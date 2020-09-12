На сьогодні немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання ВР, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент IX скликання допрацює до кінця своєї каденції.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про те, скільки пропрацює Верховна Рада України, то я думаю, що вона пропрацює до кінця своєї каденції, як це і передбачено Конституцією", - сказав Разумков в ефірі NewsOne в суботу.

За словами голови ВР, на сьогодні немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання парламенту.

Дивіться також: Разумков про ймовірність відставки Кабміну перед місцевими виборами: У нашій державі багато що може статися. ВIДЕО