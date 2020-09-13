Зеленський привітав українських танкістів: Ви потужна сила, здатна зупинити наступ ворога та здолати його найміцнішу оборону
Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів-танкістів, ветеранів танкових військ, працівників танкобудівної галузі України з професійним святом - Днем танкістів.
Текст привітання опубліковано на сайті глави держави в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Міцна броня, влучний вогонь, швидкість маневру та раптовість застосування грізної бойової техніки роблять танкові підрозділи і військові частини ЗСУ потужною силою, здатною зупинити наступальні дії ворога і здолати його найміцнішу оборону. Проте визначальними є професійна підготовка воїнів цього славетного роду військ, їхня висока організованість, злагодженість, упевненість у своїх силах та готовність будь-якої миті дати належну відсіч противнику", - зазначив президент.
Він висловив вдячність українським танкобудівникам "за вагомий внесок у нарощування боєздатності української армії".
"Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Батьківщині", - йдеться в привітанні.
Зеленський також вшанував пам'ять загиблих танкістів: "Цього дня ми схиляємо голови перед пам'яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам'ять".
Будь ласка, зачекайте...
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Зєлю геть. Дострокові.
Тепер треба розвивати авіацію, безпілотники, дрони, ракети і взагалі всю високоточну зброю, щоб один раз вистрілив і знищив ціль.
Американці закінчили випробування винищувача, пілотованого штучним інтелектом, на початку майбутнього року планують його випробувати в повітрянім бою - по тєліку казали.
Главное высраться против Зе. Интересно, а копеечку за высеры перечисляют на ненавистную приватку? 😉
https://censor.net/ru/user/27028
А чому мовчить говнокомандувач? Шмалить айкоси?
https://censor.net/ru/comments/locate/3218983/019214bc-e346-73c3-afd5-29f0b6e48623
Вітання!
Юрий https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZW3gU55qu-seBf8sk-jvyOQxJ4Qu4nnF0o2govtaNXXmtMAvMPTEngErC6kCtRgzGQ6XrivjrXXE1MeqFgGiIm-XAt2nYAH3aix9wv3t6lKo6Hs4BHwb6x6HO4GQ_98SXA&__tn__=-UC%2CP-R Бірюков
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2748113885457411?__cft__[0]=AZW3gU55qu-seBf8sk-jvyOQxJ4Qu4nnF0o2govtaNXXmtMAvMPTEngErC6kCtRgzGQ6XrivjrXXE1MeqFgGiIm-XAt2nYAH3aix9wv3t6lKo6Hs4BHwb6x6HO4GQ_98SXA&__tn__=%2CO%2CP-R 10 вересня о 00:50 ·
Прислали друзья с Воздухофлотского:
"На днях подпишут сокращение пехоты на 60, летчиков на 15-20, флот на 2,5 уже подписали в пятницу. Поэтому Хомчак на больничном, он не хочет быть причастным к этому".
Спи спокойно, ага, страна.
P.S. Да-да, это "тысяч человек".
https://censor.net/ru/comments/locate/3218943/019214bd-012a-7276-8693-ea96d0bac662
Из его паршивенькой речи, ссылаясь на все ныне происходящее, может сложиться впечатление, что он имеет в виду... войска НАТО. Когда Украина станет частью таёжного союза и "одкб". Скорее бы уже свергли это тупоголовое, малороссийское говно.
11.06.20
У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти
https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html
"Первый этап - это министры обороны Шкидченко, Марчук, Кузьмук. Он характеризовался уничтожением стратегического потенциала нашего государства, уничтожением ракетных войск стратегического назначения, уничтожением стратегической авиации, полным разрушением систем ракетного вооружения, которое способно нести ядерные заряды. Стратегические возможности нашего государства были разрушены предположительно в период 1994-2004 гг." - сказал Винник.
Дальше начался период системного разрушения компонентов сухопутной, морской, противовоздушной обороны государства, когда министром был Анатолий Гриценко. Этот же период характеризуется масштабной распродажей военной техники и вооружений.
"Он (период, - ред.) характеризуется разрушением логистической составляющей, материально-технической базы, системы пищевого обеспечения, квартирного обеспечения. То есть сначала было разрушено все, что касается обороны и техники, а дальше фактически добивали нашу армию. Ну и последний период - это период министров обороны с российским гражданством - Саламатин и Лебедев. Их задача, которая реализовывалась при содействии руководства Генерального штаба в то время, - полное уничтожение системы оперативных командований. Украина разделена на два оперативных командных округа - северный и южный", - отметил Иван Винник.Ссылка
https://112.ua/obshchestvo/armiya-ukrainy-razrushalas-v-chetyre-etapa-usiliyami-byvshih-ministrov-oborony-gricenko-salamatina-i-lebedeva-vinnik-479369.html
При Верховном Главнокомандующем Януковиче армия целенаправленно разваливалась руководством сразу по нескольким направлениям. Для придания уничтожению армии признаков законности 29 декабря 2012 г. СНБО предложил, а Янукович одобрил Стратегический оборонный бюллетень Украины и утвердил Концепцию реформирования и развития Вооруженных сил на период до 2017 г. Их разработали в развитие положений новых редакций Военной доктрины и Стратегии национальной безопасности. Прошло полгода, и 29 мая 2013-го правительство одобрило проект Госпрограммы реформирования и развития ВСУ на период до 2017 г., 2 сентября эту программу утвердил своим указом Янукович. Программа, как и решение СНБО по ней, проходили под грифом "совершенно секретно".
Больше всего в "оптимизации" и "реформе" армии отличились министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также главнокомандующие ВСУ Игорь Педченко и Владимир Замана. При них произошло резкое сокращение войска, расформирование Объединенного оперативного командования и армейских корпусов.
В частности, и. о. министра обороны в 2014 г. Игорь Тенюх отмечал, что штатное количество служащих сократили до 160 тыс., а в 2012 г. Лебедев планировал, что до конца 2015 г. в ВСУ будут служить 60 тыс военных.
Та при Ющенко повним ходом йшла підготовка до запуску у серію ОТРК «Сапсан», і прийнято на озброєння ОБТ «Оплот» !
Больше всего в "оптимизации" и "реформе" армии отличились министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также главнокомандующие ВСУ Игорь Педченко и Владимир Замана. При них произошло резкое сокращение войска, расформирование Объединенного оперативного командования и армейских корпусов.
В частности, и. о. министра обороны в 2014 г. Игорь Тенюх отмечал, что штатное количество служащих сократили до 160 тыс., а в 2012 г. Лебедев планировал, что до конца 2015 г. в ВСУ будут служить 60 тыс военных.
«На днях подпишут сокращение пехоты на 60, летчиков на 15-20, флот на 2,5 уже подписали в пятницу. Поэтому Хомчак на больничном, он не хочет быть причастным к этому"
СЕГОДНЯ ЗЕ С ЕРМАКОМ ОПЯТЬ ВЗЯЛИСЬ ЗА УНИЧТОДЕНИЕ АРМИИ
На переговорах политических советников "нормандской четверки" в Берлине, руководитель украинской делегации дерьмак лично пообещал диме козаку в присутствии кириллки дмитриева добиться внесения изменений в постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" - в части отказа в проведении месных выборов на территории ОРДЛО, ДО фактической передачи Украине контроля над всей протяженностью государственной границы.
Вообще, встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим.
Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и паРашу за стол переговоров, и не пустить туда США.
Но эта встреча - была особой.
У засРахи просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа - тают с каждым днем, потому ЗасРаха спешит навязать Украине какие-то решения до того, как Байден доберётся до Овального кабинета.
Присутствие дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике паРащи, было явным признаком этого.
За весь период переговоров, он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому козак и дерьмак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а прорассеянскую группу медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это - пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно.
Единственный человек, который реально может дать ему всё, что ему нужно - это Зеленский.
Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции, и принятию требований Засрахи. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.
В запечатанном конверте, который Дмитриев передал дерьмаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан рассеянскага паспорта Зе-чма(ксивы с двух головой кацапо-ордынской курицей), и выписки из государственного реестра граждан паРаши, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году.
Последствия оглашения этого факта, все понимают.
tZE inform
твої нещирі, гнійні привітання - це, як подарунок у вигляді дохлого щура, нікому не потрібного, але за який хтось з сраколизів буде ще й дякувати.. а тобі - аби здихатися ноші... гівно зелене..
імпічмент чму болотному, зраднику України
Відповідно до рішення Вищого штабу командування Збройних Сил України, особовий склад 1 танкової роти військової частини пп В6250, до складу якої входив і взвод лейтенанта Божка Василя Миколайовича, 25січня 2015 року був відряджений для виконання визначених завдань у сектор «С» та підпорядкований командуванню 128 ОГПБр.
26 січня 2015 року останні прибули до міста Артемівськ, де отримали наказ здійснити марш до селища Луганського по трасі Артемівськ - Дебальцеве, зайняти опорний пункт та охороняти трасу від проросійськи налаштованих бойовиків.
Зранку 12 лютого 2015 року командиром механізованого батальйону 128 ОГПБр екіпажу танка №302, до складу якого входили лейтенант Божок В.М., військовослужбовець військової служби за контрактом, вчорашній солдат строкової служби, який наприкінці минулого року підписав контракт, старший солдат *********** А.З. та військовослужбовець, який був призваний в третю хвилю мобілізації, молодший сержант Лиско В.О., було поставлено завдання: висунутися до селища Логвіново, де останні повинні були надати вогневу підтримку військовослужбовцям 79 бригади при зачистці селища. Тож під прикриттям броні та влучного вогню екіпаж танку вибивав терористів, які засіли в навколишніх будинках, після чого останні понесли важкі втрати. Закінчив цю справу, воїнам - танкістам, які, навіть, і відпочити не встигли, приблизно о 14 годині, від командування механізованого батальйону пролунала наступна команда: «Висунутися по трасі Артемівськ - Дебальцеве за селище Логвінове, замаскуватися у лісосмузі та не допустити пересування по ній ворожої техніки». Отримавши наказ, лейтенант Божок В.М. вирішив помінятися з навідником гармати молодшим сержантом Лиском В.О. місцями в танку та вирушив виконувати поставлене завдання. Але, виїхавши з ґрунтової дороги на вказану трасу, лейтенант помітив, що з боку міста Вуглегірськ виїхало три танки противника. Від прийняття рішення до пострілу промайнули лічені секунди. Будучі майстром своєї справи, Василь зробив постріл. Від прямого влучання ворожий танк спалахнув, наче коробка з сірниками. Дав команду старшому солдату ***********у А.З., своєму механіку - водію, увімкнути задній хід, його танк почав нешвидко пятитись назад, при цьому офіцер продовжував вести вогонь. Противник не побачив звідки вів вогонь танковий екіпаж лейтенанта Божка В.М. та зосередив свій вогонь по підбитому українському танку, який стояв по другий бік траси. А Василь, сховавшись за двома підбитими бойовими машинами піхоти, які стояли поруч друг з другом продовжував вести прицільний вогонь по ворогу. Від послідуючих його влучних пострілів був підбитий інший танк противника. Лейтенант влучив останньому, мабуть, у боєкомплект, у результаті вибуху якого башта ворожого танку відлетіла у сторону. Офіцер, користуючись усіма знаннями, які йому були надані ще під час навчання, завдяки науці виживання у екстремальних умовах та решті хитрощів військового мистецтва, продовжував вести нерівний бій з бойовиками, діючи за схемою «виїхав, вистрелив, сховався». В цей час до терористів на підмогу підійшло ще три танки. Але жодний з них не зумів побачити відважний український екіпаж. Один ворожий танк, намагаючись знайти звідки ведеться вогонь, виїхав з ґрунтової дороги на трасу та почав рухатися у бік танкового екіпажу лейтенанта Божка В.М. Переїжджаючи через міст невеличкої річки, він повернувся кормою до екіпажу українського танку. Василь зробив ще один влучний постріл у бік ворога. Танк противника загорівся, втратив керування та звалився з мосту у річку.
Побачивши, що боєкомплект майже весь витрачений та механізм заряджання вийшов із ладу, офіцер повернув машину у бік селища Луганське. По дорозі екіпаж підхопив собі на броню ще трьох бійців 79 бригади та продовжив рух до базового табору, який був під контролем українських військ.