За добу COVID-19 виявлено у 310 киян, 52 людини госпіталізовано, - Кличко. ІНФОГРАФІКА
Кількість жителів Києва, у яких виявлено коронавірус, збільшилася за минулу добу на 310 осіб.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Троє хворих померло. Загалом коронавірус забрав життя 269 киян", - написав Кличко.
За інформацією мера, наразі в столиці вже 17 261 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.
Серед нових хворих 166 жінок віком від 18 до 82 років, 15 дівчаток від одного року до 16, 118 чоловіків віком від 18 до 89 років та 11 хлопчиків від 2 до 16 років. Захворіли, зокрема, 20 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 52 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужало за минулу добу 14 осіб. Загалом коронавірус подолали 5 281 житель Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 70. У Дарницькому - 54. А в Дніпровському районі - 36 випадків", - додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Судя по официальным сводкам заболевших данные снимали в субботу до обеда Разница в 1000
передані онлайн данні щотчиків гор'ячої води не враховуються.