Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею. ВIДЕО

Під час робочої поїздки в Одеську область президент Володимир Зеленський зупинився для того, щоб поговорити з прихильниками проросійського блогера Анатолія Шарія, але ті його слухати не захотіли.

Відео спілкування опублікував журналіст Сергій Іванов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський попросив опонентів не кричати, щоб пояснити свою позицію.

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"Ви сказали, що я когось вбив, ви в будь-якому місті кажете, що я когось вбиваю. Я не можу спілкуватися з людьми, які взагалі мене не знають, які мене звинувачують у вбивстві. І, власне кажучи, молоді люди, мені дуже шкода, що наше знайомство так почалося і так само закінчилося", - обурився президент.

Опоненти не дали договорити Зеленському, і він закінчив спілкування.

Зазначимо, що прихильники Шарія і сам блогер називають президента вбивцею, оскільки він, на їхню думку, не захищає їх від нападів націоналістів.

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