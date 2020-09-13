У ЗСУ за добу 31 новий випадок COVID-19, хворіє 650 осіб

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 31 новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

З 31 хворого на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебуває 7 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону - 1 військовослужбовець, Білоцерківський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 24 людини (Київська область - 10 військовослужбовців і 4 працівники ЗС України, Львівська область - 6 військовослужбовців і 1 працівник ЗС України, Одеська, Вінницька та Дніпропетровська області - по 1 військовослужбовцю). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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Станом на 10:00 13 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 650 осіб.

Загалом за час пандемії одужали 1 535 осіб, летальних випадків - 6. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 687 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих трьох діб, - 158 осіб.

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