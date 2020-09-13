З 15 вересня в Україні щотижня опрацьовуватимуть понад 200 тисяч тестів на COVID-19, - Ляшко
Доведених випадків повторного інфікування коронавірусом у світі не так багато, але нині не можливо точно сказати, як довго зберігається в організмі імунітет до COVID-19.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у програмі "Неофіційна розмова" в ефірі телеканалу "ДОМ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо подивитися наявність антитіл у тих, хто перехворів на початку епідемії і зараз, їх можна не знайти в плазмі - вони вийшли. Але випадків повторного інфікування все-таки не так багато у світі. Вони доведені, але поки що поодинокі", - сказав Ляшко.
За його словами, імунітет до коронавірусної хвороби виробляється, але, як довго він зберігається в організмі, нині ніхто не може сказати.
Разом з тим Ляшко впевнений, що якщо українці дотримуватимуться протиепідемічних норм, то зможуть уберегтися до появи вакцини.
"Подивімося, скільки у нас хворих. Сто тридцять тисяч хворих, також є частина тих, кого ми не виявили. Сорокамільйонна країна. Ми в карантині перебуваємо вже шостий місяць. Якщо ми будемо дотримуватися протиепідемічних норм, і протримаємося ще пів року, коли з'являться імунобіологічні препарати, тоді треба буде просто зробити щеплення, і організм буде захищений", - так Ляшко відповів на запитання ведучої, чи перехворіє більша частина населення нашої країни COVID-19.
Ляшко додав, що з 15 вересня в Україні щотижня опрацьовуватимуть понад 200 тисяч тестів на COVID-19.
На даний час працюють 102 лабораторії, які проводять ПЛР-діагностику, з них у системі Міністерства охорони здоров'я - 26.
"Спочатку ми проводили 200 досліджень на тиждень. Сьогодні ми робимо вже понад 130 тисяч, а на 15 вересня ми плануємо вийти майже на 200 тисяч. Це постійно збільшуватиметься в цілому по країні", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок суботи, 12 вересня зафіксовано 3 103 нових випадків зараження. При цьому 72 раніше хворих померли.
Будь ласка, зачекайте...
Правда ,живу уже долго в Германии...
- Шо? Опять от жены заработал?
-Дааа... Но за мной осталось последнее слово...
-Та ты шо.... И что ты сказал ?
-А когда она сказала:"Вылезай из под кровати,подлый трус!!" Я гордо ответил :"Не вылезу!!!"
Полиграф,это не вы были???
Висновок нового дослідження: плр-тести дають 30% хибнопозитивних та 20% хибнонегативних результатів.
Це означає, що щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується на число, що рівне 10% від зроблених тестів.
Розрахунки ускладнюються тим, що результат тесту не дається день у день. Але якщо припустити що кожного дня роблять 20000 плр-тестувань (1 вересня, наприклад, 22627), то щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується приблизно на 2000. При цьому "нових випадків" за 1 вересня 2088. Як кажуть, NO COMMENTS!
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
І ще критика в бік плр-тестування.
Все більше експертів громадського здоров'я в США стверджують, що через завелику чутливість тестів виходить так, що більшість (до 90%) ковід-позитивних мають в собі настільки малу кількість вірусних часточок (можливо, вже й неактивних, тобто знищених імунітетом), що ці люди не можуть мать ані симптоми, ані бути заразними.
Проте ці безглузді показники настирливо використовують для визначення ЗОН та виправдання карантинних обмежень.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
Окрім того, CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
https://twitter.com/itechnologynet/status/1304417834156556289/photo/1
Тобто випадків (точніше псевдовипадків) дуже багато, а кількість смертей близько до нуля. Тенденція загальна як мінімум для Європи.
В інших країнах (США, Мексика, Бразилія, Індія тощо) створюють жахливу статистику смертей, спираючись знову таки на ці тести.
Наприклад, молодий мотоцикліст загинув в ДТП, але офіційно "помер від ковід-19".
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
Цікаво, що жорсткість карантинних заходів визначається і виправдовується за допомогою кількості цих випадків, які в свою чергу знаходяться, як з'ясовується, через дуже неточні тести (або недосконалу методику їх обробки).
лЯШКО..
ДОВОДЖУ ДО ВІДОМА,ЩО НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З КИТАЮ КАЖУТЬ ,ЩО ІМУНІТЕТ -до 1 місяця,А НЕ 4 МІСЯЦІ,ЯК РАНІШЕ ВИЗНАЧИЛИ...
Тесты врут в 25%...
Проводится 1 миллион тестов в сутки.
В Гамбурге разработан тестер моментального действия... Проходит испытания
Германия на днях разрешила проведение тестирования 2-х вакцин Одна разработана в Тюбингене,а вторая во Франции (почему тестирование в Германии- не поняла)...
В Верховніі Зраді.. Та лікування в Феофанії..
🤣🤣🤣🤣🤣
)))
"У перерахунку" на українські масштаби це майже 140 000. За добу!
Навіть не надто розвинені польські лабораторні потужності дозволяють за добу обробити до 50 000 тестів (хоч до такої кількості там ще ні разу не доходили), а це майже удвічі більше, ніж можуть наші санепідеміки. І вони ще вихваляються, засипаючи лохуватих коронапохвігістів "вражаючими цифрами"...
За чисельністю населення Україна на 36-37-му місці у світі
За загальною кількістю виявлених випадків коронавіруса Україна на 25-му
За кількістю нових за добу - на 12-13-му
За загальною кількістю тестів "на душу населення" - на 113-му
Що ж до точності статистичних даних, то вони й так не відображають картіни в усіх її подробицях, а офіційній інформації з окремих країн взагалі вірити не можна. Українські статистстики, наприклад, достеменно не знають, скільки в них населення залишилось, а ви хочете точності...
І тим не менш, загальну картину, що складається у світі Big Data дозволяють побачити.
А коронаоптимісти з ковідіотами нехай спробують пояснити, чому одним країнам вдалося опанувати ситуацію, а в інших епідемія косить населення тисячами (а навіть десятками, а то й сотнями тисяч).
Висновок нового дослідження: плр-тести дають 30% хибнопозитивних та 20% хибнонегативних результатів.
Це означає, що щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується на число, що рівне 10% від зроблених тестів.
Розрахунки ускладнюються тим, що результат тесту не дається день у день. Але якщо припустити що кожного дня роблять 20000 плр-тестувань (1 вересня, наприклад, 22627), то щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується приблизно на 2000. При цьому "нових випадків" за 1 вересня 2088. Як кажуть, NO COMMENTS!
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
І ще критика в бік плр-тестування.
Все більше експертів громадського здоров'я в США стверджують, що через завелику чутливість тестів виходить так, що більшість (до 90%) ковід-позитивних мають в собі настільки малу кількість вірусних часточок (можливо, вже й неактивних, тобто знищених імунітетом), що ці люди не можуть мать ані симптоми, ані бути заразними. Це спричинено особливістю методики обробки тестів: лабораторії виконують занадто багато циклів ампліфікації: 35 і більше, коли достатньо не більше 30.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
Окрім того, CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
Розумію, що санепідеміків-економістів тут дохвіга розвелося, тому раджу крім всяких навколонаукових самоповідомлень коментувати офіційну й інформацію з джерел, яким можна довіряти. Бажаючі повипендрюватись можуть, коім тумианно-статистичної Білорусі, згадати ще й Швецію, яка останнім часом просто перестала оприлюднювати певну інформацію. За показниками смертності від коронавврусу вона знаходиться на одному рівні з такими коронапродвінутимі країнами, як США та Бразилія, де найвище керівництво просто ігнорує епідемію. Але, що цікаво, це не принесло Швеції не лише очікваного імунологічного ефекту, а й від падіння економічних показників не врятувало, хоч і дозволило країні досягти найвищого за останні 150 років рівня смертності.
І поки самоентузіасти розмірковують закривать, чи не закривать, тестуать, чи не тестувать, китайці спромоглися загнати в лохдаун регіони з новими випадками коронавірусу та вщент там всіх перетестувати, здійснюючи по кілька мільйонів тестів за день. І тепер наші "героїчго врятовані" можуть заздрити китайським вуханям, а надто ж тій "нещасній", що вирішила залишитися серед них через якогось песика (а тепер, кажуть, ще й нашого топ-рятівника заарканила).
Китайська економіка знову набирає темпи, в той час, коли її основні конкуренти ще "лежать". А в'єтнамці, так і взагалі на пандемії непогано заробили, бо ще пів року тому могли виготовляти по п'ять мільйонів захисних масок на добу.
Найнатхненнішим же, раджу уважно придивитися до ситуації в Індії, врахувавши, що ця країна є одним з основних світових виробників медпрепаратів (в тому числі й усяких вакцин) та їхніх компонентів. В Індії вже зараз нових корононосців за добу з'являється більше, ніж китайці офіційно виловили за весь час епідемії...
на відміну від тебе, оскільки ти лише плескаєш язиком і публікуєш якісь свої домисли, які н не мають нічого спільного із реальністю
якщо твій мозок не здатний усвідомити, то поясню: надчутливість тесту ніяк не заважає його неточності
надчутливий тест "знаходить" вірус, там де його немає або там де його дуже мало
одне просте питання: на що впливають тести? окрім лячної статистики "нових випадків"
чи вони допомагають лікувати? ні
все, на що треба звертати увагу при ГРВІ, це симптоми: є симптоми - лікуєшся, немає симптомів - живеш своїм нормальним життям
щодо карантину:
https://www.aier.org/article/lockdowns-and-mask-mandates-do-not-lead-to-reduced-covid-transmission-rates-or-deaths-new-study-suggests/ https://www.aier.org/article/lockdowns-and-mask-mandates-do-not-lead-to-reduced-covid-transmission-rates-or-deaths-new-study-suggests
Національне Бюро Економічних Досліджень (США), вивчивши 25 штатів США і 23 країни світу з найбільшими показниками смертності на 1 млн. населення, зробило висновок, що карантинні обмеження, зокрема масковий режим, жодним чином не впливають на хід епідемії (з точки зору смертності та коефіцієнту розповсюдження R0).
Автори наголошують, що уряди країн світу, запровадивши експериментальні безпрецедентні міри для контролю поведінки населення, що призвели до серйозних втрат для економіки та власне для самого населення (у вигляді непотрібних смертей), з великою вірогідністю зробили помилку.
Дослідження показує, що "респіраторна вірусна епідемія" самотужки пішла на спад, завдавши швидкого удару по найслабкішим, що дійсно призвело до значного спалаху смертності у квітні. Проте абсолютна більшість населення планети (яке або перехворіло із симптомами чи "перехворіло безсимптомно", або завдяки гарному загальному імунітету резистентне до вірусу) активно рухається до "колективного імунітету", незважаючи на більші чи менші перепони у вигляді різної ступені жорсткості карантинів.
Що ж до самих досліджень. то вже у першому ж наведеному посиланні трапилося цілком точне наукове формулювання: "ПОЛОВИНА (американських CDC) тестів на коронавірус виявилася неточною". Це в самому заголовку. А в тексті є й інші посилання, де зокрема йдеться поро те, що:
...if you want to get the most reliable test results, then be sure to have a PCR deep nasal test done. You can be 99 percent confident that the results are accurate.
Ви зараз тут почнете всім відкривати очі на те, що існує ДВА типи тестів і чим вони відрізняються? Може ще нагадаєте про необхідність чіткого дотримання процедур забору зразків та про недопустимість видачі фальшивих довідок про негативний результат, як це практикується в Україні? І потім чітко поясните, як це все виправдовує вкрай низький рівень тестуання населення, що його з успіхом демонструє Україна (всупереч рекомендаціям ВООЗ, між іншим).
Розумію, що такі видатні наукові діячі, як Трамп та Болсонаро, знають про коронавірус більше за ВООЗ (Трамп, так той і взагалі організацію нах послав). Але поясніть, чому ж у їхніх країнах такі цифри жертв коронавіруса? Штати за всі післявоєнні роки стільки не втратили у військових конфліктах, скільки за пів року від когось "нещасного коронавірусу". Чи ті жертви - то маніпуляція міровой закуліси, щоб увести в оману мірову общєствєнность та самого піндопрезидента Дональда?
Славнозвісні британські вчоні (у даному коркретному випадку оксфордські) також виявилися ахвіненно досвіченими, ведучи Брекситанію своїм власним "третім шлязом" у боротьбі з епілемією. Все в них получалося, поки сам британський прем'єр Боря Іванов не хапнув теї зарази. І то так ніпадєцкі - аж сина назвав іменем доктора, який його витіг з-під тієї корони... Після цього брекситанці послали нах "рекомендації" і враз запровадили "вимоги". Це їм трохи допомогло, однак за кількістю жертв коронавіруса "на душу населення" вони Штати випереджають, і знаходяться на одному рівні з Евадором (тут хтось питав про тіла померлих на вулицях - так це саме в Еквадорі було). Можна ще й шведських вчоних згадати було б, особливо їхнього найвідомішого Андерса Тегнелла. Але вже й той визнав, що майже повна відмова від карантину була помилкою.
Ну, і порівняйте це все з тими країнами, де епідемію вдалося коє-як вкоськати.
Навіть, якщо китайці, як кажуть, могли вп'ятеро занизити реальні показники, то вони й так набагато нижчі, ніж вдалося досягти американцям. Та навіть, якщо і вдесятеро занили - це все одно не йде ні в яке порівняння зі Штатами, Бразилією, Індією.., а в перерахунку "на душу населення" і з Україною. Китайці якось по-особливому вміють мити руки, перед тим, як братися за тарілку з кажанами?
Що ж до самих тестів, вакцини та ліків, то час не стоїть на місці - і вірус, падла, мутує, і вчоні пацани когті рвуть аби знайти спосіб, як його подолати. Після того, як було проведене згадане вами дослідження вже багато чого накопали, не один новий тест створили, а є й такі, що запевняють, ніби зробили вакцину, хоч загальновизнаних наукових підтверджень тому ще немає.
Он, сингапурські вчоні пару тижнів тому виявили генетично можливого винуватця важкого перебігу хвороби - хто зна, до чого вони там ще докопаються...
І ти розумієш, що точність тесту залежить від методики його обробки та, зокрема, кількості циклів ампліфікації? ВООЗ рекомендує робити 50 циклів, а вчені відповідають, що не можна робити більше 30, бо кількість хибнопозитивних результатів дуже швидко зростає.
"Але поясніть, чому ж у їхніх країнах такі цифри жертв коронавіруса?"
Чим доведено, що це "жертви коронавіруса"? Знову фальшиві тести?
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19". Бо колись раніше він мав позитивний результат тесту.
А чверті з померлих "від ковіду" взагалі тест не робили, а встановили діагноз за "підозрілими симптомами".
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86967
В будинках для літніх людей кількість смертей накрутили в 5-10 разів.
Отакі жертви.
Але 10доларовій істоті важко усвідомити, як і навіщо її грабують на мільйони. Простіше називати все конспірологією.
Вже лишимо в спокої достовірність тестів - тут з високооктановими сперечатися важко, бо у них вийде, що найточніші тести в китайців, - у них і випадків мало виявили і мало смертей коронавірусу приписали, хоча за їхніми ж даними смертоносність їхнього коронавірусу вища, ніж на даний момент всередньому у світі.
Давай розкажи нам, скільки мотоциклістів цьогоріч загинули у Штатах і хто там накрутив майже 200 000 якихось зайвих смертей, приписавши їх нещасному короновірусу? Чи ти й з цією статистикою сперечатися станеш? А нічого, що за вісім місяців у Штатах "вимерло" все, що їм за двадцять років вдалося "зекономити" за рахунок недешевого підвищення стандартів безпеки автотранспортних засобів? А що смертність у Швеції цьогоріч найвища за майже півтораста років, то вплив Ґретмного потепління? Як би кому не хотілося розвести тамтешніх лохів на зайвих десять баксів, крутити статистичними даними, як циган сонцем там не вийде. А ось ні росіянській, ні білоруській статистиці довіряти не можна з цілком очевидних причин, які видно неозброєним оком. Нашої статистики це також стосується - тут навіть реальної кількості населення ніхто не знає. Але за півтора-два місяці все це вилізе, бо резерви "койко мєст" у наших недопореформованих медиків не безмежні, а спеціалізованих починає бракувати вже зараз. Про те ж, як за два тижні збудувати спеціалізовані лікарні на 2500 місць ми можемо тільки в кіно подивитися. І сказати, що то все неправда, а китайці, "як всі нормальні люди" просто тупо пиляють гроші.
Реальну статистику смертності міровиє закулісіонєри від нас також приховують, а з тих дев'ятисот з гаком тисяч людей, які померли від коронавірусу більш, як півмільйона живуть і далі, навіть не підозрюючи про існування ПЛР-тестів. Решта ж просто "щось не те з'ли"...
по-перше, до чого тут я?
"Ну, ви не просто британський вчоний - ви цілий акадємєг!"
ти розумієш, що ти ганьбишся цією дитсадковими інфантильними прикольчиками? всі мої твердження базуються на наукових фактах та дослідженнях вчених, про які, звичайно, в зомбоящику, з якого ти жереш помиї, не говорять
по-друге, "дев'ятисот з гаком тисяч людей" померли не від коронавірусу, а від давно відомих хвороб
кожного дня помирає 150-200 тисяч людей, усвідомлюєш? може, всіх коронавірус косить? чи тільки тих, кому зробили фальшивий тест?
До речі, в Індонезії винайшли цікавий спосіб наукового доведення для таки, як ти:
найбільш продвінутим борцям проти злочинного карантину там стали доручати відповідальну роботу - рити могили для жертв "звичайного коронавірусу". Поки що методика проходить стадію експериментів, але в разі підтвердження ефективності можна буде перейти до її ширшого застосування.
Спосіб з Індонезії цікавий лише одноклітинним істотам з рабським менталітетом типу тебе. Адекватні люді на таке безглуздя не ведуться.
Hint для плоскоземців: згідно заяв нашого держистату в Україні цього року смертність... зменшилася. Те, що держистат не знає точної кількості населення справжніх академіків хвилювати не повинно.
Рабський же менталітет найбільше видає апологетів перманетного спротиву. Противсіх та проти всього. А найдостовірніші дані вони витдобувать "де завгодно", в тому числі від справіжніх бєсогонів, які "под прікритієм брітанскіх вчоних" проникли за лаштунки Міравой Закуліси.
Будь здоров, як то кажуть.
А головне - ні в якому разі не кашляй.
Ковидная мафия имя им легион. Их цель карантин на привязи грабеж через вакцинацию .
Правда, коли іспанці з італійцями, роздуплилися, то хоч національні гімни співати навчилися...
А що через два місяці співатимуть наші незламні та невтаємничені - "ще не вмерла", чи "вставай старна агромная"?
фейки залишилися фейками
фото з десятками домовин було взяте із 2013 року, коли біля берегів Італії затонув лайнер
фальсифікація давно відомих хвороб у вигляді "ковід-19" за допомогою дуже неточних тестів залишається фальсифікацією
добре, що про це вже говорять багато вчених в США і Англії, вже правді рота не закриють
Для того, щоб у нас, як в Еквадорі, почали з'ялятися трупи на вулицях, треба, щоб Наша Епідемія переконувала за добу разів у п'ять-шість більше ковідіотів - тоді система почне сипатися, забракне лікарняних ліжок та лікарів і все буде так, як ти хочеш.
Більш того, все це цілком можливо, якщо й далі не затикати морди активним коронапохвігістам (масками, мається на увазі, масками).
Он одні вчоні, на яких тут ******* посилатися свідки безнадійності карантинних заходів та неефективності тестувань, вчергове перерахували можливі сценарії розвитку Нашої Епідемії.
За самим оптимістичним число жертв коронавірусу до кінця року в нас збільшиться вчетверо. а в разі перемоги ваших бєсогонів та інших довбогризів буде ще краще, ніж в Еквадорі...
https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=total-deaths&tab=trend
Епідемія вже давно закінчилася. Все інше - фальшива статистика на базі фальшивих тестів.
я більш, ніж впевнений, що ти, тупа істота, навіть і не знаєш, яка насправді форма Землі