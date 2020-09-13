УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4652 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 988 8
Венеція (25) кінофестиваль (105) нагорода (1233) Донбас (22348)

Український фільм про війну на Донбасі отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі

Фільм української режисерки Наталії Ворожбит "Погані дороги" отримав Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеціанського кінофестивалю "Тиждень критики".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт програми.

Головний приз у цьому конкурсі присудили турецькому фільму "Привиди".

Нагороду, яку отримав український фільм, присуджують "найбільш інноваційній стрічці в конкурсі".

Дивіться також: Українське фентезі "Тільки Диво" отримало нагороду на WonderFest у Румунії. ФОТО

Ворожбит прокоментувала нагороду у фейсбуці, а також опублікувала фото.

Український фільм про війну на Донбасі отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі 01

Як повідомляє Суспільне, "Погані дороги" - дебютний фільм драматургині Наталії Ворожбит, поставлений за її однойменною п'єсою. П'єсу ставили в Лондоні та Києві. Прокат "Поганих доріг" заплановано на наступний рік.

Дивіться також: Український трилер "Сторонній" отримав приз за найкращий сценарій на міжнародному кінофестивалі в Лос-Анджелесі. ВIДЕО

У фільмі йдеться про чоловіків і жінок, життя яких торкнулася війна. Герої - мешканці Донбасу й українські військові, які перебувають з обох боків лінії розмежування.

Головну нагороду основного конкурсу Венеціанського кінофестивалю отримав фільм "Земля кочівників" американської режисерки китайського походження Хлої Чжао. Фільм розповідає про життя жінки, яка втратила житло і змушена кочувати штатами США в будинку на колесах.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Український фільм про війну на Донбасі отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі - Цензор.НЕТ 8194
показати весь коментар
13.09.2020 09:22 Відповісти
Приємна подія. Дуже талановита жінка, сценарист, драматург, а тепер ще і режисер. В її доробку - сценарій фільму "Кіборги", дуже пристойний, якісний серіал "Спіймати Кайдаша" (це вам не дебільні низькопробні "Свати"). Хто раніше не чув це ім'я - Наталка Ворожбіт, час запам'ятати. Я думаю, росте митець,рівня Ельдара Рязанова чи Георгія Данелія
показати весь коментар
13.09.2020 09:26 Відповісти
Полная лажа, я слушал эту мразь по НВ её интервью месяц назад про это кино, она гнойная сепарша с фразами не все так однозначно....,пусть я скажу сейчас не популярные вещи....,их нужно понять и простить.....**** она драная , пустая и безсовесная .
показати весь коментар
14.09.2020 07:19 Відповісти
Не погоджуюсь стосовно "сепарша" і "с"ка". Не полінувалась і знайшла це інтерв'ю на сайті НВ, послухала, а також подивилась більш детальну інфу стосовно теми фільму і спектаклю. Так, згодна, тема дуже неоднозначна (яким і буває життя, насправді)), хоча режисери та письменники, як "инженеры человеческих душ", ******* все таке неоднозначне в людській душі колупать і розбирати по поличках. Такі теми, як гіркі ліки, доцільно піднімати для "лікування" суспільства в поствоєнні часи. Але є одне але. ПІСЛЯ війни, ПІСЛЯ нашої ПЕРЕМОГИ. А зараз, якщо стратегічно, ця тема не зовсім на часі.
показати весь коментар
14.09.2020 12:34 Відповісти
С такими как она ниче не выиграть
показати весь коментар
14.09.2020 13:03 Відповісти
Украинские военные находятся по одну сторону линии разграничения, а по другую строну линии находятся российские военные и их марионетки,воюющие исключительно за деньги и за возможность пограбить.
показати весь коментар
13.09.2020 15:37 Відповісти
Сепарам уже премии вручают, завтра шариями улицы назовут, збсь.
показати весь коментар
14.09.2020 07:21 Відповісти
 
 