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Зеленський (22456) свято (680) танк (2007)

Зеленський привітав українських танкістів: Ви потужна сила, здатна зупинити наступ ворога та здолати його найміцнішу оборону

Зеленський привітав українських танкістів: Ви потужна сила, здатна зупинити наступ ворога та здолати його найміцнішу оборону

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів-танкістів, ветеранів танкових військ, працівників танкобудівної галузі України з професійним святом - Днем танкістів.

Текст привітання опубліковано на сайті глави держави в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міцна броня, влучний вогонь, швидкість маневру та раптовість застосування грізної бойової техніки роблять танкові підрозділи і військові частини ЗСУ потужною силою, здатною зупинити наступальні дії ворога і здолати його найміцнішу оборону. Проте визначальними є професійна підготовка воїнів цього славетного роду військ, їхня висока організованість, злагодженість, упевненість у своїх силах та готовність будь-якої миті дати належну відсіч противнику", - зазначив президент.

Дивіться також: Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч". ВIДЕО

Він висловив вдячність українським танкобудівникам "за вагомий внесок у нарощування боєздатності української армії".

"Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Батьківщині", - йдеться в привітанні.

Зеленський також вшанував пам'ять загиблих танкістів: "Цього дня ми схиляємо голови перед пам'яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам'ять".
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Топ коментарі
+26
Зеленский поздравил украинских танкистов: Вы мощная сила, способная остановить наступление врага и преодолеть его крепкую оборону - Цензор.НЕТ 8360

...
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13.09.2020 13:06
+18
Зелєбобі комфортніше біля вагончика смердючки і зайчика побігайчика
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13.09.2020 13:01
+12
"Химка мовчи!"©
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13.09.2020 12:59
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"Химка мовчи!"©
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13.09.2020 12:59 Відповісти
Мовчу.
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13.09.2020 13:01 Відповісти
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13.09.2020 13:19 Відповісти
https://youtu.be/XmXpSaZy3TY
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13.09.2020 13:21 Відповісти
Уже пора штурмовать крепкую оборону Донецка? Веди нас, Владимир!
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13.09.2020 13:00 Відповісти
"Да, вовремя мы сюда подоспели. Эти дикобразы, они бы нам тут навоевали. Всего-то я только троих пока еще видел, но уже меня от них тошнит, и уже мне ясно, что такая вот, извините за выражение, воинская часть, из тыловой вши сколоченная, да еще наспех, да еще кое-как, все эти полковые пекари, бригадные сапожники, писаря, интенданты - ходячее удобрение, смазка для штыка. Имперские бронеходы прошли бы сквозь них и даже не заметили бы, что тут кто-то есть. Гуляючи." /А.Стругацкий, Б.Стругацкий "Парень из преисподней"/
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13.09.2020 13:10 Відповісти
Вони ізволілі проснуцца! Урря!
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13.09.2020 13:00 Відповісти
Та драсті. Це вам в голову прийшло і ви написали. А ВАЗеленському потрібно дозвіл від керівництва отримати.
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13.09.2020 13:46 Відповісти
Ну порохоботам и в голову не пришло посмотреть время на сайте Зебила. Они считают, что когда Цензор выложил новость, значит тогда и поздравил Можно и обгавкать
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13.09.2020 13:55 Відповісти
Зелєбобі комфортніше біля вагончика смердючки і зайчика побігайчика
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13.09.2020 13:01 Відповісти
з яких це пір кацапське опудало із квартала95 поздоровляє наших танкістів?
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13.09.2020 13:05 Відповісти
яке цей потерпілий уклоніст має моральне право вітать
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13.09.2020 13:06 Відповісти
Зеленский поздравил украинских танкистов: Вы мощная сила, способная остановить наступление врага и преодолеть его крепкую оборону - Цензор.НЕТ 8360

...
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13.09.2020 13:06 Відповісти
танки ЯТОГАН получили к празднику ???? порошенковский мин. обороны(тостячек с мвд) ГОВОРИЛ , что к концу 18 нач. 19 наша армия ПОЛНОСТЬЮ перейдет на новые танки ЯТОГАН ))))) или глухо как в танке , говорил мой ПАПАШКА !!!
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13.09.2020 13:08 Відповісти
Мутіло, ти навіть не знаєш, що назва танку «ЯТАГАН», і прешся сюди з своєю маячнею.
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13.09.2020 13:20 Відповісти
.....я вижу ты понял , что не т-34 ))))
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13.09.2020 14:15 Відповісти
...вася, это он про тебя так говорил? Не могу с твоим папашкой не согласиться
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13.09.2020 13:25 Відповісти
Маючи у своїх найперших радників і фактично знаходячись під впливом російського грушніка Єрмака, таке привітання виглядає, як глузування.
______________
Зєлю геть. Дострокові.
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13.09.2020 13:12 Відповісти
Танки то війна минулого, ну і ваша теперішня. Щоб то зрозуміти досить подивитись фотографії що зробили американці з танками Хусейна в Кувейті.
Тепер треба розвивати авіацію, безпілотники, дрони, ракети і взагалі всю високоточну зброю, щоб один раз вистрілив і знищив ціль.
Американці закінчили випробування винищувача, пілотованого штучним інтелектом, на початку майбутнього року планують його випробувати в повітрянім бою - по тєліку казали.
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13.09.2020 13:14 Відповісти
Танки то війна минулого, ну і ваша теперішня./ А в вашей войне от танка Меркава отказались и переплавили на орало?
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13.09.2020 16:33 Відповісти
Ще не відмовились, бо приходиться воювати в африканських конфліктах, а там африканці на скутерах і мотоциклах воюють.
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13.09.2020 19:52 Відповісти
Кривая логика порохотроллей. Поздравил - зрада! Не поздравил бы - зрада!
Главное высраться против Зе. Интересно, а копеечку за высеры перечисляют на ненавистную приватку? 😉
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13.09.2020 13:15 Відповісти
А ти не впізнаєш в цьому зебілів до виборів?
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13.09.2020 13:34 Відповісти
Не тогда когда надо поздравил - зрада
https://censor.net/ru/user/27028

А чому мовчить говнокомандувач? Шмалить айкоси?
https://censor.net/ru/comments/locate/3218983/019214bc-e346-73c3-afd5-29f0b6e48623
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13.09.2020 13:58 Відповісти
Принимать поздравления от предателя? Ну такое себе.
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13.09.2020 13:39 Відповісти
Шо, за Бубуню абыдна?
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13.09.2020 13:54 Відповісти
зеля оказывается стратег:"...и преодолеть его крепкую оборону." свой танк он сам на "преодоление" поведет?
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13.09.2020 13:16 Відповісти
О Зехер вейн и танки наши бистрий..!
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13.09.2020 13:22 Відповісти
"азохен вей и танки наши быстры" - https://www.youtube.com/watch?v=02oNLXXV6U0
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13.09.2020 13:28 Відповісти
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13.09.2020 15:14 Відповісти
зачем ему самому вести, у него Мендель есть для этого
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14.09.2020 09:28 Відповісти
https://prm.ua/ Командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош.
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13.09.2020 13:18 Відповісти
Поздравление путинского выродка
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13.09.2020 13:20 Відповісти
Пoмep вeтepaн AТO, який cпepeчaвcя із Зeлeнcькuм на Дoнбaci.
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13.09.2020 13:21 Відповісти
отказник не чего не сделавший для 17 й танковой бригады ппд гор Кривой Рог чё то кукарекает А так медведей ЗСУ с праздником ну и за траки
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13.09.2020 13:22 Відповісти
Привіт містечку Горка!
Вітання!
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13.09.2020 13:25 Відповісти
гнусавый тридвараз совсем не палится))откуда он знает о КРЕПКОЙ обороне врага?
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13.09.2020 13:29 Відповісти
А кто армию сокращает ?

Юрий https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZW3gU55qu-seBf8sk-jvyOQxJ4Qu4nnF0o2govtaNXXmtMAvMPTEngErC6kCtRgzGQ6XrivjrXXE1MeqFgGiIm-XAt2nYAH3aix9wv3t6lKo6Hs4BHwb6x6HO4GQ_98SXA&__tn__=-UC%2CP-R Бірюков

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2748113885457411?__cft__[0]=AZW3gU55qu-seBf8sk-jvyOQxJ4Qu4nnF0o2govtaNXXmtMAvMPTEngErC6kCtRgzGQ6XrivjrXXE1MeqFgGiIm-XAt2nYAH3aix9wv3t6lKo6Hs4BHwb6x6HO4GQ_98SXA&__tn__=%2CO%2CP-R 10 вересня о 00:50 ·

Прислали друзья с Воздухофлотского:

"На днях подпишут сокращение пехоты на 60, летчиков на 15-20, флот на 2,5 уже подписали в пятницу. Поэтому Хомчак на больничном, он не хочет быть причастным к этому".

Спи спокойно, ага, страна.

P.S. Да-да, это "тысяч человек".
https://censor.net/ru/comments/locate/3218943/019214bd-012a-7276-8693-ea96d0bac662
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13.09.2020 13:30 Відповісти
Какого противника?
Из его паршивенькой речи, ссылаясь на все ныне происходящее, может сложиться впечатление, что он имеет в виду... войска НАТО. Когда Украина станет частью таёжного союза и "одкб". Скорее бы уже свергли это тупоголовое, малороссийское говно.
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13.09.2020 13:31 Відповісти
надо авиацыю как-то подымать, танчиками сейчас много не навоюешь...
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13.09.2020 13:33 Відповісти
Вашу авиацию уже и в Ливии роняют
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13.09.2020 16:24 Відповісти
Тільки ядерна зброя може виступати стримуючим фактором. Не пригадую жодної країни з ядерним озброєнням, у якої б анексували чи окупували частину території.
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13.09.2020 13:40 Відповісти
Самое мощное оружие - мозги. Увы, это непосильное оружие для Украины. "Воюем" лаптями типа Овоща и ЗЕ
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13.09.2020 13:48 Відповісти
Ви Петрушку пропустили
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13.09.2020 13:53 Відповісти
Это ты в к себе в "тыл" супостата пропустил😀 и он там укрепился 🤣
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13.09.2020 14:10 Відповісти
Шо, шо?
11.06.20

У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти

https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html
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13.09.2020 13:43 Відповісти
Каким образом разрушалась украинская армия, этапы разрушения и на ком лежит ответственность. Об этом во время заседания ВСК по фактам подрыва обороноспособности государства в 2004-2017 гг. рассказал нардеп Иван Винник, сообщает "https://censor.net/ua/news/3109856/*******************************************************************************************************".
"Первый этап - это министры обороны Шкидченко, Марчук, Кузьмук. Он характеризовался уничтожением стратегического потенциала нашего государства, уничтожением ракетных войск стратегического назначения, уничтожением стратегической авиации, полным разрушением систем ракетного вооружения, которое способно нести ядерные заряды. Стратегические возможности нашего государства были разрушены предположительно в период 1994-2004 гг." - сказал Винник.
Дальше начался период системного разрушения компонентов сухопутной, морской, противовоздушной обороны государства, когда министром был Анатолий Гриценко. Этот же период характеризуется масштабной распродажей военной техники и вооружений.
"Он (период, - ред.) характеризуется разрушением логистической составляющей, материально-технической базы, системы пищевого обеспечения, квартирного обеспечения. То есть сначала было разрушено все, что касается обороны и техники, а дальше фактически добивали нашу армию. Ну и последний период - это период министров обороны с российским гражданством - Саламатин и Лебедев. Их задача, которая реализовывалась при содействии руководства Генерального штаба в то время, - полное уничтожение системы оперативных командований. Украина разделена на два оперативных командных округа - северный и южный", - отметил Иван Винник.Ссылка
https://112.ua/obshchestvo/armiya-ukrainy-razrushalas-v-chetyre-etapa-usiliyami-byvshih-ministrov-oborony-gricenko-salamatina-i-lebedeva-vinnik-479369.html
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13.09.2020 13:51 Відповісти
Украинскую армию при президенте Януковиче разваливали несколько министров и глав Генштаба, но почти все они в России, поэтому отвечать придется оставшемуся в Украине экс-главкому Владимиру Замане.

При Верховном Главнокомандующем Януковиче армия целенаправленно разваливалась руководством сразу по нескольким направлениям. Для придания уничтожению армии признаков законности 29 декабря 2012 г. СНБО предложил, а Янукович одобрил Стратегический оборонный бюллетень Украины и утвердил Концепцию реформирования и развития Вооруженных сил на период до 2017 г. Их разработали в развитие положений новых редакций Военной доктрины и Стратегии национальной безопасности. Прошло полгода, и 29 мая 2013-го правительство одобрило проект Госпрограммы реформирования и развития ВСУ на период до 2017 г., 2 сентября эту программу утвердил своим указом Янукович. Программа, как и решение СНБО по ней, проходили под грифом "совершенно секретно".
Больше всего в "оптимизации" и "реформе" армии отличились министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также главнокомандующие ВСУ Игорь Педченко и Владимир Замана. При них произошло резкое сокращение войска, расформирование Объединенного оперативного командования и армейских корпусов.
В частности, и. о. министра обороны в 2014 г. Игорь Тенюх отмечал, что штатное количество служащих сократили до 160 тыс., а в 2012 г. Лебедев планировал, что до конца 2015 г. в ВСУ будут служить 60 тыс военных.
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13.09.2020 13:53 Відповісти
Янукович руйнував армію 3,5 роки, Ющенко розвалював 5 років, Кучма розвалював аж 10,5 років. Чому повинен відповідати тільки Яник. А хто порізав літаки, а хто вирішив віддати ядерні ракети. А винен у всьому Янукович.
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13.09.2020 15:08 Відповісти
«Ющенко розвалював Армію»?
Та при Ющенко повним ходом йшла підготовка до запуску у серію ОТРК «Сапсан», і прийнято на озброєння ОБТ «Оплот» !
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13.09.2020 17:06 Відповісти
І де все це, де Оплоти, де ракети . З 2005 по 2010 рік продано: 587 танків, 685 бойових машин, 304 артилерійські системи, 57 літаків, 37 вертольотів. Покупці: Судан, Грузія, Ірак, Чад, Екваторіальна Гвінея, Нігерія та Конго. Ну що скажеш експерт у справах Ющенка.
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13.09.2020 18:29 Відповісти
Зеленський привітав українських танкістів: Ви потужна сила, здатна зупинити наступ ворога та здолати його найміцнішу оборону - Цензор.НЕТ 7301
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13.09.2020 13:46 Відповісти
О развале армии

Больше всего в "оптимизации" и "реформе" армии отличились министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также главнокомандующие ВСУ Игорь Педченко и Владимир Замана. При них произошло резкое сокращение войска, расформирование Объединенного оперативного командования и армейских корпусов.
В частности, и. о. министра обороны в 2014 г. Игорь Тенюх отмечал, что штатное количество служащих сократили до 160 тыс., а в 2012 г. Лебедев планировал, что до конца 2015 г. в ВСУ будут служить 60 тыс военных.
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13.09.2020 13:54 Відповісти
А ВОТ СЕГОДНЯШНИЕ ДНИ
«На днях подпишут сокращение пехоты на 60, летчиков на 15-20, флот на 2,5 уже подписали в пятницу. Поэтому Хомчак на больничном, он не хочет быть причастным к этому"
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13.09.2020 13:55 Відповісти
Пора Ермака и ЗЕ судить за это
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13.09.2020 13:56 Відповісти
То есть в 2014 воевать было некому и раша планировала быстро оккупировать Украину .
СЕГОДНЯ ЗЕ С ЕРМАКОМ ОПЯТЬ ВЗЯЛИСЬ ЗА УНИЧТОДЕНИЕ АРМИИ
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13.09.2020 13:58 Відповісти
Зеленський привітав українських танкістів: Ви потужна сила, здатна зупинити наступ ворога та здолати його найміцнішу оборону - Цензор.НЕТ 2733
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13.09.2020 14:14 Відповісти
Зелений клоун при Єрмаку, так і не спромігся не то, що не виконати програму оборонного замовлення, так не спромігся виготовити жодного нового танка, тільки модернізувати старі Т-64, тобто, як казав на навчанні один підполковник танкісти будуть тренуватись на табуретках щоб після освоєння них, вже потім сісти в танк. Програма крилатих ракет і взагалі ракетна програма канула в літту. І оця зелена людина морально оущена має наглість поздоровляти танкістів, які підуть в бій мабуть з табуретками.
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13.09.2020 14:32 Відповісти
Зенелоха в Т-34 і на передову, нехай покаже фуйлу кузькіну мать.
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13.09.2020 14:41 Відповісти
засРашка требует от гражданина РФ ЗЕленского капитулировать до выборов в США

На переговорах политических советников "нормандской четверки" в Берлине, руководитель украинской делегации дерьмак лично пообещал диме козаку в присутствии кириллки дмитриева добиться внесения изменений в постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" - в части отказа в проведении месных выборов на территории ОРДЛО, ДО фактической передачи Украине контроля над всей протяженностью государственной границы.

Вообще, встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим.
Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и паРашу за стол переговоров, и не пустить туда США.
Но эта встреча - была особой.
У засРахи просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа - тают с каждым днем, потому ЗасРаха спешит навязать Украине какие-то решения до того, как Байден доберётся до Овального кабинета.
Присутствие дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике паРащи, было явным признаком этого.
За весь период переговоров, он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому козак и дерьмак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а прорассеянскую группу медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это - пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно.
Единственный человек, который реально может дать ему всё, что ему нужно - это Зеленский.
Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции, и принятию требований Засрахи. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.
В запечатанном конверте, который Дмитриев передал дерьмаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан рассеянскага паспорта Зе-чма(ксивы с двух головой кацапо-ордынской курицей), и выписки из государственного реестра граждан паРаши, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году.
Последствия оглашения этого факта, все понимают.

tZE inform
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13.09.2020 15:14 Відповісти
йди в сраку, чотирижди уклоніст-зрадник..
твої нещирі, гнійні привітання - це, як подарунок у вигляді дохлого щура, нікому не потрібного, але за який хтось з сраколизів буде ще й дякувати.. а тобі - аби здихатися ноші... гівно зелене..
імпічмент чму болотному, зраднику України
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13.09.2020 15:19 Відповісти
"Выдающейся деятель современности" прогундосил.
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13.09.2020 15:27 Відповісти
ТАНКОВИЙ БІЙ ЛЕЙТЕНАНТА ВАСИЛЯ БОЖКА
Відповідно до рішення Вищого штабу командування Збройних Сил України, особовий склад 1 танкової роти військової частини пп В6250, до складу якої входив і взвод лейтенанта Божка Василя Миколайовича, 25січня 2015 року був відряджений для виконання визначених завдань у сектор «С» та підпорядкований командуванню 128 ОГПБр.
26 січня 2015 року останні прибули до міста Артемівськ, де отримали наказ здійснити марш до селища Луганського по трасі Артемівськ - Дебальцеве, зайняти опорний пункт та охороняти трасу від проросійськи налаштованих бойовиків.
Зранку 12 лютого 2015 року командиром механізованого батальйону 128 ОГПБр екіпажу танка №302, до складу якого входили лейтенант Божок В.М., військовослужбовець військової служби за контрактом, вчорашній солдат строкової служби, який наприкінці минулого року підписав контракт, старший солдат *********** А.З. та військовослужбовець, який був призваний в третю хвилю мобілізації, молодший сержант Лиско В.О., було поставлено завдання: висунутися до селища Логвіново, де останні повинні були надати вогневу підтримку військовослужбовцям 79 бригади при зачистці селища. Тож під прикриттям броні та влучного вогню екіпаж танку вибивав терористів, які засіли в навколишніх будинках, після чого останні понесли важкі втрати. Закінчив цю справу, воїнам - танкістам, які, навіть, і відпочити не встигли, приблизно о 14 годині, від командування механізованого батальйону пролунала наступна команда: «Висунутися по трасі Артемівськ - Дебальцеве за селище Логвінове, замаскуватися у лісосмузі та не допустити пересування по ній ворожої техніки». Отримавши наказ, лейтенант Божок В.М. вирішив помінятися з навідником гармати молодшим сержантом Лиском В.О. місцями в танку та вирушив виконувати поставлене завдання. Але, виїхавши з ґрунтової дороги на вказану трасу, лейтенант помітив, що з боку міста Вуглегірськ виїхало три танки противника. Від прийняття рішення до пострілу промайнули лічені секунди. Будучі майстром своєї справи, Василь зробив постріл. Від прямого влучання ворожий танк спалахнув, наче коробка з сірниками. Дав команду старшому солдату ***********у А.З., своєму механіку - водію, увімкнути задній хід, його танк почав нешвидко пятитись назад, при цьому офіцер продовжував вести вогонь. Противник не побачив звідки вів вогонь танковий екіпаж лейтенанта Божка В.М. та зосередив свій вогонь по підбитому українському танку, який стояв по другий бік траси. А Василь, сховавшись за двома підбитими бойовими машинами піхоти, які стояли поруч друг з другом продовжував вести прицільний вогонь по ворогу. Від послідуючих його влучних пострілів був підбитий інший танк противника. Лейтенант влучив останньому, мабуть, у боєкомплект, у результаті вибуху якого башта ворожого танку відлетіла у сторону. Офіцер, користуючись усіма знаннями, які йому були надані ще під час навчання, завдяки науці виживання у екстремальних умовах та решті хитрощів військового мистецтва, продовжував вести нерівний бій з бойовиками, діючи за схемою «виїхав, вистрелив, сховався». В цей час до терористів на підмогу підійшло ще три танки. Але жодний з них не зумів побачити відважний український екіпаж. Один ворожий танк, намагаючись знайти звідки ведеться вогонь, виїхав з ґрунтової дороги на трасу та почав рухатися у бік танкового екіпажу лейтенанта Божка В.М. Переїжджаючи через міст невеличкої річки, він повернувся кормою до екіпажу українського танку. Василь зробив ще один влучний постріл у бік ворога. Танк противника загорівся, втратив керування та звалився з мосту у річку.
Побачивши, що боєкомплект майже весь витрачений та механізм заряджання вийшов із ладу, офіцер повернув машину у бік селища Луганське. По дорозі екіпаж підхопив собі на броню ще трьох бійців 79 бригади та продовжив рух до базового табору, який був під контролем українських військ.
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13.09.2020 15:50 Відповісти
Зеленський привітав українських танкістів: Ви потужна сила, здатна зупинити наступ ворога та здолати його найміцнішу оборону - Цензор.НЕТ 970
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13.09.2020 15:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=E-lSx2DO5eM Зеленский и Ермак-Козырь в угоду Путину срывает обороный заказ
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13.09.2020 16:05 Відповісти
ой зрадонька. ненавижу-ненавижу.
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13.09.2020 17:43 Відповісти
квартальный поц...
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13.09.2020 18:15 Відповісти
ЧУШЬ! Танки сегодня - это анахронизм и груда металлолома, как конница в середине 20-го века, которую они в свое время "похоронили"! Сегодня даже не авиация "рулит", а ДРОНЫ и боевые роботы, вот куда надо вкладывать ресурсы и "мозги"!
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13.09.2020 18:19 Відповісти
«Привет, давно не виделись : "в ВСУ опять кормят сухпайками образца СССР,"--об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий Василий Гриценко. «Привет. Давно не виделись. Как быстро привыкаешь к хорошему», - сказано в посте Гриценко. Так, на кадрах можно заметить, что вновь введенный в рацион солдат сухпаек состоит из консервированных каш с мясом, паштета, нескольких упаковок галет, пакетиков сахара и чая. Более того, к нему прилагаются сухая и влажная салфетки.
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13.09.2020 21:41 Відповісти
Зеленський привітав українських танкістів: Ви потужна сила, здатна зупинити наступ ворога та здолати його найміцнішу оборону - Цензор.НЕТ 5866Зеленський привітав українських танкістів: Ви потужна сила, здатна зупинити наступ ворога та здолати його найміцнішу оборону - Цензор.НЕТ 382
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13.09.2020 21:42 Відповісти
 
 