Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею. ВIДЕО
Під час робочої поїздки в Одеську область президент Володимир Зеленський зупинився для того, щоб поговорити з прихильниками проросійського блогера Анатолія Шарія, але ті його слухати не захотіли.
Відео спілкування опублікував журналіст Сергій Іванов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський попросив опонентів не кричати, щоб пояснити свою позицію.
"Ви сказали, що я когось вбив, ви в будь-якому місті кажете, що я когось вбиваю. Я не можу спілкуватися з людьми, які взагалі мене не знають, які мене звинувачують у вбивстві. І, власне кажучи, молоді люди, мені дуже шкода, що наше знайомство так почалося і так само закінчилося", - обурився президент.
Опоненти не дали договорити Зеленському, і він закінчив спілкування.
Зазначимо, що прихильники Шарія і сам блогер називають президента вбивцею, оскільки він, на їхню думку, не захищає їх від нападів націоналістів.
Будь ласка, зачекайте...
Наскільки мені відомо , майже всі заводи гобліни розпилили та вивезли на росію , ще чотири роки тому !
Ну хоть шапки пока не срывает и за нос не щиплется, как предшественник.)
73% зебілів, сволочі зубожілі і втомлені, то ви цього хотіли, ви це вибирали?
Я-то думал, он не может с ними общаться, потому что это коллаборанты... А он и тут разочаровал.
В общем - логично.
Шарий такой же балабол как и Зеленский. Обещал подать в испанский суд на Вову за попытку покушения на него, даже бумажками тряс, но ... балабол !!
Ярош АУ!!!!
Боримося-поборемо!!!
Нет у него больших забот!!
https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
P. S. не буде великою несподіванкою, якщо виявиться, що ксіва з двоголовою кацапо-ординською куркою є не тільки у Янелоха віслюка Оманського, а і в дєрьмака, голови СБУ та у багатьох інших гебешних консерв з ЗеМанди.
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