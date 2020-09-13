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Луганщина (4812) перемир’я (814) СЦКК (642)

Окупанти на Луганщині, порушуючи домовленості, збільшили свої траншеї на 380 метрів

Окупанти на Луганщині, порушуючи домовленості, збільшили свої траншеї на 380 метрів

Найманці РФ на лінії зіткнення в Луганській області продовжують збільшувати довжину своїх траншей у порушення Мінських угод і досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 12 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території було зафіксовано порушення з боку російсько-окупаційних військ.

Читайте також: В ОБСЄ зафіксували низку порушень із боку найманців РФ на Донбасі

Зокрема, 10 вересня в полі поблизу населеного пункту Калинове-Борщувате в Луганській області зафіксовано два продовження наявних траншей (протяжністю 180 метрів і 200 метрів).

Українська сторона СЦКК зазначає, що такі факти чітко вказують на порушення Мінських угод і досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню, зокрема п. 1 про заборону наступальних і розвідувально-диверсійних дій.

Читайте також: Ворог на Донбасі порушує умови відведення техніки: САУ, гаубиці та танки зафіксовано біля лінії зіткнення

"Збройні формування Російської Федерації продовжують практику систематичного невиконання режиму припинення вогню і облаштовують фортифікаційні споруди, водночас відкрито нехтуючи наданими гарантіями безпеки", - підсумовують у штабі.

Окупанти на Луганщині, порушуючи домовленості, збільшили свої траншеї на 380 метрів 01
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Топ коментарі
+49
а вы проинспектируйте их
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13.09.2020 12:35
+42
Одна наша бубочка продолжает строго соблюдать "договоренности о прекращении огня".
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13.09.2020 12:33
+35
Оккупанты на Луганщине в нарушение договоренностей увеличили свои траншеи на 380 метров - Цензор.НЕТ 5053
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13.09.2020 12:33
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Одна наша бубочка продолжает строго соблюдать "договоренности о прекращении огня".
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13.09.2020 12:33 Відповісти
зеленый оманский ОСЕЛ---ОЗАБОЧЕН этим фактом
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13.09.2020 13:35 Відповісти
В том то и проблема что бубочка не наша.
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13.09.2020 17:09 Відповісти
Забыл слово "наша" взять в кавычки.
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13.09.2020 18:36 Відповісти
Оккупанты на Луганщине в нарушение договоренностей увеличили свои траншеи на 380 метров - Цензор.НЕТ 5053
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13.09.2020 12:33 Відповісти
Оккупанты на Луганщине в нарушение договоренностей увеличили свои траншеи на 380 метров - Цензор.НЕТ 3858

Хто, хто... Зебіли.
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13.09.2020 12:39 Відповісти
Вырежи одну жабу из трех - чисто речь гидранта))
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13.09.2020 12:41 Відповісти
а вы проинспектируйте их
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13.09.2020 12:35 Відповісти
По тем траншеям.
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13.09.2020 12:38 Відповісти
Фугасиком?
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13.09.2020 12:41 Відповісти
Точкой-У.
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13.09.2020 13:26 Відповісти
Типа "ай-яй-яй...какая неожиданность!"?
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13.09.2020 12:36 Відповісти
Вони наближаються щоб миритись і це ніщітаіцца.
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13.09.2020 12:36 Відповісти
Они же наши люди.
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13.09.2020 12:39 Відповісти
Їх...
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13.09.2020 12:45 Відповісти
когда там шмаркля и его клоуны кравчук+фокин потребуют "инспекцию"?)
помнится, именно разговоры кацапов о "увеличение траншей ВСУ" послужило поводом для шмаркли допустить расейские войска на линию обороны ВСУ.
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13.09.2020 12:36 Відповісти
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 3973
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13.09.2020 12:52 Відповісти
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 5593
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13.09.2020 13:04 Відповісти
Просто платить за Зелебобские хотелки мы будем кровью,большой кровью...Эт если не зададимся...К Ультиматума все идёт...
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13.09.2020 12:38 Відповісти
"К ультиматуму"(изв)
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13.09.2020 12:40 Відповісти
Армія зебілів погонить окупантів до самого кордону. Нє?
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13.09.2020 12:42 Відповісти
Не,старий,вибачай...
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13.09.2020 12:44 Відповісти
Застав дурня молитися, він може і до західного погнати.
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13.09.2020 13:03 Відповісти
В глубину шоб не менее двух метров..
Щоб всіх падлюк там і прикопати...
🤗
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13.09.2020 12:39 Відповісти
І це ніяк не порушення? Знову Прес-центр напише, що зі сторони орків порушення режиму тиші не було. Нє?
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13.09.2020 12:39 Відповісти
Не інакше, як Порошенко риє, шоб показати як наш Бубуня "дагаварілся"
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13.09.2020 12:40 Відповісти
- Взяли Москву возьмем и Киев! -
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат
и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
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13.09.2020 12:41 Відповісти
https://youtu.be/rtUYYJkAcHc
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13.09.2020 13:41 Відповісти
Пусть себе копают. Ведёрок им и пасочек с грабельками беспилотником скинуть. Не стреляют полудурки и то хорошо.
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13.09.2020 12:42 Відповісти
ну как не стреляют, в том-то и дело, что стреляют, - сволочи!
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13.09.2020 19:57 Відповісти
Ну так поступите зеркально - потребуйте инспекции их позиций нашей комиссией, а иначе пригрозите нанесением артиллерийского удара . . .
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13.09.2020 12:42 Відповісти
Логойда,ты хочешь уподобиться мудакам типа Пушилина?Замахнуться и не ударить?И что такое 200 метров траншеи?Один 120 мм снаряд гаубицы образца 1936 года накрывает осколками 700 метров.Радует,что даже такую "мелочь" замечают и ОБСЕ и,надеюсь,наши разведчики и артразведка.
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13.09.2020 13:19 Відповісти
ну таки ладно . что эти гаубицы в музеях сейчас . но воронка от 122 мм д-30 будет где то 2.5 метра в диаметре. про противоосколочные зигзаги не слыхали видно . для поражения по фронту 200м и глубиной 50м нужно при идеальных условиях около 400 снарядов . таки странные мелочи для вас . не из копателей будете ?
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13.09.2020 15:51 Відповісти
Я считаю, что надо и замахиваться, и бить.
Режим тишины не ведёт к деоккупации территорий - война уже 7-й год идёт, деоккупировали в 2014-2015 только тогда, когда мы стреляли. Как не стреляем, территория не освобождается. Зачем "надо просто перестать стрелять", если это не приводит к возврату территории под контроль правительства Украины - я не понимаю. СТРЕЛЯТЬ НАДО !!!

Поэтому я против Минских соглашений, режима тишины и мира с россией до полного изгнания русско-фашистских захватчиков с территории Украины, включая АР Крым и г. Севастополь.
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13.09.2020 22:02 Відповісти
C бандитами и их фашистскими главарями не договариваются!
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13.09.2020 12:43 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ Д А У Н !!!!!!
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13.09.2020 12:43 Відповісти
Мовчи, бо за розголошення держтаємниці арештують
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13.09.2020 12:47 Відповісти
То простреливали,теперь покапывают. Не стоит волноваться. Ведь клован держит на личном контроле.
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13.09.2020 12:46 Відповісти
https://censor.net/ua/user/467322

...Ведь клован держит на личном контроле.

Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 5061
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13.09.2020 12:54 Відповісти
Пусть роют, мы же наступать не собираемся? Так что проблемы не вижу.
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13.09.2020 12:47 Відповісти
380 метрів траншеї - гарна яма для утилізації, половину батальйонної тактичної групи можно прикопати.
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13.09.2020 12:57 Відповісти
Ельцина водярой кормили сутками чтоб не просыхал,Зелю кормють другим Антифризом чтоб не просыхал...
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13.09.2020 12:56 Відповісти
На мою думку якимось кислотним продуктом-LSD новітнього синтезу.
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13.09.2020 16:15 Відповісти
ой...а факин с кравчучкой... не могут пенису душилина передать ультиматум (ну и козаку-ермаку заодно!) не..??? а зелемарамойский шо думает... проскрипит по этому поводу?
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13.09.2020 12:57 Відповісти
Ну ось вам і відповідь для чого ЗЕ - зраднику потрібне "перемир'я" і припинення вогню - далі буде!!!
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13.09.2020 12:59 Відповісти
РАБссия выдала паспорта 800 000 дамбаситам,теперь ДНР это РАБссия.... Ольга ********* поздравила Дырляндию с праздником...типа день незалежности от НАТО и США....
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13.09.2020 13:00 Відповісти
В такие переговорные периоды бесу путлеру некуда девать и нечем занять это отребье, не приспособленное к мирной жизни, тем более что уже есть 140 млн калек, потому рыть траншеи нужно, чтобы отвлечь на какое то время двуногих.
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13.09.2020 13:03 Відповісти
На РАБссии нет 140 млн.это блэф...не более 77 мильонов долбодятлов...из них 19 милльонов живут в полной нищете....
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13.09.2020 13:05 Відповісти
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 5861
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13.09.2020 13:07 Відповісти
а потерпілий уклоніст не баче а баче мир в дупі пуйла
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13.09.2020 13:07 Відповісти
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 364
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13.09.2020 13:07 Відповісти
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 3910
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13.09.2020 13:08 Відповісти
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 6650
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13.09.2020 13:09 Відповісти
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 943
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13.09.2020 13:10 Відповісти
Это что фотки из семейного альбома?
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13.09.2020 17:07 Відповісти
"Ви не можете вести переговори про курей, скажімо, із лисом чи ведмедем.
Вони не мають розуміння переговорів. І це стало зрозумілим після Дебальцевого чи Іловайська.
Або візьмем і теперішнє перемир'я.
Скільки перемирь ви мали до того? Тисячі? І жодне з перемирь не зупинило війни.
Вони (перемир'я - ред.) не мають на меті зупинити війну, вони лише дають політичну перевагу Путіну. І це продовжуватиметься, допоки українці не скажуть: "Стоп!", - пояснив свою точку зору Ґлен Ґрант.
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13.09.2020 13:12 Відповісти
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 500Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 5348
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13.09.2020 13:13 Відповісти
Да, местами не помойка, это - клоака.
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13.09.2020 13:18 Відповісти
Глен Грант , хто не знає , полковник з Британіі!
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13.09.2020 13:14 Відповісти
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів...І заявляють що скоро прийдуть за запрошенням свого ..резидента ЗЕбіла капітулянта с суворою інспекцією в розташування ВСУ. Щоб повірити чи "укропи" не наважились часом та не збільшили свої траншеї.
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13.09.2020 13:17 Відповісти
Одна небольшая Точка-У способна все мигом исправить.
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13.09.2020 13:20 Відповісти
Два наших старых пердуна-переговорщика им в помощь ...
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13.09.2020 13:17 Відповісти
Как видим, скопление газов в кишечнике пожилых людей усиливает деменцию.
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13.09.2020 13:29 Відповісти
А може сівуху послати проінспектувати? Разом з дідами-маразматиками,які нєваівалі?
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13.09.2020 13:22 Відповісти
Можно и Сивоху, только сначала снабдить его упаковкой подгузников.
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13.09.2020 13:31 Відповісти
Если мы так будем долго Майдан собирать и импичмент проводить. То террористы подземный переход до Киева построят.
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13.09.2020 13:25 Відповісти
Глубокой ночью в Краснодаре крутой пожар в 4 этжном доме... никто не пострадал...как брешуть на РАБссии... так не бывает...
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13.09.2020 13:27 Відповісти
Вообще то выгорел восьмой этаж, восьми этажного, 190 квартирного дома. Там сложная объёмная кровля со всякими мансардами и кровельными финтифлюшками. Гибелей людей удалось избежать.
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13.09.2020 13:35 Відповісти
Дима Камикадзе прислал видео в Ютьюбе 4 этажа здание...
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13.09.2020 13:37 Відповісти
4000 квадратных метра выгорело..никто не посрадал
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13.09.2020 13:41 Відповісти
Нужно проводить совместное инспектирование по обоим сторонам линии соприкосновения.
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13.09.2020 13:29 Відповісти
Нужно русзверье - за поребрик. И война закончится.
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13.09.2020 16:29 Відповісти
При Путлере за 20 лет сгорело 13 домов престарелых на РАБссии...вместе с людьми...это чтобы не платить пенсии?
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13.09.2020 13:31 Відповісти
Путлер заморозил накопительные пенсии РАБссиянцам на 10 лет...это чтобы хватало на войну в Украине Ливии Сирии?денег нет но вы дрочите?
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13.09.2020 13:34 Відповісти
Сегодня на РАБссии выборы...Единая РАБссия наберет 73 %
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13.09.2020 13:36 Відповісти
Это называется "перемирие" и "не стреляют". Но убивают и ранят почти ежедневно, захватывают наши территории свободно - разрешено ведь. Скоро начнут стрелять всерьез.. Опять гибель и ранения наших воинов! До какого возраста можно быть столь наивным... Или это не наивность...
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13.09.2020 14:24 Відповісти
Там "козаки", а у нас "кравчуки" для которых кремль до сих пор указ.
https://censor.net/ru/news/3218893/kravchuk_inspektirovanie_pod_shumami_potreboval_provesti_lichno_kozak
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13.09.2020 14:29 Відповісти
кравчуки с факиным и ермаками молчат потому,что они "лживые служивые рашиста"
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13.09.2020 15:13 Відповісти
Все договорено с Ермаком..
Они окопы роют -мы окопы зарываем
Перемирие однако..
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13.09.2020 15:16 Відповісти
лішь би не біло вайні плять...
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13.09.2020 15:18 Відповісти
Клоуны, где ваши, блин, требования о инспекции орковских траншей. Какую отмазку на этот раз придумает нелох?
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13.09.2020 15:26 Відповісти
А почему не обстреливаем, не проводим совместной инспекции вражеских позиций?
Бубочка обосрался и боится пукнуть в сторону россиян?
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13.09.2020 16:54 Відповісти
Вообще-то кацапы начали отжимать серую зону практически сразу после начала очередного "перемирия" зельцмана, и истерика по поводу Шумов была ими поднята по двум причинам - отвлечь внимание от захвата нашей земли, ну и публично унизить нашу армию и страну в целом.
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13.09.2020 17:18 Відповісти
Когда ультиматум предьявите?
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13.09.2020 18:08 Відповісти
Это всего лишь на 380 м удлиненная БРАТСКАЯ МОГИЛА для опущенцев, не стоит даже как-то реагировать (все они сдохнут)!
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13.09.2020 18:28 Відповісти
А інспектувати будемо українські позиції? Вовану і 73% привіт!
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13.09.2020 20:02 Відповісти
А інспектувати будемо українські позиції? Вовану і 73% привіт!
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13.09.2020 20:03 Відповісти
и никакой инспекции зеле никто не позволит, бо он может только сдавать а не требовать, идет на поводке
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13.09.2020 23:19 Відповісти
 
 