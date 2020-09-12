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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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суд (11505) злочини проти Майдану (307)

Справа про вбивства на Майдані: з понад 30 підозрюваних у засіданнях беруть участь двоє, більшість ховається в РФ

Справа про вбивства на Майдані: з понад 30 підозрюваних у засіданнях беруть участь двоє, більшість ховається в РФ

Після 8-місячної перерви в Києві відновлюється розгляд справи про розстріл майданівців 20 лютого 2014 року. Шансів на те, що обвинувачені "беркутівці" будуть покарані, на шостий рік процесу залишається все менше.

Про це йдеться в матеріалі Ігоря Бурдиги на DW, інформує Цензор.НЕТ.

Святошинський районний суд Києва цього року тричі відкладав слухання справи про розстріли на вулиці Інститутський в Києві у лютому 2014 року: спершу заважав суворий карантин, а влітку у присяжних закінчилися повноваження. Та першопричиною, яка збила з ритму п'ятирічний судовий процес, стало несподіване звільнення обвинувачених.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд звільнив під особисте зобов'язання колишнього заступника командира київської роти спецпризначення МВС "Беркут" Олега Янішевського та його підлеглих: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка і Сергія Тамтуру. На цьому наполягала сторона обвинувачення - річ у тому, що усі п’ятеро мали взяти участь у обміні утримуваними особами між Києвом та самопроголошеними "республіками" на Донбасі. Попри протести родичів загиблих учасників Євромайдану, а також громадськості, наступного дня "беркутівців" відправили на непідконтрольні території. Президент Володимир Зеленський тоді пояснив, що готовий був відпустити і сотню обвинувачених задля того, щоб звільнити з полону українських розвідників.

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До звільнення "беркутівці" провели за ґратами понад п'ять років і неодноразово відмовлялись від обмінів, стверджуючи, що доведуть свою невинуватість в суді. Усіх їх обвинувачують у вбивстві 48 громадян, замаху на вбивство ще 80, а також у теракті, перевищенні службових повноважень і незаконному поводженні зі зброєю.

Вже в лютому двоє - Маринченко і Тамтура - повернулись з Луганщини до Києва, щоб продовжити участь у судових засіданнях. До обміну обоє перебували під домашнім арештом - під час розгляду справи суд встановив, що слідство не зібрало достатньо доказів того, що саме вони стріляли в протестувальників під час Євромайдану. "Правда - це причина нашого повернення в Київ. Протягом п'яти років судовий процес був основним джерелом правди про Майдан і повинен тривати", - йдеться в заяві Тамтури та Маринченка, оприлюдненій їхніми адвокатами. Захисники завили, що обвинувачені відмовляються від подальших коментарів ЗМІ до свого виступу у суді.

Загалом у розстрілі протестувальників 20 лютого підозрюють понад 30 ексбійців МВС. Та більшість з них переховується в Росії, яка відмовляється екстрадувати колишніх міліціонерів, називаючи справу про розстріли політичною.

Чи не останнім, ще восени 2014 року втік з-під домашнього арешту інший заступник командира київської спецроти Дмитро Садовник. Докази провини міліціонера ще тоді здавалися беззаперечними: на кількох відео від 20 лютого 2014 року видно, як людина, в якої, так само як і в Садовника, немає кисті правої руки, стріляє по протестувальникам з автомата. Та у вересні 2014 року суддя Печерського суду Світлана Волокова відпустила Садовника з-під варти, після чого він відразу виїхав до Криму, де, за інформацією української прокуратури, отримав російське громадянство. Наприкінці серпня цього року суддю Волкову суд виправдав від звинувачень у незаконному звільненні підозрюваного.

Також читайте: Завершено розслідування убивства євромайданівця Юрія Вербицького та викрадення і тортур Ігоря Луценка, - ДБР

У шосту річницю розстрілів слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР), які тепер розслідують "справи Майдану" повідомили про підозру ще одному правоохоронцю - колишньому кулеметнику спецпідрозділу Внутрішніх військ "Омега" Володимиру Косенку. Слідство вважає, що він, відступаючи по Інститутській разом із "беркутівцями", стріляв у протестувальників і вбив активіста Олега Ушневича та поранив Віталія Гукова.

В лютому, незважаючи на аргументи прокуратури, суд відпустив Косенка під домашній арешт, а пізніше пом'якшив запобіжний захід до особистого зобов'язання. Розслідування щодо нього триває. Як пояснював DW прокурор Ігор Земсков, який представляє обвинувачення у "справах Майдану", балістичні експертизи куль з тіл загиблих та поранених ведуться повільно.

Попри суворість обвинувачень і зібрані докази проти колишніх правоохоронців, на сьомий рік розслідування слідство не заперечує: першими зранку 20 лютого 2014 року почали стріляти саме з боку протестувальників. Першим в той день загинув боєць київської спецроти Микола Симисюк. "На ґрунті вбивства та поранення колег у бійців роти спецпризначення склалось неприязне ставлення до всіх осіб, які брали участь в акції протесту на Майдані Незалежності, що утвердило їх бажання виконати явно злочинний наказ про силовий розгін", - зазначається у обвинувальному акті проти "беркутівців" Аброськіна та Зінченка, копія якого є в розпорядженні DW.

Захисники обвинувачених постійно акцентують увагу на цьому факті, стверджуючи, що бійці спецроти хіба що "відстрілювались, прикриваючи відступ колег". Та прокурор Ігор Земсков заперечує: експертизи та реконструкції показують, що правоохоронці тоді стріляли по всім протестувальникам - на ділячи їх на мирних та озброєних.

До того ж, обвинувачення і адвокати потерпілих вважають, що розстріли 20 лютого неможливо розглядати поза контекстом тримісячного протистояння та подій, що сталися напередодні, коли мирна хода протестувальників під Верховну Раду 18 лютого переросла в сутички з "тітушками", силовий розгін та антитерористичну операцію проти Майдану. "Після того, як почалася бійня 18 лютого, поява зброї у протестувальників - закономірний самозахист", - наполягає адвокатка Євгенія Закревська.

Притягнути учасників протестів до відповідальності за вбивства правоохоронців наразі неможливо. Навіть у випадку Івана Бубенчика, який сам у 2016 році зізнався у вбивстві двох міліціонерів, слідству довелося призупинити справу через закон про заборону переслідування євромайданівців. Та 2020 року ДБР вдалося обійти цю заборону - у травні за клопотанням слідчих Печерський суд хоч і заочно, але заарештував харків'янина Дмитра Липового, який привіз на "Майдан" карабін "Сайга", з якого й стріляв Бубенчик.

Понад два роки розгляду Святошинський суд присвятив заслуховуванню свідчень потерпілих. Довгі години у суді поранені та родичі загиблих переказували події 20 лютого та історії своїх близьких. Лише минулого року суд розпочав допити свідків: спочатку обвинувачення, а потім - захисту. На користь та проти колишніх беркутівців виступали колишні правоохоронці, спецпризначенці, снайпери управління держохорони, лідери Майдану та урядовці часів Януковича.

"На відміну від інших судів по "справах Майдану" цей рухався у досить жвавому темпі. Був шанс, що на початку 2020 нарешті перейдуть до допиту обвинувачених і далі до дебатів", - пояснює Євгенія Закревська.

Та за яким графіком суд продовжить розгляд справи поки що не зрозуміло - сторони мають узгодити це на першому засіданні. Щоправда, до того доведеться вирішити, як забезпечити участь у слуханнях Олега Янішевського, Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, зв'язок із якими зник після обміну.

За інформацією видання Грати, суд 20 жовтня розпочне розгляд справи про розстріли на Майдані.
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Топ коментарі
+8
Дела об убийствах на Майдане отдали курировать поцу-прокурору с окружения медвейчука...
Все !!! .. и чтобы узнать всю правду нужно ждать смены власти в Украине на Патриот-Хунту - иначе ***** уже никак...
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12.09.2020 23:58
+4
вот ты больное на голову ты еще не знаешь наверное, что такое "писда" экономике...и давай устроим сирию у себя, и тогда нынешнее время покажется раем так может куйло и спокойно себе нападет, руководствуясь нелегитимностью хунты ижеланием защиты ватанов?
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13.09.2020 00:53
+4
омг)))путин может напасть и по настоящему, а не 2-3 батагруппами...война как очень интересно у нас идет, вдали от линии фронта ее никто не замечает, кроме воинов и членов их семей, да и перемирия постоянно же...события в 2014-15 еще можно с натяжкой войной нзывать...а писда настоящая будет при хунте, когда начнется паника и банковская система рухнет, а вслед и за ней гривня...хотя зачем я тебе, дебилу что то объясняю?ну явно с головой не дружишь
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13.09.2020 01:07
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Дела об убийствах на Майдане отдали курировать поцу-прокурору с окружения медвейчука...
Все !!! .. и чтобы узнать всю правду нужно ждать смены власти в Украине на Патриот-Хунту - иначе ***** уже никак...
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12.09.2020 23:58 Відповісти
например?
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13.09.2020 00:16 Відповісти
Что например !? Тот отбитый наглухо Офицер-Патриот из ВСУ который подымет Армию и соберет эту ВСЮ шушару и шмальнет их на стадионе как Пиночет!!! (я говорю ВСЕХ !!! всю политЫлиту !!!)
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13.09.2020 00:28 Відповісти
хм, а дальше что?даже если допустим, что армия поддержит этот переворот...вот западные партнеры точно не поддержат..ну и здравствуй крах экономики, вероятная гражданская война и нападение куйла
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13.09.2020 00:34 Відповісти
опять кутин нападет !? ты порохобот или внатуре епнутый?! Экономике уже писда, западу мы уже покуй, гражданской войны не будет - будет избиение вато-сепаров... Так хоть есть шанс выгребти из этого болота - а сидеть ждать и боятся пока не окажемся как белорусы в ссср-2?
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13.09.2020 00:43 Відповісти
вот ты больное на голову ты еще не знаешь наверное, что такое "писда" экономике...и давай устроим сирию у себя, и тогда нынешнее время покажется раем так может куйло и спокойно себе нападет, руководствуясь нелегитимностью хунты ижеланием защиты ватанов?
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13.09.2020 00:53 Відповісти
какая сирия !!!! ты болен !!! сиди и жди спасителя куйла - и кста Куйло на нас напало еще в 2014-м и у Нас идет 6 лет ВОЙНА !!!!!.....а по экономике - у нас дыра в бюджете уже 300 млрд. а через месяц-два будет 500 млрд. плюс нужно около 100 млрд. отдать кредиторам - это не писда !!!
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13.09.2020 00:59 Відповісти
омг)))путин может напасть и по настоящему, а не 2-3 батагруппами...война как очень интересно у нас идет, вдали от линии фронта ее никто не замечает, кроме воинов и членов их семей, да и перемирия постоянно же...события в 2014-15 еще можно с натяжкой войной нзывать...а писда настоящая будет при хунте, когда начнется паника и банковская система рухнет, а вслед и за ней гривня...хотя зачем я тебе, дебилу что то объясняю?ну явно с головой не дружишь
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13.09.2020 01:07 Відповісти
Когда ты в 14-м сидел и от страха не знал что делать и сидел что мыша обосцанная - я уже кацапобестолочь крошил под Славянском.. так что не рассказывай мне о тактике войны..
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13.09.2020 14:35 Відповісти
То что Вы крошили сепаров - добавляет Вам огромное количество УВАЖЕНИЯ, но нет - не ума.
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13.09.2020 23:13 Відповісти
мне так важно ваше мнение обо мне... что прям писец..
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13.09.2020 23:15 Відповісти
Из уважения к Вам, напомню, любая революция это не только отторжение народом старой элиты - практически стразу народ рождается новую элиту. В этот исторический момент государство максимально уязвимое перед лицом внешних угроз.
Научный экскурс закончен - дальше все самостоятельно - даже при моем глубоком к Вам уважении.
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13.09.2020 23:34 Відповісти
Спасибо.. но я вам напомню - Революция в Украине не закончена !!! А незавершенное дело - это все равно что и не начатое.. Упыри воспользовались тем что мы воевали на Донбассе и захватили в это время власть.. Нужен новый Майдан - или закончить и довести до логического конца прошлый .... Выводы делайте сами. Удачи..
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13.09.2020 23:44 Відповісти
главная революция в головах - Вы посмотрите на настроения на юго-востоке - там рассматривают только два вариантна или опзж или зе. и весь электорат за "окончание войны".
на этом фоне зе, все-таки, выглядит менее опасным.
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13.09.2020 23:59 Відповісти
вы очень сильно ошибаетесь !!! Зе - это палач Украины !!! а опзж - предатели .. я повторюсь - Украину спасет только "патриотическая хунта" и на 5 лет минимум никаких выборов а только военные администрации чтобы за это время почистить "авгиевы конюшни" и мозги латентным вато-сепарам...Иначе - стране пздц..
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14.09.2020 00:09 Відповісти
хороший план - но он не выполним из-за количества ватного населения, которому в лучшем случае "все равно", а в худшем "мы же братья" и северного врага - который только и смотрит как напасть так, чтоб, вроде, выглядело как защита русскоговорящих от геноцида - или принуждение к миру как в Грузии. Сами, наверное, знаете, что сотворить провокацию которую потом можно выдать за геноцид - это проще простого.
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14.09.2020 00:15 Відповісти
Согласен, доля правды есть в ваших словах, но вы забываете что миром "крутят как захотят" всего 3 % пассионариев - а остальные 97 % просто зрители...
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14.09.2020 00:21 Відповісти
При Пете, которого ты ругаешь, в балансе был плюс.
Но он тебе не нравится, и ты выбрал того, кто сделал не просто минус, а бездну минусов.
Молодец, что у тебя много энергии. Направь ее на осмысление произошедшего.
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13.09.2020 14:05 Відповісти
Зетварь - продолжил дело Петяпоца !!! так что тут знак равенства...
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13.09.2020 14:32 Відповісти
Ты не услышал:
При Пете, которого ты ругаешь, в балансе был плюс.
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13.09.2020 16:04 Відповісти
я услышал - воровали меньше ... но теперь ты меня не услышал - Петя сделал ВСЕ чтобы пришла Зеленая мразь , и она продолжает дело Петра только уже в турборежиме!!!
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13.09.2020 16:50 Відповісти
Петя сделал ВСЕ чтобы пришла Зеленая мразь
Это как? Он водил твоей рукой над бюллетенем?
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13.09.2020 17:05 Відповісти
ты идиот !!! пЭтя довел ситуацию в стране до ручки - что пипл сказал - кого угодно но только не пЭтя !!! (львиная доля голосов за Зепоца - это был протестный электорат против пЭти)
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13.09.2020 17:12 Відповісти
пЭтя довел ситуацию в стране до ручки
В каком плане? В политическом, жкономическом, дипломатическом, военном?

пипл сказал - кого угодно но только не пЭтя
Ты забыл слово "обманутый пипл". Ни одно из обвинений против него не подтвердилось.
А если считаешь, что не обманутый, а по правде пЭтя довел ситуацию в стране до ручки, то покажи это, обоснуй.
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13.09.2020 17:31 Відповісти
Идиоты - это долбо#бы, то есть население, которое настолько тупо, что ничего не знает про важные вещи, но «политически» активно и имеет право голоса. Идиоты - это те, кто под влиянием вражеской боевой пропаганды и пропаганды сговорившихся олигархов, на эмоциональном уровне зарядились рефлексом - «кто угодно только не Порошенко» и до сих пор этим заряжены. Объяснить логически они этого не могут, но точно знают что правы, а «идиоты» для них - это те, кто умеет думать и анализировать факты, слова и дела.
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13.09.2020 17:42 Відповісти
***..дА слез ... мАлАдец .. возьми с полки шоколадку...
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13.09.2020 20:39 Відповісти
Думай...
Как и было сказано.
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15.09.2020 15:10 Відповісти
и еще, тролляка тупая, на запад не надейся, помогать хунте он точно не будет
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13.09.2020 00:57 Відповісти
Кроме нас самих нам уже не поможет никто !!! а ты сиди - жди - и бойся всего чучело ЗеПетино !!!
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13.09.2020 01:01 Відповісти
да, только хунта нам поможет..развалить остатки страны..
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13.09.2020 01:10 Відповісти
нет .. нам пАможет ждун-ссыкун !!!
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13.09.2020 16:51 Відповісти
Сначала надо олигархылиту...ВСЮ!!!
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13.09.2020 00:35 Відповісти
этих в первую очередь !!! это кукловоды политиков !!!
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13.09.2020 00:39 Відповісти
Військова хунта, і прощай демократія Євросоюз і безвіз.
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13.09.2020 07:15 Відповісти
.. тут уже и без хунты кранты тому о чем ты говоришь..или ты слепой!?
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13.09.2020 16:52 Відповісти
порох, гад, за бубу - ссыкуна не досмотрел.
пороху минус... - бубенцу шаурму под маску покняпать...
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13.09.2020 00:00 Відповісти
Відволікання Уваги..
Шо і в ПоПуредньої влади і цієї..
🤗
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13.09.2020 00:15 Відповісти
Несмотря на суровость обвинений и собранные доказательства против бывших правоохранителей, на седьмой год расследования следствие не отрицает: первыми утром 20 февраля 2014 года начали стрелять именно со стороны протестующих. Первым в тот день погиб боец ​​киевской спецроты Николай Симисюк. "На почве убийства и ранения коллег у бойцов роты спецназначения сложилось неприязненное отношение ко всем лицам, которые участвовали в акции протеста на Майдане Независимости, что утвердило их желание выполнить явно преступный приказ о силовом разгоне", - отмечается в обвинительном акте против "беркутовцев" Аброськина и Зинченко, копия которого есть в распоряжении DW. Источник: https://censor.net/ru/n3218959
и тут зрада
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13.09.2020 00:31 Відповісти
брехня - стрельба боевыми со стороны беркута была еще 18того когда они прикрывали атаку БТРа от Европейской площади на баррикаду.
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13.09.2020 23:09 Відповісти
"какиевашидоказательства"?
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13.09.2020 23:22 Відповісти
слова человека который был ранен в спину 18го возле той баррикады и проходил лечение в 17той больнице

"...был на барикаде - бросил коктейль в сторону БТРа - развернулся и начал отходить - получил удар в спину - сразу не понял что произошло - товарищи не дали упасть..."

дословно, конечно, не помню
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13.09.2020 23:29 Відповісти
эти свидетельства предоставлены в прокуратуру?потому что сейчас чего угодно можно наговорить...хотя, если он бросался коктейлем, то выстрел можно как самооборону интерпретировать, в крайнем случае ее превышение
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13.09.2020 23:34 Відповісти
да все они и так знают - большенство Небесной Сотни полягло иммено ночью с 18того на 19тое, а не как говорит официальная позиция - 20го на аллее.
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13.09.2020 23:37 Відповісти
не вижу причин не доверять официальным данным
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13.09.2020 23:43 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F небесна сотня
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13.09.2020 23:47 Відповісти
дело хозяйское, но можете просмотреть все видео с Аллеи и самостоятельно сосчитать количество поражений от от стрелков ведущих огонь из-за камазов на Грушевского - цифры очень сильно не сходятся с количеством убитых и раненых за весь Майдан.
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13.09.2020 23:47 Відповісти
прямо все жертвы попали в то видео?
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13.09.2020 23:51 Відповісти
нет конечно - но общее представление можно получить
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13.09.2020 23:56 Відповісти
Вони ще не знають яка тут влада. Незабаром всі повернуться.
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13.09.2020 00:33 Відповісти
А беркутня.. яку ЗЕлена падла віддала засРашці?!?
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13.09.2020 00:34 Відповісти
Правды об убийствах на Майдане боятся все -И рассия и украинские чиновники и американские .
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13.09.2020 00:41 Відповісти
При Порошенко такого не было!!!
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13.09.2020 01:55 Відповісти
Соєвого баригу разом з беркутовцями на нари.
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13.09.2020 07:09 Відповісти
Зе-чмо громадянин паРашії?

операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
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13.09.2020 01:55 Відповісти
"же в феврале двое - Маринченко и Тамтура - вернулись с Луганщины в Киев, чтобы продолжить участие в судебных заседаниях. До обмена оба находились под домашним арестом - при рассмотрении дела суд установил, что следствие не собрало достаточно доказательств того, что именно они стреляли в протестующих во время МайданаИсточник: https://censor.net/ru/n3218959"

Красиво изложено: под домашним арестом до обмена обвиняемые находились потому, что суд признал отсутствие доказательств их преступления? Или они сейчас на этих основаниях на свободе без ограничений?
Понятно, что шансов на наказание беркутовцев, кроме беззаконного содержания в СИЗО 5 лет, было и есть немного, но отсутствие их в вечном суде не главная причина.
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13.09.2020 09:26 Відповісти
Почему при Поросе не расследовали?
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13.09.2020 11:47 Відповісти
ПОЧЕМУ при ПОРОСЕ не расследовали - ДА потому, что не Порошенку И его окружению это было не выгодно, могло всплыть много чего компрометирующего самого ПОРОШЕНКА. ПОТОМУ Порошенко дал возможность сбежать всем ответственным по дела майдана, ЧТО бы они не рассказали, не чего про него самого.
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13.09.2020 12:12 Відповісти
Голя, тебе короновирус дал осложнение на голову??? До июня месяца, когда произошла инаугурация Пороха уже все, кто был причастен к убийствам , свалили в Мордор... Где вас, зебилов , клепают ....в гавнораше или вы отечественное 💩???
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13.09.2020 13:29 Відповісти
 
 