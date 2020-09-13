Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тисяч, - Лерос
Президент Володимир Зеленський покриває нардепа "Слуги народу" Олександра Юрченка, чий помічник днями був затриманий за хабар у 13 тис. доларів США.
Про це повідомив у фейсбуці народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Два дні тому НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися нардепу Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами", - написав Лерос.
За його словами, НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів, але "генпрокурор Венедіктова не здає свого нардепа і блокує щодо нього санкцію".
Крім того, Лерос повідомляє, що президенту Зеленському "стало відомо про це того ж дня, але в його команді хабарників ловити не можна, тому він зараз робить все можливе, щоб "вирішити" цю справу".
Будь ласка, зачекайте...
Я спокойно могу послать обоих не украинцев на 3 буквы, и это будет не мир, а ты что будешь делать? Молясь и далее на Барыгу и Мародера, приведешь в конечном счете к власти ОПЗЖ? Кому я это объясняю?
Здеся обхохочешся!
Захохохохотали!
🤣🤣
Быдло выбрало себе подобного...
Любопытно откуда это Леросу известно. Если знал об этом то почему ранее молчал? На наших депутатах безусловно "пробы" ставить негде, но все таки чтобы так заявлять нужно иметь определенные доказательства, а не личные предположения. Пока что попался только помощник депутата, а не сам депутат.
И чего "стоят" его слова о взятке.мы пока слышим голимое пи..больство.
В результате многомесячной операции НАБУ, на получении взятки для своего депутата, задержан помощник депутата "СН" Александра Юрченко. Все доказательства есть, но генеральный прокурор Венедиктова не дает санкции на задержание Юрченко.
Эта гнида от моего округа, я когда увидел ***** это на плакате - просто офигел...КАК С ТАКИМ ****** ОНО пережило детский садик??
КАК ОТОЗВАТЬ МАНДАТ????