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За добу COVID-19 виявлено у 310 киян, 52 людини госпіталізовано, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

За добу COVID-19 виявлено у 310 киян, 52 людини госпіталізовано, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

Кількість жителів Києва, у яких виявлено коронавірус, збільшилася за минулу добу на 310 осіб.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За добу COVID-19 виявлено у 310 киян, 52 людини госпіталізовано, - Кличко 01

"Троє хворих померло. Загалом коронавірус забрав життя 269 киян", - написав Кличко.

За інформацією мера, наразі в столиці вже 17 261 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Серед нових хворих 166 жінок віком від 18 до 82 років, 15 дівчаток від одного року до 16, 118 чоловіків віком від 18 до 89 років та 11 хлопчиків від 2 до 16 років. Захворіли, зокрема, 20 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 52 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужало за минулу добу 14 осіб. Загалом коронавірус подолали 5 281 житель Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 70. У Дарницькому - 54. А в Дніпровському районі - 36 випадків", - додав Кличко.

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Топ коментарі
+1
СПЕЦПРОЄКТ "БЕЗ ЦЕНЗУРИ": Хто такий Андрій Єрмак?
https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
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13.09.2020 11:34
+1
https://twitter.com/tZEinform
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tZE inform

@tZEinform


Судя по официальным сводкам заболевших данные снимали в субботу до обеда Разница в 1000
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13.09.2020 11:42
+1
Та краще вже Кличко, ніж "кобила, що вміє говорити" Верещук.
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13.09.2020 12:03
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Лівий берег в лідерах ))
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13.09.2020 11:33 Відповісти
СПЕЦПРОЄКТ "БЕЗ ЦЕНЗУРИ": Хто такий Андрій Єрмак?
https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
показати весь коментар
13.09.2020 11:34 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Судя по официальным сводкам заболевших данные снимали в субботу до обеда Разница в 1000
показати весь коментар
13.09.2020 11:42 Відповісти
Під карантинний шум "теплокомуненерго" у Києві грабує киян. Кличко, розберись. Приходять платіжки з незрозумілими сумами, офіси по обслуговуванню клієнтів не працюють, через карантин, по телефону не дозвониться,
передані онлайн данні щотчиків гор'ячої води не враховуються.
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13.09.2020 11:49 Відповісти
Переведіть Кличко в санітари. Там з нього більше толку буде ніж в мерах.
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13.09.2020 11:51 Відповісти
Та краще вже Кличко, ніж "кобила, що вміє говорити" Верещук.
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13.09.2020 12:03 Відповісти
Кличко є і залишиться мером Києва , бо цього бажають кияни , а не представники ОПЗЖ !
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13.09.2020 12:38 Відповісти
Впечатление что это делается специально, глядя как работает наземный общественный транспорт. Водители открывают только переднюю маленькую дверцу. Людей тупо маринуют друг в друге.
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13.09.2020 12:41 Відповісти
Эти сказки уже никому не интересны !
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13.09.2020 13:50 Відповісти
 
 