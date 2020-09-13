Окупанти на Луганщині, порушуючи домовленості, збільшили свої траншеї на 380 метрів
Найманці РФ на лінії зіткнення в Луганській області продовжують збільшувати довжину своїх траншей у порушення Мінських угод і досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 12 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території було зафіксовано порушення з боку російсько-окупаційних військ.
Зокрема, 10 вересня в полі поблизу населеного пункту Калинове-Борщувате в Луганській області зафіксовано два продовження наявних траншей (протяжністю 180 метрів і 200 метрів).
Українська сторона СЦКК зазначає, що такі факти чітко вказують на порушення Мінських угод і досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню, зокрема п. 1 про заборону наступальних і розвідувально-диверсійних дій.
"Збройні формування Російської Федерації продовжують практику систематичного невиконання режиму припинення вогню і облаштовують фортифікаційні споруди, водночас відкрито нехтуючи наданими гарантіями безпеки", - підсумовують у штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Хто, хто... Зебіли.
помнится, именно разговоры кацапов о "увеличение траншей ВСУ" послужило поводом для шмаркли допустить расейские войска на линию обороны ВСУ.
Щоб всіх падлюк там і прикопати...
🤗
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат
и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
Режим тишины не ведёт к деоккупации территорий - война уже 7-й год идёт, деоккупировали в 2014-2015 только тогда, когда мы стреляли. Как не стреляем, территория не освобождается. Зачем "надо просто перестать стрелять", если это не приводит к возврату территории под контроль правительства Украины - я не понимаю. СТРЕЛЯТЬ НАДО !!!
Поэтому я против Минских соглашений, режима тишины и мира с россией до полного изгнания русско-фашистских захватчиков с территории Украины, включая АР Крым и г. Севастополь.
...Ведь клован держит на личном контроле.
думает... проскрипит по этому поводу?
Вони не мають розуміння переговорів. І це стало зрозумілим після Дебальцевого чи Іловайська.
Або візьмем і теперішнє перемир'я.
Скільки перемирь ви мали до того? Тисячі? І жодне з перемирь не зупинило війни.
Вони (перемир'я - ред.) не мають на меті зупинити війну, вони лише дають політичну перевагу Путіну. І це продовжуватиметься, допоки українці не скажуть: "Стоп!", - пояснив свою точку зору Ґлен Ґрант.
https://censor.net/ru/news/3218893/kravchuk_inspektirovanie_pod_shumami_potreboval_provesti_lichno_kozak
Они окопы роют -мы окопы зарываем
Перемирие однако..
Бубочка обосрался и боится пукнуть в сторону россиян?