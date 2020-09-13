Український фільм про війну на Донбасі отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі

Фільм української режисерки Наталії Ворожбит "Погані дороги" отримав Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеціанського кінофестивалю "Тиждень критики".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт програми.

Головний приз у цьому конкурсі присудили турецькому фільму "Привиди".

Нагороду, яку отримав український фільм, присуджують "найбільш інноваційній стрічці в конкурсі".

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Ворожбит прокоментувала нагороду у фейсбуці, а також опублікувала фото.

Як повідомляє Суспільне, "Погані дороги" - дебютний фільм драматургині Наталії Ворожбит, поставлений за її однойменною п'єсою. П'єсу ставили в Лондоні та Києві. Прокат "Поганих доріг" заплановано на наступний рік.

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У фільмі йдеться про чоловіків і жінок, життя яких торкнулася війна. Герої - мешканці Донбасу й українські військові, які перебувають з обох боків лінії розмежування.

Головну нагороду основного конкурсу Венеціанського кінофестивалю отримав фільм "Земля кочівників" американської режисерки китайського походження Хлої Чжао. Фільм розповідає про життя жінки, яка втратила житло і змушена кочувати штатами США в будинку на колесах.