулирован без двусмысленных толкований: если часть территории области оккупирована, то и выборы в облсовет не назначаются и не проводятся.Блогер Роман Шрайк https://t.me/ShrikePolitics обратил внимание на пункт 4 проекта постановления - из документа предлагается убрать упоминания о российской агрессии. «Пункт 4 переформулируется ровно так, как хотел советник Путина Козак. Убирается упоминание про российскую агрессию и то, что выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после выведения оккупационных войск, установления контроля над границей, разоружения боевиков», - подчеркнул блогер."
Привести принудительно, в наручниках.
"Ді(л)ди домовлялися..."
так как ложил он на эту Раду потому как подчиняется
мацкалям
ВОНО ТРОХИ ВСРАЛОСЯ