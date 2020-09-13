З 15 вересня в Україні щотижня опрацьовуватимуть понад 200 тисяч тестів на COVID-19, - Ляшко

Доведених випадків повторного інфікування коронавірусом у світі не так багато, але нині не можливо точно сказати, як довго зберігається в організмі імунітет до COVID-19.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у програмі "Неофіційна розмова" в ефірі телеканалу "ДОМ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо подивитися наявність антитіл у тих, хто перехворів на початку епідемії і зараз, їх можна не знайти в плазмі - вони вийшли. Але випадків повторного інфікування все-таки не так багато у світі. Вони доведені, але поки що поодинокі", - сказав Ляшко.

За його словами, імунітет до коронавірусної хвороби виробляється, але, як довго він зберігається в організмі, нині ніхто не може сказати.

Разом з тим Ляшко впевнений, що якщо українці дотримуватимуться протиепідемічних норм, то зможуть уберегтися до появи вакцини.

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"Подивімося, скільки у нас хворих. Сто тридцять тисяч хворих, також є частина тих, кого ми не виявили. Сорокамільйонна країна. Ми в карантині перебуваємо вже шостий місяць. Якщо ми будемо дотримуватися протиепідемічних норм, і протримаємося ще пів року, коли з'являться імунобіологічні препарати, тоді треба буде просто зробити щеплення, і організм буде захищений", - так Ляшко відповів на запитання ведучої, чи перехворіє більша частина населення нашої країни COVID-19.

Ляшко додав, що з 15 вересня в Україні щотижня опрацьовуватимуть понад 200 тисяч тестів на COVID-19.

На даний час працюють 102 лабораторії, які проводять ПЛР-діагностику, з них у системі Міністерства охорони здоров'я - 26.

"Спочатку ми проводили 200 досліджень на тиждень. Сьогодні ми робимо вже понад 130 тисяч, а на 15 вересня ми плануємо вийти майже на 200 тисяч. Це постійно збільшуватиметься в цілому по країні", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок суботи, 12 вересня зафіксовано 3 103 нових випадків зараження. При цьому 72 раніше хворих померли.