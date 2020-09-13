Госпіталізований із вогнепальним пораненням голови лідер "Свободи" Миколаївщини Демид Губський помер

Після кількох операцій помер лідер Миколаївської обласної організації ВО "Свобода" Демид Губський.

Про це у фейсбуці повідомив брат Демида Володимир Губський, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, організм не витримав тривалої боротьби", - написав він.

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Нагадаємо, Демида Губського госпіталізували 11 липня 2020 року з вогнепальним пораненням голови. Поліція повідомила, що чоловік зазнав травми через необережне поводження зі зброєю, коли розбирав травматичний пістолет.

За даними поліції, "під час проведення операції було встановлено характер травми - наскрізне вогнепальне поранення в голову з пістолета травматичної дії, вилучено гумову кулю".

Після поранення Губський переніс кілька важких операцій.