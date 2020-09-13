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Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тисяч, - Лерос

Зеленський покриває

Президент Володимир Зеленський покриває нардепа "Слуги народу" Олександра Юрченка, чий помічник днями був затриманий за хабар у 13 тис. доларів США.

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Два дні тому НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися нардепу Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами", - написав Лерос.

За його словами, НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів, але "генпрокурор Венедіктова не здає свого нардепа і блокує щодо нього санкцію".

Крім того, Лерос повідомляє, що президенту Зеленському "стало відомо про це того ж дня, але в його команді хабарників ловити не можна, тому він зараз робить все можливе, щоб "вирішити" цю справу".

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Зеленський покриває слугу народу Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тисяч, - Лерос 01
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Топ коментарі
+35
очевидно шо Лерос "керуючись націоналістичними та расовими поглядами", наговаривает на найвеличнішого лідера
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13.09.2020 10:13
+27
Это импичмент. А Бенядиктову в тюрму.
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13.09.2020 10:12
+19
МЕРТВЕЧУК ТАЩИТ ЗАМПОЛИТА ПАЛЬЧЕВСКОГО В ПРЕЗИКИ, ЕСЛИ УДАСТСЯ ЗЕЦЕПИТЬСЯ ЗА МЕРСТВО.
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13.09.2020 10:15
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Сторінка 2 з 2
Вспоминаю при Порошенко: каждый зарубежный визит и! - десятки запросов "просим сообщить, во что обошлось это бюджету?", и ответы - с точностью до копейки. Теперь летает всякая погань и ни гу-гу. Это в "Гейропе" премьер-министры и министры летают обычными рейсами, но мы - Украина! - нам по статусу полагается. Эти бесславные подонки хотя бы сравнили минимальный уровень зарплаты в Украине и в Европе, а потом бы уже думали о своих статусах.
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13.09.2020 11:46 Відповісти
При Порошенко прем'єр-міністр і міністри літали рейсовими літаками. Це факт. Я це знаю, а ви ,дві кацапськи свині-ні?
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13.09.2020 12:08 Відповісти
А шо,Вовка хуже папиредников?
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13.09.2020 11:14 Відповісти
Ну и чем Зеленский лучше Галустяна?
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тис., - Лерос - Цензор.НЕТ 9908
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13.09.2020 11:20 Відповісти
Галустян не подставляет своих земляков под пули и лично не сдает Пуйлу , а просто косит у рашистов бабки - КАК МОЖНО ИХ СРАВНИВАТЬ !
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13.09.2020 16:13 Відповісти
Именно потому и вопрос "чем Зеленский лучше Галустяна" Вы сами ответили что не лучше, а хуже
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13.09.2020 17:37 Відповісти
Как бриллиантовых прокуроров простил Порошенко!
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13.09.2020 20:01 Відповісти
Чушь. Вы так и не поняли, чем должен заниматься президент и чего он не должен делать. Читайте Конституцию Украины и не путайте с зеленым беспределом творящимся в Украине сейчас
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14.09.2020 16:35 Відповісти
Зебилы разом это сделали!
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13.09.2020 11:22 Відповісти
Страдай, почитатель предателя!!!
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13.09.2020 11:23 Відповісти
Простите, но предателя Плинтус пригласил в Украину главзебил, а его кореша Татарова назначил смотрящим за словиками. Такшта брысь под лавку, шмариевская шавка.
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13.09.2020 13:11 Відповісти
Тупарь обыкновенный- ылита! Вот как ты живешь в своем мирке, зная, что Порошенко замял дело с бриллиантовыми прокурорами?! Чем он лучше Зеленского? У тех миллионы, у этого 13 тысяч.
Я спокойно могу послать обоих не украинцев на 3 буквы, и это будет не мир, а ты что будешь делать? Молясь и далее на Барыгу и Мародера, приведешь в конечном счете к власти ОПЗЖ? Кому я это объясняю?
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13.09.2020 20:06 Відповісти
А залёт зебобіка .....як бальзам на душу для песботів !
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13.09.2020 11:36 Відповісти
Ты💩🤢🐀 гебнявое , правда глаза колет ?
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13.09.2020 11:49 Відповісти
Так у твоего членограя сплошные залеты и отлеты🐲 от передоза😂
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13.09.2020 12:15 Відповісти
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тис., - Лерос - Цензор.НЕТ 9761
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13.09.2020 11:38 Відповісти
Лично я давно поставил на Зеленском крест. Не будет из него человека.
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13.09.2020 11:55 Відповісти
Не крест на нём надо ставить, а звезду.
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13.09.2020 12:05 Відповісти
у ЗЕленой Буратины есть заслуги . . . хоть арт-склады не подрывает как шклдный ворюга
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13.09.2020 18:09 Відповісти
а що він в тебе чи в народа України вкрав? Бот платний.
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13.09.2020 19:43 Відповісти
Пацталом!
Здеся обхохочешся!
Захохохохотали!
🤣🤣
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13.09.2020 11:57 Відповісти
Молодець-ось тобі маци шматочок.
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13.09.2020 12:09 Відповісти
Ну и как же это решиться, резонансная заява ))) Народ узнает своих - героев.
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13.09.2020 12:14 Відповісти
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тис., - Лерос - Цензор.НЕТ 8741
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13.09.2020 12:21 Відповісти
ІМПІЧМЕНТ всьому ЗЕЛЕНОМУ БОЛОТУ
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13.09.2020 12:21 Відповісти
Импичмент нужно поддерживать Майданом!
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13.09.2020 13:39 Відповісти
https://uapost.com.ua/bopovcia-do-octannoho-pomep-vetepan-ato-iakyi-cpepechavcia-iz-zelenckum-na-donbaci/?fbclid=IwAR0Mk2ajyQlIFbYxuu5H03tIcDQE5a-1SPn4F6U9geWjnH2SFT4dcqAWlU8 Пoмep вeтepaн AТO, який cпepeчaвcя із Зeлeнcькuм на Дoнбaci.
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13.09.2020 13:23 Відповісти
ЗЕЛЕНУЮ МРАЗЬ НА НАРЫ !!!!!!!!
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13.09.2020 13:32 Відповісти
правильно . . . на нары . . . а шклдную ворюгу - старшим по камере
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13.09.2020 18:10 Відповісти
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тис., - Лерос - Цензор.НЕТ 4416
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13.09.2020 13:48 Відповісти
зеля покриває весь олігархат України та 5 колонну...
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13.09.2020 14:22 Відповісти
Рука руку моет.
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13.09.2020 15:42 Відповісти
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тис., - Лерос - Цензор.НЕТ 6503
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13.09.2020 15:45 Відповісти
Ужас и стыд!

Быдло выбрало себе подобного...
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13.09.2020 22:30 Відповісти
"Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 20 тыс. долларов, которые предназначались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами", - написал Лерос.

Любопытно откуда это Леросу известно. Если знал об этом то почему ранее молчал? На наших депутатах безусловно "пробы" ставить негде, но все таки чтобы так заявлять нужно иметь определенные доказательства, а не личные предположения. Пока что попался только помощник депутата, а не сам депутат.
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13.09.2020 16:05 Відповісти
Лерос - стал раскрученной личностью (в хорошем смысле) и ему дают инфу . . . я удивился бы если бы Лерос за кого то поручился что ангел в теперешней фракции . . . хотя исключения конечно же должны быть
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13.09.2020 18:16 Відповісти
В таком случае возникает естественный вопрос - кто кукловод Лероса? Думаю что никто также не поручится что сам Лерос ангел и не без греха. А то что его активно медийно раскручивают видно невооруженным глазом. Ну да ничего. Думаю в скором времени пазл сложится. Я не очень доверяю людям и их громким заявлениям, когда те, будучи до последнего времени никому неизвестными, вдруг резко попадают в центр медийного поля и очень активно начинают вбрасывать в него громкие ничем не подкрепленные заявления. В таком случае ищи кому выгодно. Особенно подобный феномен проявляется в предвыборную компанию, когда необходима джинса и черный пиар. Ведь по сути чем рискует Лерос - он никто покуда как политик и публичная личность и с него взятки гладки.
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13.09.2020 23:05 Відповісти
Не удивлен что эти зедебилы берут. Удивлен, что их еще арестовывают. Хотя, все закончится как всегда, тоесть ничем.
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13.09.2020 16:42 Відповісти
Какое оно жалкое и ничтожное.
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13.09.2020 17:51 Відповісти
Не воно, а народ, якого це влаштовує.
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13.09.2020 17:57 Відповісти
Не путайтесь у величайшего лидера под ногами...
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13.09.2020 17:53 Відповісти
ЛЕКТОРАЛЬНАЯ ГОПОТА - достойна своего теперешнего лидера . . . настоящего Президента у Неньки еще не было
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13.09.2020 18:12 Відповісти
Был, но " нет пророка в своем отечестве"!
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13.09.2020 22:31 Відповісти
А как зе не покрывать слуг народа, если сам такой-же?
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13.09.2020 20:04 Відповісти
Молодец лерос. А откуда у тебя бабки на мерс за 300 тыс. Ну а теперь спорткар ауди. Ну и это ладно. А одинадцатый этаж десятиэтажного доиа? И квартирка,была 33 квадрата, стала 330 квадратов? И это чмо,запрещает ковыряться в носу.
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13.09.2020 22:30 Відповісти
Мы Лероса обсуждаем или то, о чем он рассказал ?
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13.09.2020 22:34 Відповісти
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тисяч, - Лерос - Цензор.НЕТ 8953
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13.09.2020 22:42 Відповісти
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тисяч, - Лерос - Цензор.НЕТ 7319
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14.09.2020 00:53 Відповісти
А то,что он рассказал это истина? Где заявления НАБУ?Я говорю о фактах из жизни "честнейшего человека".
И чего "стоят" его слова о взятке.мы пока слышим голимое пи..больство.
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13.09.2020 22:45 Відповісти
Что ты несешь, убогое? Какое пи--больство? Читай внимательно!
В результате многомесячной операции НАБУ, на получении взятки для своего депутата, задержан помощник депутата "СН" Александра Юрченко. Все доказательства есть, но генеральный прокурор Венедиктова не дает санкции на задержание Юрченко.
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14.09.2020 00:05 Відповісти
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тисяч, - Лерос - Цензор.НЕТ 7656
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14.09.2020 00:52 Відповісти
Карабас-Барабас на передозе от бутирата.
Эта гнида от моего округа, я когда увидел ***** это на плакате - просто офигел...КАК С ТАКИМ ****** ОНО пережило детский садик??

КАК ОТОЗВАТЬ МАНДАТ????
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14.09.2020 10:06 Відповісти
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