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Госпіталізований із вогнепальним пораненням голови лідер "Свободи" Миколаївщини Демид Губський помер

Госпіталізований із вогнепальним пораненням голови лідер

Після кількох операцій помер лідер Миколаївської обласної організації ВО "Свобода" Демид Губський.

Про це у фейсбуці повідомив брат Демида Володимир Губський, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, організм не витримав тривалої боротьби", - написав він.

Госпіталізований із вогнепальним пораненням голови лідер Свободи Миколаївщини Демид Губський помер 01

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Нагадаємо, Демида Губського госпіталізували 11 липня 2020 року з вогнепальним пораненням голови. Поліція повідомила, що чоловік зазнав травми через необережне поводження зі зброєю, коли розбирав травматичний пістолет.

За даними поліції, "під час проведення операції було встановлено характер травми - наскрізне вогнепальне поранення в голову з пістолета травматичної дії, вилучено гумову кулю".

Після поранення Губський переніс кілька важких операцій.
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