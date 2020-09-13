Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тисяч, - Лерос

Президент Володимир Зеленський покриває нардепа "Слуги народу" Олександра Юрченка, чий помічник днями був затриманий за хабар у 13 тис. доларів США.

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Два дні тому НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися нардепу Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами", - написав Лерос.

За його словами, НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів, але "генпрокурор Венедіктова не здає свого нардепа і блокує щодо нього санкцію".

Крім того, Лерос повідомляє, що президенту Зеленському "стало відомо про це того ж дня, але в його команді хабарників ловити не можна, тому він зараз робить все можливе, щоб "вирішити" цю справу".

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