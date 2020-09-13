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У ЗСУ за добу 31 новий випадок COVID-19, хворіє 650 осіб

У ЗСУ за добу 31 новий випадок COVID-19, хворіє 650 осіб

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 31 новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

З 31 хворого на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебуває 7 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону - 1 військовослужбовець, Білоцерківський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 24 людини (Київська область - 10 військовослужбовців і 4 працівники ЗС України, Львівська область - 6 військовослужбовців і 1 працівник ЗС України, Одеська, Вінницька та Дніпропетровська області - по 1 військовослужбовцю). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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Станом на 10:00 13 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 650 осіб.

Загалом за час пандемії одужали 1 535 осіб, летальних випадків - 6. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 687 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих трьох діб, - 158 осіб.

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Швидкого одужання нашим воякам.
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13.09.2020 11:51 Відповісти
А навіщо доповідати ворогу про кількість з ковідом в армії? Ворог не доповідає.
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13.09.2020 13:05 Відповісти
Бездарные министры (Степанов), бездарного клоуна (Зеленский) уже нашли крайнего в дикой вспышке эпидемии - это конечно же украинский народ, который ... не выполняет мудрые требования двух идиотов !
Большего хамства и наглости и представить себе сложно.
Другого народа у нас нет
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13.09.2020 13:17 Відповісти
Год эпидемии почти прошел. Специальные МЕДИЦИНСКИЕ маски для военных уже разработаны и поставлены? Как раз и наварили бы из бюджета, а не насчет навара на детях пыхтят во всех шустеровских программах.
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13.09.2020 13:33 Відповісти
 
 